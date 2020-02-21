Жалобы на увольнения, снижение зарплат и поборы: в Центре гимнастики Евгения Подгорного разгорелся скандал

Работники областного Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного пожаловались на руководство спортивного учреждения и подали в суд Фото: Густаво Зырянов

В областном Центре подготовки по спортивной гимнастике олимпийского чемпиона Евгения Подгорного разгорелся скандал. Сложившейся ситуацией, а именно: чехардой с директорами, понижением зарплат, денежными поборами, ненормальной работой столовой и руководителем Арменом Игидяном недовольны как сотрудники самого учреждения, так и родители детей, которые там занимаются. Несколько человек рассказали корреспонденту НГС о придирках к ним, попытках уволить и других, на их взгляд, нарушениях, которые происходят в государственном учреждении. Корреспондент НГС Илья Калинин выслушал все стороны конфликта, в том числе олимпийского чемпиона по спортивной гимнастике, в честь которого назван центр.



Чем недовольны сотрудники центра Евгения Подгорного

Сотрудники и родители считают, что нынешний руководитель центра Армен Игидян имеет отношение к увольнению директоров, которые были до него: Александра Веселова и Николая Токарева. Веселов был первым директором и проработал около года в центре, который открылся в конце 2018-го.

— Всё было хорошо, но потом заместитель Веселова Игидян Армен Кимикович стал с одной сотрудницей под него «копать». Они отправились в министерство спорта, донесли, что руководитель их не устраивает, и Веселова попросили уйти. Он освободил место для Токарева. Но вскоре и Токарева убрали с должности. Он проработал всего три месяца. С тех пор как назначен исполняющим обязанности директора Игидян, всё стало плохо. Начнём с того, что человек этот без физкультурного образования. У него образование — судоводитель, и он вообще не имеет права занимать эту должность. Как только Игидян пришёл к власти, он стал полным ходом разворачивать коммерческую деятельность, — рассказал один из работников центра, попросивший не называть его имя.



Информацию, которую сообщил сотрудник, подтвердили корреспонденту НГС и другие. Работники центра заметили: в здании с приходом Игидяна появился магазин спортивных товаров. Прямо на месте, где сидели администраторы. Администраторов передвинули в неудобное место — к самому выходу. Спортивные товары из магазина, например, комплект спортивной формы, заметили сотрудники, обязывают покупать родителей. При этом, уточнили они, магазин работал без кассовых аппаратов и соответствующего договора. С аналогичным нарушением, убеждены сотрудники, здесь находятся автоматы с газировкой, мармеладом, шоколадными батончиками и прочей едой, которая совсем не похожа на спортивное питание.

— Отдельно надо сказать о так называемой столовой. Она у нас работает по договорённости с каким-то коммерсантом. Столовая у нас изначально хорошо оборудована: там есть всё для готовки, но вместо этого привозят пищу, которая неизвестно где делается: там нет ни маркировок, ни состава. И отдельный момент: как только Игидян пришёл к власти, снизили ежемесячные надбавки работникам. То есть люди, на которых учреждение держится, работают за копейки. И при этом часть оплаты идёт через руки тренеров — без чеков. Официально администраторы берут оплату через кассу только за группы общефизической подготовки. А за начальную подготовку, которая должна быть бесплатной, родители рассчитываются с тренерами. Бухгалтерия сказала, что они этих денег вообще не видят, — рассказал работник центра.

Недовольных, заметил он, директор Армен Игидян вынуждает увольняться.

— Прямым текстом говорит: «Ты не нравишься моему заместителю, пиши заявление. Если не напишешь, мы тебя по статье уволим», — заметил один из недовольных.

Завхоз Александр Бывакин уже судится со спортивным учреждением. Бывакин хочет оспорить дисциплинарные взыскания, вынесенные за его отсутствие на рабочем месте из-за больничного. Завхоз подал также иск на компенсацию морального ущерба в размере 300 тысяч рублей. Другие работники, как стало известно корреспонденту НГС, готовят свои судебные иски.

— А что рассказывать? За год — третий директор. Первые два — профессионалы, суперуважаемые люди, а сейчас — Игидян: без спецобразования, без спортивного звания, без опыта работы. Последнее место работы — торговля алкоголем. Обстановка мерзкая… Родители тоже это видят, но многие терпят, так как хотят остаться в этом комплексе, а комплекс действительно уникальный. На конец января людей, которые хотели работать, человек 15, наверное, уже ушло: начальник отдела, главный инженер, главный энергетик. Примерно четверть всего коллектива уволилась. Всех просто выдавливают: зарплаты уменьшают, условия работы ухудшают, неудобный график работы создают. Главный инженер, например, ушёл, так как ему стали 15 тысяч платить. При этом техничке — 25 тысяч. А ставят туда своих. Я вот пришёл однажды на работу с больничного, а все ключи изъяты, всё изъято, включая личные вещи. И Игидян говорит: «Увольняйся. Ты нам не подходишь», — рассказал корреспонденту НГС завхоз Александр Бывакин.



Жалобы на происходящее сотрудники центра отправили в прокуратуру, Роспотребнадзор, государственную трудовую инспекцию и губернатору Андрею Травникову.

По данным «Контур.Фокус», Армен Игидян до своей работы в ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения Подгорного» являлся директором или учредителем четырёх фирм, которые занимались поставками в Новосибирск продуктов питания, табачных изделий и алкоголя. Три из этих четырёх — «Три В», «Пивотрейд» и «Миллениум» работают до сих пор. Игидян окончил университет водного транспорта по профессии «судоводитель». К спорту имеет отношение только занятиями спортивной гимнастикой в муниципальной школе в начале 1990-х годов. Кандидат в мастера спорта. Чем недовольны родители тренирующихся детей

Недовольны порядками в центре оказались и родители. Корреспондент НГС поговорил с одним из них. Мужчина попросил не называть его имя, так как боится преследований своего ребёнка. По словам родителя, они давно мечтали попасть в этот центр, так как это учреждение считается одним из лучших.



— В центре, кроме тренеров, нормальных-то людей можно по пальцам пересчитать. Поначалу, конечно, мы пребывали в эйфории. Но всё стало понятно, когда мы сами стали участвовать в этом. Постоянно наблюдаю какие-то скандалы между руководством и сотрудниками. Работает не столовая, а какой-то буфет с фастфудом. С магазином спортивных товаров я, конечно, согласен: он под боком, и не надо ждать, если заказал за границей: пришёл и купил всё. Но цена должна быть адекватная. Недовольство было среди родителей большими ценами на спортивные костюмы, — рассказал корреспонденту НГС один из тех, кто приводит сюда детей.

Этот человек подтвердил: за тренировки ребёнка он ежемесячно сдаёт деньги мимо кассы. Обычно это происходит через активного родителя из так называемого родительского комитета.

— Эти родители постоянно повторяют в родительских чатах, чтобы вопрос цены не обсуждался с другими тренерами. Приходит время платить, в чат сбрасывают сообщение: «Не забываем про оплату». Мы сначала по 3500 в месяц сдавали, потом по 3000 стали. На 500 рублей урезали, так никто не хотел на какие-то дни рождения собирать. И мы сейчас по 3000 рублей переводим на карту одной родительнице. А вообще, когда приводили ребёнка, нам говорили, что это бесплатно. Конечно, сейчас мы смотрим на всё уже по-другому, не так, как в начале, но ребёнку нравится, и тренеры отличные. Я не верю, что об этом не знают в министерстве спорта или гражданин Подгорный, — заметил родитель.



Один из недовольных чуть позже так и сказал корреспонденту НГС: «Ищите тех, кто покрывает это. Искать не сложно — фамилия на комплексе написана».



Информация, которую в центре выдали администраторам. Те её повесили на видных местах, но исполняющий обязанности директора лично сорвал все объявления Фото: читатель НГС

Что говорят в Минспорта и сам Игидян

В министерстве физической культуры и спорта Новосибирской области утверждают: в центре спортивной гимнастики Подгорного всё соответствует закону. Официально Армен Игидян числится заместителем директора центра по административно-хозяйственной части с 22 мая 2019 года. Руководит же центром он временно — с 17 сентября 2019 года — пока не нашёлся директор. Поэтому отсутствие у него спортивного образования не является препятствием для такой работы.

В Минспорта также заверили, что отношения между ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения Подгорного» и магазином с автоматами по продаже еды здесь оформлены в соответствии со всеми законами.

— Занимаемые магазином спортивных товаров и автоматом по продаже напитков, снеков площади в ГАУ НСО «ЦПСГ Евгения Подгорного» переданы ИП Ситкиной А.П. и ООО «Сибвенд» на основании заключённых с ними в соответствии с требованиями Федерального закона «О защите конкуренции» договоров аренды, — подчеркнули в новосибирском правительстве.

— Я на сегодня не директор, я — просто исполняющий обязанности. У меня нет испытательного срока, я назначен просто исполняющим обязанности. Мы работаем по закону, только по закону. Это огромный комплекс, и противозаконное делать здесь в принципе не получится, да и невозможно. Хотя я руковожу буквально три месяца, а до этого времени всё гораздо хуже делалось. Не буду говорить про прошлые времена, но при мне только всё наладилось. Я не буду ни на кого клеветать, это не в моём характере, но люди (предыдущие директора — Прим. ред.) не выполняли свою работу так, как они её могли выполнять. Я стараюсь выполнять по-другому, — пояснил руководитель центра Армен Игидян.

В чём именно было хуже при предыдущих директорах и почему они ушли, новый руководитель уточнять не стал, объяснив, что он не в курсе причин увольнений.

На вопрос про сбор денег с родителей за тренировки, которые являются бесплатными, Игидян ответил категорично: такого нет. А в отношении завхоза Бывакина, подавшего в суд, руководитель центра заметил, что Бывакин долгое время был на больничном.

— Как может мой огромный такой комплекс существовать без человека? Я ему говорю: «Вы определитесь, потому что меня это не устраивает», — объяснил свою позицию Игидян.



Аппарат по продаже газированной воды, различных шоколадок, по мнению сотрудников, был установлен в фойе центра с нарушением закона Фото: Густаво Зырянов

Комментарий олимпийского чемпиона Евгения Подгорного

Президент Федерации спортивной гимнастики Новосибирской области олимпиец Евгений Подгорный формально не имеет никакого отношения к центру по спортивной гимнастике. Однако о происходящем в стенах этого заведения он знает.

— Там некоторые сотрудники не хотят работать. Это я знаю точно. И не выполняют те трудовые обязанности, которые им прописаны. Скорее всего, эти люди что-то пишут и жалуются? А такого, что вы говорите про деньги, не может быть. Может, они лично тренеру дают? На данный момент я могу гарантировать, что в центре такого нет. Если такие сигналы есть, я думаю, родители должны в первую очередь обратиться к руководителю и сказать, кому они сдают деньги. Потому что от руководителя команда однозначная: с этих групп ни в коем случае деньги не должны собираться. А почему родители не обратились ко мне? А сразу начинают обращаться к журналистам... Куда-то, чтобы кто-то разобрался? — недовольно заметил Евгений Подгорный.

На уточнение корреспондента НГС, что недовольные не обращаются к Подгорному, потому что подозревают его в соучастии, олимпийский чемпион удивился:

— То есть я там ещё и крышую? Я вообще ничего не понимаю, что там происходит! Руководителя назначает министр в первую очередь, а не я. Почему мы не знаем о сборе денег, как руководители тогда? Получается, что тренеры сами такое приняли решение, обойдя руководящий состав федерации, руководящий состав центра, и заставляют родителей сдавать деньги. Для меня очень интересно: какой тренер берёт деньги? Сейчас я буду разбираться в этом. Я знаю, при мне было сказано всем тренерам и всем администраторам, что у нас платные группы только ОФП. И все деньги должны проходить, проходят и будут проходить только через кассу: другого варианта быть не может. Мы очень сильно с этим боремся, потому что большие скандалы идут в муниципальной школе по этому вопросу: там происходят неправомерные сборы денег — именно тренеры собирают. И то, что вы говорите, для меня это — шок. Я сейчас всех на уши буду поднимать, — заверил корреспондента НГС Евгений Подгорный.

По бывшим руководителям президент Федерации спортивной гимнастики уточнил: Веселов в своё время оставил свой пост из-за возраста, а Токарев хотел устроить в центре «бардак», который был в муниципальной школе.

— Руководители министерства спорта это увидели, и было принято решение: по собственному желанию Токарев перейдёт обратно в муниципальную школу. Я не хочу как-то комментировать решение министерства спорта. У него (Токарева — Прим. ред.) был испытательный срок полгода, и он за этот испытательный срок не показал себя, не проявил себя так, как на него рассчитывали, — подчеркнул Евгений Подгорный.

Что думают о ситуации в центре бывшие директора

Первый директор спортивного центра Александр Веселов открывал это заведение в конце декабря 2018 года, проработал там в должности директора около года и работает до сих пор. Правда, уже в другом статусе.

— Я решил, что эти игры все не для меня. У меня — возраст. Молодёжь у нас сегодня такая — рвётся порулить. Вот я им дал порулить. Больше мне говорить нечего. У меня был трёхгодовой контракт, но по определённым причинам, которые я не буду называть, я просто написал заявление и ушёл из директоров. Я решил, что так будет лучше для общего дела. После меня пришёл Токарев. Вот с этим человеком я с удовольствием работал и знал, что там должно было быть всё нормально. Почему Токарев уволился, я не буду комментировать. Хотя лично я пожалел, что он ушёл. Меня устраивает моя работа, мне нравится, чем я сейчас занимаюсь: я — начальник отдела организационно-спортивной работы, — рассказал Александр Веселов.

Немногословен был и сам Николай Токарев. После увольнения он вернулся работать директором муниципальной школы гимнастики. В момент звонка корреспондента НГС второй бывший директор центра Подгорного отдыхал на Урале.

— Я и в отпуск-то поехал пораньше: хочу отдохнуть, чтобы не вспоминать, что было, — рассмеялся мужчина и уточнил, что уволился он не без помощи настойчивых просьб, а к его увольнению больше подходит распространённая фраза «его ушли».

— Я с сентября там не работаю. Но знаю, мне девчонки говорили, что их там сильно всё достало. Но не очень хочу я об этом говорить, если можно, я бы не стал. Я хотел собрать воедино всю гимнастику, была такая у меня цель: объединить муниципальную с областной. Понятно, раз был построен такой центр, то надо было объединять. Совместно с той базой, которая есть в городе: зал в ДК Горького, «Динамо», «Калинка», «Содружество» и с тем тренерским составом, что есть сейчас, — коротко пояснил директор МБУ города Новосибирска СШОР по гимнастическим видам спорта Николай Токарев.



Некоторые сотрудники заведения и родители, которые водят сюда детей, уверены, что в центре всё происходит не без ведома самого Подгорного Фото: Густаво Зырянов