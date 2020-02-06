Большой, японский, надежный: в популярный кроссовер вставили 7 мест — зачем это нужно

Mitsubishi Outlander Фото: Ольга Бурлакова

Мода на 7-местные салоны добралась и до японского кроссовера Mitsubishi Outlander, который завершает жизненный цикл, но по по-прежнему хорошо продается на отечественном рынке. Сейчас это фактически единственный автомобиль в российском сегменте среднеразмерных кроссоверов SUV-C, который предлагается с третьим рядом сидений. Другие модели, которые в мире давно продают с 7 местами, у нас по-прежнему представлены в стандартном 5-местном исполнении. Удобен ли Outlander для 7 человек, каков сценарий использования такого автомобиля и насколько вообще это нужно для нашего потребителя — подробнее в обзоре Дмитрия Косенко.

Mitsubishi Outlander на сегодня в сегменте SUV-C самый габаритный Фото: Ольга Бурлакова

Mitsubishi Outlander третьего поколения (предоставлен официальным дилером «Фастар») на сегодня в сегменте SUV-C самый габаритный со своими 4695 мм длины. Outlander длиннее нового Toyota RAV4 на 9,5 сантиметра, Mazda CX-5 — на 14,5 сантиметра, Nissan X-Trail — на 5 миллиметров, Volkswagen Tiguan — на 20,9 сантиметра.

Потребители тоже считают его самым просторным Фото: Ольга Бурлакова

Соответственно и простора в салоне, и запаса места в багажнике у этого «японца» больше. Потребители тоже считают его самым просторным — согласно данным агенства «Автостат», Outlander лидирует по результатам опроса «Какой кроссовер сегмента SUV C является самым вместительным?». На втором месте редкая у нас Honda CR-V, на третьем — Toyota RAV4, а близкий по размерам Nissan X-Trail расположился только на пятом месте.

На зарубежных рынках Outlander уже давно предлагается с 7-местным салоном Фото: Ольга Бурлакова

На зарубежных рынках и Outlander, и X-Trail (на рынке США под названием Nissan Rogue) уже давно предлагаются с 7-местным салоном, но у нас к этому интерес как-то был слаб. И вот в Mitsubishi решили выпустить такую комплектацию, тем более что технологически это было совсем несложно — отделочные панели в багажнике универсальны для всех рынков и уже заточены под установку третьего ряда.

Интерьер кроссовера остался прежним Фото: Ольга Бурлакова

Интерьер кроссовера остался прежним — он сочетает неплохое качество отделочных материалов и уже явно устаревшую архитектуру.

Дисплей мультимедийной системы маловат Фото: Ольга Бурлакова

Дисплей мультимедийной системы маловат, не хватает физической крутилки регулировки громкости. Многие кнопки невзрачны и своими квадратными формами отсылают куда-то в 90-е.

О дополнительных местах напоминают только висящие у стен ремни безопасности Фото: Ольга Бурлакова

Так что же там с третьим рядом сидений? В сложенном состоянии этот ряд фактически незаметен в багажнике, объем которого составляет 477 литров. О дополнительных местах напоминают только висящие у стен ремни безопасности да отделочная панель с подстаканником.

Чтобы разложить третий ряд, придется сначала откинуть спинки второго ряда Фото: Ольга Бурлакова

Чтобы разложить третий ряд, придется сначала откинуть спинки второго ряда. Все это делается вручную, никакого электропривода нет. Сиденья раскладываются, после чего подголовники на них выдвигаются вверх, в рабочее состояние.

Доступ к третьему ряду не сказать что сильно затруднен, но и не так прост Фото: Ольга Бурлакова

Доступ к третьему ряду не сказать что сильно затруднен, но и не так прост. Нужно наклонить спинку сиденья второго ряда, сдвинуть сиденье по салазкам (оно довольно ощутимо сопротивляется) и после этого протиснуться назад, попутно испачкав подошвами пластиковую накладку на пороге — иначе никак.

Сидеть в третьем ряду относительно комфортно Фото: Ольга Бурлакова

Сидеть в третьем ряду относительно комфортно — бывает и хуже. Конечно, колени упираются в спинки второго ряда, но эти спинки не сдавливают вас. Подушка сиденья расположена достаточно высоко над полом, поэтому ваше положение не напоминает полулежачее. Профиль сидений спокойный, сами они мягкие, так что есть надежда, что спина не устанет в долгой дороге.

Список удобств на этих местах минимальный Фото: Ольга Бурлакова

Список удобств на этих местах минимальный — два подстаканника на правой панели, какая-то ниша для мелочевки — на левой, да багажный плафон освещения. Дополнительных воздуховодов, подогревов, розеток, разъемов USB — ничего этого нет.

Для чего может понадобиться 7-местный салон в наших реалиях? Фото: Ольга Бурлакова

Для чего может понадобиться 7-местный салон в наших реалиях? Ну, вероятно, для семьи с четырьмя и более детьми, но много ли у нас таких семей? Еще может быть вариант поездок с каким-то родственниками, родителями или друзьями, но часто ли вам приходится ездить всем вместе?

Вещи на 7 человек вряд ли уместятся в оставшийся кусочек багажника Фото: Ольга Бурлакова

Опять же все эти поездки всемером, скорее всего, будут реальны только по городу — если ехать в дальнее путешествие, то с собой нужно же брать какие-то вещи, хотя бы минимальные. А вещи на 7 человек вряд ли уместятся в оставшийся кусочек багажника, только если вы не поставите дополнительный багажный бокс на крышу.

Можно сложить третий ряд и временно забыть о нем Фото: Ольга Бурлакова

И всё же все эти нюансы не отменяют того факта, что 7-местный салон кому-нибудь, да обязательно будет нужен, пусть даже изредка. В конце концов, можно же сложить третий ряд и временно забыть о нем.

Третий ряд доступен только в топовых полноприводных комплектациях Фото: Ольга Бурлакова

При покупке Outlander стоит помнить, что третий ряд доступен только в топовых полноприводных комплектациях Intense+ и Ultimate с 2- или 2,4-литровым атмосферным двигателем. Стоят эти версии 2 103 000 и 2 399 000 рублей. Подробнее о том, как едет и рулится Mitsubishi Outlander с 2,4-литровым 167-сильным двигателем, можно почитать в нашем прежнем тест-драйве.