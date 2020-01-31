«Чери Тигго» против «Креты»: просторный кроссовер из Китая за те же самые деньги

Chery Tiggo 7, старший кроссовер в модельном ряду марки Фото: Ольга Бурлакова

Chery Tiggo 7, старший кроссовер в модельном ряду марки, китайцы позиционируют как среднеразмерный SUV в сегменте, где играет, например, KIA Sportage. Но, по сути, это конкурент всё тем же недорогим компактным Renault Kaptur и Hyundai Creta. Что может заставить человека потратить 1,3 миллиона рублей не на «француза» или «корейца», а на китайское изделие — подробнее в тест-драйве Дмитрия Косенко.



Chery Tiggo 7 в жизни кажется не слишком большим автомобилем Фото: Ольга Бурлакова

Chery Tiggo 7 (предоставлен официальным дилером «Луна авто») в жизни кажется не слишком большим автомобилем, не намного крупнее более свежей модели Tiggo 4.



По своим габаритам Tiggo 7 на 11 сантиметров длиннее Tiggo 4 Фото: Ольга Бурлакова

Хоть по своим габаритам Tiggo 7 на 11 сантиметров длиннее и чуть шире, вся эта разница никак не влияет на общее восприятие размеров.



Tiggo 7 представляется этаким скромным городским автомобильчиком Фото: Ольга Бурлакова

Плюс дизайн, Tiggo 7 представляется этаким скромным городским автомобильчиком с добродушным выражением «лица».



Сзади кроссовер и вовсе похож на высокий хетчбэк Фото: Ольга Бурлакова

А сзади кроссовер и вовсе похож на высокий хетчбэк с небольшими скромными фонарями. На то, что это кроссовер, указывают крупные колеса и мощная защита колесных арок из черного пластика.



В салоне простор по ширине достаточен Фото: Ольга Бурлакова

В салоне всё встает на свои места — простор по ширине достаточен и никакого стеснения нет.



Передняя панель сделана из мягкого, но не слишком нарядного пластика Фото: Ольга Бурлакова

Передняя панель сделана из мягкого, но не слишком нарядного пластика. Зато она украшена кожаной вставкой с настоящей прострочкой, довольно затейливо этой прострочкой обведены воздуховоды.



Приборка с аналоговыми шкалами спидометра и тахометра Фото: Ольга Бурлакова

Приборка с аналоговыми шкалами спидометра и тахометра — на последнем стрелка бежит против часовой стрелки, что поначалу неудобно. Цифровой дисплей посередине имеет неплохое разрешение и отображает информацию в том числе о запасе топлива и температуре охлаждающей жидкости.



Большой дисплей мультимедийной системы Фото: Ольга Бурлакова

Большой дисплей мультимедийной системы заметно наклонен вперед, что, впрочем, не мешает обзору и не заставляет слишком сильно к нему тянуться. К скорости и логике работы пунктов меню мультимедийки претензий нет, разве что разрешение и насыщенность цветов экрана могли бы быть выше.



Нет эквалайзера и нельзя точно настроить звучание акустики. Фото: Ольга Бурлакова

В минусы запишем возможность регулировки климата только через соответствующий пункт меню — физические кнопки силы и направления обдува отсутствуют. А еще нет эквалайзера и нельзя точно настроить звучание акустики.



Рукоятка селектора АКП не имеет клавиши-фиксатора

Симпатично сделан центральный тоннель — кнопки на нем просто и понятно сгруппированы, всё всегда под рукой. Рукоятка селектора АКП не имеет клавиши-фиксатора — просто нажал на тормоз, передвинул рычаг и поехал. Удобно.



Кожаные сиденья оснащены электроприводом Фото: Ольга Бурлакова

Кожаные сиденья оснащены электроприводом, это хорошо. Но избыточная боковая поддержка делает посадку тесноватой и не совсем комфортной.



Сзади умеренный профиль сидений не вызывает отрицательных эмоций Фото: Ольга Бурлакова

Зато сзади умеренный профиль сидений не вызывает никаких отрицательных эмоций — кажется, что тут можно спокойно проехать несколько часов. Есть подогрев кресел, воздуховоды в центральном тоннеле, стеклоподъемники с режимом автоподъема/опускания.



По запасу пространства сзади Tiggo 7 неожиданно удивил Фото: Ольга Бурлакова

По запасу пространства сзади Tiggo 7 неожиданно удивил — места тут как в более крупных кроссоверах. Над головой — кулак плюс два пальца, колени не достают спинок, под передние сиденья помещаются не только ступни, но и часть голени.



Багажник 414 литров Фото: Ольга Бурлакова

Багажник 414 литров, крышка без электропривода. Есть две ниши, розетка прикуривателя, а пол удобно складывается пополам.



Двигатель — 2-литровый не слишком производительный атмосферник Фото: Ольга Бурлакова

Двигатель — 2-литровый не слишком производительный атмосферник, всего 122 силы. Работает он в паре с вариатором, привод у машины только передний.



Разгон относительно уверенный Фото: Ольга Бурлакова

В принципе, всё, что можно выжать из этой связки агрегатов на Tiggo 7, китайцы постарались выжать. И разгон относительно уверенный, и мотор не ревёт натужно, и даже реакции на педаль газа вполне себе линейные и понятные.



Легкие манипуляции с акселератором почти сразу отзываются плавным нарастанием тяги Фото: Ольга Бурлакова

Легкие манипуляции с акселератором почти сразу отзываются плавным нарастанием тяги, а резкое продавливание педали заставляет автомобиль собраться и устремиться вперед, насколько позволяют силы — при этом ускорение начинается без неприятных ударных толчков.



Набор скорости в таком динамичном режиме происходит на максимуме оборотов Фото: Ольга Бурлакова

Набор скорости в таком динамичном режиме происходит на максимуме оборотов и без виртуальных переборов передач. Но только лишь стоит ослабить газ, вариатор переключается вниз, а обороты резко падают.



Усилие на руле и его информативность здесь нельзя назвать образцовыми Фото: Ольга Бурлакова

Усилие на руле и его информативность здесь нельзя назвать образцовыми, но на шоссе баранка достаточно туга, чтобы можно было уверенно нащупывать курс и получать хоть какую-то обратную связь от дороги.



На высокой скорости приходится слегка подруливать Фото: Ольга Бурлакова

На высокой скорости приходится слегка подруливать, поскольку задняя ось кроссовера начинает гулять и норовит сойти с траектории. Не помогает многорычажная задняя подвеска.



Система стабилизации на Tiggo 7 срабатывает вовремя и деликатно Фото: Ольга Бурлакова

Система стабилизации на Tiggo 7 срабатывает вовремя и деликатно, понемногу дозируя тормозное усилие на колесах. Я специально заехал в колею и резко вывернул из неё, пытаясь добиться разворота автомобиля. Но электронный ошейник одним движением четко скорректировал курс кроссовера — так, что его даже не выбросило, а, наоборот, вернуло в колею.



Плавность хода Tiggo 7 и комфорт на неровностях назовем удовлетворительными Фото: Ольга Бурлакова

Плавность хода Tiggo 7 и комфорт на неровностях назовем удовлетворительными, хоть автомобиль и отчетливо пинается на рельсах, подрагивает на ледяных наростах и считывает рельеф плохого асфальта. Всё же кроссовер нельзя назвать жёстким — скорее он избыточно упругий.



Цена за нашу топовую комплектацию 1 389 900 рублей Фото: Ольга Бурлакова