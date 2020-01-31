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Авто Тест-драйв

«Чери Тигго» против «Креты»: просторный кроссовер из Китая за те же самые деньги

Тест-драйв кроссовера Chery Tiggo 7 с большой мультимедийкой и просторными задними местами

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Chery Tiggo 7, старший кроссовер в модельном ряду марки

Chery Tiggo 7, старший кроссовер в модельном ряду марки

Chery Tiggo 7, старший кроссовер в модельном ряду марки, китайцы позиционируют как среднеразмерный SUV в сегменте, где играет, например, KIA Sportage. Но, по сути, это конкурент всё тем же недорогим компактным Renault Kaptur и Hyundai Creta. Что может заставить человека потратить 1,3 миллиона рублей не на «француза» или «корейца», а на китайское изделие — подробнее в тест-драйве Дмитрия Косенко.

Chery Tiggo 7 в жизни кажется не слишком большим автомобилем

Chery Tiggo 7 в жизни кажется не слишком большим автомобилем

Chery Tiggo 7 (предоставлен официальным дилером «Луна авто») в жизни кажется не слишком большим автомобилем, не намного крупнее более свежей модели Tiggo 4.

По своим габаритам Tiggo 7 на 11 сантиметров длиннее&nbsp;Tiggo 4

По своим габаритам Tiggo 7 на 11 сантиметров длиннее Tiggo 4

Хоть по своим габаритам Tiggo 7 на 11 сантиметров длиннее и чуть шире, вся эта разница никак не влияет на общее восприятие размеров.

Tiggo 7 представляется этаким скромным городским автомобильчиком

Tiggo 7 представляется этаким скромным городским автомобильчиком

Плюс дизайн, Tiggo 7 представляется этаким скромным городским автомобильчиком с добродушным выражением «лица».

Сзади кроссовер и вовсе похож на высокий хетчбэк

Сзади кроссовер и вовсе похож на высокий хетчбэк

А сзади кроссовер и вовсе похож на высокий хетчбэк с небольшими скромными фонарями. На то, что это кроссовер, указывают крупные колеса и мощная защита колесных арок из черного пластика.

В салоне простор по ширине достаточен

В салоне простор по ширине достаточен

В салоне всё встает на свои места — простор по ширине достаточен и никакого стеснения нет.

Передняя панель сделана из мягкого, но не слишком нарядного пластика

Передняя панель сделана из мягкого, но не слишком нарядного пластика

Передняя панель сделана из мягкого, но не слишком нарядного пластика. Зато она украшена кожаной вставкой с настоящей прострочкой, довольно затейливо этой прострочкой обведены воздуховоды.

Приборка с аналоговыми шкалами спидометра и тахометра

Приборка с аналоговыми шкалами спидометра и тахометра

Приборка с аналоговыми шкалами спидометра и тахометра — на последнем стрелка бежит против часовой стрелки, что поначалу неудобно. Цифровой дисплей посередине имеет неплохое разрешение и отображает информацию в том числе о запасе топлива и температуре охлаждающей жидкости.

Большой дисплей мультимедийной системы

Большой дисплей мультимедийной системы

Большой дисплей мультимедийной системы заметно наклонен вперед, что, впрочем, не мешает обзору и не заставляет слишком сильно к нему тянуться. К скорости и логике работы пунктов меню мультимедийки претензий нет, разве что разрешение и насыщенность цветов экрана могли бы быть выше.

Нет эквалайзера и нельзя точно настроить звучание акустики.

Нет эквалайзера и нельзя точно настроить звучание акустики.

В минусы запишем возможность регулировки климата только через соответствующий пункт меню — физические кнопки силы и направления обдува отсутствуют. А еще нет эквалайзера и нельзя точно настроить звучание акустики.

Рукоятка селектора АКП не имеет клавиши-фиксатора

Рукоятка селектора АКП не имеет клавиши-фиксатора

Симпатично сделан центральный тоннель — кнопки на нем просто и понятно сгруппированы, всё всегда под рукой. Рукоятка селектора АКП не имеет клавиши-фиксатора — просто нажал на тормоз, передвинул рычаг и поехал. Удобно.

Кожаные сиденья оснащены электроприводом

Кожаные сиденья оснащены электроприводом

Кожаные сиденья оснащены электроприводом, это хорошо. Но избыточная боковая поддержка делает посадку тесноватой и не совсем комфортной.

Сзади умеренный профиль сидений не вызывает отрицательных эмоций

Сзади умеренный профиль сидений не вызывает отрицательных эмоций

Зато сзади умеренный профиль сидений не вызывает никаких отрицательных эмоций — кажется, что тут можно спокойно проехать несколько часов. Есть подогрев кресел, воздуховоды в центральном тоннеле, стеклоподъемники с режимом автоподъема/опускания.

По запасу пространства сзади Tiggo 7 неожиданно удивил

По запасу пространства сзади Tiggo 7 неожиданно удивил

По запасу пространства сзади Tiggo 7 неожиданно удивил — места тут как в более крупных кроссоверах. Над головой — кулак плюс два пальца, колени не достают спинок, под передние сиденья помещаются не только ступни, но и часть голени.

Багажник 414 литров

Багажник 414 литров

Багажник 414 литров, крышка без электропривода. Есть две ниши, розетка прикуривателя, а пол удобно складывается пополам.

Двигатель — 2-литровый не слишком производительный атмосферник

Двигатель — 2-литровый не слишком производительный атмосферник

Двигатель — 2-литровый не слишком производительный атмосферник, всего 122 силы. Работает он в паре с вариатором, привод у машины только передний.

Разгон относительно уверенный

Разгон относительно уверенный

В принципе, всё, что можно выжать из этой связки агрегатов на Tiggo 7, китайцы постарались выжать. И разгон относительно уверенный, и мотор не ревёт натужно, и даже реакции на педаль газа вполне себе линейные и понятные.

Легкие манипуляции с акселератором почти сразу отзываются плавным нарастанием тяги

Легкие манипуляции с акселератором почти сразу отзываются плавным нарастанием тяги

Легкие манипуляции с акселератором почти сразу отзываются плавным нарастанием тяги, а резкое продавливание педали заставляет автомобиль собраться и устремиться вперед, насколько позволяют силы — при этом ускорение начинается без неприятных ударных толчков.

Набор скорости в таком динамичном режиме происходит на максимуме оборотов

Набор скорости в таком динамичном режиме происходит на максимуме оборотов

Набор скорости в таком динамичном режиме происходит на максимуме оборотов и без виртуальных переборов передач. Но только лишь стоит ослабить газ, вариатор переключается вниз, а обороты резко падают.

Усилие на руле и его информативность здесь нельзя назвать образцовыми

Усилие на руле и его информативность здесь нельзя назвать образцовыми

Усилие на руле и его информативность здесь нельзя назвать образцовыми, но на шоссе баранка достаточно туга, чтобы можно было уверенно нащупывать курс и получать хоть какую-то обратную связь от дороги.

На высокой скорости приходится слегка подруливать

На высокой скорости приходится слегка подруливать

На высокой скорости приходится слегка подруливать, поскольку задняя ось кроссовера начинает гулять и норовит сойти с траектории. Не помогает многорычажная задняя подвеска.

Система стабилизации на Tiggo 7 срабатывает вовремя и деликатно

Система стабилизации на Tiggo 7 срабатывает вовремя и деликатно

Система стабилизации на Tiggo 7 срабатывает вовремя и деликатно, понемногу дозируя тормозное усилие на колесах. Я специально заехал в колею и резко вывернул из неё, пытаясь добиться разворота автомобиля. Но электронный ошейник одним движением четко скорректировал курс кроссовера — так, что его даже не выбросило, а, наоборот, вернуло в колею.

Плавность хода Tiggo 7 и комфорт на неровностях назовем удовлетворительными

Плавность хода Tiggo 7 и комфорт на неровностях назовем удовлетворительными

Плавность хода Tiggo 7 и комфорт на неровностях назовем удовлетворительными, хоть автомобиль и отчетливо пинается на рельсах, подрагивает на ледяных наростах и считывает рельеф плохого асфальта. Всё же кроссовер нельзя назвать жёстким — скорее он избыточно упругий.

Цена за нашу топовую комплектацию <nobr class="_">1 389 900</nobr> рублей

Цена за нашу топовую комплектацию 1 389 900 рублей

Цена за нашу топовую комплектацию с кожаным салоном, системой кругового обзора, климатом, мультимедийной системой и прочими радостями — 1 389 900 рублей. Это приличные деньги и, наверное, стоит хорошо подумать, потратить ли их на «китайца», или купить прилично оснащенную «Крету» либо топовый «Каптюр».

Почитайте, на чем ездят читатели НГС:

Мирон Медведев купил электрокар и экономит по 10 тысяч в месяц на бензине.

Виктор Бубенщиков за 15 тысяч купил 21-ю «Волгу» 1965 года и ездит на ней на работу. Посмотрите, как круто выглядит его машина.

Новосибирец Семен владеет лимузином, который снимался в «Улицах разбитых фонарей». Теперь ретро-авто катает невест за 2000 рублей час — посмотреть на него можно тут.

А Евгений Буцкий каждый день ездит на 34-летнем Toyota Crown — смотрим на отличный Toyota Crown 1985 года выпуска.

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Chery Tiggo 7китайские автомобилиТест-драйв
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КОММЕНТАРИИ (9)

Qwerty
31 янв 2020 в 08:26

Какая красота! А как ржавеет! Ммм...

Анти ёлка
31 янв 2020 в 08:20

Докатились. Уже машины китайские покупать стали

Мимо проходил
31 янв 2020 в 08:15

Китайчатина? Машина одного хозяина. Скажем дружно: "Нафиг нужно!"