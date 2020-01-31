Моцарт и «Маленькие женщины»: 13 лучших событий наступающих выходных

Российский фэнтезийный боевик с Риналем Мухаметовым в главной роли. Ленту снял Никита Аргунов — он же снял фильм Защитники, который эпично провалился в прокате. Посмотрим, что будет с его новым произведением.

После таинственной и страшной аварии молодой талантливый архитектор приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, и найти выход.

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