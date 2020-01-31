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Развлечения Обзор

Моцарт и «Маленькие женщины»: 13 лучших событий наступающих выходных

Культовая киноночь, хиты в баре и чайный концерт — подробности в релакс-подборке НГС

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— Как, уже выходные?!

— Как, уже выходные?!

Первые февральские выходные выдаются холодными. Предлагаем продумывать план развлечений заранее, чтобы потом не стоять в очереди за чаем с булочкой. Можно отметить День сурка 2 февраля. Предлагается несколько концертов, один из них — чайный: здесь и классическая музыка, и современная, и старый добрый рок. Сходите в театр — будет интересная постановка с немного пугающим названием «Уйти из ада», думаем, что актёры из него обязательно уйдут. В кино злобная ведьма захватила малышей Гензеля и Гретель в свой маленький домик, Риналь Мухаметов впал в кому, загадочная няня притворяется приличным человеком, а маленькие женщины взрослеют быстро и не по годам. 

1

Отчётный концерт Академии танца «Пространство»

Концерт носит название «Калейдоскоп». Ожидается много красивых танцев, интерактив со зрителями — ведущий обещал шутить, еще можно выиграть приз. Альтернатива телевизору — сходите посмотреть на танцоров вживую. 

Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 2 февраля
Во сколько: 19:00

Сколько стоит: 250 рублей, на входе — 350 рублей

2

Культовая киноночь - 5 фильмов подряд

Смотрим «День сурка», «Эффект бабочки», «Леона», «Криминальное чтиво» и «Шоу Трумана». Нестареющая классика, прошедшая проверку временем. В перерывах между фильмами — настольные игры, приставки, чай и печеньки в ассортименте.

Где: антикафе Fun-Time
Когда: 1 февраля
Во сколько: с 22:00 до 09:00
Сколько стоит: 400 рублей

3

Чайный концерт Макса Мельникова и Евгения Дюкова

Слушать музыку во время чайной церемонии — может быть, так мысли наконец-то улягутся и вы сможете отдохнуть. Наслаждайтесь ароматным чаем, погружайтесь в медитативное состояние и просто получайте удовольствие.

Где: чайный клуб «Ча Жень»
Когда: 1 февраля
Во сколько: сбор гостей с 18:00, начало в 19:00
Сколько стоит: по предварительному заказу — 750 рублей, в день церемонии — 1000 рублей

4

Концерт «Посвящение Брамсу»

Концерт состоится при участии артистов оркестра «Блестящие смычки». Если вы ни разу не слышали Брамса и школьные уроки музыки стёрлись из вашей памяти — велком, вживую композиции будут звучать гораздо приятнее, чем через наушники. 

Где: ДК «Энергия»
Когда: 2 февраля
Во сколько: 17:00
Сколько стоит: от 300 до 500 рублей

5

Группа The News исполнит трибьют группе The Doors

Как вы уже догадались, на концерте будет много хитов культовых The Doors. Можно послушать дома пару пластинок музыкантов, поймать волну и одухотворенными пойти в бар. И прихватить с собой друзей. 

Где: бар LondonBar 
Когда: 2 февраля
Во сколько: 20:00
Сколько стоит: 400 рублей

6

Киноверсия оперы-зингшпиля Моцарта «Волшебная флейта»

Кинолента представляла Зальцбургский фестиваль. Сняла фильм американский режиссёр Лидия Стайер, а голливудская звезда Клаус-Мария Брандауэр исполнила в нём роль дедушки, который читает сказку о приключениях Тамино своим трём внукам. Фильм покажут на немецком и итальянском языке с русскими субтитрами. 

Где: кинотеатр «Победа»
Когда, во сколько и сколько стоит: уточняйте в расписании кинотеатра

7

Спектакль «Уйти из ада»

Театрально-танцевальная студия «Гамбхира» представляет спектакль по мотивам пьесы Жан-Поль Сартра. Это современная интерпретация классического произведения с разностилевыми танцами и драматической игрой. 

Сюжет: в этом Аду нет ни раскаленных сковородок, ни вертел, ни котлов, пустая комната с наглухо запертой дверью. И главным палачом в ней будет твоя совесть.

Где: театр «Дом Актёра» 

Когда: 1 февраля
Во сколько: 18:00
Сколько стоит: от 350 до 800 рублей

8

Концерт «Парижские истории» на саксафоне

Музыку французских композиторов исполнит Андрей Турыгин в сопровождении концертмейстера Юлии Магомедовой. В программе произведения Клода Дебюсси, Рожера Бутри, Жака Ибера, Фернанда Декрюк, Клода Боллинь и других. Идеальный вариант для вечера пятницы.

Где: культурный центр «Синяя цапля»
Когда: 31 января 
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 650 рублей

9

В кино: «Кома»

Российский фэнтезийный боевик с Риналем Мухаметовым в главной роли. Ленту снял Никита Аргунов — он же снял фильм Защитники, который эпично провалился в прокате. Посмотрим, что будет с его новым произведением.

После таинственной и страшной аварии молодой талантливый архитектор приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, и найти выход. 
16+

10

В кино: «Маленькие женщины»

Фильм снят по мотивам романа Луизы Мэй Олкотт. Если вам нравятся экранизации историй Джейн Остин или сестёр Бронте — «Маленькие женщины» тоже придутся по душе. Неплохой актёрский состав: Эмма Уотсон, Сирша Ронан, Флонернс Пью, Лора Дерн и другие. 

Сюжет фильма рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны всегда. 

12+

11

В кино: «Гретель и Гензель»

Новая версия старинной сказки братьев Гримм о зловещих приключениях брата и сестры в Очарованном лесу. В поисках еды голодные Грета и Гензель отправляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада. Приятным сюрпризом станет появление в фильме Софии Лиллис — она сыграла роль Беверли Марш в новой экранизации «Оно».
12+

12

В кино: «1917»

Военно-историческая драма-боевик. 1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат.
16+

13

В кино: «Идеальная няня»

Французская криминальная драма. Няня — мечта. Молодая пара не могла даже мечтать, что сможет найти ее — строгую опрятную француженку с огромным опытом. У нее есть ключи от их квартиры. Они сами впустили ее в свою жизнь и отдали в ее руки своих детей. Она выглядит заботливой и доброй, но в ее душе скрывается тьма.

16+

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