Моцарт и «Маленькие женщины»: 13 лучших событий наступающих выходных

1
Отчётный концерт Академии танца «Пространство»
Концерт носит название «Калейдоскоп». Ожидается много красивых танцев, интерактив со зрителями — ведущий обещал шутить, еще можно выиграть приз. Альтернатива телевизору — сходите посмотреть на танцоров вживую.
Где: лофт-парк «Подземка»
Когда: 2 февраля
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 250 рублей, на входе — 350 рублей
2
Культовая киноночь - 5 фильмов подряд
Смотрим «День сурка», «Эффект бабочки», «Леона», «Криминальное чтиво» и «Шоу Трумана». Нестареющая классика, прошедшая проверку временем. В перерывах между фильмами — настольные игры, приставки, чай и печеньки в ассортименте.
Где: антикафе Fun-Time
Когда: 1 февраля
Во сколько: с 22:00 до 09:00
Сколько стоит: 400 рублей
3
Чайный концерт Макса Мельникова и Евгения Дюкова
Слушать музыку во время чайной церемонии — может быть, так мысли наконец-то улягутся и вы сможете отдохнуть. Наслаждайтесь ароматным чаем, погружайтесь в медитативное состояние и просто получайте удовольствие.
Где: чайный клуб «Ча Жень»
Когда: 1 февраля
Во сколько: сбор гостей с 18:00, начало в 19:00
Сколько стоит: по предварительному заказу — 750 рублей, в день церемонии — 1000 рублей
4
Концерт «Посвящение Брамсу»
Концерт состоится при участии артистов оркестра «Блестящие смычки». Если вы ни разу не слышали Брамса и школьные уроки музыки стёрлись из вашей памяти — велком, вживую композиции будут звучать гораздо приятнее, чем через наушники.
Где: ДК «Энергия»
Когда: 2 февраля
Во сколько: 17:00
Сколько стоит: от 300 до 500 рублей
5
Группа The News исполнит трибьют группе The Doors
Как вы уже догадались, на концерте будет много хитов культовых The Doors. Можно послушать дома пару пластинок музыкантов, поймать волну и одухотворенными пойти в бар. И прихватить с собой друзей.
Где: бар LondonBar
Когда: 2 февраля
Во сколько: 20:00
Сколько стоит: 400 рублей
6
Киноверсия оперы-зингшпиля Моцарта «Волшебная флейта»
Кинолента представляла Зальцбургский фестиваль. Сняла фильм американский режиссёр Лидия Стайер, а голливудская звезда Клаус-Мария Брандауэр исполнила в нём роль дедушки, который читает сказку о приключениях Тамино своим трём внукам. Фильм покажут на немецком и итальянском языке с русскими субтитрами.
Где: кинотеатр «Победа»
Когда, во сколько и сколько стоит: уточняйте в расписании кинотеатра
7
Спектакль «Уйти из ада»
Театрально-танцевальная студия «Гамбхира» представляет спектакль по мотивам пьесы Жан-Поль Сартра. Это современная интерпретация классического произведения с разностилевыми танцами и драматической игрой.
Сюжет: в этом Аду нет ни раскаленных сковородок, ни вертел, ни котлов, пустая комната с наглухо запертой дверью. И главным палачом в ней будет твоя совесть.
Где: театр «Дом Актёра»
Когда: 1 февраля
Во сколько: 18:00
Сколько стоит: от 350 до 800 рублей
8
Концерт «Парижские истории» на саксафоне
Музыку французских композиторов исполнит Андрей Турыгин в сопровождении концертмейстера Юлии Магомедовой. В программе произведения Клода Дебюсси, Рожера Бутри, Жака Ибера, Фернанда Декрюк, Клода Боллинь и других. Идеальный вариант для вечера пятницы.
Где: культурный центр «Синяя цапля»
Когда: 31 января
Во сколько: 19:00
Сколько стоит: 650 рублей
9
В кино: «Кома»
Российский фэнтезийный боевик с Риналем Мухаметовым в главной роли. Ленту снял Никита Аргунов — он же снял фильм Защитники, который эпично провалился в прокате. Посмотрим, что будет с его новым произведением.
После таинственной и страшной аварии молодой талантливый архитектор приходит в себя в очень странном мире, лишь частично похожем на реальность. Герою предстоит выяснить, по каким законам существует это пространство, и найти выход.
16+
10
В кино: «Маленькие женщины»
Фильм снят по мотивам романа Луизы Мэй Олкотт. Если вам нравятся экранизации историй Джейн Остин или сестёр Бронте — «Маленькие женщины» тоже придутся по душе. Неплохой актёрский состав: Эмма Уотсон, Сирша Ронан, Флонернс Пью, Лора Дерн и другие.
Сюжет фильма рассказывает о взрослении четырех непохожих друг на друга сестер. Действие разворачивается во времена Гражданской войны в США, но проблемы, с которыми сталкиваются девушки, актуальны всегда.
12+
11
В кино: «Гретель и Гензель»
Новая версия старинной сказки братьев Гримм о зловещих приключениях брата и сестры в Очарованном лесу. В поисках еды голодные Грета и Гензель отправляются в лес, не подозревая, что им предстоит отведать обед дьявольской кухни и пройти все круги ада. Приятным сюрпризом станет появление в фильме Софии Лиллис — она сыграла роль Беверли Марш в новой экранизации «Оно».
12+
12
В кино: «1917»
Военно-историческая драма-боевик. 1917 год, разгар Первой мировой войны. Двум юным солдатам поручают смертельно опасную миссию. Они должны пересечь вражескую территорию и доставить секретное сообщение, которое предотвратит неминуемую гибель сотен солдат.
16+
13
В кино: «Идеальная няня»
Французская криминальная драма. Няня — мечта. Молодая пара не могла даже мечтать, что сможет найти ее — строгую опрятную француженку с огромным опытом. У нее есть ключи от их квартиры. Они сами впустили ее в свою жизнь и отдали в ее руки своих детей. Она выглядит заботливой и доброй, но в ее душе скрывается тьма.
16+