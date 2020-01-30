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Авто Обзор

Зачем опытные водители стоят с открытыми окнами зимой

И вот что бывает с теми, кто так не делает

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Снежная шапка может образоваться не только снаружи автомобиля

Снежная шапка может образоваться не только снаружи автомобиля

Как-то в редакцию обратилась женщина с жалобами на новый кроссовер, у которого протекал потолок. Она пыталась вернуть автомобиль дилеру через суд. Сначала мы решили, что это очередная история о бракованном автомобиле, но потом выяснилось, что причина в другом.

Автомобиль прошёл несколько экспертиз, и все они подтвердили его герметичность и нормальную работу системы вентиляции. Почему тогда с его потолка капала вода, а на внутренних обшивках образовывались влажные пятна?

Вот что увидели мастера, сняв обшивки потолка

Вот что увидели мастера, сняв обшивки потолка

Причина явления знакома каждой домохозяйке, которая размораживала холодильник, чтобы избавиться от ледяной «шубы» в его морозилке. Только в автомобиле «шуба» намерзает на внутренней поверхности крыши над потолочной обшивкой, а во время оттепелей тает и стекает в салон.

Есть и другой негативный эффект: обмерзание и запотевание стёкол изнутри после стоянки автомобиля.

Кнопка рециркуляции (показана рамкой). При езде по городу хочется пользоваться ей постоянно, чтобы не воняло выхлопами, но имейте в виду, что ограничение притока забортного воздуха повышает влажность в салоне

Кнопка рециркуляции (показана рамкой). При езде по городу хочется пользоваться ей постоянно, чтобы не воняло выхлопами, но имейте в виду, что ограничение притока забортного воздуха повышает влажность в салоне

Наледь образуется из-за высокой влажности воздуха в салоне. Самая весомая причина: человеческое дыхание, потому что, помимо прочего, мы выдыхаем водяной пар (особенно с похмелья, но не только). Кроме того, влияют резкие перепады температуры с тепла на холод: например, если вы ставите машину на стоянку в снегопад при -5, а за ночь температура опускается до -25, есть вероятность, что к утру избыточная влага осядет на изнанке стёкол. Наконец, талый снег на салонных ковриках при прогреве машины парит, а при охлаждении снова кристаллизуется на всех подходящих поверхностях.

Поэтому, например, эффект «капающего потолка» встречается на автомобилях многодетных мам: пассажиры нагоняют влажность, а заботливая мама включается рециркуляцию для быстрого прогрева салона. Чтобы стёкла не потели в поездке, на них направляют мощный поток из системы вентиляции, но влажность всё равно находит, куда кристаллизоваться.

Бороться с этим явлением просто, и не нужно даже морозить детишек. Салон автомобиля нужно проветривать перед стоянкой (после высадки пассажиров). Например, можно постоять с открытыми окнами или дверями с полминуты, попутно включив на полную мощность систему вентиляции: сухой морозный воздух вытеснит влажный, и наутро стекло останется прозрачным, по крайней мере, изнутри. А главное, весной не закапает с крыши. Ну и следим за чистотой ковриков.

Кстати, в опросе размещённом под статьей про «капающий Sportage» почти 40% читателей ответили, что сталкивались с такой же проблемой.

А вот несколько дельных соображений о езде по морозу. А ещё мы разбирали ошибки чайников при холодном пуске автомобиля.

Знаете любопытный лайфхак, связанный с автомобилем? Ждём от вас сообщений, фото и видео на почту редакции «Авто».

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ликбезтехниказимняя езда
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КОММЕНТАРИИ (20)

Гость
30 янв 2020 в 08:38

Потому что протекают болты крепления рейлингов! На крыше всех дастеров!!! Их промазывают герметиком! Но это ненадолго ! Женщину развели по полной ! Хоть бы на форумы профильные по этой теме зашла почитала 😂😂😂😂😂😂нгс вы сами хоть проверяете что пишете ? Полный абсурд

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30 янв 2020 в 08:43

Какой фееричный бред. Ещё расскажите, почему по утрам с открытыми капотами стоят.

30 янв 2020 в 08:45

Бедные авто-ведроводители. )
Можно зимой еще все двери в машине открыть, так еще эффективней.
А еще можно в Volvo S40 просто кнопочку "Дефростер" начать.))