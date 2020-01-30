Зачем опытные водители стоят с открытыми окнами зимой

Как-то в редакцию обратилась женщина с жалобами на новый кроссовер, у которого протекал потолок. Она пыталась вернуть автомобиль дилеру через суд. Сначала мы решили, что это очередная история о бракованном автомобиле, но потом выяснилось, что причина в другом.
Автомобиль прошёл несколько экспертиз, и все они подтвердили его герметичность и нормальную работу системы вентиляции. Почему тогда с его потолка капала вода, а на внутренних обшивках образовывались влажные пятна?
Причина явления знакома каждой домохозяйке, которая размораживала холодильник, чтобы избавиться от ледяной «шубы» в его морозилке. Только в автомобиле «шуба» намерзает на внутренней поверхности крыши над потолочной обшивкой, а во время оттепелей тает и стекает в салон.
Есть и другой негативный эффект: обмерзание и запотевание стёкол изнутри после стоянки автомобиля.
Наледь образуется из-за высокой влажности воздуха в салоне. Самая весомая причина: человеческое дыхание, потому что, помимо прочего, мы выдыхаем водяной пар (особенно с похмелья, но не только). Кроме того, влияют резкие перепады температуры с тепла на холод: например, если вы ставите машину на стоянку в снегопад при -5, а за ночь температура опускается до -25, есть вероятность, что к утру избыточная влага осядет на изнанке стёкол. Наконец, талый снег на салонных ковриках при прогреве машины парит, а при охлаждении снова кристаллизуется на всех подходящих поверхностях.
Поэтому, например, эффект «капающего потолка» встречается на автомобилях многодетных мам: пассажиры нагоняют влажность, а заботливая мама включается рециркуляцию для быстрого прогрева салона. Чтобы стёкла не потели в поездке, на них направляют мощный поток из системы вентиляции, но влажность всё равно находит, куда кристаллизоваться.
Бороться с этим явлением просто, и не нужно даже морозить детишек. Салон автомобиля нужно проветривать перед стоянкой (после высадки пассажиров). Например, можно постоять с открытыми окнами или дверями с полминуты, попутно включив на полную мощность систему вентиляции: сухой морозный воздух вытеснит влажный, и наутро стекло останется прозрачным, по крайней мере, изнутри. А главное, весной не закапает с крыши. Ну и следим за чистотой ковриков.
Кстати, в опросе размещённом под статьей про «капающий Sportage» почти 40% читателей ответили, что сталкивались с такой же проблемой.
А вот несколько дельных соображений о езде по морозу. А ещё мы разбирали ошибки чайников при холодном пуске автомобиля.