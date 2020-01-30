Зачем опытные водители стоят с открытыми окнами зимой

Снежная шапка может образоваться не только снаружи автомобиля Фото: Артем Краснов

Как-то в редакцию обратилась женщина с жалобами на новый кроссовер, у которого протекал потолок. Она пыталась вернуть автомобиль дилеру через суд. Сначала мы решили, что это очередная история о бракованном автомобиле, но потом выяснилось, что причина в другом.

Автомобиль прошёл несколько экспертиз, и все они подтвердили его герметичность и нормальную работу системы вентиляции. Почему тогда с его потолка капала вода, а на внутренних обшивках образовывались влажные пятна?

Вот что увидели мастера, сняв обшивки потолка Фото: Екатерина Шаповалова

Причина явления знакома каждой домохозяйке, которая размораживала холодильник, чтобы избавиться от ледяной «шубы» в его морозилке. Только в автомобиле «шуба» намерзает на внутренней поверхности крыши над потолочной обшивкой, а во время оттепелей тает и стекает в салон.



Есть и другой негативный эффект: обмерзание и запотевание стёкол изнутри после стоянки автомобиля.



Кнопка рециркуляции (показана рамкой). При езде по городу хочется пользоваться ей постоянно, чтобы не воняло выхлопами, но имейте в виду, что ограничение притока забортного воздуха повышает влажность в салоне Фото: Артем Краснов

Наледь образуется из-за высокой влажности воздуха в салоне. Самая весомая причина: человеческое дыхание, потому что, помимо прочего, мы выдыхаем водяной пар (особенно с похмелья, но не только). Кроме того, влияют резкие перепады температуры с тепла на холод: например, если вы ставите машину на стоянку в снегопад при -5, а за ночь температура опускается до -25, есть вероятность, что к утру избыточная влага осядет на изнанке стёкол. Наконец, талый снег на салонных ковриках при прогреве машины парит, а при охлаждении снова кристаллизуется на всех подходящих поверхностях.

Поэтому, например, эффект «капающего потолка» встречается на автомобилях многодетных мам: пассажиры нагоняют влажность, а заботливая мама включается рециркуляцию для быстрого прогрева салона. Чтобы стёкла не потели в поездке, на них направляют мощный поток из системы вентиляции, но влажность всё равно находит, куда кристаллизоваться.

