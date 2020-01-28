«Теана» или «Ауди»: топ-6 свежих пятилетних иномарок всего за 900 тысяч рублей

По итогам 2019 года цены на автомобили с пробегом в целом выросли на 6,2% — среднестатистическая машина на вторичке теперь стоит
KIA Sportage
KIA Sportage — один из самых доступных вариантов в сегменте среднеразмерных SUV, этот кроссовер завоевал широкую популярность за свои потребительские свойства и соотношение цены и качества. Нам достанется автомобиль предыдущего поколения, с атмосферным 2-литровым 150-сильным мотором и автоматом, передним или полным приводом. В списке опций окажутся климат-контроль, датчики света/дождя, подогрев сидений и руля, ксеноновые фары, аудиосистема, электрозеркала с обогревом. Не слишком шикарно, но всё жизненно необходимое в машине имеется. Все 5-летние KIA Sportage и цены на них можно увидеть здесь.
Skoda Yeti
Другой паркетник, более компактный, но зато европейского происхождения. Рестайлинговая модель, двигатель 1,8 литра турбо, 152 силы, робот DSG, полный привод. Приятный салон, мультируль, сенсорная мультимедийная система, ксеноновые фары с омывателями, парктроники, зеркало заднего вида с автозатемнением, подсветка при посадке. «Йети» невелик, но проблем с пространством в салоне здесь нет. Высокая посадка, как в полноценном большом кроссовере; хороший обзор — клиренс-то 18 сантиметров. Не подходит тем, у кого аллергия на сочетание «турбо — робот». Стоимость и состояние разных Skoda Yeti 2015 года смотрите тут.
Nissan Teana
«Тойоту Камри», лидера бизнес-сегмента, за эти деньги не купить, а вот «Теану», проигравшую конкурентную борьбу, за 900 тысяч найти можно. Вы получите 2,5 литра, 173 лошадиные силы, передний привод и вариатор, который отчасти и стал причиной крушения «Теаны» в России. Интересный внешний вид, симпатичный салон с вставками под дерево, богатый функционал. В целом-то неплохой седан, нужно только найти приличный экземпляр, — все варианты Nissan Teana увидите здесь.
Nissan Juke
А вот компактный кроссовер Juke, наоборот, хорошо чувствовал себя на рынке, машин продали много и сейчас на вторичке есть из чего выбрать. Это будет уже рестайлинг, 1,6 литра, 117 лошадиных сил, вариатор и передний привод. Есть на рынке и полноприводные модификации с гораздо более мощным двигателем, но у таких машин могут быть проблемы с остаточным ресурсом вариатора и узлов системы полного привода. Juke можно найти в богатой комплектации с камерами кругового обзора, системой контроля мертвых зон, системой удержания в полосе движения, навигацией. Какие «Джуки» выставлены на продажу — смотрите тут.
Toyota Corolla Fielder
Все еще хочется правый руль? А почему бы и нет, ведь за такие деньги дилерскую «Короллу» не купишь, да и универсалов у нас на рынке не представлено. Японская Corolla Fielder будет без пробега по России, с аукционным листом, в состоянии «как новая». Двигатель 1,5 литра, 109 «лошадей», вариатор, передний привод. Возможна модификация с полным приводом — и тогда это отличный вариант для путешествий на дачу с кучей грузов. Подробнее о том, какие Toyota Corolla Fielder представлены на вторичке, вы узнаете здесь.
Audi A4
За 900 тысяч можно взять и свежий премиум, правда, маленький — седанчик Audi A4. Вы получите турбированный мотор 1,8 литра, 170 лошадиных сих, вариатор, передний привод, приличный кожаный салон, мультимедийную систему, ксеноновый свет, удовольствие от вождения и радость от факта обладания премиальным авто. Только зимой эти ощущения могут быть подпорчены небольшим клиренсом — всего 14 сантиметров. Все седаны Audi A4 с ценами на них представлены тут.
Какое авто 2015 года выпуска вы бы купили за 900 тысяч?
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Ранее мы составили топ-6 автомобилей, внезапно ставших «пенсионерами» (среди них есть ваше?). Еще недавно они были новинками автопрома, а теперь превратились в «хромых уток».
Интересен и другой рейтинг — топ-6 автомобилей на продаже по цене гораздо ниже рынка. Эти машины на 100–200 тысяч дешевле среднего уровня по рынку.