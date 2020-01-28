«Теана» или «Ауди»: топ-6 свежих пятилетних иномарок всего за 900 тысяч рублей

Audi A4 Фото: auto.ru

По итогам 2019 года цены на автомобили с пробегом в целом выросли на 6,2% — среднестатистическая машина на вторичке теперь стоит 596 500 рублей. Автомобили в возрасте 5 лет, ещё вполне свежие и привлекательные, подорожали сильнее — на 13,4% до 909 400 рублей. Впрочем, глядя на заоблачную стоимость совсем новых машин, эти 900 тысяч многие сочтут довольно адекватной платой за полноценный кроссовер или премиум-авто 2015 года выпуска. Что можно присмотреть на вторичке за указанную сумму — подробнее в обзоре НГС.

KIA Sportage



KIA Sportage Фото: auto.ru

KIA Sportage — один из самых доступных вариантов в сегменте среднеразмерных SUV, этот кроссовер завоевал широкую популярность за свои потребительские свойства и соотношение цены и качества. Нам достанется автомобиль предыдущего поколения, с атмосферным 2-литровым 150-сильным мотором и автоматом, передним или полным приводом. В списке опций окажутся климат-контроль, датчики света/дождя, подогрев сидений и руля, ксеноновые фары, аудиосистема, электрозеркала с обогревом. Не слишком шикарно, но всё жизненно необходимое в машине имеется. Все 5-летние KIA Sportage и цены на них можно увидеть здесь. Skoda Yeti

Skoda Yeti Фото: auto.ru

Другой паркетник, более компактный, но зато европейского происхождения. Рестайлинговая модель, двигатель 1,8 литра турбо, 152 силы, робот DSG, полный привод. Приятный салон, мультируль, сенсорная мультимедийная система, ксеноновые фары с омывателями, парктроники, зеркало заднего вида с автозатемнением, подсветка при посадке. «Йети» невелик, но проблем с пространством в салоне здесь нет. Высокая посадка, как в полноценном большом кроссовере; хороший обзор — клиренс-то 18 сантиметров. Не подходит тем, у кого аллергия на сочетание «турбо — робот». Стоимость и состояние разных Skoda Yeti 2015 года смотрите тут.



Nissan Teana

Nissan Teana Фото: auto.ru

«Тойоту Камри», лидера бизнес-сегмента, за эти деньги не купить, а вот «Теану», проигравшую конкурентную борьбу, за 900 тысяч найти можно. Вы получите 2,5 литра, 173 лошадиные силы, передний привод и вариатор, который отчасти и стал причиной крушения «Теаны» в России. Интересный внешний вид, симпатичный салон с вставками под дерево, богатый функционал. В целом-то неплохой седан, нужно только найти приличный экземпляр, — все варианты Nissan Teana увидите здесь. Nissan Juke

Nissan Juke Фото: auto.ru

А вот компактный кроссовер Juke, наоборот, хорошо чувствовал себя на рынке, машин продали много и сейчас на вторичке есть из чего выбрать. Это будет уже рестайлинг, 1,6 литра, 117 лошадиных сил, вариатор и передний привод. Есть на рынке и полноприводные модификации с гораздо более мощным двигателем, но у таких машин могут быть проблемы с остаточным ресурсом вариатора и узлов системы полного привода. Juke можно найти в богатой комплектации с камерами кругового обзора, системой контроля мертвых зон, системой удержания в полосе движения, навигацией. Какие «Джуки» выставлены на продажу — смотрите тут.

Toyota Corolla Fielder

Toyota Corolla Fielder Фото: Toyota

Все еще хочется правый руль? А почему бы и нет, ведь за такие деньги дилерскую «Короллу» не купишь, да и универсалов у нас на рынке не представлено. Японская Corolla Fielder будет без пробега по России, с аукционным листом, в состоянии «как новая». Двигатель 1,5 литра, 109 «лошадей», вариатор, передний привод. Возможна модификация с полным приводом — и тогда это отличный вариант для путешествий на дачу с кучей грузов. Подробнее о том, какие Toyota Corolla Fielder представлены на вторичке, вы узнаете здесь. Audi A4

Audi A4 Фото: auto.ru

За 900 тысяч можно взять и свежий премиум, правда, маленький — седанчик Audi A4. Вы получите турбированный мотор 1,8 литра, 170 лошадиных сих, вариатор, передний привод, приличный кожаный салон, мультимедийную систему, ксеноновый свет, удовольствие от вождения и радость от факта обладания премиальным авто. Только зимой эти ощущения могут быть подпорчены небольшим клиренсом — всего 14 сантиметров. Все седаны Audi A4 с ценами на них представлены тут.

Какое авто 2015 года выпуска вы бы купили за 900 тысяч?