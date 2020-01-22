Не морозь меня! Куда пропала накопительная пенсия и как ее вернуть

Прижившийся в народе термин «заморозка» не вполне корректен — на самом деле программу накопительной пенсии остановили не полностью. «Заморозили» отчисления — до 2015 года платежи, которые работодатель отдавал в пенсионный фонд, можно было поделить: 16% — на страховую пенсию, 6% — на накопительную. Сейчас все эти деньги идут на страховую пенсию, даже если вы успели когда-то выбрать НПФ. То есть, накопительную пенсию не начисляют и не будут этого делать до 2022 года.



А вот выплату накопительной части пенсий не останавливали. В отчете ПФР за 2018 год указано, что пенсионный фонд назначил 1,18 миллиона выплат из средств пенсионных накоплений. Правда, основная часть назначений пока приходится на единовременную выплату. Ее получают те, у кого сумма накоплений не больше 5% от общей суммы средств по страховой и накопительной пенсиям.



— С начала выплат из средств пенсионных накоплений в июле 2012 года и до конца 2018 года Пенсионный фонд России перечислил гражданам 127 миллиардов рублей. За это время ежемесячные и единовременные выплаты пенсионных накоплений получили 9 миллионов человек, — рассказали в ПФР.

