Не морозь меня! Куда пропала накопительная пенсия и как ее вернуть

1
Что такое накопительная пенсия?
Отличие накопительной части пенсии от так называемой страховой заключается в том, что деньги первой оседают на вашем личном счете, а вторая идет на выплаты тем, кто на пенсии уже сейчас. Накопительную часть можно получать на руки, как только вы выйдете на пенсию. Оставшиеся неиспользованные деньги наследники пенсионера могут получить после его смерти — со страховой пенсией такой фокус не прокатит.
Накопительная часть пенсии может находиться в руках одного из страховщиков, которыми выступают Пенсионный фонд России (ПФР) или негосударственные пенсионные фонды (НПФ, всего их в стране 49, согласно отчету Центробанка). Деньги, которые у них находятся, фонды инвестируют через управляющие компании, которые так же могут быть государственными (это ВЭБ.РФ) или негосударственными (все остальные). Часть дохода от инвестиций идет в счет накопительной пенсии, и она увеличивается за счет этих процентов.
2
Пенсию заморозили. Ее не будут начислять и платить?
Прижившийся в народе термин «заморозка» не вполне корректен — на самом деле программу накопительной пенсии остановили не полностью. «Заморозили» отчисления — до 2015 года платежи, которые работодатель отдавал в пенсионный фонд, можно было поделить: 16% — на страховую пенсию, 6% — на накопительную. Сейчас все эти деньги идут на страховую пенсию, даже если вы успели когда-то выбрать НПФ. То есть, накопительную пенсию не начисляют и не будут этого делать до 2022 года.
А вот выплату накопительной части пенсий не останавливали. В отчете ПФР за 2018 год указано, что пенсионный фонд назначил 1,18 миллиона выплат из средств пенсионных накоплений. Правда, основная часть назначений пока приходится на единовременную выплату. Ее получают те, у кого сумма накоплений не больше 5% от общей суммы средств по страховой и накопительной пенсиям.
— С начала выплат из средств пенсионных накоплений в июле 2012 года и до конца 2018 года Пенсионный фонд России перечислил гражданам 127 миллиардов рублей. За это время ежемесячные и единовременные выплаты пенсионных накоплений получили 9 миллионов человек, — рассказали в ПФР.
3
У меня была накопительная пенсия. Где она теперь?
Сейчас вы не можете добиться от государства, чтобы оно отдавало в накопительную часть те 6%, которые отдавало прежде. Но если вы хоть раз подавали в ПФР заявление о разделении своей пенсии на накопительную и страховую — в одном из пенсионных фондов хранятся деньги, которые вы уже успели накопить. Забрать их назад вы тоже не можете, но можете сделать так, чтобы они понемногу копились.
Для начала нужно узнать, в каком пенсионном фонде лежат ваши деньги. Вполне вероятно, что за это время вы и сами забыли, куда их дели, но все эти данные есть в ПФР. Кроме того, можно самостоятельно узнать информацию в личном кабинете на «Госуслугах».
4
У моего НПФ отобрали лицензию. Деньги пропали?
Нет, ваши накопления сохранятся. Вам даже не нужно принимать никаких движений — Банк России сделает все сам.
— В день, когда у вашего НПФ перестает действовать лицензия, новым страховщиком автоматически становится Пенсионный фонд России. В сумму накоплений, гарантированную к передаче в ПФР, не входит инвестиционный доход, — объяснили в ПФР.
То есть, когда у негосударственного страховщика отбирают лицензию, вы сохраняете все отчисления от работодателя и из материнского капитала (если использовали его на формирование пенсии матери). Доход от инвестиций, к сожалению, сгорает.
5
Хочу увеличить накопления. Что делать?
Выбрать пенсионный фонд или управляющую компанию, которые наиболее удачно будут инвестировать ваши деньги. Если текущий фонд вас чем-то не устраивает — раз в год можно перейти в другой. Но особо активно метаться не стоит: при переходе от одного страховщика к другому чаще одного раза в пять лет вы теряете доход от инвестиций. Каждые пять лет происходит «сохранение», после которого вы можете снова поменять фонд и не лишиться денег.
Прежде чем принять решение, загляните на сайт ЦБ РФ, где есть полная информация о компаниях, которым можно доверить хранение своей будущей пенсии. Там же есть сведения обо всех НПФ лишенных лицензии.
— Выбирая УК или НПФ, обратите внимание на наличие лицензии ЦБ, рейтинги независимых агентств и результаты инвестирования за последние пять лет. Важно посмотреть на результаты именно в долгосрочной перспективе, потому что высокие показатели по итогам одного года могут быть случайностью. Лучше, если компания показывает пусть не столь эффектные, но стабильные результаты, — рекомендует финансовый аналитик Константин Селянин.
Если сравнивать между собой государственный и частные пенсионные фонды, то финансовый аналитик советует выбирать НПФ, поскольку они более гибкие и проще подстраиваются под ситуацию. У ПФР, впрочем, тоже есть преимущество — при желании вы можете самостоятельно выбрать УК, которой больше доверяете.
6
Выхожу на пенсию. Как забрать деньги?
Чтобы вам назначили выплату из средств пенсионных накоплений, нужно обратиться к своему страховщику (ПФР или НПФ). Заявление в ПФР можно отнести лично, отправить по почте, написать в МФЦ или зарегистрировать на «Госуслугах».
Если накопительная часть меньше 5% от общей суммы пенсии, то вам выдадут на руки всю сумму. Если больше — накопленную сумму поделят на 252 месяца (ожидаемый период выплаты пенсии, установленный государством, — 21 год) и будут доплачивать эту сумму к страховой пенсии каждый месяц, даже когда на вашем счету закончатся деньги.
Предположим, за годы трудового стажа вы накопили 500 тысяч рублей. Делим на 252, получаем ежемесячную доплату 1984 рубля. Не много.
Можно рискнуть и увеличить сумму ежемесячных выплат, назвав точную дату, когда вам перестанет выплачиваться накопительная пенсия. Тогда вы будете делить общую сумму не на 21 год, а, например, на 10 (это минимальный срок). При тех же данных получаем уже 4166 рублей. И шанс остаться без этой доплаты через 10 лет.
Если человек, копивший на пенсию, умер, а деньги на накопительном счету остались — их наследуют правопреемники. Для получения средств наследникам нужно обратиться к страховщику с соответствующим заявлением не позднее полугода с даты смерти.
7
Не надеюсь на фонды. Как копить самому?
Считаете, что на пенсионные фонды большой надежды нет, но вопрос с накоплениями на старость все-таки решить хочется? Эксперты советуют не складывать деньги под матрас и даже на депозитный счет, а инвестировать самостоятельно. По сути, делать то же самое, что сейчас за вас делают пенсионные фонды.
— Для молодых людей акции — лучшее вложение средств — они дают положительную доходность, обгоняющую инфляцию в долгосрочной перспективе. Пожилым людям, которые откладывают на пенсию, лучше обратить внимание на государственные облигации, которые сейчас дают доход в районе 6% годовых, — рекомендует финансовый аналитик Виталий Калугин.
Купить акции может кто угодно, даже если у вас на инвестиции только 500 рублей. Только не стоит рассчитывать на собственное чутье — по мнению эксперта выбирать акции, которые, как вы полагаете, выстрелят, бесполезно. Поэтому он советует инвестировать через фонды индексного типа — это такая «корзинка», где даже если одни акции упадут, другие — вырастут. В целом будете в плюсе.
Еще одно хорошее вложение средств для тех, кто получает зарплату и платит подоходный налог, — индивидуальный инвестиционный счет с вычетом на взносы. Так можно получить до 12% годовых без риска. Но и тут есть деталь — собственные деньги придется «заморозить» как минимум на три года.