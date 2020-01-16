Россияне предпочитают азиаток. Подводим необычные итоги года на автомобильном рынке

Хотя уважением в России пользуется немецкий автопром, по факту мы чаще выбираем кореянок Фото: Олег Каргаполов

В 2019 году продажи автомобилей в нашей стране стагнировали: наметившийся в 2018-м рост иссяк в апреле, и в итоге получился небольшой минус: рынок упал на 2,3 %. Немного, но всё же. Вот пять главных выводов о том, какие машины россияне любили в прошлом году. И да, они предпочитали азиаток.



С раскосыми и жадными очами

Хотя лидером продаж остался АВТОВАЗ, от былого доминирования нет и следа. Например, в 2007 году российский завод продавал более 660 тысяч машин, сейчас почти вдвое меньше (362 тысячи). А если суммировать результаты KIA и Hyundai, которые реализуют, по сути, одни модели в разной упаковке, то корейский альянс выйдет в лидеры, спасибо успеху Solaris, Rio и Creta — самого популярного кроссовера в России. Правда, в зачёте концернов лидирует Renault — Nissan — АВТОВАЗ, а альянс Hyundai — KIA на втором месте.

С моделью Creta корейский Hyundai очень точно угадал предпочтения россиян — модель стала бестселлером с первых месяцев продаж и не увядает до сих пор Фото: Hyundai

Но если посчитать рейтинг марок по их национальной принадлежности, то Корея будет в лидерах, слегка опережая даже наши марки: 407 против 401 тысячи проданных легковых машин. Если добавить другие восточные страны, включая Японию и Китай, доминирование азиатов становится безоговорочным: 752 тысячи машин, или более 40% рынка. Кстати, наибольшее разнообразие предлагает автопром Японии. В России представлено 11 брендов из этой страны. У Германии, для сравнения, только шесть, у Кореи — три (не считая SsangYong, который продал за год четыре автомобиля).

Очень ликвидны корейские марки и на вторичном рынке, особенно в диапазоне цен от 300 до 500 тысяч рублей.

Китай рвётся в бой (но не всегда успешно)

Для китайских марок 2019 год получился кисло-сладким: продажи в 30 тысяч автомобилей — это немного. Для сравнения: Toyota делает такой объём с кроссовером RAV4.

Марка Lifan была лидером китайского наступления ещё два года назад, но столкнулась с глобальными проблемами и остановила производство в Китае, что сказалось и на российских продажах. Если в 2017-м Lifan реализовал около 17 тысяч машин, то в минувшем не дотянул до 4 тысяч. Последние месяцы дилеры распродавали старые запасы, и в декабре было отгружено всего 137 «Лифанов».

На заводе под Тулой наладили полноценное производство кроссоверов Haval F7, F7x и H9. Для китайских марок это прецедент Фото: Haval

Но есть и обратные примеры, и самый яркий из них — Haval. После ухода из России его материнской компании, Great Wall, бренду удалось стать лидером «китайцев», только за последний год нарастив продажи вчетверо. И, в отличие от предыдущих попыток, у этого успеха есть разумное объяснение: Haval стал первой китайской маркой, запустившей в России полноценное производство автомобилей, начав с прямого конкурента Kia Sportage — кроссовера Haval F7.

Помимо Haval, бодро продавались Geely (трёхкратный рост), во многом благодаря успеху кроссовера Geely Atlas. Показал рост и Changan с его новым кроссовером CS35PLUS.

В любом случае китайские марки остались миноритариями российского рынка.

Лузеры и триумфаторы

Лидеры рынка выступили ровно, показав продажи на уровне 2018 года. Исключение — Nissan, который снизил продажи сразу на 20%. Отчасти это связано с прекращением производства Nissan Almera, который в хорошие годы расходился тиражом более 40 тысяч машин в год (две трети нынешних продаж Nissan). Из бестселлеров у японской марки остался лишь Qashqai.



Сильно потерял Ford, но это предсказуемо: марка свернула деятельность в России, и вторую половину года дилеры распродавали запасы.

Неважно обстоят дела у Chevrolet, который продаёт в России несколько помпезных кроссоверов и устаревающую модель Niva — продажи упали на 23%. Возможно, это подтолкнуло концерн General Motors продать АВТОВАЗу акции в совместном предприятии, где выпускают Niva, так что скоро модель снова получит бренд Lada.

Премиум-сегмент стабильно рос в 2019 году. Деньги кончились не у всех Фото: Артем Краснов

Что до триумфаторов, то из первой десятки сильнее всех нарастила продажи SKODA. Хорошо чувствуют себя премиум-марки: BMW приросла на 17%, Mercedes-Benz — на 11%, Volvo на — 14%, Porsche на — 18%, Genesis — на 24%.

Suzuki, одна из немногих «народных» марок без собственного производства в России, сумела прибавить в продажах, в том числе благодаря выходу рестайлинговой Vitara и совершенно нового Jimny.

В 2019 году в Россию вернулся Opel, но полноценные продажи начинаются только сейчас. Впрочем, первые 13 машин были реализованы в декабре.

В рейтинге моделей — стабильность



Самой популярной моделью России стала Lada Granta, сменив на этом посту Vesta — лидера 2018 года. Кстати, в последние годы борьба шла жёсткая: в 2017-м лучше всего продавались KIA Rio, за год до этого — Hyundai Solaris. А вот в более ранние годы доминировали разные модели Lada, включая «Гранту», «Приору», «Калину» и классику (2015–2107).

Не сдают позиции и упомянутые корейские модели, а Creta по-прежнему опережает Renault Duster в борьбе за звание лучшего кроссовера. И опережает серьёзно: если в момент выход «Креты» на рынок они боролись ноздря в ноздрю, то сейчас перевес чуть ли не двукратный. В сегменте среднеразмерных кроссоверов лидирует KIA Sportage, а KIA Optima хоть и уступает в продажах Toyota Camry, но не безнадёжно: 26 против 34 тысяч.

SKODA Kodiaq после неважного старта в 2017 году существенно прибавила в популярности и сегодня является одним из самых популярных кроссоверов такого формата Фото: Артем Краснов

У концерна VAG хорошо продаются две пары родственных моделей Volkswagen Polo и SKODA Rapid, а также Volkswagen Tiguan и SKODA Kodiaq — последняя показала полуторакратный рост продаж. Не сдают позиции Lada Largus и 4 x 4 («Нива»), причём последнюю в очередной раз модернизировали, добавив боковую подушку безопасности. Но упал спрос на Lada XRAY, которая продаётся в три раза хуже Vesta.

Renault Arkana пытается отчасти повторить успех «Дастера», но цена более миллиона рублей сократило количество претендентов на руку и сердце.