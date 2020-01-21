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Повлияет ли отставка правительства на курс валюты — разбираемся с экспертами, какая судьба ждёт рубль

И чего ждать от валют в 2020 году

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Эксперты рассказали, каким видят прогноз курсов валют на 2020 год

Эксперты рассказали, каким видят прогноз курсов валют на 2020 год

В декабре-январе многие наблюдали за падением курса доллара и старались воспользоваться ситуацией, чтобы купить валюту, например, для поездок за границу, но недавняя отставка правительства России ослабила рубль. Сейчас курс доллара составляет 61,65 рублей, евро — 68,41 рубль (по данным на утро 21 января). Журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, как политические события повлияют на рубль в будущем, как долго будет продолжаться падение доллара, влияет ли на это конфликт США с Ираном и чего ещё ждать от валют в 2020 году.

Почему рубль упал после отставки правительства

Доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ Сергей Чирихин считает, что произошедшее на биржах изменение курса — это обычное явление в подобных случаях во всём мире:

— Такие события, причём не анонсированные заранее, вносят неопределённость в будущие тенденции и нервируют держателей денежных средств — особенно таких, которые легко поддаются испугу, то есть россиян — благо, нас научили пугаться. Обычно через некоторое время — три-пять дней — всё возвращается в первоначальное состояние. Однако многое будет зависеть от последующих, связанных с отставкой, событий, если таковые последуют. Пока же надо просто ждать этих последующих событий и ничего не предпринимать. Скорее всего, последуют официальные объяснения и оптимистическая словесная агрессия о том, что вот теперь всё будет очень хорошо. И тогда всё вернется к прежним значениям. Ждём.

Заведующий кафедрой экономической теории НГУЭУ Геннадий Ляскин замечает, что озвученный президентом разворот в государственном правительстве затронет множество аспектов, поэтому однозначно определить изменение тренда вряд ли возможно.

— Весьма вероятно, что курс рубля войдёт в зону повышенной волатильности в ближайшее время. Однако реформы в стратегической перспективе буду иметь положительные последствия для макроэкономических показателей. Если в денежно-кредитной политике целевые ориентиры поменяются на расширение внутреннего рынка, рубль может укрепиться по отношению к мировым валютам, — предполагает Геннадий Ляскин. 

Как влияет на валюту конфликт США и Ирана

— 2020 год будет непростым как для доллара, так и для евро. Несмотря на текущее улучшение как американских, так и европейских макроэкономических показателей, курсы обеих валют демонстрируют отрицательную динамику. Виной тому — обострение геополитической обстановки на фоне конфликта США с Ираном, сохранение пока нерешённых противоречий в затянувшейся торговой войне США с Китаем, а также высокая вероятность реализации «жёсткого» сценария Brexit (выхода Великобритании из Европейского Союза, — Прим. ред.). В этих условиях политические риски будут явно перевешивать положительные экономические результаты, — считает заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова.

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова уверена, что если трения на Ближнем Востоке продолжат набирать обороты, то нельзя исключать движение курса назначения 58–60 рублей за долллар в первом полугодии 2020 года.

— Большинство аналитиков сходятся во мнении, что конфликт всё-таки будет ограниченным и не перерастёт в крупномасштабные военные действия. В этом случае существенного влияния на курс рубля не будет — текущие риски уже отражены и в котировках нефти, и в курсе доллара, — говорит первый проректор НГУЭУ Павел Новгородов.

Кроме того, по его словам, рубль укрепился по отношению к доллару на фоне значительного профицита бюджета и отрицательного долга, а также относительно высоких цен на нефть — выше, чем закладывалось в бюджете, хотя последние годы корреляция между котировками нефти и курсом рубля снижается.

Почему снизился курс евро

Доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тлеш Мамахатов считает, что курс евро снижается на фоне продолжающегося Brexit Великобритании:

— На снижение курса евро в начале года также повлияли беспорядки и транспортный коллапс, устроенный протестующими во Франции, одной из первых экономик региона, а также опять-таки резкое обострение военного конфликта в соседнем ближневосточном регионе и давление Турции в вопросе гуманитарной помощи беженцам и вынужденным мигрантам, нацеленным на поиск убежища в европейских странах.

Многие эксперты предполагают, что курс доллара в 202 году будет чуть ниже 60 рублей

Многие эксперты предполагают, что курс доллара в 202 году будет чуть ниже 60 рублей

Какие ещё события отразятся на курсе валюты

Павел Новгородов напоминает, что главными факторами влияния на курсы валют остаются внешние геополитические факторы и внутренняя экономическая политика.

— Внешние факторы могут влиять на курс рубля разнонаправленно: например, при росте напряжённости в регионе Персидского залива будут расти котировки нефти, что способствует укреплению рубля, с другой стороны — инвесторы будут выводить активы с развивающихся рынков, в том числе из России, что будет влиять на ослабление рубля, — приводит пример эксперт.

Внутренняя же политика связана с действиями Центробанка по влиянию на курс — с учётом имеющихся ресурсов он, даже при внешних шоках, сможет удерживать курс в небольшом коридоре либо обеспечить плавное изменение курса рубля.

— Совокупное влияние долгосрочных факторов на доллар по отношению к другим валютам, по нашей оценке, слабое отрицательное. При этом не исключено, что в моменты глобального замедления, доллар может временно значительно укрепляться (если внутренняя политика не создаст всплеска инфляционных ожиданий), — замечает заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АО) Дмитрий Куликов.

Геннадий Ляскин при этом подчёркивает, что санкционное давление на Россию будет усилено, а также драйвером ослабления рубля остаётся колоссальный объём капитала, вывозимого из РФ в офшоры.

— Мы являемся свидетелями медленного процесса смены глобальной экономической модели. В начале 2020 года сохранится общий тренд на замедление развития мирового хозяйства, что будет обнажать противоречия между бывшими центрами и расширяющейся периферией. Поэтому наивно ожидать сохранения стабильности. Неизбежно будут обостряться экономические конфликты, такие как между Китаем и США, доходящие до политического и военного противостояния, — заключает Геннадий Ляскин.

Курс доллара, по мнению Ирины Комаровой, может подняться до 70

Курс доллара, по мнению Ирины Комаровой, может подняться до 70

Каким будет доллар

Сергей Чирихин считает, что 2020 года будет достаточно благоприятным для российской валюты. Если говорить о точных прогнозах, то Ирина Комарова полагает, что доллар будет находиться около отметки 59–60 рублей. По прогнозу Наталии Орловой, удорожание нефти не приведёт к резкому укреплению рубля, но в целом в ближайшие шесть месяцев российская валюта может укрепиться до 55–60 рублей за доллар. Дмитрий Куликов ожидает, что в базовом сценарии к концу 2020 года рубль будет слабее к доллару на 5–7%, но в дальнейшем ярко выраженной динамики может не быть. По мнению Павла Новгородова, потенциал укрепления рубля сохранится и в дальнейшем, но в пределах 3–5%.

Каким будет евро

Ирина Комарова говорит, что европейская валюта могла бы при иных обстоятельствах серьёзно укрепиться на фоне ослабления доллара, но мешает отсутствие окончательных договорённостей по выходу Великобритании из ЕС:

— Тем не менее шансов на укрепление у евро всё равно больше — улучшение показателей потребительской активности, а также возможный выбор в пользу стимулирующей фискальной политики, о которой недавно заявила глава ЕЦБ (Европейского центрального банка), может дать серьёзный импульс развитию экономики еврозоны. В этих условиях курс евро по отношению к рублю может достичь отметки 70 рублей за доллар.

Закрывать ли вклады и брать ли ипотеку

Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Ирина Газизулина считает, что вопрос скупать или не скупать акции сейчас, зависит от надёжности компании. Она не советует закрывать вклады в иностранной валюте из-за снижения курса, потому что в целом этот инструмент надёжный:

— Несмотря на снижение ставок, особой альтернативы в виде инвестиционных программ — нет, потому как там могут концентрироваться риски. А вклады — инструмент надёжный, хоть и не самый доходный. Если говорить о кредитах, то более высокие темпы роста отмечаются именно по ипотечным, в то время как по потребительским без обеспечения наблюдается снижение темпов роста. Ипотечный кредит — наиболее интересен и привлекателен как для населения, так и для банка, тем более, что и льготы по ним есть.

Ранее НГС писал, каким будет курс рубля к концу 2019 года и сколько будет стоить доллар при неблагоприятных обстоятельствах.

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    доллареврорубльденьгикурс валютывалютаэкономикапрогноз
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    КОММЕНТАРИИ (2)

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    21 янв 2020 в 11:46

    Я храню деньги в 5 валютах. Примерно по 100-120 миллионов в каждой валюте.

    Гость
    21 янв 2020 в 11:45

    Всё будет отлично