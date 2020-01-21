Повлияет ли отставка правительства на курс валюты — разбираемся с экспертами, какая судьба ждёт рубль

Эксперты рассказали, каким видят прогноз курсов валют на 2020 год Фото: архив НГС

В декабре-январе многие наблюдали за падением курса доллара и старались воспользоваться ситуацией, чтобы купить валюту, например, для поездок за границу, но недавняя отставка правительства России ослабила рубль. Сейчас курс доллара составляет 61,65 рублей, евро — 68,41 рубль (по данным на утро 21 января). Журналист НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, как политические события повлияют на рубль в будущем, как долго будет продолжаться падение доллара, влияет ли на это конфликт США с Ираном и чего ещё ждать от валют в 2020 году.

Почему рубль упал после отставки правительства Доцент кафедры мировой экономики, международных отношений и права НГУЭУ Сергей Чирихин считает, что произошедшее на биржах изменение курса — это обычное явление в подобных случаях во всём мире:

— Такие события, причём не анонсированные заранее, вносят неопределённость в будущие тенденции и нервируют держателей денежных средств — особенно таких, которые легко поддаются испугу, то есть россиян — благо, нас научили пугаться. Обычно через некоторое время — три-пять дней — всё возвращается в первоначальное состояние. Однако многое будет зависеть от последующих, связанных с отставкой, событий, если таковые последуют. Пока же надо просто ждать этих последующих событий и ничего не предпринимать. Скорее всего, последуют официальные объяснения и оптимистическая словесная агрессия о том, что вот теперь всё будет очень хорошо. И тогда всё вернется к прежним значениям. Ждём. Заведующий кафедрой экономической теории НГУЭУ Геннадий Ляскин замечает, что озвученный президентом разворот в государственном правительстве затронет множество аспектов, поэтому однозначно определить изменение тренда вряд ли возможно.

— Весьма вероятно, что курс рубля войдёт в зону повышенной волатильности в ближайшее время. Однако реформы в стратегической перспективе буду иметь положительные последствия для макроэкономических показателей. Если в денежно-кредитной политике целевые ориентиры поменяются на расширение внутреннего рынка, рубль может укрепиться по отношению к мировым валютам, — предполагает Геннадий Ляскин. Как влияет на валюту конфликт США и Ирана — 2020 год будет непростым как для доллара, так и для евро. Несмотря на текущее улучшение как американских, так и европейских макроэкономических показателей, курсы обеих валют демонстрируют отрицательную динамику. Виной тому — обострение геополитической обстановки на фоне конфликта США с Ираном, сохранение пока нерешённых противоречий в затянувшейся торговой войне США с Китаем, а также высокая вероятность реализации «жёсткого» сценария Brexit (выхода Великобритании из Европейского Союза, — Прим. ред.). В этих условиях политические риски будут явно перевешивать положительные экономические результаты, — считает заведующая кафедрой экономической теории РЭУ им. Г. В. Плеханова Ирина Комарова.

Главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова уверена, что если трения на Ближнем Востоке продолжат набирать обороты, то нельзя исключать движение курса назначения 58–60 рублей за долллар в первом полугодии 2020 года. — Большинство аналитиков сходятся во мнении, что конфликт всё-таки будет ограниченным и не перерастёт в крупномасштабные военные действия. В этом случае существенного влияния на курс рубля не будет — текущие риски уже отражены и в котировках нефти, и в курсе доллара, — говорит первый проректор НГУЭУ Павел Новгородов. Кроме того, по его словам, рубль укрепился по отношению к доллару на фоне значительного профицита бюджета и отрицательного долга, а также относительно высоких цен на нефть — выше, чем закладывалось в бюджете, хотя последние годы корреляция между котировками нефти и курсом рубля снижается. Почему снизился курс евро Доцент кафедры национальной и региональной экономики РЭУ им. Г. В. Плеханова Тлеш Мамахатов считает, что курс евро снижается на фоне продолжающегося Brexit Великобритании:

— На снижение курса евро в начале года также повлияли беспорядки и транспортный коллапс, устроенный протестующими во Франции, одной из первых экономик региона, а также опять-таки резкое обострение военного конфликта в соседнем ближневосточном регионе и давление Турции в вопросе гуманитарной помощи беженцам и вынужденным мигрантам, нацеленным на поиск убежища в европейских странах.

Многие эксперты предполагают, что курс доллара в 202 году будет чуть ниже 60 рублей Фото: Александр Ощепков

Какие ещё события отразятся на курсе валюты

Павел Новгородов напоминает, что главными факторами влияния на курсы валют остаются внешние геополитические факторы и внутренняя экономическая политика.

— Внешние факторы могут влиять на курс рубля разнонаправленно: например, при росте напряжённости в регионе Персидского залива будут расти котировки нефти, что способствует укреплению рубля, с другой стороны — инвесторы будут выводить активы с развивающихся рынков, в том числе из России, что будет влиять на ослабление рубля, — приводит пример эксперт.

Внутренняя же политика связана с действиями Центробанка по влиянию на курс — с учётом имеющихся ресурсов он, даже при внешних шоках, сможет удерживать курс в небольшом коридоре либо обеспечить плавное изменение курса рубля.



— Совокупное влияние долгосрочных факторов на доллар по отношению к другим валютам, по нашей оценке, слабое отрицательное. При этом не исключено, что в моменты глобального замедления, доллар может временно значительно укрепляться (если внутренняя политика не создаст всплеска инфляционных ожиданий), — замечает заместитель директора группы суверенных рейтингов и прогнозирования Аналитического кредитного рейтингового агентства (АО) Дмитрий Куликов.

Геннадий Ляскин при этом подчёркивает, что санкционное давление на Россию будет усилено, а также драйвером ослабления рубля остаётся колоссальный объём капитала, вывозимого из РФ в офшоры.

— Мы являемся свидетелями медленного процесса смены глобальной экономической модели. В начале 2020 года сохранится общий тренд на замедление развития мирового хозяйства, что будет обнажать противоречия между бывшими центрами и расширяющейся периферией. Поэтому наивно ожидать сохранения стабильности. Неизбежно будут обостряться экономические конфликты, такие как между Китаем и США, доходящие до политического и военного противостояния, — заключает Геннадий Ляскин.

Курс доллара, по мнению Ирины Комаровой, может подняться до 70 Фото: Татьяна Фатеева

Каким будет доллар

Сергей Чирихин считает, что 2020 года будет достаточно благоприятным для российской валюты. Если говорить о точных прогнозах, то Ирина Комарова полагает, что доллар будет находиться около отметки 59–60 рублей. По прогнозу Наталии Орловой, удорожание нефти не приведёт к резкому укреплению рубля, но в целом в ближайшие шесть месяцев российская валюта может укрепиться до 55–60 рублей за доллар. Дмитрий Куликов ожидает, что в базовом сценарии к концу 2020 года рубль будет слабее к доллару на 5–7%, но в дальнейшем ярко выраженной динамики может не быть. По мнению Павла Новгородова, потенциал укрепления рубля сохранится и в дальнейшем, но в пределах 3–5%.

Каким будет евро

Ирина Комарова говорит, что европейская валюта могла бы при иных обстоятельствах серьёзно укрепиться на фоне ослабления доллара, но мешает отсутствие окончательных договорённостей по выходу Великобритании из ЕС:

— Тем не менее шансов на укрепление у евро всё равно больше — улучшение показателей потребительской активности, а также возможный выбор в пользу стимулирующей фискальной политики, о которой недавно заявила глава ЕЦБ (Европейского центрального банка), может дать серьёзный импульс развитию экономики еврозоны. В этих условиях курс евро по отношению к рублю может достичь отметки 70 рублей за доллар.

Закрывать ли вклады и брать ли ипотеку Доцент кафедры финансового рынка и финансовых институтов НГУЭУ Ирина Газизулина считает, что вопрос скупать или не скупать акции сейчас, зависит от надёжности компании. Она не советует закрывать вклады в иностранной валюте из-за снижения курса, потому что в целом этот инструмент надёжный:

— Несмотря на снижение ставок, особой альтернативы в виде инвестиционных программ — нет, потому как там могут концентрироваться риски. А вклады — инструмент надёжный, хоть и не самый доходный. Если говорить о кредитах, то более высокие темпы роста отмечаются именно по ипотечным, в то время как по потребительским без обеспечения наблюдается снижение темпов роста. Ипотечный кредит — наиболее интересен и привлекателен как для населения, так и для банка, тем более, что и льготы по ним есть.

Ранее НГС писал, каким будет курс рубля к концу 2019 года и сколько будет стоить доллар при неблагоприятных обстоятельствах.