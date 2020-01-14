Автомобили для серьёзных парней: пять вариантов, чтобы недорого пустить пыль в глаза

Hummer H1 — живая легенда Фото: Auto.ru

За пять лет стоимость новых автомобилей выросла почти в два раза, и неудивительно, что особенно привлекательным стал вторичный рынок. При этом автомобили престижных марок теряют в цене в целом больше, чем масс-бренды, и это будоражит фантазию.

Mercedes-Benz, «как у Путина»

В этом году президент России Владимир Путин пересел на Aurus Senat, но до него много лет ездил на разных версиях Mercedes-Benz S-класса (W221), включая бронированные варианты.

Владимир Путин использовал автомобиль на базе Mercedes-Benz S-класса W221, даже когда вышла более новая версия Фото: Auto.ru

Пятое поколение S-класса выпускалось с 2006 по 2013 год, и сегодня купить такой автомобиль вполне реально даже за сумму менее 1 миллиона рублей. Среди новых машин за такие деньги предлагаются лишь автомобили, которые мы раньше называли бюджетными, вроде Hyundai Solaris и Lada Vesta.

Есть в продаже удлинённые варианты и версии Pullman, которые в основном использовал президент. Правда, его машина была бронированной.

Салон Mercedes-Benz S-класса Фото: Auto.ru

S-класс предлагался с несколькими типами двигателей от 272 л. с. до 520 л. с. (не считая вариантов AMG), и с этим отчасти связано существенное падение в цене на вторичном рынке: например, за наиболее мощные версии ежегодный транспортный налог в Москве составляет 78 тысяч рублей (для новых машин больше, поскольку они попадают в категорию предметов роскоши).

Поискав, можно найти Mercedes-Benz S-класса ценой до 600 тысяч рублей — дешевле, чем самая простенькая Lada Vesta.

Hummer, как у Шварценеггера

К американской марке Hummer Арнольд питал слабость ещё с первой модели H1 — очеловеченной версией военного внедорожника, который прославился в 90-х годах во время американского вторжения в Ирак.

Hummer H1 превратился в «коллекционное издание» Фото: Auto.ru

Автомобиль действительно отличался уникальной конструкцией и считается одной из самых проходимых машин, пригодных для дорог общего пользования, — чего только стоят почти нулевые свесы и просвет в 400 мм. Hummer H1 есть в продаже и сейчас, другое дело, что цена со временем практически не убывает (производство закончилось в 2006 году).

Hummer H2 уже не имеет военного прошлого Фото: Auto.ru

Впрочем, были у Шварценеггера и другие модели «Хаммеров», включая массовый H2 (производился с 2002 по 2009 годы). В отличие от H1 второй Hummer был построен на платформе GM для пикапов и внедорожников, вроде Chevrolet Silverado, но сохранил от предшественника устрашающую внешность и сравнительно высокую проходимость. Конструкция машины была не бесспорной, например при огромных габаритах H2 был относительно тесным, но для поклонников бренда важнее его внешняя стать. Зато Hummer H2 сегодня относительно доступен: большая часть предложений — до 1 миллиона рублей.

Land Cruiser, как у чиновника



За эту Toyota Land Cruiser 100 просят 765 тысяч рублей Фото: Auto.ru

Toyota Land Cruiser, вероятно, является самым престижным внедорожником с точки зрения российских толстосумов и чиновников. Поэтому модель мало теряет в цене, и за сумму до 1 миллиона рублей предлагаются в основном Land Cruiser 100, которые выпускали до 2007 года. Впрочем, многие считают именно это поколение апогеем развития «Ленд-Крузеров», после чего они стали подавать себя в более премиальном ключе и породнились с родственным брендом Lexus (модель LX). Поэтому более возрастные «крузеры» зачастую не самые дешёвые — ценятся даже 20-летние экземпляры.

Land Cruiser 70 до сих производится в Португалии для африканских рынков и пользуется спросом в России Фото: Auto.ru

Кстати, Toyota выпускает более раннюю модель Land Cruiser 70, которая даже в подержанном виде имеет весьма премиальный ценник.

BMW, как в «Бумере»



Несмотря на возраст, то поколение «семёрок» до сих пор впечатляет дизайном Фото: Auto.ru

В первой части культового фильма Петра Буслова банда угоняет BMW 750 Li (E38), и стоят такие автомобили сегодня довольно дёшево: автомобиль с двигателем 5,4 литра V12 можно купить всего за 265 тысяч рублей. Причина такой щедрости понятна: автомобиль возрастной, довольно сложный. Кроме того, в традициях «Бумера» на рынке немало криминальных экземпляров с не вполне прозрачным прошлым.

BMW X5 — выбор банальный, но для пускания пыли в глаза лучше не придумаешь Фото: Auto.ru

Во второй части «Бумера» снимался BMW X5 (E53), и с ним ситуация похожая: многие экземпляры стоят сегодня дешевле новой Lada Granta.

Cadillac, как у Элвиса

Купить розовый Cadillac Fleetwood 1955 года в России можно разве что у коллекционеров. Но в продаже есть другие кабриолеты марки, например вот этот симпатичный и не очень дорогой Cadillac Eldorado. У Элвиса, кстати, был «Эльдорадо» более раннего поколения, а автомобили, как по ссылке, он нередко дарил кому-нибудь из друзей, а один раз — случайно кассирше в магазине.

Двухдверный автомобиль длиной 5,7 метра — американский размер Фото: Auto.ru

Cadillac Eldorado является типичным для того времени американским автомобилем, огромным и прожорливым. С двигателя V8 невероятного объема 8,2 литра снимали всего 218 л. с. (что хорошо с точки зрения транспортного налога).