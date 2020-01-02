Что ждёт автомобилистов в 2020-м: техосмотр вернётся, а нарушителей накажут дорогим ОСАГО

Грубые нарушения повлияют на цену ОСАГО Фото: Роман Данилкин

С января 2020 года увеличивается утилизационный сбор и поменяются правила регистрации, с июня вернётся жёсткий техосмотр, а в октябре изменятся правила сдачи экзамена на права. Мы собрали для вас дайджест наиболее значимых изменений 2020 года.

Регистрировать машину можно у дилера

С января 2020 года вступил в силу новый закон «О государственной регистрации транспортных средств...» — тот самый, что был отложен в августе. Наиболее революционное изменение: возможность ставить машину на учёт прямо у дилера, если он получил нужную аккредитацию. Печатать регзнак можно в коммерческой фирме (например, у того же дилера) или по старинке в МРЭО ГИБДД. Буквенно-цифровую комбинацию по-прежнему присваивает ГИБДД либо случайным образом, либо строго по порядку — это, по замыслу, исключит продажу красивых номеров, которую легализуют через аукционы.

ГИБДД постепенно отстраняют от выдачи госномеров Фото: Евгений Емельдинов

При смене собственника код региона на госномере теперь должен совпадать с местом прописки владельца.

В интернете гуляла страшилка, будто новый закон отменяет десятидневный срок на регистрацию машины, в течение которого можно было ездить без госномера. Так ли это?

— Нет, на самом деле ничего не меняется: при смене собственника или при покупке нового автомобиля по-прежнему даётся десять дней на его регистрацию, что чётко прописано в пункте 3 статьи 8 нового закона, — поясняет автоэксперт Юрий Панченко.

Попутно появилась процедура восстановления VIN автомобиля, если он был повреждён в ДТП или стал нечитаем от старости: в этом случае на автомобиль будет наноситься дополнительная (полицейская) маркировка.

Кроме того, регистрация автомобилей на детей больше не спасёт от административных штрафов. Парковку во дворах ограничили, но ничего не изменится

С января 2020 года вступил в силу приказ № 199 Министерства транспорта, который многие интерпретировали как запрет коммерческим автомобилям парковаться на ночь во дворах многоквартирных домов: это касается грузовиков, маршруток, такси и даже каршеринговых машин. На деле же СМИ просто неправильно поняли этот приказ.



— Он посвящён исключительно вопросам создания парковок для коммерческого транспорта: один из пунктов запрещает разбивать их внутри дворов, что вполне логично, — поясняет Юрий Панченко. — Но как такового запрета стоять во дворе для водителей коммерческого транспорта он не вводит. Подобный запрет был и раньше в ПДД для машин полной массой более 3,5 тонны, но для лёгких грузовиков вроде «Газели» ничего не меняется.

Полноценный техосмотр вернётся летом

Вопрос буксовал весь прошлый год, но с 6 июня 2020 года начнёт действовать новая процедура техосмотра, а с 26 июля появится крупный штраф за езду без оного.

Техосмотр будут фотографировать: от тотальной видеосъемки отказались Фото: Артем Краснов

Процесс техосмотра будет фиксироваться фотосъемкой, за липовый техосмотр вводят драконовские штрафы как для автомобилистов, так и для сотрудников пунктов ТО. За незаконную аккредитацию пунктов ТО махинаторам грозит наказание вплоть до уголовного.

За езду без техосмотра вводится штраф 2000 рублей, но главное — выявлять нарушения могут камеры фотовидеофиксации каждые сутки. То есть месяц езды без техосмотра под камерами потянет на 60 тысяч рублей.



Машины снова подорожают

Они дорожают каждый январь, но главным поводом в этом году стал существенный рост утилизационного сбора. Так, для наиболее популярных машин с двигателями объемом 1–2 литра сбор растёт на 112,4%, то есть с 84 тысяч рублей до 177 тысяч рублей. Эту сумму платит импортёр при ввозе машины или местный производитель перед вводом её в эксплуатацию.

Формально рост утильсбора не должен сказываться на стоимости машин напрямую, например, для импортируемых машин ещё в сентябре 2019 года снижены ввозные пошлины (требование ВТО), но, по нашим оценкам, сбор растёт сильнее, чем были снижены пошлины.

К тому же в декабре правительство приняло спорное решение компенсировать утильсбор не в полной мере, а с учётом степени «российскости» производителя: чем выше степень локализации производства, тем больше субсидии. Новые правила начинают действовать в 2020 году, поэтому ряд производителей может поднять цены, компенсируя то, что недополучили от государства.

Нарушителей «наградят» дорогим ОСАГО



Весь прошлый год шли дискуссии о реформе ОСАГО, и хотя окончательное решение депутаты не приняли, её формат определился. Законотворцы отказались от радикальных идей вроде увеличения лимита выплат по здоровью до 2 миллионов рублей и максимальной стоимости полиса на 30%.

Главное изменение — повышающий коэффициент для грубых нарушителей ПДД. Те, кто регулярно ездит на красный, серьёзно превышает скорость, ездит пьяным или обгоняет через сплошную, заплатят за страховку дороже. Насколько? Детали пока согласуются.

Камеры видеофиксации будут выявлять машины без ОСАГО Фото: Артем Краснов

Кроме того, с 2020 года штрафовать за отсутствие ОСАГО будут камеры фотовидеофиксации. В тестовом режиме система работает в Москве с августа 2019 года, а в первом квартале начнёт присылать реальные постановления. Если затея окажется удачной, её распространят на всю Россию.

Скандальный тест на алкоголизм — с июля

Новые правила получения водительской медсправки должны были вступить в силу ещё в ноябре, но после громкого скандала сроки перенесли на июль 2020 года. Президент России назвал новые правила чушью.



Главная проблема: введение поголовного теста на алкоголизм и следы наркотиков, что грозит не только «ложными срабатываниями», но и подорожанием водительского медосмотра до 7–8 тысяч рублей.

Этикетки расскажут о расходе топлива

В конце марта вступает в силу новый ГОСТ Р 58554–2019, который добавляет к сопроводительным документам на автомобиль ещё один, отражающий его энергоэффективность. Ещё интереснее, что дубликат этого документа в виде этикетки будет клеиться на новые машины: подобное требование действует сейчас для бытовой техники.

Эскиз этикетки из ГОСТа: в реальности она будет цветной Фото: ГОСТ

На стикере будет отражён уровень энергоэффективности, который для бензиновых и дизельных машин зависит от выбросов в атмосферу углекислого газа. Класс будет отражён литерой от А до G, а машины с нулевыми выбросами СО2 (например, электромобили) пометят литерой А++. Также на этикетку нанесут расход топлива в л/100 км. В Европе подобные требования действуют с 2010 года.

Экзамен на права станет более «жизненным»

С начала 2020 года начинается реформа водительского экзамена: уже с января учебную езду разрешат по загородным трассам с лимитом скорости более 60 км/час. Попутно лишённикам не вернут права после окончания срока наказания, если у них есть задолженности по штрафам.

Больше изменений ждёт курсантов осенью: с октября вводится единый практический экзамен, который совмещает нынешние этапы «автодром» и «город» и длится полчаса. Стандартные элементы вроде «горки» и «дворика» инспектор сможет проверять как на автодроме, так и на тихой улице, после чего даст разрешение выезжать в город. Сложнее будет пересдавать экзамен: для теории отводится окно в 7–30 дней, для вождения — 7–60 дней, а если кандидат засыпался трижды, срок увеличится до 30–90 дней. Импорт праворульных машин усложнят

С июля 2020 года заработает новая редакция Технического регламента таможенного союза: ввозить в страну праворульные грузовики запретят, а для легковушек потребуется специальный сертификат, который выдают специальные сертифицированные лаборатории: процедура отчасти напоминает постановку на учёт автомобилей с ГБО.

Будет много споров про скоростные лимиты

В России продолжается дискуссия об отмене нештрафуемых 20 км/час, к которой добавилось ещё два вопроса: глава ГИБДД Михаил Черников анонсировал планы увеличить скоростной лимит на автомагистралях до 130 км/час (сейчас 110 км/час), а в городе, наоборот, снизить до 50 км/час (сейчас 60 км/час). Конкретных решений не принято, но «скоростной вопрос» остаётся в повестке.

Нештрафуемый лимит 20 км/час могут снизить вдвое Фото: Дарья Селенская