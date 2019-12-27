Открытие Ледового городка, аниме-ночь и «Щелкунчик»: 11 самых ярких событий последних выходных 2019 года

1
Аниме ночь Макото Синкая
Макото Синкая считается одним из лучших аниматоров. К просмотру предлагаются самые известные работы мастера — «Твое имя», «Пять сантиметров в секунду», «Ловцы забытых голосов», «За облаками», «Сад изящных слов». Кроме кино — чай, кофе, печенье, игровая приставка и настольные игры.
Где: антикафе FunTime, Державина, 1
Когда: 28 декабря
Во сколько: начало в 22:00, окончание в 09:00
Сколько стоит: 400 рублей
2
Выставка «Урал мари. Смерти нет»
Работы, представленные на выставке, отвечают на вопрос, что происходит после смерти и куда уходят мёртвые. Больше года команда проекта ездила в экспедиции по деревням, где живут уральские марийцы — они все еще чтут языческие традиции, несмотря на то что живут современной жизнью.
Где: Музей природы, Вокзальная магистраль, 11
Когда: каждый день до 26 января; понедельник, вторник — выходной
Во сколько: среда, четверг, пятница — с 10:00 до 18:00; суббота, воскресенье — с 11:00 до 19:00
Сколько стоит: 200 рублей; школьникам, студентам и пенсионерам — 100 рублей
3
Большая новогодняя вечеринка под эгидой «Декадент»
«Декадент» — это творческое объединение, которое зародилось в Оренбурге и через Питер дошло до Сибири. В последнюю субботу каждого месяца пять городов делают одно большое литературное дело — будет поэзия, проза, публицистика, музыка. То, что было написано вами когда-то, можно смело прочесть со сцены и не бояться цензуры.
Где: бар The Rooks
Когда: 28 декабря
Во сколько: 18:00
Сколько стоит: 200 рублей
4
Балет «Щелкунчик»
Самый новогодний спектакль, который хочется пересматривать каждый год. Балет «Щелкунчик» на музыку Петра Чайковского в постановке испанского хореографа Начо Дуато показывают с 24 декабря по 3 января, есть еще пара дней, чтобы окунуться в ту волшебную сказку.
Где: НОВАТ
Когда: 28 и 29 декабря
Во сколько: в 13:00 и в 18:00
Сколько стоит: от 700 рублей до 5000 рублей
5
Открытие городского катка S7 Airlines и ХК «Сибирь»
Во дворе гостиницы Центральная откроется каток, где горожане могут не только покататься на коньках, но и принять участие в тренировках по хоккею с тренерами ХК «Сибирь». Представители S7 Airlines и ХК «Сибирь» расскажут о возможностях площадки и планах на весь сезон работы катка, ученики детской школы ХК «Сибирь» проведут тренировочный матч, а после можно взять коньки напрокат и весело провести время.
Где: двор гостиницы Центральная, Ленина, 3
Когда: 27 декабря
Во сколько: 12:45
Сколько стоит: вход свободный
6
Открытие Ледового городка на Михайловской набережной
Дату открытия перенесли из-за сильной метели и в итоге выбрали самый холодный день недели. Праздник состоится завтра, достаем с антресолей санки, ледянки, одеваемся теплее и идём кататься с горок — впереди все выходные.
Где: Михайловская набережная
Когда: с 27 декабря по 29 февраля
Во сколько: в будни с 12:00 до 22:00, в выходные с 11:00 до 22:00
Сколько стоит: 300 рублей
7
«Ходячий замок»
Тот самый легендарный мульт Хаяо Миядзаки. Злая ведьма заточила 18-летнюю Софи в тело старухи. Девушка-бабушка бежит из города куда глаза глядят и встречает удивительный дом на ножках, где знакомится с могущественным волшебником Хаулом и демоном Кальцифером. Кальцифер должен служить Хаулу по договору, условия которого он не может разглашать. Девушка и демон решают помочь друг другу избавиться от злых чар.
6+
8
«Солярис»
Фильм 1972 года на большом экране. Если вдруг вы забыли, напомним сюжет: на космическую станцию, сотрудники которой давно пытаются сладить с загадкой планеты Солярис, полностью покрытой Океаном, прибывает новый учёный, психолог Крис Кельвин. Его задача — разобраться в странных сообщениях, поступающих со станции, и закрыть её. Сначала ему кажется, что уцелевшие на станции ученые сошли с ума, а потом он и сам становится жертвой жуткого наваждения: ему является его жена Хари, некоторое время назад покончившая с собой.
12+
9
«Союз спасения»
В главных ролях Максим Матвеев, Павел Прилучный и Леонид Бичевин. Наши войска заняли Париж. Россия стала первой державой мира, и теперь всё кажется возможным. Молодые победители, гвардейские офицеры, уверены, что равенство и свобода наступят — здесь и сейчас. Ради этого они готовы принести в жертву всё — положение, богатство, любовь, жизнь и саму страну.
12+
10
«Холоп»
Молодой и избалованный Гриша ведет красивую жизнь и думает, что ему все дозволено. Отец решает помочь нерадивому сыну избежать тюрьмы и вместе со своим старинным другом-психологом придумывает уникальный проект: на базе заброшенной деревни воссоздаётся атмосфера России XIX века. Гриша попадает в подстроенную аварию и якобы переносится в прошлое. Там он превращается в холопа Гришку, который живет в хлеву.
12+
11
«Иван Царевич и Серый Волк 4»
Очередная история про любимых героев Иване Царевича, Василису, Серого Волка и царя-батюшку. В Трисемнадцатом царстве пройдет ежегодный всесказочный конкурс песни. В прошлом году там победил хомяк Жорж. Предстоит выяснить, чей голос окажется круче на этот раз.
6+