Открытие Ледового городка, аниме-ночь и «Щелкунчик»: 11 самых ярких событий последних выходных 2019 года

Если не боитесь холодов, можно взять с собой термос с чаем и пойти гулять по городу или в лес — после снегопада там очень красиво

Несмотря на то что предстоящие выходные выдаются морозными — именно в эти субботу и воскресенье Ледовый городок на Михайловской набережной примет первых гостей, — достаем с полок ледянки, плюшки и одеваемся теплее. Во дворе Центральной гостиницы начнет работу каток, где можно будет не только кататься, но и научиться играть в хоккей. Самый новогодний балет «Щелкунчик» вновь на сцене оперного театра (количество спектаклей ограничено). Концерты сменились массовыми новогодними корпоративами, в кино к концу года тоже спад — всего пять новых фильмов: рассказ про одного избалованного холопа, история Петербурга XIX века и Иван Царевич с Волком, которые участвуют в конкурсе «Песня года».

