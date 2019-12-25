Копим на квартиру, отпуск и пенсию: куда вложить деньги в 2020 году, чтобы не потерять

Надумали копить деньги с нового года? Тогда определитесь, какой способ для вклада вам подойдет больше всего Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Перед каждым Новым годом интернет наполняется шутливыми письмами к Деду Морозу от взрослых мальчиков и девочек, которые просят много денег, дорогую машину и новую квартиру. Но все мы, конечно, понимаем, что волшебник нам ничем не поможет и остаётся только самим позаботиться о том, чтобы в следующем году ни у кого ничего не просить. Мы поговорили со специалистами Центробанка и финансовым аналитиком о том, как правильно копить деньги на крупные покупки и что сделать, чтобы сбережения росли как можно быстрее.



Копилка в валюте: на отпуск или чёрный день

Самый простой и знакомый с детства способ накопить деньги — просто их откладывать. Только в сознательном возрасте это почему-то не получается: всегда находится повод их куда-нибудь потратить. Если не хочется нести деньги в банк, но и от трат нужно себя предостеречь, можно перевести накопления в иностранную валюту. Но это, конечно, не главная мотивация — обычно те, кто пользуется таким вариантом, научены опытом прошлых лет и не доверяют рублю.

— Если вы хотите нивелировать курсовые колебания, лучше накапливать набор из трех валют. Лучше выбрать не самые экзотические, а те, что легче всего найти в отделениях банков в своем городе. Как правило, это доллар, евро и фунт стерлингов, — советуют в Центробанке.

Отдельное правило есть для тех, кто откладывает на отпуск, — копить деньги лучше всего в той валюте, в которой планируете их тратить. То есть, если собираетесь ехать в США, выбирайте доллары, если в Европу, — евро.

Эксперты ЦБ предупреждают, что хранить валюту дома потенциально опасно, ведь вас могут обокрасть, а потому советуют арендовать депозитарную ячейку в банке. У финансового аналитика Виталия Калугина иное мнение на этот счет — он полагает, что всё зависит от суммы.



— Если у вас 10–20 тысяч долларов, то ячейка — это только лишние расходы. Что касается валюты, то лучше всего выбирать именно доллары — сейчас это наиболее сильная валюта, и в ближайшие годы ничего не изменится. Поэтому стоит как минимум половину сбережений хранить в долларах, лучше мелкономинальных и лучше под матрасом, — советует Калугин.

Вклады: когда деньги есть, а купить нечего

Следующий по консервативности способ накопления — банковский вклад. Главный его плюс в том, что деньги лежат не просто так — на них начисляются проценты. Правда, с текущей ключевой ставкой Центробанка рассчитывать на крупные начисления не приходится — банки снижают ставки по вкладам следом за ЦБ. Только за три квартала 2019 года средняя ставка по вкладам упала почти на процент. А в декабре Центробанк вновь снизил ключевую ставку, на этот раз до 6,25% годовых, так что это становится всё менее и менее выгодно.

Если вы решили использовать именно этот инструмент, то в Центробанке рекомендуют в первую очередь определиться, зачем он вам нужен. Срочный вклад будет актуален для тех, кто планирует крупную покупку через определенное время, а пока хочет сохранить деньги.



— Если вы просто хотите отложить какую-то сумму к определенной дате, можно действовать по принципу «положил и забыл». В таком случае лучше выбрать вклад с капитализацией, когда проценты, которые банк начисляет по условиям договора, идут на увеличение суммы вклада, — советуют в Центробанке.

Минус в том, что забрать деньги раньше определенного периода можно только с потерей процентов. Кроме того, нередко их нельзя пополнять, обратите на это внимание, если планируете откладывать небольшую сумму ежемесячно. В таком случае вам стоит выбрать вклад «до востребования». Правда, это будет не самое эффективное вложение средств — по данным Центробанка на осень 2019 года, процент годовых начислений для таких вкладов был меньше 4. Калугин подчеркивает, что они вообще не приносят дохода. Он, впрочем, в целом не одобряет депозиты, в том числе и срочные — слишком маленькую ставку сейчас предлагают банки, чтобы на них уповать.



Центробанк регулярно снижает ключевую ставку, а следом за ним снижают ставки по вкладам и банки Фото: Илья Бархатов / 74.RU

Но если вы всё-таки решились хранить сбережения именно таким способом, можете выбрать валютный вклад. Однако если вы будете открывать его удаленно, через интернет-банк, то вам надо обратить внимание на один нюанс.



— Если ваша банковская карта привязана к счету, который открыт в рублях, то деньги с валютного счета вы сможете снять только в рублях по курсу на дату снятия. Чтобы и снимать можно было в долларах, у вас должен быть долларовый счет, — подсказывают в Центробанке.

Накопительный счет: бесполезно, но удобно

Если доходность срочных вкладов держится примерно на уровне 5,8%, то счет будет приносить и того меньше — даже инфляцию не покроет. Кроме того, банк в любой момент может пересмотреть условия в одностороннем порядке, чего не произойдет со вкладом — там условия фиксируются на весь срок.

— Главное удобство счета в гибкости — можно пополнять на разные суммы в любое время, снимать деньги тогда, когда они потребуются. Но, как правило, ставки по счетам ниже, чем по вкладам, — признают эксперты Центробанка.

Драгоценные металлы: на много лет вперед

Еще один достаточно известный способ — покупка драгоценных металлов. Сегодня необязательно покупать целый слиток, который весит 12 с половиной килограммов — банки предлагают золото от 1 грамма. По данным ЦБ на конец 2019 года, один грамм золота обойдется покупателю в 2963 рубля. Вроде не так уж и много, можно вложиться. Но тут много подводных камней.



— При покупке драгоценных металлов вам придется доплатить 20% НДС, а при продаже вам его не вернут. Если продадите слиток раньше, чем через три года после покупки, то придется заплатить еще и подоходный налог — 13% от разницы цены покупки и продажи. Если вы хотите хранить слиток в банковской ячейке, за это тоже придется доплачивать, — объясняют эксперты Центробанка.

Можно купить виртуальное золото — на руки вы его не получите, оно просто будет за вами числиться. Тут НДС платить не придется, и вы сможете покупать и продавать виртуальные граммы драгметалла банку и получать прибыль за счет колебания цен.

Проблема в том, что предсказать доход от драгоценных металлов довольно сложно, иногда их среднегодовая цена неуклонно снижается. Например, с 2012 по 2015 год цена на серебро упала вдвое. В Центробанке советуют вкладываться в драгметаллы только на долгий срок — лет на 15. За пару лет вы можете не только ничего не накопить, но и потерять часть денег.



Получить выгоду от покупки драгметаллов можно только в долгосрочной перспективе Фото: Илья Бархатов / 74.RU

Акции: не только для брокеров

Покупка акций — не такой понятный термин, как все предыдущее. И звучит как-то далеко, сразу представляются солидные люди в строгих костюмах, которые ворочают миллионами. На самом деле купить акции может кто угодно, даже если у вас на инвестиции только 500 рублей.



— Выбирать какие-то акции, которые, как вы полагаете, выстрелят, бесполезно, это тщательная аналитическая работа, так что без опыта вы, скорее всего, проиграете. Поэтому в акции нужно инвестировать через фонды индексного типа — это такая «корзинка» акций, где одни акции упадут, другие вырастут, и в целом будет плюс, — объясняет Калугин.

В Центробанке советуют обратиться в банк, где вы уже обслуживаетесь — вероятнее всего, у него есть специальное подразделение. А вот выбирать, во что именно вкладываться, эксперты советуют исходя из возраста.

— Для молодых людей акции — лучшее вложение средств — они дают положительную доходность, обгоняющую инфляцию в долгосрочной перспективе. Пожилым людям, которые откладывают на пенсию, лучше обратить внимание на государственные облигации, которые сейчас дают доход в районе 6% годовых, — рекомендует эксперт.

Еще одно хорошее вложение средств для тех, кто получает зарплату и платит подоходный налог, — индивидуальный инвестиционный счет с вычетом на взносы. Это вариант получить порядка 12% годовых без риска. Но и тут есть деталь — вам придется заморозить деньги как минимум на три года.

