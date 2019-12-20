«Мой рекорд — 38 вызовов за сутки»: сотрудник скорой — о безнадёге и реальной зарплате на одну ставку

Рабочая смена бригады скорой помощи может длиться по 26 часов Фото: Александр Ощепков / НГС, Сергей Комлев

В Новосибирске врачи и фельдшеры скорой помощи проанонсировали массовые митинги — они недовольны зарплатой за одну ставку и вечной работой за двоих. Чтобы хоть как-то выживать — им приходится работать на пределе своих сил по 300 часов в месяц. Первая акция состоится уже в это воскресенье, 22 декабря. НГС поговорил с председателем профсоюза «Действие» новосибирской станции скорой медицинской помощи Сергеем Комлевым. Он рассказал о буднях скорой помощи, нехватке бригад и почему двойная ставка у фельдшеров может навредить пациентам. Публикуем его авторскую колонку.



— Мы устали терпеть нарушения трудовых прав, работу в неукомплектованных бригадах. Есть несколько видов бригад, самая большая составляющая — это линейные выездные бригады, которые ездят на всё подряд и преимущественно состоят из фельдшеров. Врачебных бригад немного, в принципе, они укомплектованы полностью — ездят врач и фельдшер. Фельдшерские бригады выполняют абсолютно ту же функцию, с теми же требованиями и ответственностью, но зачастую работают по одному. Второго человека просто нет из-за дефицита кадров. Проблема возникла не вчера и не в прошлом году, это длится годами. Видимо, ситуация всех устраивает — вызовы мы обслуживаем, а зарплату большую можно и не платить. Работать одному очень тяжело. Ты сам осматриваешь пациента, делаешь назначения, эти же назначения выполняешь, заполняешь документацию — и так сутки. Сутки — понятие условное, зачастую приходится работать по 25 и даже по 26 часов. Если вызов поступает в 7:55 утра, и у тебя конец смены, ты поедешь. И неизвестно, чем там всё может закончиться.

Мой рекорд в эпидемию гриппа — 38 вызовов за сутки. Это очень много, несколько человек в час. Сейчас, в среднем, у меня 22 вызова за смену, но и это тоже много. По 30 минут на обед и ужин, но практически круглосуточно ты находишься в автомобиле. Если висят вызовы, то обед могут разрешить в пять вечера, голодные-усталые мы едем, никого это не интересует. Когда ты работаешь один, то может страдать качество медицинской помощи. Во время реанимации один человек должен делать и массаж сердца, и искусственное дыхание, если нужно — переводить пациента на искусственную вентиляцию лёгких, тут же делать инъекции и ЭКГ. Дефицит кадров ведёт к нарушению доступности медицинской помощи. Вызовов меньше не становится, они дольше висят в очереди. Знаете, как обидно, когда приезжаешь, ситуация с момента вызова уже ухудшилась, а человек просто был в очереди. Рекомендованная минздравом цифра — 1 линейная бригада на каждые 10 тысяч населения. В Новосибирске проживает около 1,7 миллионов человек. Значит, должно быть примерно 170 только линейных бригад. В четверг, 19 декабря, на 7:30 утра было всего 100 бригад на город.

Недавно я поехал в полночь на вызов, который приняли в 18:30. В лучшем случае я выслушаю недовольства, иногда с матом, а могут и за грудки схватить.

Кому это понравится? Когда медики с этим сталкиваются, то долго и не задерживаются.

На взгляд простых сотрудников, наверное, просто нет денег на дополнительные бригады, хотя на сайтах по поиску работы висят объявления. И будто бы никто не приходит. На самом деле, приходят, но их не берут, отправляют с одной подстанции на другую. Нужно увеличить зарплату именно на ставку, ведь мы все работаем на полторы или две ставки, чтобы получить те же 40 тысяч с копейками. Фельдшер с высшей категорией за одну ставку на руки получит около 30 тысяч, без категории — 24. В октябре, например, одна ставка составляла 179 часов. Врач скорой помощи работает 240 часов минимум, это 10 смен. Многие полутороставочники ещё дополнительно выходят в ночь или в день, добивают до 320 часов. Больше двух ставок работать запрещено. В таком темпе человек может продержаться недолго. Нам приходится носить пациентов, таскать на себе ящик, кардиограф — всё это ты делаешь один. Когда вызовы долго висят в ожидании освободившейся бригады, то работаешь в нервозности.

Раньше я приходил с работы, мог ещё какими-то делами домашними заниматься. Сейчас просто падаю.

Большинство из нас работают сутки через двое. Ты сутки отпахал, никакой, ничем следующие сутки не можешь заниматься. А кто-то ведь выходит на сутки в другое учреждение или занимается совсем другим делом. Есть те, кто работает на скорой в городе и совмещает в пригороде.

Даже эти крохи людей уходят на больничные. Они начинают болеть всем подряд, появляются сердечно-сосудистые и заболевания опорно-двигательного аппарата, здоровье разваливается. Хорошие отчёты по среднему уровню заработной платы формируются не из того, сколько человек получил за ставку, а из того, сколько ему оплатили за фактически отработанные часы. Получается, что в отчётах красивая зарплата. Допустим, я не хочу работать 1,5–2 ставки, хочу проводить время с дочкой. Это нормальное желание нормального человека. Нужно увеличить зарплату на одну ставку. Это привлечёт людей в отрасль, особенно молодёжь. У нас появится время на восстановление. Я задавал руководству вопрос, почему работаю за двоих, но получаю зарплату за одного. Мне сказали: «А как мы будем вам платить? Вы уже устроены за одного». Отлично, платить за это не предусмотрено, а работать и спрашивать с меня за двоих, получается, предусмотрено. Вероника Скворцова (министр здравоохранения — прим. авт.) сказала, что средняя зарплата врача по стране — 79 тысяч рублей. Мне кажется, врач скорой, отработавший на ставку, должен получать хотя бы тысяч 70, а фельдшер 60.

Вижу, что в социальных сетях пишут, мол, они знали куда шли, пусть идут работать на завод. Хочется ответить таким людям: да, мы знали, куда шли, но я 15 лет выезжаю на вызовы, я пришёл в другую структуру, где было всё понятно, где не было такой нагрузки, где нас было больше, где рубль имел другую ценность, и мне есть с чем сравнить. Последние лет 10 всё хуже и хуже. Пишут, что раз не нравится, то можем увольняться. Мы можем уволиться, уверяю, мы найдём работу. Мы не увольняемся не потому, что не можем найти другую работу, мы не увольняемся, потому что это призвание, нам нравится работа. Если мы уволимся, кто к вам приезжать будет?

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