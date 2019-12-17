Это не помогает: таблетки из домашней аптечки, от которых пора избавиться

Не все таблетки одинаково полезны Фото: Ирина Иманова / 74.RU

Бегать к врачу за рецептом каждый раз, когда что-нибудь заболит, — некогда, поэтому у всех есть в аптечке стратегический запас лекарств, которые мы покупаем без рецепта «на всякий случай». И нередко ошибаемся, ведь многие препараты из привычного списка необходимых на самом деле пить не только бесполезно, но и вредно. Мы спросили у фармакологов и врачей, на какие лекарства деньги мы тратим зря и только набиваем кошельки фармкомпаний.

Некогда болеть

В известной шутке о насморке, который, если лечить, пройдет за семь дней, а если не лечить, то за неделю, есть немалая доля правды. Врачи настаивают, что при простуде нужны не антибиотики и тонна порошков, а просто несколько дней постельного режима и обильное питье. Но у кого сейчас есть время, чтобы полежать? Тем более когда есть такие удобные таблеточки или даже «горячее питье» («ТераФлю», например. — Прим. ред.) — развел в кружке, выпил и побежал дальше по делам.

— Я крайне против рекламы, когда показывают: ты принял лекарство и пошел на работу. «Некогда болеть». Какая работа, вы что? Если у тебя страдает самочувствие — ты никуда не пошел, ты остался дома, — рассказывает заведующая кафедрой фармакологии и клинической фармакологии УГМУ Надежда Изможерова. — Если говорить о «горячем питье», то его имеет смысл принимать только для снятия симптомов, если высокая температура.

Мало кто об этом говорит, но после него вообще нельзя садиться за руль.

Дело в том, что там содержатся антигистаминные средства, которые дают седативный эффект. У человека становится заторможенной реакция. А потом мы удивляемся, что он с управлением не справился. От безрецептурных таблеток «от простуды и гриппа» пользы еще меньше. Что касается вреда, то тут все не так однозначно — в таблетках могут таиться вещества с изумительными побочками. Эксперт рассказывает, что если заболеет она сама, то пойдет в аптеку за осельтамивиром («Темифлю», «Номидес». — Прим. ред.). Правда, без рецепта его не продают, так что сначала все равно придется зайти к врачу.



В рекламе почти никогда не говорят о по-настоящему действенных препаратах. И это не теория заговора, дело в том, что закон запрещает рекламировать любые лекарства, кроме безрецептурных. А безрецептурный — это почти синоним «слабого», то есть ничего серьезного вы в рекламе просто не увидите. — Считается, что лекарства безрецептурного отпуска не способны серьезно навредить организму. То есть хуже не будет, а может быть, будет и лучше. Есть препараты с доказанной эффективностью, например «Ингавирин». Но его нужно выпить в первые часы болезни, потом уже бессмысленно. При этом наряду с ним в аптеках продаются препараты, эффективность которых не доказана: «Кагоцел», «Арбидол». Это серьезная проблема, — признает доктор медицинских наук Галина Барышникова. Педиатр-инфекционист Елена Танкова подчеркивает, что главная задача препаратов для лечения гриппа - не дать микробу проникнуть в следующие здоровые клетки. Добиться этого результата можно только в первые сутки болезни.

Хорошее лекарство в плохих руках

Без консультации врача пациенты могут применять хорошие препараты не по назначению Фото: Ольга Бурлакова / NGS.RU

Если видите рекламу лекарства по телевизору — то это уже повод усомниться в его пользе. Например, сейчас активно рекламируют таблетки с ацетилсалициловой кислотой (аспирин. — Прим. ред.) как препараты для профилактики инфаркта. Но на деле в последнее время было завершено очень много исследований, которые показали, что не нужно назначать это вещество для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Продажи упали. Его начали рекламировать.

— Как практикующий врач я вынуждена каждого больного, которому препарат не показан, предупреждать. Аспирин — хороший препарат, но он попадает не в те руки. Его нужно принимать по назначению врача после инфарктов и инсультов. А гипертоникам его принимать, наоборот, не нужно, — считает Изможерова.

Безнадежно устарели и антациды («Альмагель» и другие. — Прим. ред.) — препараты, спасающие от изжоги и боли в желудке. Медики по сей день их иногда назначают, но они не сильно эффективные и тормозят всасывание антибиотиков. Такие препараты имеет смысл принять разово, при единичном проявлении симптома. Если он повторяется, то нужно идти к врачу и лечить не симптом, а болезнь.



Отдельная история — препараты калия («Панангин», «Аспаркам» и другие. — Прим. ред.). По словам фармаколога, это лекарства сугубо для здоровых, больным они, как правило, не нужны. Раньше они действительно были необходимы — многие препараты вымывали калий. Сейчас они его задерживают. Поэтому препараты калия могут быть даже опасны для кардиологических больных, поскольку вызывают гиперкалиемию. Она в свою очередь может привести к остановке сердца. Вон из аптечки! Отдельной группой среди лекарств стоят гомеопатические препараты — содержащие минимальную дозу действующего вещества. Их неэффективность регулярно высмеивают, но люди все равно продолжают их покупать.

— «Оциллококцинум», «Анаферон» и «Эргоферон» — это препараты из группы гомеопатии. Гомеопатия не доказала своей эффективности ни в одном крупном исследовании. Если лекарство и сработает — это будет эффект плацебо. В инструкции написано, что в них содержатся антитела к определенным типам интерферонов. Но в той же инструкции нет ни фармакодинамики, ни фармакокинетики. То есть препарат не апробирован. Да, эти препараты можно использовать, но если динамика ухудшается — нужно идти к врачу, — советует врач-терапевт Елена Федорова.



От валидола тоже пользы не будет. Вреда, впрочем, тоже, но если сердечко и правда пошаливает — лучше к врачу. В сложных случаях доктор может выписать нитраты («Нитроглицерин» и другие. — Прим. ред.). А валидол — это скорее для самоуспокоения.

Осенью и зимой популярны препараты для профилактики простудных заболеваний. Многие пьют все тот же «Кагоцел» просто в других дозировках, а потом удивляются, что он не помог. Оказывается, лекарства, поддерживающие иммунитет, и правда есть, но это не обычные средства «от простуды» и даже не витаминки, а отдельные препараты. И пить их надо особым курсом. — Есть такой препарат, как «Куронтил» (действующее вещество дипиридамол. — Прим. ред.). Его назначают по две таблетки один раз в неделю на протяжении нескольких недель. Эффективность его доказали на больших коллективах. Например, среди солдат-срочников, — подсказывает Галина Барышникова. Еще один рекламный обман — разнообразные средства от похмелья. Как правило, они содержат кофеин и безрецептурные ноотропы («Глицин» и другие. — Прим. ред.). Проку от них будет не больше, чем от кружки кофе, так что можете не тратиться.