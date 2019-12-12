Врачам досталось в четыре раза меньше, чем военным: бюджет России на 2020 год — в восьми картинках

На две тысячи теперь даже патриотические чувства не разовьешь Фото: Александр Ощепков / NGS.RU



Бюджет страны на следующий год сформирован и подписан президентом. Планируется потратить 19,5 триллиона рублей — это примерно 109 бюджетов Новосибирской области. Документ, в котором расписаны статьи расходов, лежит на портале правовой информации и умещается на трех с лишним тысячах страниц. Мы прочитали его за вас, самое важное упаковали в восемь инфографик и готовы рассказать, на что пойдут доходы государства и ваши налоги.



Весь бюджет страны на следующий год в одной картинке. Самый большой кусок отхватят военные и пенсионеры Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

А сейчас посмотрим и сравним актуальные статьи расхода: деньги для чиновников, бюджетников, вложения в социалку, медицину, экологию и российский спорт.

Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Самый крупный кусок достанется Министерству обороны: военным выделили почти 2 триллиона рублей. Это примерно десятая часть всего бюджета. Еще шесть миллиардов пойдут на развитие оборонной промышленности, и столько же — на погребение солдат. На втором месте по расходам — полиция. Министерству внутренних дел выделили триллион рублей. Отдельной строкой обозначили Росгвардию, но финансирование у них поменьше — всего 249 миллиардов рублей на год. Спасателям досталось 204 миллиарда, ФСБ — всего 70.

Высшим учебным заведениям в 2020 году выделят 575 миллиардов — чуть больше половины бюджета полиции. Причем эту сумму они разделят с учеными. Министерству просвещения, которое занимается школьниками, — и того меньше: 174 миллиарда.

Эти деньги пойдут на закупку современного оборудования, а также повседневных товаров и услуг для ведомств, строительство и ремонт подведомственных дорог и зданий, социальные гарантии и медпомощь для сотрудников и военнослужащих, выплату зарплат и абстрактные «общегосударственные вопросы».

Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Начнем с главного: на управление делами президента потратят 165 миллиардов рублей — это чуть больше двух бюджетов ФСБ или почти столько же, сколько нужно целому Министерству просвещения. Только шесть миллиардов казна выделяет на закупку товаров, работ и услуг. Поездки президента и его помощников за рубеж обойдутся в 1 миллиард 216 миллионов рублей. Еще 163 миллиона выделили на «обеспечение функционирования» самого главы государства — что бы это ни значило.

Зарплата президента не разглашается, но известно, что прошлой осенью он повысил ее себе и Дмитрию Медведеву. Что касается премьер-министра, то на него и его заместителей потратят 193 миллиона рублей — с учетом того, что замов у Медведева 11 человек, на каждого уйдет по полтора миллиона в месяц.

Депутатам Госдумы и их помощникам выделили только 6 миллиардов рублей. Напомним, что в Думе у нас сидят 450 человек, держать на государственной зарплате парламентарий может только двух помощников. Считаем по максимуму: на одного из 1350 человек приходится по 368 тысяч рублей в месяц. Последний раз Госдума официально раскрывала свои зарплаты в 2018 году, тогда они составили 399 тысяч рублей в месяц до уплаты подоходного налога. Так что очевидно, что помощникам достается меньше.

На зарплаты судей пойдет почти 80 миллиардов рублей. Ранее Верховный суд РФ насчитал в стране 27 380 судей, получается, что на каждого судью приходится по 236 тысяч рублей. Но эта цифра средняя, ведь зарплаты разнятся в зависимости от должности, образования и даже города, в котором судьи работают.

Позаботились в Правительстве и о том, чтобы чиновники получали образование — на эту статью выделили 260 миллионов рублей. Учатся они, как правило, в РАНХиГС, филиалы которой есть во всех крупных городах страны. Отдельной строкой выделили приобретение для госслужащих жилья. Если учитывать, что в среднем квадратный метр в стране стоит чуть больше 62 тысячи рублей, выделенных денег хватит на 917 среднестатистических квартир площадью 56 квадратов.

Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

С жильем планируют помочь не только чиновникам, но и молодым семьям — 5 миллиардов хватит примерно на 1451 квартиру. Помогут семьям с детьми: на материнский капитал и пособия, которые можно получать из денег с маткапитала, выделили 316 миллиардов рублей, этих денег хватит 667 214 семьям. На пособия на первого ребенка государство потратит 150 миллиардов рублей — этого хватит на выплаты примерно 1 миллиону 153 тысячам человек. На ежемесячные денежные выплаты на третьего и последующих детей выделят еще 46 миллиардов.



Важный пункт в социальном блоке — образование пенсионеров, на которое выделили три миллиарда рублей. Людям старше 50 лет предлагают освоить самые разные специальности: от ветеринара до инженера космических сетей (полный список профессий можно посмотреть на официальном сайте программы). На сами пенсии и дальнейшее развитие пенсионной системы из бюджета выделят даже больше, чем Минобороны, — свыше 2 триллионов рублей. На повышение зарплат бюджетникам из федеральной казны пойдет 100 миллиардов рублей.

Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Министерство здравоохранения получит 503 миллиарда рублей. Самая большая сумма выделена на лечение рака — 120 миллиардов. На поддержку неизлечимо больных людей потратят 74 миллиарда рублей, причем большая часть этих денег пойдет на субсидии НКО, оказывающим паллиативную помощь. Высокотехнологичная медицинская помощь обойдется государству дешевле — всего 12,5 миллиарда.

Отдельной статьей выделено образование медработников. Приятно, что на их обучение потратят существенно больше, чем на образование чиновников, — 43 миллиарда рублей.

Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

На науку и высшее образование отдадут 575 миллиардов рублей, а вот детям перепадет почти в три раза меньше. Существенная часть «детского» бюджета пойдет школам — на их нужды в 2020 году потратят 59 миллиардов. На 20 миллиардов меньше получат детские садики.

Дополнительные деньги выделят одаренным детям — на их поддержку пойдет 10 миллиардов. А кружки, секции и прочие художественные школы на этот раз оценили всего в три с половиной миллиарда рублей.

Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

В 2020 году будет действовать федеральный проект «Охрана окружающей среды», который займет основную часть экологического бюджета — 249 миллиардов 750 миллионов рублей. Отдельное внимание уделят рекам и озерам — на сохранение Байкала потратят около двух миллиардов рублей, еще столько же — на оздоровление Волги.

Параллельно будут бороться с отходами: 7 миллиардов направят на ликвидацию городских свалок. На обращение с промышленными отходами пойдет 21 миллиард рублей — речь идет о высокоопасных и чрезвычайно опасных веществах, которые приводят к существенному изменению окружающей среды. К ним относятся разнообразные химические вещества, а также люминесцентные и ртутные лампы.

Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов

Несмотря на то, что на днях WADA отстранило Россию от Олимпиады и других крупных спортивных мероприятий, спорт высших достижений продолжат развивать — на него заложено в бюджете 34 миллиарда рублей. Еще 22 миллиарда — на подготовку российских сборных. Футбол стоит отдельной строкой — только на его развитие потратят два миллиарда.

Придется государственной казне влиться и в содержание наследия ЧМ-2018: на стадионы в Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Саранске потратят почти два миллиарда рублей. Впрочем, в дальнейшем их финансирование будут сокращать — в 2021 году сумма снизится до полутора миллиардов, а в 2022 — до 1 миллиарда и 300 миллионов рублей.

Фото: Полина Авдошина / Сеть городских порталов