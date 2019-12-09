Группа разбора: так выглядит самый опасный сценарий ДТП на перекрёстке

Nissan Murano сбил шесть человек, один из которых скончался Фото: пресс-служба ГИБДД по Тамбовской области

Эта авария случилась недавно в Тамбове и стала самым обсуждаемым в соцсетях инцидентом. Такие ДТП типичны: один водитель поворачивает налево, второй пролетает перекрёсток на красный, они сходятся под острым углом и разлетаются, как бильярдные шары. В данном случае одна женщина погибла, пять человек попали в больницу. Кто из водителей виноват?

Видео: пресс-служба ГИБДД по Тамбовской области

ВАЗ-2110 стоял в левой полосе, собираясь повернуть. Обзор ему частично перекрывал чёрный Hyundai Getz во встречной полосе.

«Десятка» не грубила: водитель дождался, когда на светофоре загорится красный, и начал манёвр, но в этот момент по встречной полосе летел Nissan Murano. Ситуация осложнилась тем, что Murano изначально ехал по левой полосе и уже на перекрёстке начал смещаться правее, чтобы объехать стоящий Getz. Его появление стало для водителя «десятки» неожиданностью.



Подобные ДТП спорны по своей сути, потому что доля вины есть на обоих водителях. Водитель ВАЗ-2110 нарушил требования пункта 13.4, который требует при повороте налево по зелёному сигналу светофора уступить дорогу тем, кто едет со встречного направления прямо или направо. Интересна оговорка «по зелёному свету», которая вроде бы выводит за скобки ситуации, когда оба едут уже на красный, как в данном случае. Но даже так приоритета у водителя «десятки», на первый взгляд, не возникает: в случаях, когда очередность проезда не оговорена, пункт 8.9 ПДД требует пропускать тех, кто приближается справа.

«Десятка» получила мощный удар в переднюю часть Фото: пресс-служба ГИБДД по Тамбовской области

Но здравый смысл подсказывает, что водитель «десятки» хотя бы имел право завершать манёвр на красный (пункт 13.7 ПДД), тогда как лётчик на Murano допустил грубейшее нарушение — проезд на красный. В теории, конечно, при повороте налево нужно иметь в виду и такие риски и уступать, но кто виноват, если ДТП всё-таки произошло?

Летом этого года некоторую ясность в вопрос внёс Пленум Верховного суда РФ. Он разъяснил, что водитель, грубо нарушающий ПДД, лишается приоритета. Поводом к такому решению стал разбор ситуации, отчасти напоминающей случай на видео, когда один из водителей объезжает пробку по обочине и выскакивает на перекрёсток в неожиданной манере. Этот же принцип распространяется на ряд других ситуаций, включая нелегальный выезд на встречную полосу или пролёт на красный свет: даже если у второго участника аварии не было приоритета, вина ложится на того, кто изначально ехал в необоснованно грубой манере.



— Нарушитель преимущества не имеет, и на протяжении нескольких лет Верховный суд последовательно выносил аналогичные по своей сути решения, — объясняет автоэксперт Юрий Панченко. — Эта позиция нашла отражение в постановлении Пленума ВС РФ № 20 от 25.06.2019, цитирую: «Водитель транспортного средства, движущегося в нарушение ПДД РФ по траектории, движение по которой не допускается, либо въехавший на перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, не имеет преимущественного права движения, и у других водителей отсутствует обязанность уступить ему дорогу».

Авария парализовала перекрёсток: движение организовали с помощью регулировщика Фото: пресс-служба ГИБДД по Тамбовской области

Впрочем, позиция Верховного суда РФ не всегда отражается в полной мере в решениях судов низших инстанций, особенно «заинтересованных», и разбирательства по такому делу могут растянуться на месяцы и годы. Тем не менее официальная трактовка такова: нарушитель лишается приоритета.

Вне зависимости от степени вины оба водителя обязаны компенсировать пострадавшим пешеходам и семье погибшего расходы — этого требует статья 1079 ГК РФ. Часть расходов покроет ОСАГО, если водители имеют полисы: лимит в данном случае составляет 500 тысяч рублей на каждого пострадавшего.



Материальный ущерб оплатит водитель, которого признают виновным. Ему же грозит уголовное наказание по части 3 статьи 264 УК РФ: за гибель человека могут назначать реальный срок до 5 лет.

Кто, по-вашему, заслуживает уголовной ответственности за данное ДТП?

А если водитель летел на жёлтый Вот очень похожее ДТП из Волгограда. Но есть важное отличие: здесь тёмный Opel пролетел стоп-линию на жёлтый сигнал светофора.

Видео: пресс-служба ГИБДД по Волгоградской области

Разбор таких аварий сложнее и зависит в том числе от их последствий: если участники получили травмы или кто-то погиб, как правило, назначается автотехническая экспертиза, и тогда многое зависит от нюансов. Например, от того, имел ли водитель Opel возможность остановиться перед стоп-линией без экстренного торможения: если не имел, пункт 6.14 разрешает ему движение. В этом случае вина с большей вероятностью ляжет на водителя Datsun, который поворачивал налево.

Видео: камеры компании «Интерсвязь»