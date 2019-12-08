Каких необычных крыс и мышей продают новосибирцы перед Новым годом (есть даже сфинксы-пуховички)

На фото мыши мастомисы, которые вполне могут стать символом предстоящего года Белой Металлической Крысы Фото: читатель НГС

Предстоящий 2020 год пройдёт под знаком Белой Металлической Крысы. Эзотерики и те, кто верят в восточный гороскоп, уверены, что для привлечения счастья, удачи и прочих благ стоит обязательно обзавестись соответствующим грызуном. Корреспондент НГС пролистала сайт объявлений Avito в поисках мышки, приносящей счастье, и с удивлением обнаружила, что выбор пород грызунов в Новосибирске довольно обширный. Рассказываем о том, какие милые живые подарки предлагают новосибирцам накануне Нового года. Голые и одевающиеся крысы



По запросу «крысы» в разделе «Грызуны» на сайте Avito выдаётся около 40 объявлений. В выборку попадают не только грызуны из Новосибирской области, но и из соседних регионов — Алтайского края, Кемеровской области. Сами заводчики и те, кто содержит крыс дома, утверждают, что на зверьках сложно заработать — редкая мышка может стоить больше 500 рублей, и то только при условии необычного окраса. Поэтому разведение крыс и мышей — скорее дело энтузиастов.

Слева направо: мыши окраса голубой бурмиз, сиамская и голубая Фото: читатель НГС

Маргарита, продающая мышей дамбо-рекс, рассказала, что первую пару мышек этого декоративного вида она приобрела за 1000 рублей, а сейчас отдаёт их потомство за 150 рублей, но даже и так «в очередь за ними не стоят».

— У мышей дамбо-рекс кудрявая шерсть, а по бокам большие ушки — по аналогии со слонёнком Дамбо. Самый ценный окрас шерсти — голубой, но вывести дамбо-рексов голубого окраса очень тяжело. Вот у нас есть кудрявая [мышь], она за год родила всего одну девочку, и то она почему-то оказалась нежизнеспособная.

Помимо дамбо-рексов у Маргариты содержатся и другие виды декоративных крыс: есть и просто рексы, есть и даббл-дамбо-рексы. Последние, по её словам, называются ещё одевающимися и раздевающимися.



— Примерно неделю эти крысы голые, затем начинают обрастать микроскопической шерстью. Потом и её сбрасывают и снова ходят голые. Можно сказать, это сфинкс-пуховичок — вроде лысая крыса, но не совсем, по аналогии с китайской хохлатой собакой. Крысы специально рожают сфинксов-пуховичков, чтобы другие сфинксы не замерзали, — уточнила Маргарита.

Крысы оттенков амбер дамбо-рекс, даббл дамбо-рекс (сфинкс в пуховичке) и дамбо-рекс Фото: читатель НГС

Своё необычное увлечение крысами она объясняет просто — ребёнок захотел именно грызуна. Кроме крыс в частном доме Маргариты содержатся ещё мини-пиг и несколько кошек.

— Маленьких крысят кошки, конечно, съесть хотят — они ещё мышками пахнут. Кошки сидят около клеток, караулят. А когда крысёнок постоянно в руках человека, то этот запах теряется. Кошке хоть под нос эту крысу пихай, она будет отворачиваться.

Крысы цвета шампанского и грызуны без запаха

У Юлии Подольской дома три крысы. По её словам, это «свои, любимые, родные» крысы, которых она завела больше трёх лет назад. Они регулярно дают потомство, но новорождённых крысок разбирают неохотно. Признаётся, что на их содержание уходит даже больше денег, чем она зарабатывает на них.

Своих крыс Юлия считает самыми обычными, но уже родными Фото: Юлия Подольская

— У меня пацан дамбо, оттенок шерсти — хаски, то есть с серебром. Есть ещё одна девчонка-хаски и крыса-сиамка — у неё такая бежевая шерсть, а мордочка и хвост пепельные, — добавила Юлия.

При скрещивании потомство получается самым разным — вплоть до оттенка голд-шампань. Этих и других крысят Юлия и продаёт через сайт объявлений.



У Юлии есть крыса-сиамка и две крысы в окрасе хаски Фото: Юлия Подольская

Анастасия разводит мышек мастомисов. Объясняет, что это африканская натальная крыса размером чуть больше обычной мыши.

— Обычно крысы и мыши очень воняют, но у мастомисов почти нет запаха. Они ручные, спокойные, абсолютно контактные. Их я привезла из Барнаула.

Крыс она разводит в очень большом количестве, поскольку ими кормит змей, которых также держит дома. — У меня тигровый питон, узорчатый и амурский полозы. Не все мышки идут на корм — каких-то оставляю из-за окраса. Есть ещё пара, они как члены семьи, постоянно дают потомство. Всего их пять, — уточнила Анастасия.

Мышей мастомисов Анастасия разводит в огромном количестве для корма змеям Фото: читатель НГС

Под категорию «необычных» окрасов попадают, например, полностью бурые мышки с белой мордочкой или альбиносы. Как правило, мастомисы имеют светлую шёрстку с бурой полоской на спине.

Необычный окрас у потомства мастомисов получается редко, но таких мышек Анастасия оставляет себе и не скармливает змеям Фото: читатель НГС

По словам Анастасии, перед Новым годом на мастомисов есть большой спрос — мышек в основном берут на подарок детям.

Крыса весом в пять килограммов

Самый необычный живой подарок предлагает Евгений из Омской области. Он разводит нутрий — южно-американских бобров, которые внешне отдалённо напоминают гигантских крыс.

— Я занимаюсь нутриями с октября 2010 года. Привезли мы их в Омскую область в марте 2011 года — переехали сами и зверей перевезли сюда, около 20 семей, — рассказал он.

Вес таких животных может достигать от 5 до 20 килограммов Фото: avito.ru