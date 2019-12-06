Ну кто так падает? Учимся на гифках поскальзываться красиво и безопасно

Угадаете, сколько суставов хрустнет в следующий момент? Фото: Александр Ощепков / NGS.RU

Вот и наступило то время, когда к травматологам выстраиваются очереди! А почему? Да потому что тротуары всё чаще напоминают хорошо подготовленный каток, чем пешеходные дорожки. Главное правило, конечно, делать маленькие шаги. Но и это не всегда убережет от падения. Зато можно научиться правильно поскальзываться и падать. Это хотя бы спасет от серьезных травм.

Какие травмы можно получить от элементарного падения, нам рассказал травматолог Муртуз Гусейнов, а как правильно сгруппироваться, чтобы не переломать кости, показал мастер паркура Данил Куминов.



Что делать, чтобы не упасть?

Вообще, вы можете постараться предотвратить любое падение, надев правильную обувь. Высокие каблуки или подошва на микропористой основе прямиком доведут вас до травмпункта. Если очень захотелось надеть такое, придется передвигаться мелкими скользящими шагами, напевая «Уступите парню лыжню» (петь, впрочем, не обязательно).

Особенное удовольствие — пройтись по таким тротуарам на коньках Фото: Наталья Бурухина / NN.RU

Наступайте на всю подошву, слегка расслабив ноги в коленях, и откажитесь от привычки держать руки в карманах. Они могут пригодиться вам при падении. Необходимый атрибут, если вы вышли на скользкий лед, — плотный головной убор. Если уж и рухнете, то он хотя бы смягчит удар. Если падение неизбежно, смотрите, как избежать серьезных травм.

Что можно повредить?

Упасть на глазах окружающих вы можете вперед, назад и набок. Во всех случаях под удар попадают в основном руки и ноги. Поэтому первое правило (которое мы часто нарушаем) — не подставлять рук! Если вы попытаетесь смягчить удар, подставив локти, можно повредить все подряд: лучевую кость, локтевой отросток, плечо, ключицу, лопатку.



— Чаще всего после падения люди обращаются с переломами ног и рук. Также ломают лодыжки, лучевые кости и плечи, — делится рейтингом травматолог Муртуз Гусейнов. — Другая популярная травма — перелом лодыжки. Можно больше полутора месяцев не ходить потом. Но опаснее всего — перелом шейки бедра.

Перелом шейки бедра происходит, когда вы с размаха задом падает на асфальт. Падения с высоты собственного роста вполне достаточно. Так что, если вы поскользнулись, встали, отряхнулись и почувствовали сильные боли в паху или в области тазобедренного сустава, не лишним будет сделать рентгенографию.

Падаем назад правильно

Падения на спину особенно опасны, так как можно удариться затылком и получить сотрясение мозга. Если устоять на ногах не удалось, постарайтесь сгруппироваться таким образом: голова прижата к груди, скругляем спину, она должна быть согнута, чтобы мы затылком не ударились о землю. Это прописные истины.



Падаем набок правильно

Здесь не важно, занесло вас влево или вправо. Правило работает одинаково для всех сторон. Подверните руку под себя, падайте на верхнюю часть предплечья. Это амортизирует удар. Мы понимаем, что проще вытянуть руку и упасть на ладонь, но нет. Зачем вам лишний перелом, смещение и разрыв сухожилий? Локти также стараемся не выставлять.

Смертельный номер — падаем вперед!

С одной стороны, падения вперед, кажется, избежать легче всего, достаточно сбалансировать и устоять на ногах за счет компенсирующих движений рук и туловища. С другой, если свалились, в расход пойдут практически все кости и суставы. Так что, раз уж вы находитесь в полете, постарайтесь погасить инерцию, сгруппироваться, подогнуть одну из рук так, чтобы упасть на плечо и сделать кувырок. Этот трюк доступен больше профессионалам, но у вас впереди еще несколько месяцев гололеда, чтобы прокачать навык.