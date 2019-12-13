Снегофитнес: 5 упражнений с лопатой и сугробом, которые прокачают тело

Коммунальщики опять не успели убрать сугробы? Это они, чтобы вы на спортзале сэкономили! Скорее бегите на улицу, пока рабочие не одумались. С лопатами или без них — снаряды найдете под ногами. В компании фитнес-тренера Анастасии Литовченко и инструктора групповых программ Дарьи Князевой мы составили пять упражнений для зимнего фитнеса и расскажем вам, как их делать, чтобы прокачать конкретную часть тела. Показывают упражнения спортсмены Валентина Шумилова и Айрат Нигматуллин.
Надевайте треники и шапку не забудьте — на улице прохладно!
Упражнение № 1
Берём скребок и отправляемся чистить тротуары от наледи. Ноги слегка в приседе, руки чуть согнуты, спина прямая, корпус в наклоне — в таком положении работают ягодичные мышцы. В положении полувыпада начинаем колоть лед, через 15–20 ударов меняем ногу, чтобы нагрузка была симметричной. И повторяем еще 15–20 раз.
Но помните: если неправильно распределить нагрузку, будете только зря снег сотрясать.
Упражнение № 2
Объяснять, как убирать лопатой снег, жителям России не надо: в стране, где порой зима по полгода, огребание заложено на генном уровне. А вот то, что во время этого упражнения у вас работают руки, ноги и пресс, — знание полезное. И, возможно, оно заставит взглянуть на рутинное занятие по-другому.
Итак, выбираем сугроб и уверенно идем к нему с лопатой.
Упражнение № 3
Боимся, что после того, как вы узнаете, к чему приводит лепка снеговиков, весь ваш двор будет уставлен этими снежными фигурами разных размеров. Прежде всего это идеальное упражнение для девушек: прокачивает попу и ноги. Механика знакома с детства: берем снег и скатываем его в огромный шар. Двигаемся с прямой спиной — так эффективнее для мышцы, выпрямляющей позвоночник.
Повторяйте за Валей: катите снежный ком медленно, чтобы каждая мышца подгорела от нагрузки.
Упражнение № 4
Пока ваша подружка катает снеговика, займитесь силовой нагрузкой. Возьмите скребок и убирайте им снег, в этом упражнении задействованы ноги (бицепс бедра, икроножные мышцы) и руки (трицепс).
Чтобы усилить нагрузку, можно ускоряться, положить в снег тяжелые камни, отжиматься, прыгать, делать «бурпи» между подходами.
Упражнение № 5
Поработали поодиночке, пришла пора парных занятий! Игра в снежки — это не только весело, но и полезно: пока вы нагнетесь, скатаете снежок, выпрямитесь и запульнёте им в друга и увернетесь от его снежка, поработают все мышцы. А еще это идеальное завершение всей снежной тренировки.
Пока поднимаете снег с земли, тело задействует мышцы ног: ягодичные, квадрицепс и бицепс бедра. В момент броска работают корпус и ягодичные, а на руках — дельтовидные и трицепс.
Если вам пока сложно запомнить, где находится трицепс, а где бицепс, начните хотя бы с одного упражнения. Или просто выйдете из дома и сделайте несколько кругов по сугробам — быстро почувствуете, как тяжелеют ноги, а значит, мышцы получили нужную нагрузку. А когда ходите, не переставайте читать этот материал. Того и глядишь, к концу зимы разберетесь со всеми несложными упражнениями.
Рассказывайте нам в комментариях, как вы предпочитаете подкачиваться зимой, какие из этих упражнений уже пробовали и что в результате получили, меряйтесь снеговиками! А то зима закончится, должны же вы что-то о ней запомнить.
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