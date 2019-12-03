Больше не девочка: топ-6 типично женских машин, которые превратились в брутальных самцов

У каждого автопроизводителя были в линейке модели, которые исторически воспринимались больше женскими, нежели мужскими или унисекс. Причиной тому и размеры, и характерная «милая» внешность, и сложившиеся покупательские предпочтения, и даже предубеждения. Но со временем, со сменой поколений многие автомобили очень сильно меняются, преодолевают эти условности и начинают играть в сегменте «для всех». Подробнее о новых авто, которые уже не назовешь «девочками», — в обзоре НГС.АВТО.
Toyota RAV4
Недавно вышедший Toyota RAV4 — пожалуй, самый показательный пример радикального преображения. Предпоследний RAV4 имел достаточно серьезные размеры, мощные двигатели, но по привычке все еще считался аудиторией отчасти женским авто. Значительная часть девушек и женщин продолжала на нем ездить. От прежней спокойной внешности не осталось и следа — новый RAV4 со своими прямыми линиями и квадратными арками стал поджарым и грубым. Дизайнерам удалось уйти от «рыбьего вида» современных «Тойот» и сделать переднюю часть кроссовера волевой и бескомпромиссной. «Возмужали» и цены — RAV4 теперь стоит минимум
Volkswagen Tiguan
Первое поколение этого немецкого кроссовера полюбилось зрелым женщинам — тихий спокойный автомобиль, плавные обводы, лупоглазые фары. Рестайлинг, а затем и смена поколения сделали внешний вид этого кроссовера более подтянутым и четким, формы стали проще и мускулистей. Увеличились размеры, колесная база, объем багажника. Аудитория нового «Тигуана» начала стремительно расти, и сегодня за рулем этого кроссовера можно увидеть самую разную публику. Tiguan в базовой версии на механике стоит
BMW X3
BMW X3 всегда играл роль младшего брата (вернее, сестры) более крупного X5. Себе взял «икс-пятый», жене дал «икс-третий» — типичная потребительская модель использования этих кроссоверов. Третье поколение заметно преобразило BMW X3 — автомобиль подрос, избавился от детских черт во внешности, подтянулся к старшим моделям, обрел агрессию во внешнем виде. Это премиальный кроссовер, поэтому отметка в
KIA Soul
В первом поколении это была забавная машинка с детским выражением «лица» и нестандартным дизайном. При этом Soul — компактный кроссовер с соответствующей «компактной ценой», вот девушки его и полюбили. Третье поколение «Соула» сохранило узнаваемые пропорции кузова, но привнесло во внешний вид космические мотивы и чрезвычайно хищное выражение «лица». А новая «борода» переднего бампера уж никак теперь не позволит назвать машину женской. Soul по-прежнему относительно доступен, его стоимость от
Mercedes-Benz CLA
Считалось, что если для мужчин подходит обычный С-класс, то дамы выбирают модель CLA с более плавными обводами кузова и чувственными задними фонарями. Новый CLA серьезно вырос в размерах, стал более солидным и получил нейтральную классическую оптику. Вряд ли это оттолкнет женскую аудиторию, но привлечь дополнительную молодежную мужскую поможет. CLA — один из самых доступных «Мерседесов», его цена лежит в диапазоне
Nissan Juke
«Джук» по многим опросам лидировал в списках «самых женских» авто, у него характерная мультяшная внешность и забавные фары, вылезшие на капот. Плюс хорошее сочетание потребительских качеств — это кроссовер по адекватной цене, компактный и маневренный в городе — то, что надо для девушки. Новое поколение Nissan Juke избавилось от спорных фар на капоте, теперь машина выглядит как зрелый и серьезный автомобиль. Вот только официально на нашем рынке Juke сейчас не продается, но при большом желании можно купить это авто на рынке другой страны и ввезти сюда.
Какой автомобиль перестал быть «женским»?
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