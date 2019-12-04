«Это настоящие банды»: застройщики заговорили о «потребительском экстремизме» — что это такое

Застройщики начали открыто жаловаться на потребителей-экстремистов: один из случаев в ЖК «ЧеховSKY» даже дошёл до разбирательства в УАСИ (управление архитектурно-строительной инспекции мэрии) Фото: Густаво Зырянов / НГС

На круглом столе в ноябре застройщики пожаловались друг другу и властям на потребительский экстремизм: покупателям, сетуют компании, только дай повод пойти в суд за компенсациями. В кулуарах эта проблема обсуждается уже давно, а когда власти стали одну за одной вносить поправки в закон о долевом строительстве, то волнение из глубин рынка начало подниматься на поверхность. Один из случаев вылился даже в специальное совещание в УАСИ. Что такое потребительский экстремизм на рынке недвижимости и как отличить его от простого отстаивания своих прав — выяснила журналист НГС.



Проблему потребительского экстремизма поднял на круглом столе в мэрии директор новосибирской строительной компании «ВИРА-Строй» Михаил Постников.

— Суть очень проста: подача массовых исков на недостатки строительства в рамках закона о защите прав потребителей, — пояснил Михаил Постников. — К сожалению, это направлено не на то, чтобы реально исправить какие-то недоделки, а на получение материальной выгоды. И к сожалению, сейчас ситуация пока однобокая с точки зрения решения судей. Проблема эта звучит уже и на федеральном уровне.

Неделю спустя выяснить, кто прав, кто виноват, а кто — потребительский экстремист, в управлении архитектурно-строительной инспекции (УАСИ) мэрии Новосибирска пытались при участии главы управления Евгения Улитко. Почему решать этот вопрос нужно было именно в УАСИ — его руководитель, кажется, не понял, поэтому предложил решить вопрос в суде.

Недоделка? Снизьте стоимость квартиры на 190 тысяч Владелец квартиры в новостройке на Пархоменко, 53/1 Константин М. подал иск в суд ещё в сентябре. Он купил квартиру с отделкой под ключ, а потом обнаружил, что в ней неровные полы. Претензию, подкреплённую решением экспертизы, он направил застройщику SKY Group. Компания, по его словам, предложила выявленные недостатки исправить, но для этого семье Константина пришлось бы куда-то съехать из квартиры на время работ. Такое решение его не устроило.

— Я считаю, что это невозможно, потому что другой квартиры у меня нет, я живу тут, — говорит он. — По закону мы имеем право либо уменьшить стоимость договора, либо застройщик должен произвести эти работы. Но так как я, к сожалению, не смогу съехать из квартиры, чтобы всё устранили, в иске предъявлена смета с этими работами — собственно говоря, это и есть уменьшение стоимости квартиры. Это 190 тысяч рублей.

Гендиректор SKY Group Владимир Литвинов версию владельца квартиры в разговоре с НГС опроверг.

— Даже если бы мы предлагали ему съехать, то это же всё оплачивается: съём квартиры и так далее. Это нормальная процедура, нормальный деловой оборот, — говорит он. — Я не просто готов, я обязан это сделать, если есть претензия. Но он не впускает в квартиру наших специалистов. Мы приходим с комиссией — не открывает двери.

Сейчас дело рассматривает Ленинский районный суд, но пока оно приостановлено: суд назначил ещё одну экспертизу, по её итогам будет ясно, имеет ли Константин право на уменьшение стоимости квартиры.

Претензии часто касаются качества отделки, но иногда покупатели даже сверяют площади детских площадок в проектах и по факту Фото: Густаво Зырянов / НГС

«Это настоящие банды»

Впрочем, эта претензия не единственная. Новосибирец уверен, что его права нарушили ещё и в части благоустройства общего двора: по его подсчётам, детские и спортивные зоны вместо заявленных 1300 квадратов на два дома занимают только 800, а щебёночное покрытие не соответствует нормам безопасности.

Владимир Литвинов парирует: все площадки соответствуют проекту, вплоть до изначально заявленного щебёночного покрытия, которое в том числе служит дренажом. Впрочем, идти в суд из-за этого спора Константин уже не готов: подчёркивает, что ему просто хотелось понять позицию чиновников, которые принимали дом в эксплуатацию, поэтому он и обратился в УАСИ. Там обещали провести проверку, но ответ пока не прислали.

Гендиректор SKY Group подобные претензии называет «потребительским экстремизмом» и способом давления на застройщика: конфликтов ради конфликта в его работе — около 95%, считает он. Все «экстремисты» хотят не столько исправления каких-то недочётов, сколько денежных компенсаций.



— Сейчас на машинах сзади есть объявления: «Помогу принять квартиру от застройщика, экономия до 200 тысяч». Это самые настоящие банды: они к нам подходят и говорят, мол, сотку платите, и мы про вас забываем, — возмущён застройщик.

По его данным (источник этой информации Владимир Литвинов не называет: «люди считали»), по Новосибирску сумма частных требований к застройщикам составляет 1,2 триллиона рублей. Конкретно со SKY Group с начала года потребовали около 5 миллионов — когда компания продавала квартиры с отделкой под ключ, то эта сумма была выше на порядок, отметил глава компании. Когда приходят исполнительные листы, то эти деньги приходится «вынимать» из бюджета уже новых строек, жалуются в кулуарах застройщики.

Юристы отмечают, что покупатели вправе получить квартиру высокого качества, но при этом не готовы отстаивать свои права ради небольших сумм Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Не экстремист, а имею право

Директор общества защиты прав потребителей «Аурис» Сергей Кравченко считает, что если застройщик не соблюдает качество строительства и своевременно не рассматривает претензии, то покупатели квартир в рамках закона имеют право на компенсацию.



— Как правило, на претензии какие-то отписки пишут вместо того, чтобы сесть, подумать, оценить свои риски, в том числе те, о которых они говорят как о потребительском экстремизме, — отмечает Сергей Кравченко. — Люди стали больше ценить свои деньги: они платят и хотят получить нормальное качество, в том числе квартиры. Они приходят, видят, например, кривые подоконники. Само собой, когда ты заплатил 2–3 млн рублей, продал единственную квартиру, копил, ипотеку взял, — кто будет прощать? Никто. Это логичное развитие общества потребления.

Впрочем, существование «экстремистов» среди потребителей Сергей Кравченко отрицать не стал — вот только доказать это довольно сложно. По словам руководителя центра права и недвижимости «Артелекс» Зои Шкарупы, развиваться такого рода «экстремизм» стал с 2012 года, а в последние годы действительно стал массовым. Но чаще это касается не компенсации за строительные недостатки, а неустоек за просрочки. А иногда эти требования и вовсе смешиваются.

— У одного клиента с электропроводкой были большие проблемы: он просил застройщика добровольно её заменить, застройщик отказался. Тогда он пошёл в суд, но не взыскивал компенсацию, а взыскивал именно неустойку, потому что так было легче высудить и самому потом всё исправить, — пояснила юрист. — Почему-то потребитель никогда не отстаивает свои права, если дело касается маленьких сумм. А если суммы большие, то это просто желание наживы, а не справедливости из-за того, что нарушены его права.



Впрочем, Владимир Литвинов в части просрочек выступает уже на стороне покупателей квартир: это всегда вина застройщика, который не рассчитал свои силы или силы подрядчиков.