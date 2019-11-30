«Ку-седьмой» в ударе: найден способ разгладить новосибирские ямы в немецкий автобан

Топовый немецкий внедорожник Audi Q7 в грядущем году должен пережить рестайлинг на российском рынке — запаса актуальности, заложенного в модель 4 года назад при смене поколений, должно хватить еще на несколько лет. Как сейчас воспринимается этот автомобиль и можно ли его назвать эталоном комфорта и плавности хода — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.



Длина Audi Q7 — 5052 мм Фото: Александр Ощепков

Audi Q7 (предоставлен официальным дилером «АЦ Новосибирск») исторически является одним из самых крупных и просторных немецких внедорожников со своими пятью метрами длины, широким салоном и третьим рядом сидений.



Выглядит автомобиль компактно и сдержанно Фото: Александр Ощепков

Но выглядит автомобиль при этом сдержанно и не слишком раздуто, в отличие от своего предшественника первого поколения.



Добродушная оптика, спокойная радиаторная решетка Фото: Александр Ощепков

По нынешним временам у него добродушная оптика, спокойная радиаторная решетка и в целом минимум излишеств в декоре.



Светодиодные галочки в задних фонарях Фото: Александр Ощепков

Симпатично смотрятся светодиодные галочки в задних фонарях, ставшие фирменным стилем оформления оптики Audi.



На нашем рынке Q7 продается с тремя двигателями на выбор Фото: Александр Ощепков

На нашем рынке Q7 продается с тремя двигателями на выбор, младший из которых имеет забавный для такого внедорожника объем в 2 литра — впрочем, наддув позволяет ему развивать 252 силы и разгонять 2-тонную машину до сотни за 6,9 секунды.



У нас на тесте 3-литровый дизель, развивающий 249 сил Фото: Александр Ощепков

Есть еще бензиновый 333-сильный 3-литровый TFSI с 6,1 секунды до сотни, а у нас на тесте — 3-литровый дизель, развивающий 249 сил и разгоняющий машину за те же 6,9 секунды.



Быстрый доступ к максимальной тяге — 600 Н*м при 1500 оборотов Фото: Александр Ощепков

И конечно именно с дизелем доступны радости молниеносного старта на зимней дороге (постоянный полный привод Quattro во всех комплектациях) и быстрого доступа к максимальной тяге (600 Н*м при 1500 оборотов), что очень важно для тесных городских условий, где особо негде гонять и раскручивать двигатель.



Мощный подхват ощущается плавно и комфортно Фото: Александр Ощепков

В стандартном режиме движения педаль газа искусственно задемпфирована на полхода, но динамический режим полностью её распускает, делая связь с двигателем чрезвычайно острой. При этом мощный подхват ощущается плавно и комфортно, без ударных неприятных пинков — благодаря в том числе и незаметному шустрому автомату. Так же и при замедлении (резком сбросе газа) — ты не клюешь носом.



Не хватает тяжести в баранке Фото: Александр Ощепков

В поворотах и на скоростных участках досаждают даже не крены, а легкая рулевая «недостаточность». Вроде и реакции точные, и обратная связь понятная, но не хватает тяжести в баранке. Режим Dynamic чуть добавляет усилия, но и этого мало.



При критических заносах срабатывают системы безопасности Фото: Александр Ощепков

На голом льду система стабилизации экономно дозирует тормозное усилие, давая возможность слегка поскользить, но напоминая о неусыпном контроле. При критических заносах срабатывают системы безопасности — вас прихватывает натягивающийся ремень, включается аварийка.



Наш Q7 оборудован пневматической подвеской Фото: Александр Ощепков

Наш Q7 оборудован пневматической подвеской, которая позволяет увеличить стандартный 21-сантиметровый клиренс до 23,5 сантиметров. Для бездорожья предназначен режим Allroad, который просто выбираешь в меню мультимедийки — всё, больше никаких вмешательств в систему полного привода не предусмотрено.



Электроника блокирует межосевой дифференциал и свободные межколесные Фото: Александр Ощепков

Электроника сама, когда нужно, будет блокировать межосевой дифференциал и свободные межколесные. Это, конечно, не для жёстких грязей, но вкупе с увеличенным клиренсом вполне жизнеспособный набор для поездок по сугробам, проселкам и канавам.



Острые ямы аккуратно сглаживаются Фото: Александр Ощепков

Плавность хода Q7, что с пневмой, что с пружинами, может быть ключевым аргументом при выборе этого внедорожника. Удачно настроенная подвеска не замечает микрорельеф дорожного покрытия, ледяную гребенку, трещины, стыки. Острые ямы аккуратно сглаживаются, рельсы и дорожные полицейские форсируются без ударных последствий, а собранность и стойкость к раскачке позволяют комфортно и быстро ехать по большим волнам, грунтовкам.



Посадка за рулем Q7 отличается неплохой обзорностью Фото: Александр Ощепков

Посадка за рулем Q7 отличается неплохой обзорностью — стойки тонкие, крепления зеркал перенесены под подоконную линию, освободившиеся уголки оконных проемов отсечены перемычкой.



Назойливо и ярко вспыхивают лампы системы контроля мертвых зон Фото: Александр Ощепков

Правда, иногда слишком назойливо и ярко вспыхивают лампы системы контроля мертвых зон, расположенные на корпусах зеркал — глазу некомфортно.



Прячущийся в передней панели дисплей мультимедийки Фото: Александр Ощепков

Прячущийся в передней панели дисплей мультимедийки с электроприводом — очень редкое сейчас решение. Для чего это может понадобиться — ну, например, удобно протирать пыль на панели, утопив дисплей вниз.



Сзади можно разместиться с большим запасом пространства Фото: Александр Ощепков

Сзади можно разместиться с большим запасом пространства, над головой остается два кулака. Есть свой климат, регулировка наклона спинок. Но вот фиксатор центрального подлокотника не слишком удобен, а тугой механизм требует усилий, когда откидываешь подлокотник.



Багажник объемом 890 литров Фото: Александр Ощепков

Багажник Q7 со своим объемом в 890 литров позволяет установить третий ряд сидений, ну или использовать все это пространство для кучи грузов. Кнопки управления пневмой дают возможность приопустить корму для удобства погрузки.

Базовая цена с 2-литровым мотором — 3 995 000 рублей Фото: Александр Ощепков