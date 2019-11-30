«Ку-седьмой» в ударе: найден способ разгладить новосибирские ямы в немецкий автобан

Топовый немецкий внедорожник Audi Q7 в грядущем году должен пережить рестайлинг на российском рынке — запаса актуальности, заложенного в модель 4 года назад при смене поколений, должно хватить еще на несколько лет. Как сейчас воспринимается этот автомобиль и можно ли его назвать эталоном комфорта и плавности хода — подробнее в тест-драйве редактора НГС.АВТО Дмитрия Косенко.
Audi Q7 (предоставлен официальным дилером «АЦ Новосибирск») исторически является одним из самых крупных и просторных немецких внедорожников со своими пятью метрами длины, широким салоном и третьим рядом сидений.
Но выглядит автомобиль при этом сдержанно и не слишком раздуто, в отличие от своего предшественника первого поколения.
По нынешним временам у него добродушная оптика, спокойная радиаторная решетка и в целом минимум излишеств в декоре.
Симпатично смотрятся светодиодные галочки в задних фонарях, ставшие фирменным стилем оформления оптики Audi.
На нашем рынке Q7 продается с тремя двигателями на выбор, младший из которых имеет забавный для такого внедорожника объем в 2 литра — впрочем, наддув позволяет ему развивать 252 силы и разгонять 2-тонную машину до сотни за 6,9 секунды.
Есть еще бензиновый 333-сильный 3-литровый TFSI с 6,1 секунды до сотни, а у нас на тесте — 3-литровый дизель, развивающий 249 сил и разгоняющий машину за те же 6,9 секунды.
И конечно именно с дизелем доступны радости молниеносного старта на зимней дороге (постоянный полный привод Quattro во всех комплектациях) и быстрого доступа к максимальной тяге (600 Н*м при 1500 оборотов), что очень важно для тесных городских условий, где особо негде гонять и раскручивать двигатель.
В стандартном режиме движения педаль газа искусственно задемпфирована на полхода, но динамический режим полностью её распускает, делая связь с двигателем чрезвычайно острой. При этом мощный подхват ощущается плавно и комфортно, без ударных неприятных пинков — благодаря в том числе и незаметному шустрому автомату. Так же и при замедлении (резком сбросе газа) — ты не клюешь носом.
В поворотах и на скоростных участках досаждают даже не крены, а легкая рулевая «недостаточность». Вроде и реакции точные, и обратная связь понятная, но не хватает тяжести в баранке. Режим Dynamic чуть добавляет усилия, но и этого мало.
На голом льду система стабилизации экономно дозирует тормозное усилие, давая возможность слегка поскользить, но напоминая о неусыпном контроле. При критических заносах срабатывают системы безопасности — вас прихватывает натягивающийся ремень, включается аварийка.
Наш Q7 оборудован пневматической подвеской, которая позволяет увеличить стандартный 21-сантиметровый клиренс до 23,5 сантиметров. Для бездорожья предназначен режим Allroad, который просто выбираешь в меню мультимедийки — всё, больше никаких вмешательств в систему полного привода не предусмотрено.
Электроника сама, когда нужно, будет блокировать межосевой дифференциал и свободные межколесные. Это, конечно, не для жёстких грязей, но вкупе с увеличенным клиренсом вполне жизнеспособный набор для поездок по сугробам, проселкам и канавам.
Плавность хода Q7, что с пневмой, что с пружинами, может быть ключевым аргументом при выборе этого внедорожника. Удачно настроенная подвеска не замечает микрорельеф дорожного покрытия, ледяную гребенку, трещины, стыки. Острые ямы аккуратно сглаживаются, рельсы и дорожные полицейские форсируются без ударных последствий, а собранность и стойкость к раскачке позволяют комфортно и быстро ехать по большим волнам, грунтовкам.
Посадка за рулем Q7 отличается неплохой обзорностью — стойки тонкие, крепления зеркал перенесены под подоконную линию, освободившиеся уголки оконных проемов отсечены перемычкой.
Правда, иногда слишком назойливо и ярко вспыхивают лампы системы контроля мертвых зон, расположенные на корпусах зеркал — глазу некомфортно.
Прячущийся в передней панели дисплей мультимедийки с электроприводом — очень редкое сейчас решение. Для чего это может понадобиться — ну, например, удобно протирать пыль на панели, утопив дисплей вниз.
Сзади можно разместиться с большим запасом пространства, над головой остается два кулака. Есть свой климат, регулировка наклона спинок. Но вот фиксатор центрального подлокотника не слишком удобен, а тугой механизм требует усилий, когда откидываешь подлокотник.
Багажник Q7 со своим объемом в 890 литров позволяет установить третий ряд сидений, ну или использовать все это пространство для кучи грузов. Кнопки управления пневмой дают возможность приопустить корму для удобства погрузки.
Выглядит Q7 дороже, чем стоит на самом деле, базовая цена с 2-литровым мотором —
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