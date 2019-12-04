«Говорит, что учительница прыгала по нему, била и пинала». В Новосибирске мама 4-классника судится с педагогом

Руководство лицея № 176 честно признается, что в данной ситуации ничего не может поделать Фото: Густаво Зырянов

В Кировском мировом суде рассматривается дело по иску матери четвероклассника к классному руководителю. Женщина утверждает, что учительница побила её ребёнка. Конфликт произошел ещё в апреле, но в лицее до последнего старались не афишировать случившееся. Журналист НГС Илья Калинин выслушал все стороны конфликта, который, как выяснилось, длится уже несколько лет. И узнал, почему родители других детей на стороне педагога, а не мамы побитого ребенка. Что случилось в лицее № 176

Матвей — сложный ребёнок. Обучение он проходит на дому, а в школе посещает только несколько предметов. Вместе с ним на уроках присутствует бабушка, которая контролирует поведение гиперактивного мальчика.



История, ставшая поводом для судебного разбирательства, произошла 18 апреля. Класс Матвея, по словам юриста Яны Мигачёвой, находился на уроке физкультуры, где между четвероклашкой и его одноклассниками случился какой-то конфликт. Мигачёва защищает учительницу Наталью Круглову в суде и рассказывает о происшествии со слов свидетелей и со ссылкой на информацию в судебном деле.

После физкультуры четвероклассник зашёл в класс, начал кричать и материться. Классный руководитель Наталья Круглова сначала хотела выяснить, почему ребёнок так себя ведёт, но после поняла, что надо защищать от нападок других детей.

— Он (Матвей. — Прим. ред.) начал кричать, материться, бить кулаками, пинаться ногами. И она (Круглова. — Прим. ред.) встала в проходе, растопырила руки и закрыла детей (мальчик кидался на них). Бил учительницу по рукам, ногам, телу, пинал, куда попадало. Кричал так, что дети начали визжать от испуга. Бабушка мальчика стояла рядом и ничего не делала, — описывает произошедшее Яна Мигачёва.



— Мальчик начал посылать учительницу на три буквы. Учительница сделала ему замечание. А его это не устроило, и он пошёл в атаку. Рядом стояли дети, и он начал кидаться на них. Учительница вынуждена была собой их закрывать. Следы этих избиений я сама видела у неё на руках: там были обширные синяки, — вспоминает апрельский конфликт Мария Первушина, мама одного из учеников (самой Марии на месте происшествия не было, но об этом ей рассказал сын).

Во время очередного взмаха ногой, как говорят свидетели, мальчик не устоял и упал на пол. Тогда учительница свела его руки крест-накрест вдоль тела и прижала ребёнка к полу, а сама встала рядом на колени. Другие взрослые в это время уже вызвали скорую.

Врачи предложили увезти ребёнка в клинику, но бабушка Матвея от госпитализации отказалась. До конца недели мальчик в школу не ходил, а спустя несколько дней бабушка обнаружила на его руках синяки. После чего в полиции появилось заявление, что учитель избила ребёнка.

— Они прошли судебно-медицинскую экспертизу, потом обратились к лечащему врачу — типа у ребёнка стресс. И ребёнок спустя неделю стал пояснять, что его избила учительница: она по нему прыгала, она его била и пинала, — уточнила позицию обвинения юрист Яна Мигачёва.



Медэкспертизу прошла и учитель: синяки зафиксированы на разных участках её тела. А вместе с видеозаписями происходившего 18 апреля и многочисленными свидетелями из учеников и учителей, говорит защитница классной руководительницы, картина складывается вполне однозначная.

До этого инцидента учительница, которую сейчас судят за избиение мальчика, больше всех защищала Матвея. Юрист Яна Мигачёва утверждает, что заниматься с мальчиком за весь период индивидуального обучения на дому отказались 17 учителей. Что говорят родители других учеников

Взрослые в этом конфликте полностью поддерживают учителя, правда, некоторые не хотят говорить об этом открыто: честно признаются, что боятся последствий для своих детей.

— Все родители были в шоке от того, что случилось весной. Но директор тогда пошла на крайние меры и перевела этого мальчика на домашнее обучение. Поэтому мы как-то немного выдохнули и успокоились. Но хоть у него есть индивидуальное обучение, некоторые уроки он посещает со всеми: английский, информатика, физкультура, которую мы особенно боимся, так как там он то гениталии свои демонстрирует, то мячом швыряется… Периодическая агрессия, нецензурная ругань, угрозы… Мы находимся в каком-то прессинге и со стороны родителей этого ребёнка. С его мамой очень сложно коммуницировать: она сразу взрывается. Мой ребёнок даже периодически в школу не хочет идти, так как боится выходок этого мальчика, — рассказала мама одного из школьников.



— Бывает, что этот мальчик себя нормально ведёт. Бабушка стала на уроки с ним ходить. Он, например, не хочет что-то делать, отвлекается, а бабушка ему говорит: «Матвей, сделай вот это». А он в ответ: «Да пошла ты!». И материт её на весь класс. Так проходят наши уроки. Дошло до того, что мы обдумывали, как бы нашим детям не посещать те уроки, на которые он ходит, — рассказывает Мария Первушина, мама другого школьника.

Родители говорят, что писали жалобы в разные инстанции, но никто проблему так и не решил. — Ситуация для родителей просто патовая. Даже из администрации Кировского района приходили после того апрельского случая и рассказывали, что ничего не могут сделать. А бабушка и мама этого мальчика устроили истерику на этой встрече. Ещё странно, что идёт суд против классного руководителя, а администрация лицея ставит ребёнка в класс этого же классного руководителя. В прошлом году аргументировали, что им (родителям Матвея. — Прим. ред.) нужна вторая смена, а сейчас мы учимся в первую смену, но ребёнок снова с нами. Директор обещала, что за ребёнком кто-то из преподавателей будет постоянно следить, поставят в класс камеры, но ничего этого нет, — говорит Марианна Лазарева, чей ребенок также ходит в этот класс.

Дети с проблемным мальчиком не особо дружат Фото: Ольга Бурлакова

Что говорит мама мальчика

Евгения Ш. не захотела комментировать ситуацию и пригрозила подать в суд, если о скандале в школе будет опубликована статья.

— Откуда вы узнали об этом? Я вас спрашиваю: кто это вам сказал? Я не собираюсь ничего давать. Если из-за вас ещё раз повторится эта фигня, которая была четыре года назад, я на вас подам в суд! Понятно? Я ещё раз говорю: я отвечаю, я зафиксировала ваш телефон, и вы будете отвечать в суде. Ясно? Короче — до свидания, — резко ответила мама мальчика.

Позиция руководства лицея

Преподаватель Наталья Круглова не комментирует ситуацию. Объясняет, что не получила на это разрешение от руководства лицея. Директор Марина Корнева прокомментировать ситуацию тоже не смогла: во время подготовки статьи она была в командировке, а потом ушла в отпуск.

Позицию учебного заведения озвучил исполняющий обязанности директора Виктор Григорьев. Он заявил корреспонденту НГС, что всё было не так, как представляет в суде сторона обвинения, но вдаваться в подробности не стал.

