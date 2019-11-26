Счастливые часы в булочных и супермаркетах Новосибирска: во сколько закупаться, чтобы сэкономить

Многие заведения, вместо того чтобы списывать скоропортящийся товар, предпочитают продать его вечером со скидкой Фото: Стас Соколов

Счастье не купишь, но можно купить что-нибудь со скидкой. Например, еду. Расплодившиеся в последние годы кулинарии, кондитерские, пекарни и просто столовые каждый день предоставляют такую возможность — нужно только прийти туда вовремя. Обозреватель НГС собрал наиболее убедительные, интересные или просто типичные примеры счастливых часов — времени, когда в Новосибирске можно купить вкусную еду с большим дисконтом.

«Хлебница»

Когда: с 20:30 до 21:00

Сколько: 30%



Самые экономные приходят в «Хлебницу» как раз за полчаса до закрытия Фото: Стас Соколов

Это пекарня, так что здесь в последние полчаса распродают всё. Предложение пользуется популярностью, на оживленных улицах в точках сети к половине девятого может образоваться настоящий аншлаг. Люди приходят, чтобы подешевле купить хлеба, пирожков и слоек. Если прийти минут за 15 до конца работы, есть риск обнаружить почти пустые полки. В любом случае, сначала разбирают выпечку, которая не потеряет товарного вида до завтра. Хотя мне удалось купить ромовую бабу. На другой день она была не идеальна (сверху пропитка то ли уже подсохла, то ли её в принципе было немного), но при цене в 40 рублей это было более чем приемлемо.



Кафе «Добрянка»

Когда: с 20:00 до закрытия

Сколько: 20%

Речь прежде всего об одноимённом общепите — его точки работают в «Галерее Новосибирск» и «Сан Сити» а также (в формате ярмарочных павильонов) — в «МЕГЕ». Скидка действует на всю собственную продукцию (в заведении также можно купить, например, упакованные напитки). Интерес могут представлять, конечно, и готовые блюда, но к концу дня они уже находятся не в лучшей форме. А вот на пирожки стоит обратить внимание. Они прекрасно доживут до завтра, если вы не съедите их раньше. Выпечка в «Добрянке» дороговата, но вечерняя скидка позволяет сделать её доступнее.

«Из другого теста»

Когда: с 19:00

Сколько: от 20 до 50%

Этот кусок чизкейка в «Из другого теста» после 19:00 будет стоить 148 рублей

У этой кулинарии пока две точки, но зато обе в центре. 20-процентный дисконт действует на всё, и здесь интерес могут представлять как горячие блюда, так и всевозможная выпечка, сырники и десерты. С тортом за ночь точно ничего не случится, зато можете поставить его на стол за завтраком.

Более впечатляющей выглядит 50-процентная скидка на салаты, которая начинает действовать с 20:00. Хороший вариант для занятых и при этом пытающихся сократить вечерний поток калорий в организм. Салаты здесь недешевые, но интересные. Съесть их можно и на месте, и унести с собой.

Столовая «Подсолнухи» (новое название «Солнечный день», но вывески сменили не на всех заведениях)

Когда: с 19:00 (в некоторых точках — с 21:00)

Сколько: 50% на все блюда



В «Подсолнухах» вечером можно застать очередь при пустой раздаче Фото 1: Стас Соколов

Здесь можно забрать не только поздний ужин, но и плотный завтрак, и даже обед. С точки зрения строгих санитарных норм это уже нарушение, но в своём собственном холодильнике вы себе сами Лена Летучая. Для верности можете потом разогреть блюдо в духовке или на сковороде. К слову, за обедом сюда можно прийти утром — с 10:00 до 11:00 здесь действует ещё и дневная скидка 25%. Но, правда, на обед тогда у вас будут блюда из меню завтраков.

Это редкое место, где поздно вечером можно застать самую настоящую очередь. Особенно впечатляюще она выглядит, если прийти за несколько минут до начала действия скидки. Вы видите приличных размеров очередь и… пустую раздачу. Люди ждут, когда котлета за 80 рублей превратится в котлету за 40. Ну а почему бы и нет. В конце концов, время — деньги. И каждый сам для себя решает, чего именно в данный момент у него больше.



«Суши Make»

Когда: за 30 минут до закрытия

Сколько: 30%



Любители роллов могут купить их в «Суши Make» почти на треть дешевле. Если, конечно, что-то останется Фото: Стас Соколов

Сеть торгует уже готовыми роллами, так что какое-то количество остается к вечеру. Их-то и можно купить дешевле. Правда, к тому моменту, как вы там окажетесь, на прилавке может остаться всего пара видов. В этом случае имеет смысл посмотреть на наборы — они тоже идут со скидкой и дисконт может быть даже более внушительным. Приходить стоит чуть раньше начала счастливых тридцати минут. В точках стараются рассчитывать спрос, и к концу дня готовых роллов остается не так много. А главное — практически исчезает возможность выбора, придётся брать, что есть.

Кондитерская Kuzina

Когда: за час до закрытия (обычно с 20:00 до 21:00)

Сколько: 25%

Под действие скидки попадает далеко не всё. Прежде всего, это выпечка — пончики, булочки с кремом (синамены) и маффины. Но можно попасть и на оставшиеся к концу дня разрезанные и непроданные торты. Наличие сильно зависит от места. В центре и в каких-то особенно проходных местах, где народу побольше, с витрины ещё за полчаса до закрытия успевают смести всё, что выставлено с дисконтом.



Dudnik

Когда: за час до закрытия Сколько: от 20 до 40%

Цена этих слоек опустится в последний час до 35 рублей 40 копеек Фото: Стас Соколов