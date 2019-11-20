Пещерный лев, жертвенное покрывало и халат для духа: что новосибирские археологи нашли в 2019 году

Сегодня, 20 ноября, в Новосибирске сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН рассказали о наиболее интересных и ярких находках полевого сезона 2019 года.
Исполняющий обязанности директора ИАЭТ СО РАН Андрей Кривошапкин пояснил, что экспедиции в этом году начали работать в феврале во Вьетнаме и сейчас один из отрядов заканчивает работу в Новосибирской области. Всего за 2019 год институт организовал 50 экспедиционных отрядов: 20 экспедиций работали в рамках государственного задания, 14 были посвящены спасению археологического наследия, 16 работали по этнографической тематике. География работ обширна: от Черногории до Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.
«Первое такое скульптурное изображение, известное на территории Сибири»
Заведующий отделом археологии каменного века ИАЭТ СО РАН Михаил Шуньков рассказал о находках из южной галереи Денисовой пещеры. Среди них были костяные орудия и персональные украшения начала верхнего палеолита. Например украшения из бивня мамонта, подвески из зубов животных.
Шуньков заметил, что ранее все значимые находки были сделаны в восточной галерее Денисовой пещеры, в том числе открытие денисовца, а в южной галерее пещеры археологи института работают второй год.
Одной из наиболее важных находок в этот раз оказалась палеолитическая скульптура представителя семейства кошачьих.
Эта фигурка изготовлена из бивня мамонта. Шуньков предположил, что, судя по иконографии, это фигурка так называемого пещерного льва. У него отсутствует голова. Возраст скульптуры будет ещё уточняться, но примерно ей 45 тысяч лет.
— Это первое такое скульптурное изображение, известное на территории Сибири, всей северной Центральной Азии. И первое зооморфное скульптурное изображение такой древности, — уточнил Михаил Шуньков.
— Основное наше внимание было сосредоточено на этой фигурке, которая была расположена на одиннадцатом слое — это начальная стадия верхнего палеолита. Время, когда в мировой археологии на эволюционной арене появляется homo sapiens, а у нас в пещере пока эти находки ассоциируются с денисовским человеком. В одиннадцатом слое впервые были найдены его антропологические останки. Сейчас мы знаем, что он жил как минимум с 300 тысяч лет назад в Денисовой пещере. Сейчас мы можем говорить смело, что денисовцы были основными и самыми долгими обитателями в Денисовой пещере, несмотря на то что вместе с ними периодически мы обнаруживаем антропологические останки и генный материал неандертальцев, — заявил Михаил Шуньков.
«В древности она была полностью красной»
По словам Шунькова, всего в мире существует около 25 изображений пещерного льва, наиболее близкое по стилистике было найдено на юго-западе Германии. Ещё известны такие фигурки во Франции.
На этой скульптуре пещерного льва нанесён орнамент — возможно, эти насечки символизируют раны на животном. Скорее всего, это животное изображено в беге галопом, перед прыжком или в так называемой позе вынюхивания.
Младший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Александр Федорченко при детальном изучении фигуры обнаружил на ней остатки ярко-красной охры.
— Видимо, эту фигурку прокрашивали: она была не естественного цвета бивня, желтоватого, а скорее, красная. Это частое явление на самом деле для этой эпохи. Вероятно, в древности она была полностью красной, а сейчас сохранились остатки охры только на некоторых участках.
«Уникальная фигура птицы»
Заведующий отделом археологии палеометалла ИАЭТ СО РАН Вячеслав Молодин показал находки, сделанные в Новосибирской области (Усть-Тартас-2).
— Уникальная фигура птицы и лося раннего неолита. Трудно представить, что всё это сделано каменным резцом, — заметил он.
Жертвенная одежда
Ведущий научный сотрудник отдела этнографии ИАЭТ СО РАН Аркадий Бауло продемонстрировал находки Приполярного этнографического отряда — жертвенные покрывала манси с изображением всадника (XIX–XX века.); халат (середина XIX века) и шапка (середина XX века), поднесённые семейному духу-покровителю; большая фигура лошади из папье-маше с суконным кошельком с денежными купюрами (конец XIX века).
Он пояснил, что для того, чтобы жертва духу-покровителю была больше, в эти предметы, как правило, могли положить ещё и деньги.
Кроме того, Бауло показал покрывало, на котором есть изображение, отсылающее к культу небесного всадника. Посторонние люди не должны были видеть это изображение, поэтому оно нанесено на внутренней стороне.
В дальнейшем сотрудники института продолжат изучение своих находок.
В августе новосибирские археологи рассказывали о своих важных находках в Горном Алтае и Монголии.