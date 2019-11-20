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Пещерный лев, жертвенное покрывало и халат для духа: что новосибирские археологи нашли в 2019 году

Новосибирские археологи работали более чем в 10 странах мира

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Археолог Аркадий Бауло показывает халат середины XIX века

Археолог Аркадий Бауло показывает халат середины XIX века

Сегодня, 20 ноября, в Новосибирске сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН рассказали о наиболее интересных и ярких находках полевого сезона 2019 года.

Исполняющий обязанности директора ИАЭТ СО РАН Андрей Кривошапкин пояснил, что экспедиции в этом году начали работать в феврале во Вьетнаме и сейчас один из отрядов заканчивает работу в Новосибирской области. Всего за 2019 год институт организовал 50 экспедиционных отрядов: 20 экспедиций работали в рамках государственного задания, 14 были посвящены спасению археологического наследия, 16 работали по этнографической тематике. География работ обширна: от Черногории до Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.

«Первое такое скульптурное изображение, известное на территории Сибири»

Заведующий отделом археологии каменного века ИАЭТ СО РАН Михаил Шуньков рассказал о находках из южной галереи Денисовой пещеры. Среди них были костяные орудия и персональные украшения начала верхнего палеолита. Например украшения из бивня мамонта, подвески из зубов животных.

Шуньков заметил, что ранее все значимые находки были сделаны в восточной галерее Денисовой пещеры, в том числе открытие денисовца, а в южной галерее пещеры археологи института работают второй год.

Одной из наиболее важных находок в этот раз оказалась палеолитическая скульптура представителя семейства кошачьих.

Эта фигурка изготовлена из бивня мамонта. Шуньков предположил, что, судя по иконографии, это фигурка так называемого пещерного льва. У него отсутствует голова. Возраст скульптуры будет ещё уточняться, но примерно ей 45 тысяч лет.

— Это первое такое скульптурное изображение, известное на территории Сибири, всей северной Центральной Азии. И первое зооморфное скульптурное изображение такой древности, — уточнил Михаил Шуньков.

Находки, сделанные в Денисовой пещере. Под номером 16 — скульптурное изображение пещерного льва

Находки, сделанные в Денисовой пещере. Под номером 16 — скульптурное изображение пещерного льва

— Основное наше внимание было сосредоточено на этой фигурке, которая была расположена на одиннадцатом слое — это начальная стадия верхнего палеолита. Время, когда в мировой археологии на эволюционной арене появляется homo sapiens, а у нас в пещере пока эти находки ассоциируются с денисовским человеком. В одиннадцатом слое впервые были найдены его антропологические останки. Сейчас мы знаем, что он жил как минимум с 300 тысяч лет назад в Денисовой пещере. Сейчас мы можем говорить смело, что денисовцы были основными и самыми долгими обитателями в Денисовой пещере, несмотря на то что вместе с ними периодически мы обнаруживаем антропологические останки и генный материал неандертальцев, — заявил Михаил Шуньков. 

«В древности она была полностью красной»

По словам Шунькова, всего в мире существует около 25 изображений пещерного льва, наиболее близкое по стилистике было найдено на юго-западе Германии. Ещё известны такие фигурки во Франции.

На этой скульптуре пещерного льва нанесён орнамент — возможно, эти насечки символизируют раны на животном. Скорее всего, это животное изображено в беге галопом, перед прыжком или в так называемой позе вынюхивания.

Младший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Александр Федорченко при детальном изучении фигуры обнаружил на ней остатки ярко-красной охры.

— Видимо, эту фигурку прокрашивали: она была не естественного цвета бивня, желтоватого, а скорее, красная. Это частое явление на самом деле для этой эпохи. Вероятно, в древности она была полностью красной, а сейчас сохранились остатки охры только на некоторых участках.

Археолог Александр Федорченко, который нашёл на фигурке следы красной охры

Археолог Александр Федорченко, который нашёл на фигурке следы красной охры

«Уникальная фигура птицы»

Заведующий отделом археологии палеометалла ИАЭТ СО РАН Вячеслав Молодин показал находки, сделанные в Новосибирской области (Усть-Тартас-2).

— Уникальная фигура птицы и лося раннего неолита. Трудно представить, что всё это сделано каменным резцом, — заметил он.

Фигура птицы — более 40 сантиметров

Фигура птицы — более 40 сантиметров

Фигурка лося, сделанная каменным резцом

Фигурка лося, сделанная каменным резцом

Жертвенная одежда

Ведущий научный сотрудник отдела этнографии ИАЭТ СО РАН Аркадий Бауло продемонстрировал находки Приполярного этнографического отряда — жертвенные покрывала манси с изображением всадника (XIX–XX века.); халат (середина XIX века) и шапка (середина XX века), поднесённые семейному духу-покровителю; большая фигура лошади из папье-маше с суконным кошельком с денежными купюрами (конец XIX века).

Он пояснил, что для того, чтобы жертва духу-покровителю была больше, в эти предметы, как правило, могли положить ещё и деньги.

Кроме того, Бауло показал покрывало, на котором есть изображение, отсылающее к культу небесного всадника. Посторонние люди не должны были видеть это изображение, поэтому оно нанесено на внутренней стороне.

Покрывало с культом небесного всадника

Покрывало с культом небесного всадника

Лошадь из папье-маше, в которую клали деньги для того, чтобы больной скорее выздоровел

Лошадь из папье-маше, в которую клали деньги для того, чтобы больной скорее выздоровел

В дальнейшем сотрудники института продолжат изучение своих находок.

В августе новосибирские археологи рассказывали о своих важных находках в Горном Алтае и Монголии.

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КОММЕНТАРИИ (3)

с богаткова
20 ноя 2019 в 16:02
+0 −1

Пусть эти археологи в плотниково поработают, старинный поселок все таки.

Фото пользователя
20 ноя 2019 в 16:01
+0 −1

Существует поверье, что на Богаткова клад закопан.