Пещерный лев, жертвенное покрывало и халат для духа: что новосибирские археологи нашли в 2019 году

Археолог Аркадий Бауло показывает халат середины XIX века Фото: Мария Тищенко

Сегодня, 20 ноября, в Новосибирске сотрудники Института археологии и этнографии СО РАН рассказали о наиболее интересных и ярких находках полевого сезона 2019 года.

Исполняющий обязанности директора ИАЭТ СО РАН Андрей Кривошапкин пояснил, что экспедиции в этом году начали работать в феврале во Вьетнаме и сейчас один из отрядов заканчивает работу в Новосибирской области. Всего за 2019 год институт организовал 50 экспедиционных отрядов: 20 экспедиций работали в рамках государственного задания, 14 были посвящены спасению археологического наследия, 16 работали по этнографической тематике. География работ обширна: от Черногории до Киргизии, Таджикистана, Узбекистана.



«Первое такое скульптурное изображение, известное на территории Сибири»

Заведующий отделом археологии каменного века ИАЭТ СО РАН Михаил Шуньков рассказал о находках из южной галереи Денисовой пещеры. Среди них были костяные орудия и персональные украшения начала верхнего палеолита. Например украшения из бивня мамонта, подвески из зубов животных. Шуньков заметил, что ранее все значимые находки были сделаны в восточной галерее Денисовой пещеры, в том числе открытие денисовца, а в южной галерее пещеры археологи института работают второй год.

Одной из наиболее важных находок в этот раз оказалась палеолитическая скульптура представителя семейства кошачьих. Эта фигурка изготовлена из бивня мамонта. Шуньков предположил, что, судя по иконографии, это фигурка так называемого пещерного льва. У него отсутствует голова. Возраст скульптуры будет ещё уточняться, но примерно ей 45 тысяч лет.



— Это первое такое скульптурное изображение, известное на территории Сибири, всей северной Центральной Азии. И первое зооморфное скульптурное изображение такой древности, — уточнил Михаил Шуньков.



Находки, сделанные в Денисовой пещере. Под номером 16 — скульптурное изображение пещерного льва Фото: Мария Тищенко

— Основное наше внимание было сосредоточено на этой фигурке, которая была расположена на одиннадцатом слое — это начальная стадия верхнего палеолита. Время, когда в мировой археологии на эволюционной арене появляется homo sapiens, а у нас в пещере пока эти находки ассоциируются с денисовским человеком. В одиннадцатом слое впервые были найдены его антропологические останки. Сейчас мы знаем, что он жил как минимум с 300 тысяч лет назад в Денисовой пещере. Сейчас мы можем говорить смело, что денисовцы были основными и самыми долгими обитателями в Денисовой пещере, несмотря на то что вместе с ними периодически мы обнаруживаем антропологические останки и генный материал неандертальцев, — заявил Михаил Шуньков.

«В древности она была полностью красной»



По словам Шунькова, всего в мире существует около 25 изображений пещерного льва, наиболее близкое по стилистике было найдено на юго-западе Германии. Ещё известны такие фигурки во Франции.

На этой скульптуре пещерного льва нанесён орнамент — возможно, эти насечки символизируют раны на животном. Скорее всего, это животное изображено в беге галопом, перед прыжком или в так называемой позе вынюхивания.



Младший научный сотрудник ИАЭТ СО РАН Александр Федорченко при детальном изучении фигуры обнаружил на ней остатки ярко-красной охры.

— Видимо, эту фигурку прокрашивали: она была не естественного цвета бивня, желтоватого, а скорее, красная. Это частое явление на самом деле для этой эпохи. Вероятно, в древности она была полностью красной, а сейчас сохранились остатки охры только на некоторых участках.



Археолог Александр Федорченко, который нашёл на фигурке следы красной охры Фото: Мария Тищенко

«Уникальная фигура птицы»

Заведующий отделом археологии палеометалла ИАЭТ СО РАН Вячеслав Молодин показал находки, сделанные в Новосибирской области (Усть-Тартас-2).

— Уникальная фигура птицы и лося раннего неолита. Трудно представить, что всё это сделано каменным резцом, — заметил он.



Фигура птицы — более 40 сантиметров Фото: Мария Тищенко

Фигурка лося, сделанная каменным резцом Фото: Мария Тищенко

Жертвенная одежда Ведущий научный сотрудник отдела этнографии ИАЭТ СО РАН Аркадий Бауло продемонстрировал находки Приполярного этнографического отряда — жертвенные покрывала манси с изображением всадника (XIX–XX века.); халат (середина XIX века) и шапка (середина XX века), поднесённые семейному духу-покровителю; большая фигура лошади из папье-маше с суконным кошельком с денежными купюрами (конец XIX века).



Он пояснил, что для того, чтобы жертва духу-покровителю была больше, в эти предметы, как правило, могли положить ещё и деньги.

Кроме того, Бауло показал покрывало, на котором есть изображение, отсылающее к культу небесного всадника. Посторонние люди не должны были видеть это изображение, поэтому оно нанесено на внутренней стороне.

Покрывало с культом небесного всадника Фото: Мария Тищенко

Лошадь из папье-маше, в которую клали деньги для того, чтобы больной скорее выздоровел Фото: Мария Тищенко