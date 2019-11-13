МФО запретили отбирать жильё за долги. Этим займутся частники

Из-за передела рынка микрокредитования могут вырасти ставки и риски заемщиков Фото: Илья Бархатов / 74.RU

В России начал действовать закон, запрещающий микрофинансовым организациям давать кредиты под залог недвижимости. Теоретически закон должен защитить заемщиков от ситуации, когда из-за просрочки они лишаются единственного жилья. Однако эксперты считают, что на практике он протопчет тропу на рынок нелегальных займов, а россияне как лишались своих квартир — так и будут лишаться дальше.

Взял в долг — лишился квартиры Истории, когда люди лишались жилья из-за неаккуратных отношений с МФО, случаются по всей стране. В Перми знают 90-летнего ветерана Василия Ушакова, дочь которого заняла два миллиона рублей. Пытаясь выселить семью из квартиры, кредиторы избивали ветерана. В Ростове-на-Дону женщине с тремя детьми пришлось переселиться в подвал — двухкомнатная квартира ушла к МФО из-за того, что дончанка не смогла выплатить 300 тысяч рублей. Казалось бы, эти примеры должны останавливать людей от рискованных займов, но статистика говорит обратное: только за первые полгода 2019-го кредиты оформили почти шесть миллионов человек — это на 20,56% больше, чем прошлой зимой. Всего же, по подсчетам Центробанка, россияне должны микрофинансам 272 миллиарда рублей, из них 82 миллиарда — накапавшие проценты.



— Чаще всего займы у МФО берут люди, остро нуждающиеся в деньгах, не сильно разбирающиеся в финансах и праве. Малая доля тех, кто читает договор (не говоря уже об условиях займа, которые приводятся в качестве ссылки на страницу в интернете) перед тем, как его подписать, еще меньшая — тех, кто понимает его. А если речь идет о займе в 10–15 тысяч, обращаться к юристу за консультацией невыгодно, — объясняет юрист компании «Бенефактум» Денис Валдеев.



Самый надежный способ защитить квартиру — проконсультироваться с юристом. Но у клиентов МФО на это часто нет денег Фото: Олег Каргаполов / 74.RU

На желании быстро получить деньги кредиторы наживаются еще быстрее: составляют невнятные договоры и при просрочке продают жилье.

— Значительная часть выявленных в последние годы случаев отъема недвижимости была связана с деятельностью нелегальных кредиторов, которые маскировались под МФО. При этом их целью изначально было мошенническое завладение квартирой заемщика, — признает начальник управления надзора за рынком микрофинансирования Уральского главного управления Банка России Наталья Мокшина.

Охранять жилье заемщиков российские власти решили кардинально: запретили выдавать кредиты под залог жилой недвижимости в любой форме. Под гараж или офис — пожалуйста, а вот дом или квартиру целиком, частично или по договору об участии в долевом строительстве — уже нельзя. Исключение осталось лишь для МФО, учредителем которых является государство или его субъекты — мол, государственное участие исключает применение недобросовестных практик. Но на деле госкомпании связываться с физлицами и не спешат, отдавая предпочтение индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.



Кому станет легче? Несмотря на все запреты, рынок микрозаймов существует объективно. В профессиональном союзе «Микрофинансовый альянс «Институты развития малого и среднего бизнеса»» уверяют, что потребность в таких займах не исчезнет по одному лишь желанию законодателей или Центробанка. В МФО люди идут, когда деньги нужны срочно, а это связано, как правило, либо с бизнесом, либо со здоровьем. Банки не спешат выдавать кредиты тем, кто уже закредитован или получает серую зарплату.

Руководитель ипотечного направления Уральского банка реконструкции и развития Елена Ботош говорит, что заемщики обращаются в МФО после того, как им отказали в банках, ведь банковские ставки по кредитам гораздо ниже. Соответственно, банк, как и раньше, останется со своими добросовестными клиентами с хорошей кредитной историей, а те, кто обычно ходит за деньгами в МФО, в банк после отказа уже не пойдут.



Высокие требования банков к заемщикам заставляют людей искать другие способы получить кредит Фото: Ирина Иманова / 74.RU

Но чем жестче у государства будут требования к МФО, тем тяжелее им будет выживать в этих условиях. А это значит, что и так существующий серый рынок будет развиваться активнее и в конце концов подомнет всё под себя.



— На конечного потребителя закон повлияет не в лучшую сторону: компании уйдут в тень, будут работать скрыто. Если ограничат только работу МФО, как предполагает этот закон, — они будут давать займы как физические лица. Если ужесточат правила займов между физлицами, то их будут выдавать по договорам купли-продажи. Никаких налогов с этого платить не будут, а сами сделки станут еще рискованней для заемщиков — вероятность мошеннических действий сильно вырастет, — считает заместитель генерального директора ООО «Фонд Финансирования» Руслан Фельк. — По договору займа люди могли хотя бы через суд вернуть квартиру, какие-то гарантии были. А так они будут сведены к нулю.

Сейчас прибегать к договору купли-продажи не обязательно — достаточно оформить договор займа и договор залога. «Физики» имеют полное право это делать, правда если человек регулярно выдает кредиты и получает проценты, то его могут заподозрить в незаконном предпринимательстве. За получение таким способом дохода в особо крупном размере можно схлопотать статью и срок — до пяти лет лишения свободы. Но сначала вину должен доказать суд. Что до микрофинансовых организаций, то им эксперты предсказывают сокращение крупных займов.

— Будет больше отказов в предоставлении займов, поскольку у МФО будет меньше гарантий и способов обеспечения исполнения обязательства заемщиком, — говорит юрист Денис Валдеев. — Можно предположить, что люди будут брать не один большой заем под залог, как раньше, а несколько и в разных местах. Однозначно то, что число мошеннических случаев захвата жилья снизится, но не так значительно, поскольку теневой сектор «дам денег в долг» не исчезнет.

По мнению юриста, нужен более комплексный подход к решению проблемы, не только путем регулирования сферы деятельности МФО и установления частных запретов, но и повышения уровня финансового и правового самосознания общества.



Эксперты уверены: микрозаймы будут востребованы, поэтому ужесточение закона только изменит рынок, но не уничтожит его полностью Фото: Илья Бархатов / 74.RU

Что будет дальше?

Запрет на кредиты под залог жилья для МФО — только одно звено в цепочке, сковывающей действия мелких кредитных организаций. Месяц назад кредитным кооперативам ограничили процентную ставку по потребительским займам.

— Для жителей сельской местности и молодых семей кредитные кооперативы часто остаются единственной возможностью решить проблему приобретения жилья: с их помощью можно получить заем, который частично может быть погашен материнским капиталом, — рассказала Наталья Мокшина.

