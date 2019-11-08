С рогами и в олимпийке: 12 невест из разных стран, которые вас удивят (особенно круто выглядит Россия)

При слове «невеста» обычно возникает ассоциация с красивой девушкой в белом платье, фате и с букетом цветов, и неважно, в какой стране она живет. Мы забываем, что в каждом уголке планеты свои особенности, поверья, традиции — и где-то фата должна быть красной и называется она по-другому, а где-то ее вообще нет. Команда школы стиля Марии Липатниковой к своей аттестации придумала проект, в котором отразила особенности образа невест из 12 стран — девушки ночами валяли шерсть, плели украшения — у них получились очень смелые и занятные образы.

Арт-директор школы стиля Дарья Анисимова рассказала, что проект «Невесты страны» появился из-за популярности предыдущего проекта, где участники создавали образы невест по знакам зодиака. На этот раз было решено разделить образы по странам.

— Выбор стран был стихийный, — говорит Дарья корреспонденту.

В итоге получилось 12 невест. На создание образов у команды ушло больше месяца. Многие аксессуары создавались вручную.

— Они ночами валяли шерсть и декорировали сами полностью наряд на образ невесты Исландии, например. Были платья, которые изготавливали дизайнеры специально для проекта, — продолжает рассказывать Дарья.



Российские жених и невеста вышли прямо из 90-х, когда был период распада СССР. Тем не менее стилисты не забыли исконно русские детали — невеста будто сошла с картин русских художников, а жених только что слез с печи.

