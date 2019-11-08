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Стиль и красота
Фоторепортаж

С рогами и в олимпийке: 12 невест из разных стран, которые вас удивят (особенно круто выглядит Россия)

Даже ваза на голове будет уместна, если очень хочется с помпой и шумом выйти замуж

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Угадайте, какие страны представляют эти красотки

Угадайте, какие страны представляют эти красотки

При слове «невеста» обычно возникает ассоциация с красивой девушкой в белом платье, фате и с букетом цветов, и неважно, в какой стране она живет. Мы забываем, что в каждом уголке планеты свои особенности, поверья, традиции — и где-то фата должна быть красной и называется она по-другому, а где-то ее вообще нет. Команда школы стиля Марии Липатниковой к своей аттестации придумала проект, в котором отразила особенности образа невест из 12 стран — девушки ночами валяли шерсть, плели украшения — у них получились очень смелые и занятные образы.

Арт-директор школы стиля Дарья Анисимова рассказала, что проект «Невесты страны» появился из-за популярности предыдущего проекта, где участники создавали образы невест по знакам зодиака. На этот раз было решено разделить образы по странам.

— Выбор стран был стихийный, — говорит Дарья корреспонденту. 

В итоге получилось 12 невест. На создание образов у команды ушло больше месяца. Многие аксессуары создавались вручную.

— Они ночами валяли шерсть и декорировали сами полностью наряд на образ невесты Исландии, например. Были платья, которые изготавливали дизайнеры специально для проекта, — продолжает рассказывать Дарья. 

Российские жених и невеста вышли прямо из 90-х, когда был период распада СССР. Тем не менее стилисты не забыли исконно русские детали — невеста будто сошла с картин русских художников, а жених только что слез с печи. 

В страну в 90-е хлынули новые продукты — и жвачка тогда была роскошью

В страну в 90-е хлынули новые продукты — и жвачка тогда была роскошью

На образ невесты из Японии стилистов вдохновили современные японские дизайнеры — они сшили костюм, опираясь на свадебные тренды. Длинные открытые ноги — отсылка к аниме, а прическа — к японской легенде о рожках ревности, которые прикрывались национальным свадебным аксессуаром. 

Плётка в руке у модели означает смысл страны — современной и смелой&nbsp;

Плётка в руке у модели означает смысл страны — современной и смелой 

Испанская невеста показывала смещение традиций, современности и размытие гендерности — тут и брюки и юбка вместе. Свадебный костюм стилисты придумали сами, опираясь на традиционные детали — мантилью (кружевной шарф-вуаль, отмечающий даму из высшего социального класса или аристократки, использовали вместо юбки).

Гребень стилисты сделали из волос&nbsp;

Гребень стилисты сделали из волос 

Нигерийская невеста предстала в брюках. Задумка стилистов такая: современная женщина из Нигерии хочет быть личностью, она смелая и решительная, мужчина больше не принимает за нее решения. Черные брюки с темным цветом губ — эффектно. Представьте такую среди полей Африки.

Стилисты отмечают, что, несмотря на брюки и волевой характер, нигерийская женщина остается сексуальной и нежной

Стилисты отмечают, что, несмотря на брюки и волевой характер, нигерийская женщина остается сексуальной и нежной

Космос и человек на Луне — первые ассоциации, которые возникли у стилистов, когда они думали об Америке. 

Поэтому сферическая ваза на голове пришлась весьма кстати

Поэтому сферическая ваза на голове пришлась весьма кстати

В образ невесты из Армении стилисты вложили довольно глубокий смысл.

На изготовление аксессуара на лице у модели у стилистов ушло около 13 часов

На изготовление аксессуара на лице у модели у стилистов ушло около 13 часов

— Замалчивание роли женщин связано с тем, что все авторы исторических сочинений и мемуаров были мужчинами. Поэтому появилась идея отразить армянскую невесту как безликую, кроткую, но с сильным стержнем.

На образ греческой невесты стилистов вдохновила история Арахны из древнегреческих мифов — помните девушку, которую наказала Афина и превратила в паучиху? 

Элементы паутины вручную вплетались в волосы, а платье имитирует греческую скульптуру&nbsp;

Элементы паутины вручную вплетались в волосы, а платье имитирует греческую скульптуру 

Невеста из Бразилии — это, конечно же, девушка-карнавал.

Акцентом в образе стали аксессуары — массивные браслеты, крупные кольца и яркие платки<br>

Акцентом в образе стали аксессуары — массивные браслеты, крупные кольца и яркие платки

— Во всех романах француженки дефилируют по Парижу, излучая шик и роскошь, едят багеты, оставаясь 50-килограммовыми дюймовочками, и меняют любовников как перчатки.

Французская невеста, которая не стремится выйти замуж — так тоже бывает

Французская невеста, которая не стремится выйти замуж — так тоже бывает

Моделью для Исландии выбрали парня — получился почти Леголас. 

Безрукавку с воротом девушки сделали сами — сваляли из овечьей шерсти

Безрукавку с воротом девушки сделали сами — сваляли из овечьей шерсти

Германия, по мнению стилистов, отражает образ матери.

Шляпу команда тоже сделала самостоятельно&nbsp;

Шляпу команда тоже сделала самостоятельно 

С чем ассоциируется Италия? Архитектура эпохи Ренессанса, симметрия, пропорции, роскошь и нагромождённость эпохи Барокко.

Вы только посмотрите на эти серёжки — загляденье!

Вы только посмотрите на эти серёжки — загляденье!

По словам Дарьи, проект уже получил большой резонанс: 

— Наш проект был замечен и высоко оценен не только в Новосибирске. Особенную реакцию у публики заметили на образ России, Исландии, Америки и Германии.

Какой образ вам понравился больше всего? Делитесь своим мнением в комментариях под статьей. 

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КОММЕНТАРИИ (22)

Худой
8 ноя 2019 в 18:46
+3 −2

Для РСП. )
Очень важно замужество.
Они сами так говорят. )

Гость
8 ноя 2019 в 18:58
+2 −0

Свадьба это, торжественная передача пятой точки в долгосрочную аренду.

Худой
8 ноя 2019 в 18:47
+2 −0

Бесполезно. АК! не выберет ни одну.
Кстати, что-то его давно не видно.
Вышло переиздание "Голой обезьяны...