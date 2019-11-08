С рогами и в олимпийке: 12 невест из разных стран, которые вас удивят (особенно круто выглядит Россия)

При слове «невеста» обычно возникает ассоциация с красивой девушкой в белом платье, фате и с букетом цветов, и неважно, в какой стране она живет. Мы забываем, что в каждом уголке планеты свои особенности, поверья, традиции — и где-то фата должна быть красной и называется она по-другому, а где-то ее вообще нет. Команда школы стиля Марии Липатниковой к своей аттестации придумала проект, в котором отразила особенности образа невест из 12 стран — девушки ночами валяли шерсть, плели украшения — у них получились очень смелые и занятные образы.
Арт-директор школы стиля Дарья Анисимова рассказала, что проект «Невесты страны» появился из-за популярности предыдущего проекта, где участники создавали образы невест по знакам зодиака. На этот раз было решено разделить образы по странам.
— Выбор стран был стихийный, — говорит Дарья корреспонденту.
В итоге получилось 12 невест. На создание образов у команды ушло больше месяца. Многие аксессуары создавались вручную.
— Они ночами валяли шерсть и декорировали сами полностью наряд на образ невесты Исландии, например. Были платья, которые изготавливали дизайнеры специально для проекта, — продолжает рассказывать Дарья.
Российские жених и невеста вышли прямо из 90-х, когда был период распада СССР. Тем не менее стилисты не забыли исконно русские детали — невеста будто сошла с картин русских художников, а жених только что слез с печи.
На образ невесты из Японии стилистов вдохновили современные японские дизайнеры — они сшили костюм, опираясь на свадебные тренды. Длинные открытые ноги — отсылка к аниме, а прическа — к японской легенде о рожках ревности, которые прикрывались национальным свадебным аксессуаром.
Испанская невеста показывала смещение традиций, современности и размытие гендерности — тут и брюки и юбка вместе. Свадебный костюм стилисты придумали сами, опираясь на традиционные детали — мантилью (кружевной шарф-вуаль, отмечающий даму из высшего социального класса или аристократки, использовали вместо юбки).
Нигерийская невеста предстала в брюках. Задумка стилистов такая: современная женщина из Нигерии хочет быть личностью, она смелая и решительная, мужчина больше не принимает за нее решения. Черные брюки с темным цветом губ — эффектно. Представьте такую среди полей Африки.
Космос и человек на Луне — первые ассоциации, которые возникли у стилистов, когда они думали об Америке.
В образ невесты из Армении стилисты вложили довольно глубокий смысл.
— Замалчивание роли женщин связано с тем, что все авторы исторических сочинений и мемуаров были мужчинами. Поэтому появилась идея отразить армянскую невесту как безликую, кроткую, но с сильным стержнем.
На образ греческой невесты стилистов вдохновила история Арахны из древнегреческих мифов — помните девушку, которую наказала Афина и превратила в паучиху?
Невеста из Бразилии — это, конечно же, девушка-карнавал.
— Во всех романах француженки дефилируют по Парижу, излучая шик и роскошь, едят багеты, оставаясь 50-килограммовыми дюймовочками, и меняют любовников как перчатки.
Моделью для Исландии выбрали парня — получился почти Леголас.
Германия, по мнению стилистов, отражает образ матери.
С чем ассоциируется Италия? Архитектура эпохи Ренессанса, симметрия, пропорции, роскошь и нагромождённость эпохи Барокко.
По словам Дарьи, проект уже получил большой резонанс:
— Наш проект был замечен и высоко оценен не только в Новосибирске. Особенную реакцию у публики заметили на образ России, Исландии, Америки и Германии.
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