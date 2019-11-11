«Мы до сих пор не можем отойти от шока»: кто поможет сгоревшему центру помощи погорельцам?

Сначала в этом доме жил со своей семьей руководитель благотворительной организации Максим Филатов. Потом он приспособил помещение под склад вещей для нуждающихся Фото: Александр Ощепков

В частном секторе, который жители Новосибирска называют «Нахаловкой», всюду виднеются сгоревшие дома. Пожары для этого района, говорит руководитель благотворительной организации «Источник жизни» Максим Филатов, — частое явление. Только в этом году огонь уничтожил пять-шесть зданий в Нахаловке — к несчастью для Максима, их дом оказался в этом числе. Журналист НГС Ксения Лысенко побывала на пепелище и узнала, откуда теперь ждать помощи тем, кто сам оказывал поддержку тысячам новосибирцев.

Частный сектор на улице Сухарной подпирают многоэтажки. На территории новых ЖК есть просторные детские площадки, благоустроенные скверы, поблизости — дендропарк. Впрочем, в районе частных домов тоже кипит жизнь, а их жильцы, несмотря на неудобное соседство, съезжать отсюда не торопятся. Как и Максим Филатов, который вначале жил в доме № 148, а затем переделал его под склад для своей благотворительной организации «Источник жизни».



— Это дом наших друзей. Мы пока своим жильём не обзавелись, поэтому жили здесь. А 13 лет назад начали помогать бездомным — собирали одежду, обувь, бытовые вещи, иногда даже могли приютить кого-то. Так этот дом превратился в склад. К нам приезжали люди со всего Новосибирска и области, чтобы отдать вещи и как-то помочь нуждающимся, — рассказывает он, проводя экскурсию среди обугленных брёвен и разбросанных вещей.

Сильнейший пожар уничтожил почти всё имущество Филатовых и организации «Источник жизни» Фото: Александр Ощепков

Вскоре организация начала оказывать поддержку многодетным матерям, многие из которых оставались без кормильцев и с младенцами на руках, и тем, кто потерял всё имущество в результате пожара. Но сегодня в роли погорельцев — сам «Источник жизни».

— Вот здесь мы недавно построили баню, много сил и средств в это вложили. А тут стояли дровник и углярка — жалко их, у нас там столько инструментов было... сейчас всё похоронено, — перечисляет Максим Филатов, направляясь к месту возгорания — к котельной.

Тут, по его словам, была «слепая зона», а потому никто из Филатовых огня не заметил. Успели выбежать, когда огонь перекинулся на крышу дома и дворовые постройки. Из дома-склада захватили только документы, всё остальное имущество огонь уничтожил быстро. Когда пожарные потушили пламя, то от здания остался один каркас. Досталось и соседям — их дом с повреждённой огнём крышей стоит через дорогу от дома № 148.

Пожар вспыхнул в доме № 148 на улице Сухарной 4 октября Фото: Александр Ощепков

— Нам сказали, что возгорание произошло из-за этого котла, хотя странно, ведь он вообще стоял отключённым. Включён был другой котёл, мы его недавно приобрели, но он тоже не работал — на улице в тот день было градусов 12 тепла, — рассуждает Максим Филатов.

Сейчас у «Источника жизни» осталось только одно помещение — его предоставил город после того, как руководитель организации обратился в мэрию и подкрепил свою просьбу несколькими десятками благодарственных писем и грамот. За него Максим Филатов платит аренду, там же обустроил сортировочный центр и своего рода магазин — любой нуждающийся в помощи может прийти, посмотреть вещи и взять то, что ему необходимо. Однако места теперь катастрофически не хватает. Помещение от мэрии — это чуть более 50 квадратов в подвале, поэтому, как подчёркивает Максим, функционировать как склад, сортировочный центр, магазин и место сбора волонтёров организации оно не может.

Огонь уничтожил стоквадратное одноэтажное здание, а также надворные постройки — сарай, дровник и баню Фото: Александр Ощепков

— Мы регулярно участвуем в городских праздниках, сотрудничаем с администрацией. Делали шествие волонтёров — 70 наших волонтёров скандировали: «"Источник жизни" изменит мир вокруг». Это было так здорово, так вдохновляюще, — делится он. — А потом к нам подошёл пенсионер, не буду говорить из какой партии, и говорит: «Вот вы, молодёжь, лучше бы делом занимались». А мы и занимаемся! Мы делаем реальные дела, реально помогаем мамочкам — вот у неё, например, муж умер или из семьи ушёл, а на руках три ребёнка, денег совсем не хватает. И что тут делать? А мы даём то, что действительно так необходимо — общение, вовлечённость, причастность. Эти мамочки потом у нас в центре работают, помогают одежду собирать и принимать.



Помощь от «Источника жизни» получали и многодетные семьи на Сухарной. В первый раз обратившимся в организацию, как правило, не задают вопросов — выдают то, что им нужно. А уже потом, как добавляет её руководитель, могут попросить документы о том, что семья действительно многодетная, или справки из соцзащиты.

— И несмотря на то, что мы реально помогали вещами, оказывали безвозмездную помощь, с соседями у нас были неприятные ситуации. Нас подозревали, что мы тут какую-то коммерческую деятельность ведём, раз люди отдают нам вещи. На наших заборах писали «сектанты». Вот это меня крайне возмущает, может, я чего-то не понимаю, — эмоционально рассуждает Максим Филатов, — но почему нормальным считается, когда человек курит или бухает, или вот закладки прямо тут, на Сухарной ищет? Знаете, сколько здесь наркоманов? Они же руки до крови сдирают, когда закладки в земле ищут! Но если человек у себя дома молится, Библию читает — это сразу «сектант ненормальный». Я просто убеждён, что социальную жизнь не изменить без духовной, вот и всё.

Сейчас у «Источника жизни» осталось одно маленькое помещение — его им выделила администрация Фото: Александр Ощепков