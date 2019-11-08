Эксперимент обернулся походом к психологу. Дневник сибирячки, обманувшей время (письмо четвёртое)

Сейчас Евгения занимается не только физически. Чтобы восстановить душевное равновесие, она обратилась за консультацией к психологу Фото: Евгения Елезова

До конца эксперимента биохакера Евгении Елезовой осталась меньше двух недель. Сибирячка вновь проходит обследования и сдаёт анализы — если с телом она уже выстроила работу, то сейчас самое время заняться душевной гармонией. Евгения знает, что такое, когда «сроки горят», и как это отражается на здоровье. В своем четвёртом письме она рассказала, как учится оставаться спокойной и при чем тут хороший сон. «Ходишь-ходишь в школу, потом — бац! — вторая смена»

— Скажите мне, что у меня еще не обследовали? Генетика, анализы, состояние мышц, сердца и сосудов, ЖКТ, аппаратная диагностика кожи лица (нашли такое предложение в «Пространстве красоты»), тела — и разработанная бьюти-стратегия, снова анализы — пришло время проверять, как действуют назначенные препараты и витамины, сон.

Жизнь начала налаживаться, и тут случился он — кризис. Осень — традиционно время рабочей сверхнагрузки, несколько проектов в финишной стадии реализации со всеми сопутствующими форс–мажорами, неожиданными срывами сроков и монтажом площадок в ночное время. Одним словом, обычный режим ивентщика. А теперь добавьте к этой нагрузке эксперимент по биохакингу. Со стороны кажется, что это кайф и «Чего такого?». На самом деле встроить в свою жизнь около 15 часов еженедельно процедур и манипуляций — три раза в неделю тренировки в «Центре доктора Бубновского» по полтора часа, визиты к специалистам — один-два в неделю, косметические процедуры — раз в неделю лицо, раз в неделю тело, в общем, набегает. Не забыть утренний прием препаратов, днем и обязательно на ночь... Плюс некоторая нервозность, например, когда ты ожидаешь результатов анализов. Жесткий тайминг, наложение нескольких событий одновременно, когда мозг постоянно работает в режиме повышенной нагрузки и не может отключиться вечером, звонки по телефону, совещания проектных команд — разных, а значит, в разное время и с разными людьми. И я «съехала».



Да, действительно, рост ферритина с единицы до 36 и витамина Д с 27 до 40 уже дали мне приток энергии и розовый цвет лица. Изменения в питании согласно рекомендациям генетиков и диетолога — и я действительно перестала пить столько кофе. Причем это произошло ненасильственно, мне просто не хочется его пить. Но. Я забыла про базовую составляющую — внутренний покой. И вот уже в один из дней я мчу на прием… к психотерапевту. Туда же — в «Евромед».

Сейчас Евгения заново сдаёт анализы, чтобы понять, как её показатели изменились за время эксперимента Фото: Евгения Елезова

Бессмысленно описывать, зачем идти на прием к психологу. И что там происходит. У каждого свое. Но то, что поддержка оказывается, особенно в кризисные периоды, и это работает, — факт. Я пришла и честно сказала: «У меня сейчас вот так, давайте с этим что-то сделаем». Искренне благодарю Веру Львовну Панову за то, что она сделала. Не буду заниматься профанацией и говорить: «Вау, с одного раза помогло!». Психотерапию я буду продолжать, потому что это про качество жизни, про его поддержание, как и весь биохакинг.

На консультации у сомнолога я услышала про свой синдром дефицита сна и рекомендацию провести полисомнографию. Конечно, да! Ведь я же экспериментатор, и одна из моих задач — пройти и рассказать о своем опыте вам, не факт, что всем это будет нужно. Даже надеюсь, что нет.

Не секрет, что многие люди бизнеса, да и просто те, кто занимает ответственные посты, у кого высокий уровень принимаемых решений, командировки со сменой часовых поясов и фрилансерский режим работы (то есть никакого режима зачастую), — это напрочь сбитый режим сна, а у кого-то и постоянный прием снотворных. Я против снотворных, к тому же засыпаю быстро — когда голова еще на пути к подушке, но рекомендованный мне препарат — это другое, так что начала принимать. Посмотрим. В общем, сейчас у меня все ок. Нет, я не послала всех, не выбросила мобильный и не села в самолет на море, как иногда рисуют путь к счастью в кино. Я по-прежнему работаю много и напряженно. Но я выдерживаю. Я эффективна, пожалуй, по максимуму. Я прислушиваюсь к телу и иду отдыхать, когда нужно отдыхать. Мой лайфхак — полчаса дневного сна. Я реально ощущаю разницу с прошлым осенним сезоном. Сейчас сил больше. Да, я сейчас не могу спать по 8 часов в сутки, даже если время есть — мозг трубит в шесть: «Вставай, нас ждут великие дела! », но те 6 часов сна плюс режим питания и мыслей работают так, что я нормально зафиналю все свои проекты. В том числе и биохакинг. Полные результаты с цифрами, графиками и показателями я озвучу на конференции по биохакингу 17 ноября.



И без срывов, а уж потом — в отпуск!



Эксперимент Евгении по биохакингу скоро подойдёт к концу Фото: Евгения Елезова

P. S. Если вы прочитали мое письмо и подумали «Ой, да ну его этот ваш биохакинг!» — не торопитесь. Вспомните, что это только у меня такой ускоренный темп, потому что задача — понять, что же происходит с биохакером, — именно к конференции. А в норме вы можете сделать это в своем темпе, специалист-куратор вам в помощь, без спешки. Как говорится, к себе — нежно.

Елена Бобяк, организатор конференции «Биохакинг Сиб»:

— Женя обсудила промежуточные результаты своих экспериментов с врачом-куратором Натальей Мичуриной из «Евромедклиники». Физические показатели практически в норме — и витамин Д, и ферритин, и гемоглобин. Ушли жалобы на сонливость, слабость, упадок сил. В силу того, что режим сна по-прежнему не отрегулирован, его попросту недостаточно, эмоциональный фон очень лабильный. Пришло время высшего уровня биохакинга — психологического. Работа с психотерапевтом и консультация специалиста-сомнолога — вполне оправданная тактика.

О работе с психотерапевтом Женя расскажет сама. От сомнолога Алексея Яковлева из Дорожной клинической больницы она вышла с диагнозом «синдром дефицита сна», назначенным препаратом (нормализует биологические ритмы, улучшает сон) и рекомендацией провести полисомнографию — расширенное исследование сна пациента с использованием специализированных компьютерных комплексов, чтобы полностью исключить какую-то патологию, кроме банального дефицита сна по времени.

