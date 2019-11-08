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Дневник биохакера
Эксперимент

Эксперимент обернулся походом к психологу. Дневник сибирячки, обманувшей время (письмо четвёртое)

Биохакер Евгения Елезова вышла на финишную прямую — и рассказала, почему решила пойти к психологу

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Сейчас Евгения занимается не только физически. Чтобы восстановить душевное равновесие, она обратилась за консультацией к психологу

Сейчас Евгения занимается не только физически. Чтобы восстановить душевное равновесие, она обратилась за консультацией к психологу

До конца эксперимента биохакера Евгении Елезовой осталась меньше двух недель. Сибирячка вновь проходит обследования и сдаёт анализы — если с телом она уже выстроила работу, то сейчас самое время заняться душевной гармонией. Евгения знает, что такое, когда «сроки горят», и как это отражается на здоровье. В своем четвёртом письме она рассказала, как учится оставаться спокойной и при чем тут хороший сон.

«Ходишь-ходишь в школу, потом — бац! — вторая смена» 

— Скажите мне, что у меня еще не обследовали? Генетика, анализы, состояние мышц, сердца и сосудов, ЖКТ, аппаратная диагностика кожи лица (нашли такое предложение в «Пространстве красоты»), тела — и разработанная бьюти-стратегия, снова анализы — пришло время проверять, как действуют назначенные препараты и витамины, сон.

Жизнь начала налаживаться, и тут случился он — кризис. Осень — традиционно время рабочей сверхнагрузки, несколько проектов в финишной стадии реализации со всеми сопутствующими форс–мажорами, неожиданными срывами сроков и монтажом площадок в ночное время. Одним словом, обычный режим ивентщика.

А теперь добавьте к этой нагрузке эксперимент по биохакингу. Со стороны кажется, что это кайф и «Чего такого?». На самом деле встроить в свою жизнь около 15 часов еженедельно процедур и манипуляций — три раза в неделю тренировки в «Центре доктора Бубновского» по полтора часа, визиты к специалистам — один-два в неделю, косметические процедуры — раз в неделю лицо, раз в неделю тело, в общем, набегает. Не забыть утренний прием препаратов, днем и обязательно на ночь... Плюс некоторая нервозность, например, когда ты ожидаешь результатов анализов.

Жесткий тайминг, наложение нескольких событий одновременно, когда мозг постоянно работает в режиме повышенной нагрузки и не может отключиться вечером, звонки по телефону, совещания проектных команд — разных, а значит, в разное время и с разными людьми. И я «съехала».

Да, действительно, рост ферритина с единицы до 36 и витамина Д с 27 до 40 уже дали мне приток энергии и розовый цвет лица. Изменения в питании согласно рекомендациям генетиков и диетолога — и я действительно перестала пить столько кофе. Причем это произошло ненасильственно, мне просто не хочется его пить.

Но. Я забыла про базовую составляющую — внутренний покой. И вот уже в один из дней я мчу на прием… к психотерапевту. Туда же — в «Евромед».

Сейчас Евгения заново сдаёт анализы, чтобы понять, как её показатели изменились за время эксперимента

Сейчас Евгения заново сдаёт анализы, чтобы понять, как её показатели изменились за время эксперимента

Бессмысленно описывать, зачем идти на прием к психологу. И что там происходит. У каждого свое. Но то, что поддержка оказывается, особенно в кризисные периоды, и это работает, — факт. Я пришла и честно сказала: «У меня сейчас вот так, давайте с этим что-то сделаем».

Искренне благодарю Веру Львовну Панову за то, что она сделала. Не буду заниматься профанацией и говорить: «Вау, с одного раза помогло!». Психотерапию я буду продолжать, потому что это про качество жизни, про его поддержание, как и весь биохакинг.

На консультации у сомнолога я услышала про свой синдром дефицита сна и рекомендацию провести полисомнографию. Конечно, да! Ведь я же экспериментатор, и одна из моих задач — пройти и рассказать о своем опыте вам, не факт, что всем это будет нужно. Даже надеюсь, что нет.

Не секрет, что многие люди бизнеса, да и просто те, кто занимает ответственные посты, у кого высокий уровень принимаемых решений, командировки со сменой часовых поясов и фрилансерский режим работы (то есть никакого режима зачастую), — это напрочь сбитый режим сна, а у кого-то и постоянный прием снотворных. Я против снотворных, к тому же засыпаю быстро — когда голова еще на пути к подушке, но рекомендованный мне препарат — это другое, так что начала принимать. Посмотрим.

В общем, сейчас у меня все ок. Нет, я не послала всех, не выбросила мобильный и не села в самолет на море, как иногда рисуют путь к счастью в кино. Я по-прежнему работаю много и напряженно. Но я выдерживаю. Я эффективна, пожалуй, по максимуму. Я прислушиваюсь к телу и иду отдыхать, когда нужно отдыхать. Мой лайфхак — полчаса дневного сна. Я реально ощущаю разницу с прошлым осенним сезоном. Сейчас сил больше.

Да, я сейчас не могу спать по 8 часов в сутки, даже если время есть — мозг трубит в шесть: «Вставай, нас ждут великие дела! », но те 6 часов сна плюс режим питания и мыслей работают так, что я нормально зафиналю все свои проекты. В том числе и биохакинг. Полные результаты с цифрами, графиками и показателями я озвучу на конференции по биохакингу 17 ноября.

И без срывов, а уж потом — в отпуск!

Эксперимент Евгении по биохакингу скоро подойдёт к концу

Эксперимент Евгении по биохакингу скоро подойдёт к концу

P. S. Если вы прочитали мое письмо и подумали «Ой, да ну его этот ваш биохакинг!» — не торопитесь. Вспомните, что это только у меня такой ускоренный темп, потому что задача — понять, что же происходит с биохакером, — именно к конференции. А в норме вы можете сделать это в своем темпе, специалист-куратор вам в помощь, без спешки. Как говорится, к себе — нежно.

Елена Бобяк, организатор конференции «Биохакинг Сиб»:

— Женя обсудила промежуточные результаты своих экспериментов с врачом-куратором Натальей Мичуриной из «Евромедклиники». Физические показатели практически в норме — и витамин Д, и ферритин, и гемоглобин. Ушли жалобы на сонливость, слабость, упадок сил. 

В силу того, что режим сна по-прежнему не отрегулирован, его попросту недостаточно, эмоциональный фон очень лабильный. Пришло время высшего уровня биохакинга — психологического. Работа с психотерапевтом и консультация специалиста-сомнолога — вполне оправданная тактика. 

О работе с психотерапевтом Женя расскажет сама. От сомнолога Алексея Яковлева из Дорожной клинической больницы она вышла с диагнозом «синдром дефицита сна», назначенным препаратом (нормализует биологические ритмы, улучшает сон) и рекомендацией провести полисомнографию — расширенное исследование сна пациента с использованием специализированных компьютерных комплексов, чтобы полностью исключить какую-то патологию, кроме банального дефицита сна по времени.

Уверена, что это позволит нашему биохакеру уже через пару недель получить тот результат, к которому она стремится.

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КОММЕНТАРИИ (2)

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8 ноя 2019 в 19:07

Работать не пробовали?

Андрюша
8 ноя 2019 в 19:15

Откуда у Евгении столько денег на обследования?