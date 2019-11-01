Почти первая леди: история студентки, которая стала женой главного оппозиционера Новосибирска

Этой осенью 24-летняя Кристина Жданова едва не стала первой леди Новосибирска — её супруг Сергей Бойко выдвигался в мэры, но по итогам выборов стал вторым. Как специалист по пиару она вела кампанию мужа в медиа и стала одним из главных лиц в штабе. Но и сама была объектом внимания противников. Так, во время предвыборной гонки супругов обвиняли, что их брак не зарегистрирован «по-настоящему», а у самого Сергея интрижка с подругой Кристины. Журналист SHE.НГС встретилась с Кристиной и поговорила о том, как реагировать на самые неприятные сплетни, почему они не стали пышно праздновать свадьбу и какой должна быть жена мэра.
Студентка отделения рекламы и пиара НГТУ Кристина Жданова в 2015 году пришла на практику в «Демократическую коалицию». Тогда шли выборы депутатов Заксобрания Новосибирской области, а Сергея Бойко в городе знали как руководителя компании «Авантел», а не как оппозиционного политика. Кристина признаётся, что знала об Алексее Навальном, Леониде Волкове и «Фонде борьбы с коррупцией», а будущего мужа сперва сочла волонтёром, а не кандидатом. Лидеров коалиции так и не допустили к выборам, и они объявили голодовку — за протестной акцией следили мировые СМИ, а для Сергея и Кристины это стало первым серьёзным испытанием в политике.
— Была информационная война, приезжали журналисты из BBC, New York Times, но местные о нас не писали. Я была готова, понимала, что это публичная профессия — вспоминает Кристина лето 2015 года.
До этого я уже работала продавцом в чайном магазине, я привыкла быть на публике
На практике Кристину ждали не только выборы, общение с журналистами и акции протеста. Спустя два месяца между Кристиной и Сергеем появилась симпатия, однако отношения с оппозиционным политиком, к тому же на 12 лет старше, многих бы испугали, но не Кристину.
— Мама спокойно отреагировала, но я её постепенно готовила. Знала, что когда она познакомится с Сергеем, больше проникнется темой. Увидит, что не только я, девочка, поверила в сказку про прекрасную Россию будущего, которую можно построить, а есть взрослые люди с большим опытом управления. У меня и папа маму старше на 12 лет, меня это не пугало. Я понимаю, что у нас общество в Сибири не очень хорошо относится к разнице в возрасте, а в той же Москве многим всё равно, с кем ты живёшь — хоть с мужчиной, хоть с женщиной. Здесь более консервативные люди, — считает Кристина.
Тогда Кристина решила, что будет работать вместе с Сергеем, — она утверждает, что им, наоборот, проще быть всё время рядом. Сейчас девушка занимается продвижением страниц мужа в соцсетях. Она признаётся, что ей пришлось приложить немало усилий, чтобы он начал активно вести Instagram, — благодаря этому он стал больше общаться с избирателями.
Пара поженилась в 2017 году, свадьба была такой тихой, что во время выборов соперники Бойко стали обсуждать, что Сергей вовсе не женат, а Кристина — его сожительница.
— Считаю, этот пост был рассчитан на людей, которые не ориентируются в современном медиапространстве, и тех, кто не может представить, что если у нас в Facebook нет фотографий из ЗАГСа и пьяных родственников на банкете, то мы не женаты. В Центральном ЗАГСе нас расписали без всяких церемоний, слова сотрудники нам сказали и спросили: «Вы, наверное, в путешествие едете? Ну и правильно». На деньги, которые мы могли потратить на свадьбу, мы поехали с родными путешествовать — даже бабушкам и дедушкам сделали загранпаспорта. Для них это была лучшая свадьба, на которой они побывали и много чего увидели, — вспоминает Кристина.
По мнению супруги Бойко, штамп ничего не изменил в их отношениях, но к семейным парам везде лучше относятся, и это факт.
— Штамп нужен для разрешения юридических моментов, бюрократических формальностей. Даже в путешествие, если мы были не женаты, то могли в самолёте посадить на разные ряды, а если вы муж и жена, то проще договориться, чтоб места были рядом. Среди моих подруг все традиционные свадьбы проходили по воле родителей — у семей есть желание показать: вот у нас дорогой стол, вот мы сняли ресторан. А на что все эти деньги? Это очень дорого. Не представляю, сколько одно платье может стоить, не понимаю, как за него можно отдать тысяч сто. Миллион выйдет свадьба — кто-то даже кредит берёт, а потом 3 года его выплачивают, — о тратах на банкеты Кристина говорит очень эмоционально.
Сплетни о личном, рассуждает Кристина, показывают, кто на самом деле друг. По мнению девушки, над такими историями можно только посмеяться.
— Когда Сергея зарегистрировали, он полетел в Москву поговорить с Леонидом Волковым о том, как вести компанию. Вместе с ним поехала сотрудница штаба Полина, чтобы обсудить дела «Общества защиты интернета». В аэропорту их сфотографировали, пытались взять интервью.
Потом во всяких телеграм-помойках вышло, что он полетел с подругой жены. Мы теперь Полину так и называем.
Кристина верит, что муж однажды добьётся своего и займёт должность мэра. Она считает, что сейчас супруги публичных чиновников слишком закрыты от людей, а так быть не должно.
— Однозначно я не стала бы претендовать на работу в мэрии или её департаментах. Это кумовство, мы против этого. Какое-то время мне было интересно поработать в пресс-службе Законодательного собрания области — возможно, я бы туда пошла; не знаю, взяли бы меня туда после работы в штабе Навального. Либо пошла бы помощником к опытному маркетологу, чтобы получить больше опыта. В семье отношения бы никак не изменились, чай бы так же мужу заваривала.
Город должен знать жену мэра
— Если Сергей станет мэром, то я не стану закрывать Instagram. Сейчас на своей странице я рассказываю о путешествиях, как можно сэкономить, какие есть системы бронирования, как получить кешбэк. На праздниках жена мэра может появляться по желанию, но если в городе произошло трагическое событие, то к горожанам они должны вместе выходить. Ведь она тоже житель города, семья мэра должна показывать, что скорбит вместе со всеми, — говорит Кристина.
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