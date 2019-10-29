«Ела бутерброды без хлеба»: эти красотки умеют худеть просто и дешево (сравниваем до и после)

Сибирячки поделились своими секретами быстрого, но действенного способа похудения Фото: Евгения Желтикова

В жизни каждой девушки наступает момент, когда она обещает себе искренне полюбить овсянку на воде, куриную грудку с огурцом на обед и квашеную капусту на ужин, каждый вечер качать пресс и держать стульчик у стены целых полторы минуты, пока по телевизору идет сериал. Худеть всегда непросто, а в домашних условиях — еще тяжелее, но это возможно. Героини сегодняшней статьи добились отличного результата просто потому, что сумели взять себя в руки. Правда, им было очень непросто себя в них удержать и не сбежать за угол с картошкой фри. Сибирячки подробно рассказали про свой опыт похудения и показали фото до и после; в некоторых случаях помощь зала все же необходима.



«Никаких перекусов, только вода» Дарьяна, 28 лет, фриланс

Дарьяна похудела на 28 килограммов без спорта, просто скорректировав питание Фото: Дарьяна Кравченко

— Проблемы с лишним весом начались с любви поесть без ограничений, возможно, еще из-за гормонального сбоя (но это не точно). Я поправилась в общей сложности на 25 килограммов. Критической точки для похудения не было, я никогда не принимала себя с лишним весом. Бесконечно пробовала различные диеты для похудения, но, как правило, они лишь добавляли плюсом 3–5 кг.

Мой максимальный вес был 86,6 кг. Психологических сложностей не было, желание похудеть побеждало всё. Первыми шагами к глобальному похудению стал осознанный подход к питанию. У меня три главных правила — стакан воды утром натощак, перед сном и перед каждым приёмом пищи, за 20 минут. Приемы пищи через каждые 3–4 часа. Никаких перекусов (конфет, печенья и прочего) между приемами пищи. Только вода.

На фото Дарьяна до преображения Фото: Дарьяна Кравченко

Ела я практически все, даже шоколад и прочие сладости, но строго во второй половине дня — с 16:00–18:00. Фрукты и алкогольные напитки были в моем рационе крайне редко, ужин за 2–3 часа до сна. Спать ложилась голодной. Итог — минус 28 кг за 8 месяцев, без спорта, только на режимном питании.



Результат удерживать несложно, главное — соблюдать режим. Если я позволяю себе читмил, то на следующий день обязательно разгрузка (чаще это отсутствие ужина). Я легко могу снова поправиться, если начну есть без ограничений. Но этого я больше не допущу — люблю себя худой. «На обед выбирала супы» Евгения, 27 лет, менеджер

Евгения похудела на 15 килограммов Фото: Евгения Желтикова

— Я начала поправляться лет с 12. Думаю, тут и гормональное, но и в еде я себя в то время не ограничивала: как и любой подросток, любила вредную еду. В 19 лет я поехала учиться в Китай на берег Жёлтого моря — я понимала, что не дело ходить по пляжу месяц с фигурой, которую стесняюсь. Вес тогда был 57 кг, рост 168 см. Для меня это не было критической точкой, я всегда знала, что могу похудеть, если буду следить за питанием.

Первые килограммы уходили от голодания — я могла за весь день съесть пиццу с колой, результат хотелось видеть здесь и сейчас. На здоровье не отразилось, потому что это длилось недолго — ведь после голодания наступает жор. Поэтому я перешла на правильное питание и спорт. Я никогда не завтракала, на обед выбирала в основном супы, потому что наедаешься быстро и небольшой порцией. На ужин были огурцы, творог или яйца. Когда очень хотелось вредного — ела бутерброды без хлеба: колбаса, сыр, огурец. С голоданием, конечно, было покончено. Я навсегда исключила из своей жизни мучное и майонез, искренне полюбила правильную и полезную пищу. Когда ты подросток, какие-то специальные диеты не нужны, организм быстро реагирует на смену питания. Вообще, похудение далось легко.



Я старалась больше двигаться. Студенческое время, денег на зал не было, много ходила пешком, не пользовалась лифтом, бегала по вечерам. Смотрела много документальных фильмов про еду и читала много книг. Я худела быстро, видела результат почти каждый день, не успевала покупать новую одежду, — это было приятно, это и вдохновляло. Было непонятно, почему все вокруг беспокоятся, — говорили, что с прежним весом мне было лучше, что нельзя худеть так быстро.



Минимальный вес Жени был 39 килограммов, сейчас она весит 42–43 килограмма Фото: Евгения Желтикова

Я похудела на 15 кг за 4 месяца. Поняла, что организм привык к тому весу, поэтому, чтобы удержать его, всегда испытывала легкое чувство голода после еды. Сложно представить ситуацию, в которой я могу располнеть. Мама говорит: «Мы едим для того, чтобы жить, а не живем для того, чтобы есть». Я с ней согласна. Страха поправиться нет, есть страх стать одной их тех, кто, поедая третий кусок пиццы, говорит, что лишний вес — это причина родов, болезни, гормонов и прочее. Мой способ быстро похудеть — смотреть почаще на свои старые фото.

«Очень поддержал муж — он ел или до того, как поем я, или после»



Олеся, 29 лет, менеджер интернет-магазина

Олеся набрала вес из-за проблем со здоровьем Фото: Олеся Маслова

— Я никогда не занималась спортом интенсивно, просто по мере возможности посещала зал — это были групповые занятия. Я всегда любила поесть, старалась контролировать то, что ем, но иногда все же позволяла себе съесть что-то вредное. В какой-то момент я решила заняться спортом и собой более осознанно, соблюдать питание, но заметила, что вес не уходит. Я решила обратиться к врачу, сдала анализы — у меня обнаружились проблемы со здоровьем по-женски. Мне назначили операцию, после которой я набрала плюс 5 кг, а потом еще, и мой вес был 70–71 кг, рост 164 см — это стало критической точкой для меня.

Во время похудения Олесю очень сильно поддерживал муж Фото: Олеся Маслова

Я понимала, что это по здоровью, я на гормональных препаратах. Будучи еще на больничном, я начала искать себе тренера, который сможет со мной работать, учитывая все мои медицинские показания. В итоге попала в один известный проект по похудению, и мы с тренером Антоном Сапрыкиным составили программу на 3 месяца — это было правильное питание, без голоданий, чтобы мне было легче перестроиться.

Мне легко дались тренировки, тяжелее было перейти на правильное питание: у меня дома все любят вкусно поесть. Очень сильно меня поддержал муж — он ел или до того, как поем я, или после. А потом, недели через, две я начала спокойно реагировать на все приемы пищи моей родни, организм привык. Никаких жиросжигателей — я против, организм все может сделать сам. Я пила комплекс витаминов для поддержания иммунитета. Меня вдохновлял тренер на похудение, его поддержка. Я понимала, что этот вес по состоянию здоровья и его ни в коем случае не нужно стесняться.

Олеся говорит, что понимает, что даже сейчас ее тело не идеально, и она продолжает идти к своей цели, но уже не так интенсивно Фото: Олеся Маслова

Я похудела на 8 кг, очень изменилась эмоционально, поняла, куда нужно направлять свою энергию, особенно негативную, — я пустила ее на зал. Я не придерживаюсь сейчас четкой диеты, у меня правильное питание, занимаюсь с тем же тренером, стараюсь поддерживать здоровье, для меня это сейчас важно. Тела не нужно стесняться, но нужно признавать то, что есть проблемы, работать с ними, даже если нет поддержки со стороны, нужно опираться на себя. Главное — вставать и делать, а не лежать на диване.

