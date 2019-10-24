Сгорело всё, имущество не застраховано. Бизнесмены — о последствиях сильнейшего пожара на Королёва

Пожар, по предварительной версии, начался на одном из мебельных складов Фото: Александр Ощепков

Во время пожара в 36-м промышленном корпусе на улице Королёва в Дзержинском районе Новосибирска погибла женщина и пострадало имущество нескольких крупных компаний. Одни занимались мебелью, другие металлообработкой, третьи автомобилями... Пожарные прибыли на место спустя пару минут, но пламя было такой силы, что они смогли всё потушить только на следующий день. Пока дознаватели выясняют причину сильнейшего пожара, бизнесмены подсчитывают ущерб. Журналист НГС Илья Калинин поговорил с владельцами компаний. Рассказываем, какой ущерб они понесли и была ли у них страховка.

У кого-то здесь были склады, у кого-то — производство, а некоторые арендовали площади под автомастерские. К вечеру 22 октября, спустя сутки после пожара, на пепелище все еще работали сотрудники МЧС — разбирали завалы и заливали локальные очаги. Тут же дежурили спасатели и скорая помощь. На всякий случай: вдруг во время разбора завалов произойдёт несчастный случай. Отдельно в стороне стояли несколько мрачных человек. Внимательно следили за работой пожарных и сухо переговаривались о пожаре и последствиях. — Мы ущерб ещё не оценили. Наверное, в районе миллиона рублей. Делали алюминиевые окна, двери. Наша компания называется «МИГ». Пожар начался там — слева от нас. Потом в цехе повалил чёрный дым, мы выскочили… Пожарные приехали достаточно быстро. Но, к сожалению, был сильный ветер и огонь до нас всё-таки дошёл. Сегодня нас туда не пустят, посмотрим завтра, что осталось, — рассказал один из владельцев компании «МИГ» Алексей Морозов, наблюдающий за работой пожарных.

Алексей Морозов пока еще не знает масштаба последствий: пожарные разгребают завалы, внутри помещения мужчина еще не был Фото: Илья Калинин

Алексею Морозову, можно сказать, повезло: огонь не успел охватить всю крышу над его цехом: выгорела лишь часть да разрушилась часть стены, а сами производственные помещения не сгорели — их затянуло копотью и залило водой. У других сгорело всё.



— У нас ущерб в районе 500 тысяч рублей. Это весы, оборудование по эксперт-анализу, дозиметры — всё, что необходимо для приёма металла. Но до конца пока трудно оценить ущерб, так как под завалами ещё лежит металл, который мог сгореть или расплавиться. Пока вот охраняем свое имущество от мародёров, — рассказал владелец компании по приёму металлолома «НСК-Металл» Сергей Львов.

— Мы попали в число тех, кто сгорел. Но мы не так сильно пострадали. У нас стояли станки по металлообработке — они-то целые. Проводка только сгорела да офис пострадал: выгорел под ноль, все бумаги сгорели. Ущерба примерно тысяч на триста, это по офису. Работники никто не пострадали: мы чай пили, услышали, что кто-то кричит, и вышли на улицу, — пояснил директор компании по производству вентиляционного и теплового оборудования «Астил» Андрей Брынков.

По информации 2ГИС, в 36-м корпусе находятся 23 организации. В зону огня попала примерно половина компаний. Правда, мебельные склады, о которых говорили погорельцы и с которых, по мнению некоторых, начался пожар, в списке этих организаций не числятся. Один из таких складов занимала белорусская компания по производству мебели «Пинскдрев». Их рекламная вывеска до сих пор висит на обгоревшей стене. Корреспонденту НГС не удалось застать на рабочем месте гендиректора фирмы «Пинскдрев-Сибирь» Алексея Охремчука, но по телефону в приёмной ответили: руководство комментарии давать не будет.



— Алексей Иванович у нас в разъездах, потому что у нас как бы есть лёгкие проблемы: мы ищем склад. Поэтому на месте директор не сидит: сегодня его не будет, а завтра он в Томске, — со вздохом ответили в приёмной мебельной фирмы.

Отказались назвать размер ущерба и в погоревшей компании «Полимер-Мастер Сибирь». Руководитель компании по продаже тканей и швейной фурнитуры «ЛюмиТекс» Сергей Сухов также не захотел говорить о возможных причинах и последствиях пожара, заметив, что по телефону такие вещи говорить не хочет — «мало ли кто это звонит».

Все погорельцы, с которыми удалось поговорить корреспонденту НГС, признались, что не страховали имущество от пожара Фото: Александр Ощепков

Один из сгоревших боксов, в котором стояло несколько машин, предположительно принадлежал фирме PeugeotБокс, которая занимается авторемонтом и техобслуживанием автомобилей марок Citroen, Fiat, Peugeot и Renault. На странице PeugeotБокс во «ВКонтакте» геометка о местоположении компании в 36-м корпусе расположена в зоне огня: как раз в том самом месте, где находится сгоревший бокс с автомобилями. В компании на вопрос журналиста НГС коротко заметили, что у них всё хорошо. Однако клиентам в PeugeotБокс отвечают, что после пожара какое-то время они не будут работать.

Возможно, это связано с отсутствием в уцелевшей части корпуса электричества и отопления. Об этом рассказали в организациях, до которых огонь не дошёл.

— Я пострадал в том, что простаиваю и не могу работать: у меня нет электричества и воды. А так, слава богу, огонь не дошёл. Говорят, всё могут наладить уже к пятнице, — уточнил в разговоре с НГС мастер по гидроабразивной резке металла и камня Яков Оксёненко.

Все, с кем удалось пообщаться корреспонденту НГС, не страховали своё имущество. В одной из компаний, которая не попала в зону огня, объяснили: вряд ли кто-то страховался и будет страховаться даже после такого пожара.

— Вы знаете, сколько там надо платить? У моего знакомого небольшое производство, так он узнавал: в год ему придётся заплатить в страховую где-то 500 тысяч рублей. А потом ведь, в случае чего, найдут массу причин, чтобы страховку не выплатить, — объяснил отсутствие страховки руководитель одной из организаций.



Слева в разрушенном боксе, по словам погорельцев, стояли автомобили — там был гараж или автомастерская Фото: Илья Калинин

Некоторые предприниматели всё же думают подать в суд на собственников промышленного корпуса, помещения которого сдавались в аренду.

