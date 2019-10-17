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Сан-сибирск и Ново-Йорк: 6 фото, которые сделаны как будто в центре мировых столиц, но на самом деле на соседней улице

Если приглядеться, в этих шикарных пейзажах можно увидеть родной Новосибирск и даже Искитим

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Дважды посмотрите на каждое фото, чтобы точно понять, где именно Новосибирск

Дважды посмотрите на каждое фото, чтобы точно понять, где именно Новосибирск

В дождливую и пасмурную погоду Новосибирск действительно может показаться серым, но это только на первый взгляд. Нужно знать, куда смотреть, — и в центре города, и по его окраинам, и даже в области прячутся живописные места, как две капли воды похожие на популярные у туристов локации где-нибудь в Европе или Америке. Редакция НГС.Афиша собрала несколько фотографий, сделанных далеко за границей, но если приглядеться, то мы вполне можем признать в них родные края — убедитесь сами. 

Бугринский мост, которому в этом году исполнилось уже пять лет, у многих вызывает ассоциации с мостом «Золотые ворота» в городе Сан-Франциско. Может быть, дело в красном цвете, а может быть, сибирякам просто хочется придать городу немного американского очарования. 

Оба моста невероятно красивы в любое время суток&nbsp;

Оба моста невероятно красивы в любое время суток 

Случалось ли вам, пробегая в делах мимо отеля Marriott, заметить сходство с популярным в Нью-Йорке отелем Plaza? Давайте вспомним кадры из фильмы «Один дома-2: потерянный в Нью-Йорке» и сопоставим факты. Нам не хватает только небоскрёбов на заднем фоне.

А сейчас вам, возможно, захочется посмотреть какой-нибудь уютный фильм с кадрами осеннего Нью-Йорка

А сейчас вам, возможно, захочется посмотреть какой-нибудь уютный фильм с кадрами осеннего Нью-Йорка

В городе Искитим есть мраморный карьер — излюбленное место блогеров и фотографов (особенно красивое как раз таки осенью). Подобное место располагается далеко в Финляндии — карьер по добыче известняка. Финны, трепетно относящиеся к истории, даже установили рядом памятник рабочему. 

Определенно стоит съездить в Искитим и увидеть карьер своими глазами

Определенно стоит съездить в Искитим и увидеть карьер своими глазами

Опять переносимся в Нью-Йорк и понимаем, что сибирскую столицу серьезно недооценивают. После того как на левом берегу построили ЖК «Панорама», пейзаж под горкой значительно изменился, а количество фото на фоне светящегося цветными огнями водоёма возросло.

Идеальное место для романтического свидания с шикарным видом&nbsp;

Идеальное место для романтического свидания с шикарным видом 

В последнее время город разживается автомобильными развязками. Конечно, до многоуровневых, как в Шанхае, нам еще далеко, но если слегка подключить воображение, то можно представить, что на картинке справа — пересечение дорог на Ипподромской магистрали.

Что Шанхай, что Новосибирск — красиво и там, и там

Что Шанхай, что Новосибирск — красиво и там, и там

Улица Ленина с каждым годом становится все наряднее. Если два года назад висело несколько лампочек между деревьев, то сейчас в ряд тянутся широкие гирлянды и создается ощущение вечного праздника. Посмотрите, почти как в Париже — таким было освещение Елисейских полей в канун 2019-го Нового года, вдоль улицы удобно расположились кафе и рестораны. 

Прогуливаться по таким улочкам особенно приятно в выходной день

Прогуливаться по таким улочкам особенно приятно в выходной день

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    КОММЕНТАРИИ (4)

    17 окт 2019 в 07:09

    Чёрный юмор )

    Гость
    17 окт 2019 в 07:15

    А почему обошли Сибирские Мальдивы? То блин месяц про них писали, а сейчас даже мельком не упомянули.

    С. Хол
    17 окт 2019 в 07:09

    Интересно, в финском карьере клещей столько же?