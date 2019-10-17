Сан-сибирск и Ново-Йорк: 6 фото, которые сделаны как будто в центре мировых столиц, но на самом деле на соседней улице

В дождливую и пасмурную погоду Новосибирск действительно может показаться серым, но это только на первый взгляд. Нужно знать, куда смотреть, — и в центре города, и по его окраинам, и даже в области прячутся живописные места, как две капли воды похожие на популярные у туристов локации где-нибудь в Европе или Америке. Редакция НГС.Афиша собрала несколько фотографий, сделанных далеко за границей, но если приглядеться, то мы вполне можем признать в них родные края — убедитесь сами.



Бугринский мост, которому в этом году исполнилось уже пять лет, у многих вызывает ассоциации с мостом «Золотые ворота» в городе Сан-Франциско. Может быть, дело в красном цвете, а может быть, сибирякам просто хочется придать городу немного американского очарования.

