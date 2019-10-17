Сан-сибирск и Ново-Йорк: 6 фото, которые сделаны как будто в центре мировых столиц, но на самом деле на соседней улице

В дождливую и пасмурную погоду Новосибирск действительно может показаться серым, но это только на первый взгляд. Нужно знать, куда смотреть, — и в центре города, и по его окраинам, и даже в области прячутся живописные места, как две капли воды похожие на популярные у туристов локации где-нибудь в Европе или Америке. Редакция НГС.Афиша собрала несколько фотографий, сделанных далеко за границей, но если приглядеться, то мы вполне можем признать в них родные края — убедитесь сами.
Бугринский мост, которому в этом году исполнилось уже пять лет, у многих вызывает ассоциации с мостом «Золотые ворота» в городе Сан-Франциско. Может быть, дело в красном цвете, а может быть, сибирякам просто хочется придать городу немного американского очарования.
Случалось ли вам, пробегая в делах мимо отеля Marriott, заметить сходство с популярным в Нью-Йорке отелем Plaza? Давайте вспомним кадры из фильмы «Один дома-2: потерянный в Нью-Йорке» и сопоставим факты. Нам не хватает только небоскрёбов на заднем фоне.
В городе Искитим есть мраморный карьер — излюбленное место блогеров и фотографов (особенно красивое как раз таки осенью). Подобное место располагается далеко в Финляндии — карьер по добыче известняка. Финны, трепетно относящиеся к истории, даже установили рядом памятник рабочему.
Опять переносимся в Нью-Йорк и понимаем, что сибирскую столицу серьезно недооценивают. После того как на левом берегу построили ЖК «Панорама», пейзаж под горкой значительно изменился, а количество фото на фоне светящегося цветными огнями водоёма возросло.
В последнее время город разживается автомобильными развязками. Конечно, до многоуровневых, как в Шанхае, нам еще далеко, но если слегка подключить воображение, то можно представить, что на картинке справа — пересечение дорог на Ипподромской магистрали.
Улица Ленина с каждым годом становится все наряднее. Если два года назад висело несколько лампочек между деревьев, то сейчас в ряд тянутся широкие гирлянды и создается ощущение вечного праздника. Посмотрите, почти как в Париже — таким было освещение Елисейских полей в канун 2019-го Нового года, вдоль улицы удобно расположились кафе и рестораны.