Пневмония строгого режима: сибиряк — о том, как долечился дома до воспаления легких и попал в странную больницу

Стать автором рубрики «Мнение» на НГС может любой житель Новосибирска — здесь мы публикуем колонки о городских проблемах и истории о личном опыте. В сегодняшнем выпуске — впечатления простого горожанина о самолечении и отечественной медицине. Сибиряк пил морсы, потел, полоскал горло, прикладывал градусник вместо подорожника, но все равно попал в больницу с пневмонией — и поделился своими ощущениями от этой недолгой поездки. Чтобы хоть в чем-то быть первым, я слег с простудой еще до наступления холодов. Постельный режим, терафлю и «авось» в течение четырёх дней не то что не помогли, а только усугубили ситуацию — градусник показал заветные 39,5. Если еще 8 часов назад я убеждал жену, что потеть и не вставать — отличный способ вылечиться от инфекции, то в этот момент почувствовал, что дух покидает мое тело и надо подключать более кардинальные методы. Тогда я впервые в сознательном возрасте не постеснялся вызвать скорую. Фельдшер буквально с порога попросила открыть рот и сказать: «А-а-а». В ответ я услышал незамедлительное: «С вещами на выход».

В больницу привезли очень поздним вечером — яркое освещение выключено, охранник рукавом отодвигает судоку, из звуков — только шелест бахил. Сдав анализы и ожидая доктора, рассмотрел свой дом на ближайшее время.

Затхлый воздух, обшарпанные стены и общая обстановка перевели и так нестабильное душевное состояние в «режим тревоги» Фото: читатель НГС

Со здешней атмосферой абсолютно не гармонировал персонал. Все на «вы», чересчур обходительны и чутки. Ни одного грубого слова или пренебрежительно жеста. Обслуживание на уровне крутой частной клиники, а обстановка стремится к строгой тюрьме. Врач, выдав приговор «пневмония», проводил меня в палату. В нашем «люксе» было пять кроватей, две дырки в стене, чайник, кусок фанеры на потолке и холодильник (ровесник больницы).

Утром апартаменты показались ещё хуже, ночь и плохое освещение скрыли много недочетов Фото: читатель НГС

На соседней кровати лежал главный сокамерник. Он тут уже третий месяц, выглядит чуть живее мебели в палате. На теле нарисован весь его жизненный путь, по большей части проведённый в местах не столь отличающихся.

При моем заселении долгожитель спал, знакомились уже на утреннем обходе. Незнакомец, протянув руку, представился. Но из-за отсутствия большого количества зубов разобрать имя среди свистящих и шипящих звуков мне не удалось. То ли Алексей, то ли Эликсир, то ли ФастумГель — загадка.

В туалете не было круга, зато был квадрат в виде окна на соседний дом. Шпингалет отсутствовал, поэтому при сквозняке дверь как бы аплодировала.

В голове не укладывалось, что в этом здании людей могут поставить на ноги. Но все клише о городских больницах рушились при общении с любым сотрудником. Они будто не замечают разрухи, которая творится вокруг. Честно и добросовестно выполняют свою работу, улыбаются и шутят. Через некоторое время меня выписали полностью здоровым из совсем нездоровых условий. Одно непонятно — почему люди, спасающие жизни, должны работать в условиях, приближенным к полевым. А на дворе вот-вот наступит 2020 год.



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