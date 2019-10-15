Ни грамма силикона: 4 красотки с большой натуральной грудью ответили на самые нескромные вопросы

Эти сибирячки не всегда гордились своими выдающимися формами Фото: Ольга Хабибулина

Натуральная большая грудь, безусловно, повод для гордости её обладательницы и предмет зависти тех, про кого обычно говорят — капусты мало ели. Пышногрудым красоткам мужчины смотрят не в глаза, а в декольте, абсолютно не стесняясь — и их можно понять. Корреспондент SHE.НГС поговорила с сибирячками, грудь которых смело смотрит далеко вперед, и задала им нескромные вопросы — как оказалось, иногда девушки хотят спрятать выдающиеся формы и не все представительницы прекрасного пола считают грудь своим достоинством, порой от нее одни проблемы.



Ксения, 25 лет, региональный менеджер продаж



У Ксении 4-й размер груди Фото: Ксения Костюкова

— Сейчас — да, я считаю, что большая грудь — это красиво, всегда получаю много комплиментов. Раньше я хотела грудь меньше, даже задумывалась над операцией по уменьшению — она мешает заниматься спортом, хотя спарринг-партнерам даже нравится со мной бороться. Выбрать одежду тоже порой бывает сложно, особенно если у тебя большая грудь и относительно тонкая талия.



Сибирячка занимается боями MMA, и большая грудь мешает ей Фото: Ксения Костюкова

— Я люблю декольте, считаю, что большая грудь всегда привлекает мужчин — это однозначно. Может быть, она не всем нравится, но взгляд первоначально падает на декольте и только потом на лицо. Женские взгляды тоже ловлю довольно часто, не знаю, завистливые они или нет. Нередко слышу от девушек комплименты и то, что они тоже хотели бы иметь такую грудь.

Ольга, 23 года, работает в оценочной компании, тренер по pole dance

Грудь Ольги 4-го размера Фото: Ольга Хабибулина

— Сейчас я уже не считаю, что большая грудь — это достоинство, а в старших классах школы невероятно гордилась. Временами хочется психануть и уменьшить все, после беременности обязательно буду делать операцию по подтяжке. Мне не тяжело, иногда неудобно бегать. Всегда проблема с бюстгальтерами — размер груди большой, а объем самый маленький — на такой обычно шьют 1–2-й размеры максимум.

Сибирячка стесняется своей груди и старается ее прикрывать Фото: Ольга Хабибулина

— Я стесняюсь своей груди, стараюсь ее прикрывать. Но знаю, что мужчинам, которые были в меня влюблены нравилась я такая, и они, наоборот, говорили, что я только придумываю все. Мужчины смотрят первым делом на грудь, если есть декольте, а если я в закрытой одежде, то на лицо или фигуру. Я думаю, это зависит от вкусов мужчин, грудь вообще не самое первое, на что они обращают внимание, многим больше попа нравится у девушек, проверено опросом. Ксения, 27 лет, товаровед

У Ксении 3-й размер груди Фото: Ксения Кутузова

— Я не задумывалась никогда о том, что большую грудь стоит рассматривать как достоинство. Мыслей о том, чтобы ее уменьшить, тоже никогда не было, увеличить — точно нет. Иногда у меня возникает проблема с выбором одежды — верх на размер больше, чем низ. Больше неудобств нет. Не считаю, что есть необходимость выставлять грудь напоказ, моя всегда прикрыта. Безусловно, она привлекает внимание и нравится мужчинам, но то, что большая грудь им нравится больше, чем маленькая — считаю стереотипом. Бывает, мне и девушки делают комплименты, но в основном молчат.

Виктория, 20 лет, учится

У Виктории 3-й размер груди Фото: Виктория Дюкарёва

— Конечно, я считаю грудь своим достоинством, это, можно сказать, одно из моих преимуществ. Иногда мне хотелось бы, чтобы груди были меньше: я занимаюсь спортом и иногда неудобно. Сложностей в выборе одежды никогда не было. Могу ходить по-разному, в том, что у меня открыта зона декольте, ничего страшного не вижу.

Сибирячка считает, что натуральная грудь привлекает мужчин больше, чем силиконовая Фото: Виктория Дюкарёва