Всё равно платить не будем: 10 секретных мест, где можно парковаться, когда Красный станет платным

На Красном проспекте планируется сделать 431 платное место Фото: Ольга Бурлакова

На прошлой неделе власти Новосибирска внезапно огорошили новостью о том, что парковка на Красном проспекте станет платной. По словам депутата городского совета Александра Бурмистрова, все имеющиеся на проспекте места будут оборудованы паркоматами, конкурс уже объявлен. Всего на участке от областного правительства до площади Калинина готовятся сделать 431 платное место, и, учитывая тренд на платные парковки в центре многих городов России, так оно, скорее всего, и будет. Но рядом с проспектом все равно останутся улочки и стоянки, где можно будет бросить машину бесплатно. Некоторые из этих мест мало знакомы широкому зрителю, поэтому НГС решил подсказать водителям 10 локаций, где всегда можно найти свободное место с высокой долей вероятности.

Расположение мест возле Красного проспекта

Расположение мест возле Красного проспекта

Проезд по улице Щетинкина, напротив служебного входа в мэрию

Стоянка возле мэрии Новосибирска Фото: Ольга Бурлакова

Удивительно, но в самом сердце Новосибирска, рядом с городской властью, оказывается, пустуют места даже в разгар рабочего дня. Может, водители просто не видят смысла заезжать сюда, предполагая, что всё заставлено машинами чиновников. Но попытаться стоит — мы нашли два свободных места. Площадка возле областного правительства на улице Свердлова

Улица Свердлова, возле здания правительства НСО Фото: Ольга Бурлакова

Рядом с областной властью тоже есть относительно свободный пятачок — на Свердлова, ближе к Серебренниковской. Между двух зданий здесь двойной проезд, машины встают справа и посередине. Пространство большое, маневрировать удобно. Площадка на улице Каинской

Рядом с Красным проспектом на улице Каинской Фото: Ольга Бурлакова

Эта площадка в непосредственной близости от пересечения с Красным проспектом. Если повезет, места будут сразу, если нет — надо подождать.

Стоянка на Советской между зданиями почтамта и консерватории

Организованная стоянка на Советской Фото: Ольга Бурлакова

Эту немного странную стоянку открывают в 11 утра и закрывают на ночь. Тесная, разворачиваться на ней неудобно, зато место может освободиться быстро — постоянно кто-то подъезжает и уезжает. До Красного проспекта от этой стоянки около 300 метров.

Площадка и правый ряд на Октябрьской магистрали возле скульптуры «Соболей»

Места на Октябрьской магистрали Фото: Ольга Бурлакова

Здесь тоже большая «текучка», поэтому место может освободиться достаточно быстро. А в правом ряду Октябрьской магистрали места могут быть свободны ближе к светофору на пересечении с Красным проспектом.

Проезд между Сбербанком и гимназией № 1 на улице Потанинской

Проезд возле дома Потанинская, 10А Фото: Ольга Бурлакова

После поворота с Красного здесь сначала идут парковочные места справа и слева, потом остаются места в проезде вокруг дома Потанинская, 10А. Мы нашли два свободных пятачка, где бы можно было припарковаться, не перегородив проезд. Стоянка на улице Ермака

Организованная стоянка на Ермака Фото: Ольга Бурлакова

Эта организованная стоянка не выходит на Красный, на неё можно заехать с Советской или Крылова. Всего тут около 50 парковочных мест, так что можно себе найти что-нибудь. Но учтите, что вас могут подпереть вторым рядом. Проезд возле Дворца бракосочетаний

Проезд справа от Дворца бракосочетаний Фото: Ольга Бурлакова

По другую сторону Красного есть небольшой проезд справа от Дворца бракосочетаний. Мест тут немного, пространство ограниченное, маневрировать неудобно. Но встать можно, далеко не все водители сюда заруливают.

Проезд между домами на Красном проспекте, 70 и 72

Проезд между домами на Красном Фото: Ольга Бурлакова

Это широкий проезд рядом с пересечением Красного проспекта с улицей Гоголя, машины стоят здесь «ёлочкой» на обе стороны. Свободные места есть, достаточно просторно, до Красного два шага. Пятачок на площади Калинина за магазином «Чемпион»

Площадка на площади Калинина

Если завернуть во дворы за здание 157/1 на Красном проспекте, то обнаружится пятачок с хаотично припаркованными машинами. Броуновское движение, кто-то уезжает, так что при желании найти место можно будет. Главное, встать покомпактней, чтобы никому не мешать.

Нужно ли сделать все парковки на Красном проспекте платными?