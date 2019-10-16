Как за полгода изменилась жизнь безработных медведей (никак). Жизнь в клетках и надежда на Казахстан

Марина и Сергей Герасимовы надеются на гастроли в Казахстане, но пока выступления откладываются Фото: Александр Ощепков / НГС

Весной НГС рассказывал историю новосибирских медведей и их дрессировщиков, которых несколько лет назад уволили из цирка. На тот момент взрослые животные жили в тесных клетках, а их хозяева едва сводили концы с концами. Что изменилось за полгода? Где и в каких условиях живут медведи? Почему дрессировщики Сергей и Марина Герасимовы никому не отдают своих подопечных? И что имел в виду их сын, когда обратился к директору Большого Московского государственного цирка Эдгарду Запашному с просьбой «прекратить этот позор на всю страну»? Журналист НГС Анна Богданова побывала у дрессировщиков и выслушала все стороны конфликта.

Медведица Джульетта вытягивает лапы из клетки, чтобы пообщаться с хозяйкой и нашим видеооператором. Выглядит жутковато, но дрессировщица Марина делает это так просто, будто в клетке не медведь, а добродушный пёс.

Джульетта — самая младшая. Рядом с ней в клетках живут ещё Ёла, Кассандра, Буся и Лада. Полгода назад НГС рассказал историю дрессировщиков Сергея и Марины Герасимовых, которых уволили из Новосибирского цирка вместе со всеми животными. Пять медведей, собаки, кошки, еноты остались буквально на улице. Герасимовым не хватало денег, чтобы купить корм, подключить свет и отопить помещение, где стоят клетки.

Джульетту несколько лет назад привезли из Кемерово Фото: Александр Ощепков / НГС

Как живут медведи — Как дела? Вот так и дела. Ждём человека, который организует нам выезд. Но всё всегда упирается в финансы. Пока нам помогают обычные люди, — рассказывает Марина про то, как изменилась их жизнь после весенних публикаций в новосибирских СМИ.

Весной, когда про гараж с медведями узнал весь город, новосибирцы стали предлагать разную помощь и варианты решения проблемы. Например, перевозчик Анатолий Кожанов, который держит медведей у себя в Каменке, предлагал забрать одного хищника. Но отдать медведей простому любителю, объяснили Герасимовы, невозможно, так как «он предприниматель, а не дрессировщик».

Кроме медведей, в цирковом номере задействованы несколько собак Фото: Александр Ощепков / НГС

— Я не имею права их отдать. Я стою на учете в МВД, у меня большое скопление живого холодного оружия. Не имею права передавать хищников. Для того, чтобы их содержать, проходим медкомиссии, — резко отвечает дрессировщица на возможные пути решения проблемы. — Какие другие дрессировщики? Да никто не пойдёт на чужих хищников. Дураков нет, все хотят жить и желательно не в инвалидном кресле.

Ещё в апреле Герасимовы рассказывали, что медведей не берут в Новосибирский зоопарк и деться им больше некуда.

Всего у Герасимовых 5 медведей Фото: Александр Ощепков / НГС

Зоозащитники обвиняли их в том, что собак не кастрируют и не раздают, хотя так было бы легче. Но собаки уже в возрасте, объясняет Марина Герасимова, к тому же они привыкли жить в вольерах и ходить по нужде только на опилки.

После публикации им начали помогать деньгами и особенно кормами для животных — медведям привозили фрукты, овощи, банки с мёдом. Обрадовавшиеся дрессировщики активно писали слова благодарности и публиковали на своих страницах видео медвежьей трапезы. Кроме того, рассказали дрессировщики, после выхода репортажей у них появились заказы на рекламные съемки, к тому же нашёлся человек, который обещает свозить их на гастроли.

По словам Герасимовых, со сменой руководства Росгосцирка из 3000 артистов остались только 700, к тому же стали давать больше привилегий зарубежным артистам Фото: Александр Ощепков / НГС

Запашный: «Можем пристроить медведей в хорошие условия» Неожиданный поворот в этой истории произошел буквально на прошлой неделе, когда директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный опубликовал в своём Instagram пост, в котором раскритиковал Герасимовых и фильм о новосибирских дрессировщиках, «который не отображает всю правду». А правда, считает он, в том, что Герасимовы — дрессировщики не топ-уровня, мучают животных и собирают деньги на свои нужды. Кроме того, в своём обращении Запашный попросил подключиться к проблеме прокуратуру.

В беседе с НГС Эдгард Запашный рассказал, что недавно к нему обратился сын Марины и Сергея Герасимовых Александр, который неожиданно высказался против родителей и поблагодарил его за озвученную на всю страну точку зрения.

— Они сами себя загнали в эту ситуацию, никто их не доводил. Они сами превратились в профнепригодных артистов, от которых отказываются все цирковые компании, — говорит директор Московского цирка. — Они абсолютно некоммуникабельные, скандальные личности. Сейчас они просто спекулируют на теме животных, я считаю, в буквальном смысле издеваются. Отдавать они их не хотят.

По словам Эдгарда Запашного, он разговаривал с руководителем парка «Тайган» Зубковым, который принимает цирковых животных, не способных уже выступать. Кроме того, подчеркнул он, Росгосцирк предлагал дрессировщикам передать этих животных им на баланс, но Герасимовы категорически отказались.

По словам Герасимовых, у них не смогут забрать животных, так как животные здоровы и сыты Фото: Александр Ощепков / НГС

— Если Герасимов говорит, что готов передать медведей, то в самое кратчайшее время эти животные будут пристроены в хорошие условия, я это готов взять на личный контроль, — уверяет Эдгард Запашный.

Почему дрессировщики не хотят отдавать медведей На просьбу прокомментировать его высказывания Марина Герасимова отреагировала довольно резко.

— Так, без комментариев. Если я буду комментировать все высказывания сумасшедшего... Не хочу ничего знать о гражданине Запашном. Он в каждой бочке затычка. Вы не знаете, что это за человек, а я знаю. Это человек, который всё это сделал. Всех выгоняют с работы, — отрезала дрессировщица.

Чтобы обогреть помещение зимой, нужно включать тепловые пушки Фото: Александр Ощепков / НГС

Дрессировщица говорит, что общается с Марицей Запашной (первая жена Вальтера Запашного, отца Эдгарда Запашного), которая также осталась на улице со своими пантерами и теперь еле сводит концы с концами, чтобы прокормить животных. К тому же, подчёркивает Марина, кошки, в отличие от медведей, не могут питаться морковкой, им нужно мясо.

Медведи, по словам Марины Герасимовой, едят только почищенную и нарезанную морковь Фото: Александр Ощепков / НГС

От общественной приёмной «Единой России», утверждает дрессировщица, им приходят ответы в стиле: «вашим вопросом занимаются, с вами свяжутся», от местных властей пока тоже нет никакой реакции. После весенних публикаций были какие-то предложения по поводу рекламных съемок, но в итоге ничего не получилось. Из центра «Тайган» к ним не обращались, но в любом случае он специализируется на кошках, а медведи будут лишь бесплатным мясом, утверждают Герасимовы.

Кроме медведей, в гараже живут больше десятка собак и кошек Фото: Александр Ощепков / НГС

Реальная помощь по-прежнему остаётся лишь от простых людей — случайных волонтёров, которые могут просто так завезти мешок морковки по дороге на дачу. Также им помогли коллеги из передвижного цирка «Золотой Дракон». По словам Марины Герасимовой, деньги они теперь стараются не брать из-за обвинений в мошенничестве.

— Недавно приезжала группа молодых людей, которые собрали деньги. Я говорю: «Ребят, мне нужны опилки. И они заказали две машины опилок, на днях должны подвезти». Я не хочу брать деньги. Какая разница — я возьму эти деньги, также закажу опилки, — объясняет дрессировщица.

На всех животных, говорят Герасимовы, у них есть документы, так как покупали их по разрешению цирка, правда, за свои деньги Фото: Александр Ощепков / НГС

В день медведю нужно не меньше четырёх килограммов моркови. Морковь — основная часть рациона. К морковке добавляют яблоки, молоко, рыбу, яйца и семечки, в зависимости от того, что привезут волонтёры и что сейчас есть в запасе. Несколько раз за лето медведей выводили на прогулку. Сейчас их готовят к гастролям по Казахстану, но пока поездка под вопросом. Животным уже поставили чипы, сделали дополнительные прививки. Планировали ехать в июле, но организатор предстоящего выезда, говорит Герасимова, переносит сроки.



У Герасимовых живут медведи Буся и Лада, которые выступали в цирке ещё в 90-е годы Фото: Александр Ощепков / НГС

Что говорит сын дрессировщиков Сын Герасимовых Александр рассказал НГС, что с детства был в цирке, работал ассистентом у своих родителей, убирал за животными. Но последние несколько лет он и его сестра не поддерживают с матерью и отцом никакой связи. По его словам, причина в том, что дети не захотели связывать свою жизнь с цирком, но их выбор не приняли. — Из цирка родителей уволили, потому что вели себя неадекватно. Не поедем туда, не поедем сюда. У меня конфликты были не один раз с родителями на этой почве. Мы в тот момент становились изгоями, потому что постоянно с кем-то ругались, — говорит сын дрессировщиков. — Я попытался им помочь, увяз в кредитах на этой почве.

Прокормить животных дрессировщикам помогают волонтёры Фото: Александр Ощепков / НГС

Сейчас он работает менеджером по продажам. Родители, уверяет Герасимов, без конца берут кредиты в банках и сейчас хотят уехать в Казахстан, так как банки начинают на них давить. — Даже если они там заработают, через какое-то время будет снова проблема, — считает сын Герасимовых. — Они не смогут содержать животных, это замкнутый круг. Кроме того, признается он, вся эта история периодически всплывает и портит его репутацию. А самое главное — ему жаль животных, которых он знает с детства. По его мнению, главные в их номере как раз возрастные медведи, которым уже тяжело работать. Но родители всеми правдами и неправдами хотят выступать дальше.

Из цирка Герасимовых уволили несколько лет назад

Мечтают о доме для мишек Жизнь Марины и Сергея сейчас фактически принадлежит животным. По словам Марины, недавно они позвонили на горячую линию по защите животных, в ответ к ним пришёл участковый, который проверил состояние медведей, и на этом всё закончилось.

— Уважаемые друзья! Остаётся актуальным вопрос о постройке дома для наших мишек, — стоит статус на странице «ВКонтакте» «Сибирского Цирка» (так называется страничка, которую ведут Марина и её помощники).



Номер Герасимовых в Новосибирском цирке