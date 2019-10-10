Так вышло. НГС нашёл программу Локтя-2014 — и спросил у чиновников, почему обещания не выполнены

Многое, что обещал мэр Анатолий Локоть в 2014 году, ко второму сроку воплотить в жизнь не удалось. Уважительные причины или не очень — решать вам, читателям Фото: Александр Ощепков / НГС

После выборов мэра Новосибирска НГС опубликовал большое исследование: изучил первую предвыборную программу ещё кандидата в мэры Анатолия Локтя, которую публиковали в 2014 году, и посмотрел, какие из его обещаний удалось воплотить в жизнь. Оказалось, за пять лет удалось достичь немного: бюджет до обещанных 50 миллиардов не дотягивает, объем инвестиций падает, а школ и детских садов до сих пор остро не хватает. Мы отправили запрос в мэрию с просьбой прокомментировать цифры. Почему не удалось выполнить предвыборные обещания? Сейчас расскажем.



Первая программа Анатолия Локтя, которую разработали перед мэрскими выборами 2014 года, есть в отрытом доступе на сайте новосибирского отделения КПРФ. Обозреватель НГС проанализировал некоторые пункты программы, которая состоит из семи шагов.

Доходы бюджета

Обещание-2014. Увеличение доходов бюджета Новосибирска как минимум до 50 миллиардов рублей, или 50% от бюджета Новосибирской области.

Как есть сейчас: В 2019 году депутаты приняли бюджет с доходом в 43 миллиарда рублей. Доходы областного бюджета составили 159,5 миллиарда рублей (дефицит в 8,4 миллиарда). Таким образом, доходы городского бюджета до 50 миллиардов не поднялись и, как и в 2014-м, составляют треть от областного. Как это объясняют в мэрии: Цифры, которые НГС привёл в исследовании, относят к концу декабря, когда бюджет только приняли. На 1 октября, по данным подчиненных Локтя, бюджет составил больше 48 миллиардов рублей — то есть почти обещанные 50. За эти месяцы его несколько раз пересматривали и добавили некоторые субсидии из других бюджетов.

— Более низкие темпы роста собственных доходов бюджета города в последние пять лет связаны с изменениями федерального и областного законодательства. Снижается также объём неналоговых доходов в результате уменьшения числа ликвидных объектов и, соответственно, спада продаж объектов муниципального имущества. Можно отметить и тот факт, что в 2014–2015 годах завершилось финансирование строительства Бугринского моста и федеральной программы по строительству детских садов, что отразилось в снижении показателей доходной части городского бюджета, — заявили в мэрии. Среди изменений в законодательстве, повлиявших на низкие доходы городского бюджета, в мэрии назвали сокращение поступлений от НДФЛ в бюджет Новосибирска с 40% до 30%, которое произошло в 2014 году. На компенсацию потерь, по данным пресс-центра мэрии, потребовалось четыре года. Другие причины: снижение доли налоговых доходов, которые остаются в бюджете города (с 18% в 2014 году до 11% в 2018 году), — половина уходит в областной бюджет, а треть — в федеральный.

Негативные тенденции чиновники пытаются перекрыть большими поступлениями из бюджетов других уровней (за пять лет такие межбюджетные трансферты выросли на 5,2 миллиарда рублей), включением в федеральные программы — по строительству детских садов, благоустройству, новым школам, детсадам, ремонту дорог и расселению ветхого жилья. — С 1 января 2019 для бюджетов городских округов были установлены единые нормативы отчислений от налога, взимаемого в связи с применением упрощённой системы налогообложения в размере 10%. Ожидаемое увеличение доходной части бюджета города в 2019 году составит около 1 миллиарда рублей. С 1 января 2020 года планируется также установление единого норматива отчислений по транспортному налогу в бюджеты городских округов в размере 20%. По предварительной оценке, для Новосибирска сумма может составить порядка 344 миллионов рублей. Сейчас среди муниципалитетов-миллионников отчисления от этого вида налога получает только Пермь, — добавили в администрации города.

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Неналоговые доходы

Обещание-2014. Рост неналоговых доходов, включая повышение эффективности использования муниципального имущества, поступлений от наружной рекламы.



Как есть сейчас. Неналоговая база городского бюджета за пять лет уменьшилась: в 2014 году по факту она составляла 6,8 миллиарда рублей, в 2018 году — 5,4 миллиарда. Столько же заложили в план и на 2019 год. Как это объясняют в мэрии. Отрицательная динамика действительно есть: объём неналоговых доходов в городском бюджете уменьшился на 1,4 миллиарда рублей. От муниципального имущества в 2014 году мэрия получила 5,7 миллиарда, в 2018-м — всего 3,5 миллиарда. Упали и доходы от наружной рекламы, хоть и не сильно: с 125,3 миллиона в 2014 году до 122,2 миллиона в 2018-м. — Одной из главных причин такой динамики является сокращение доходов от арендного фонда и приватизация муниципального имущества в предыдущие годы. Доля неналоговых доходов в структуре доходов местных бюджетов крупных городов снижается — это общероссийская тенденция последних лет. Однако в сравнении с городами-миллионниками Новосибирск по итогам 2018 года является лидером по объёму налоговых и неналоговых доходов, — объяснили в мэрии на запрос НГС.

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Затраты на СМИ

Обещание-2014. Контроль над целевым использованием бюджетных средств, сокращение неэффективных управленческих расходов и пропаганды мэрии в СМИ.

Как есть сейчас. Суммы, которые мэрия выделяет на освещение своей работы в СМИ, с 2014 года почти не менялись и из года в год составляют в среднем 95 миллионов рублей, следует из официальных отчётов об исполнении бюджетов последних лет. Что такое «неэффективные управленческие расходы» — неясно, но громких урезаний в бюджете, по наблюдениям НГС, за пять лет не было. Как это объясняют в мэрии. За пять лет в общей сложности на СМИ потратили 258 миллионов рублей — намного меньше, чем указано в отчётах. Эти деньги шли на официальные публикации нормативно-правовых актов, информацию о дорожных перекрытиях, об отключениях городских сетей, о социальной поддержке населения, конкурсах, городских мероприятиях. «За период с 2014 по 2018 годы неэффективных управленческих расходов не производилось», — добавили в мэрии.

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Субсидии из федерального бюджета

Обещание-2014. Участие в федеральных и областных целевых программах, привлечение государственных инвестиций, получение финансирования крупных инфраструктурных проектов, таких как строительство метрополитена, третьего и четвёртого мостов через Обь, транспортных магистралей и развязок.



Как есть сейчас. Бугринский мост получил обещанное финансирование из Москвы, первые субсидии готовят отправить и на строящийся четвёртый мост. Кроме того, чиновники заказали строительство станции метро, но не на Дзержинской линии, как предполагалось, а на действующем участке Ленинской. Среди других крупных объектов, которые должны финансировать из федерального бюджета, — новый ЛДС на левом берегу для молодёжного чемпионата мира по хоккею, который пройдёт в Новосибирске в 2023 году. Что говорят в мэрии. На новую станцию метро и четвёртый мост фактически деньги ещё не выделяли, а на продление Дзержинской линии по поручению мэра сейчас дорабатывают проектно-сметную документацию. — Стоит отметить, что на федеральном уровне в настоящее время не сформирована программа поддержки регионов с целью финансирования строительства метрополитенов. В то же время ряд городов в последние годы получил финансирование в ходе подготовки к проведению ЧМ по футболу в 2018 году. Новосибирск также рассчитывает на выделение средств для строительства станции метро «Спортивная» в целях подготовки к приёму МЧМ по хоккею в 2023 году. Достроить «Спортивную» планируют к 2022 году, работы здесь начали летом.

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Инвестиции

Обещание-2014. По инвестициям в основной капитал на душу населения, по данным Росстата (1586 долларов в год или 52,3 тысячи рублей по среднему курсу доллара 2013 года. — Прим. ред.), наш город больше чем вдвое отстаёт от Екатеринбурга и Казани, мы получаем инвестиций в развитие меньше, чем Красноярск, Томск, Нижний Новгород, Самара и Иркутск.

Как есть сейчас. Новосибирская область всё ещё получает меньше инвестиций, чем другие российские регионы. Данных об инвестиций в основной капитал чисто городских организаций нет. Как это объясняют в мэрии. В городе инвестиционная активность тоже упала — за последние пять лет объём инвестиций снизился почти на 45% (94 миллиарда в 2014 году и 66 миллиардов в 2018-м). При этом в мэрии отмечают, что Новосибирск все эти годы оставался привлекательным для миграции: в 2014–2018 годах численность населения увеличилась на 70 тысяч человек, что могло привести к снижению среднедушевого объёма инвестиций. Другая причина — проблемы российской экономики: — Исследователи Центра городской экономики КБ «Стрелка» проанализировали экономику 16 российских городов, чьё население на 1 января 2019 года превышало миллион человек. Они пришли к выводам, что уровень инвестиций в основной капитал в российских нестоличных миллионниках недостаточен, а его динамика нестабильна. Анализ докризисной (2010–2014 годы) и кризисной (2014–2017 годы) динамики подушевого внутреннего городского продукта (ВГП) показал, что кризис сильнее всего повлиял на нестоличные миллионники. Так, после периода роста в 2011–2014 годах подушевой ВГП нестолич­ных миллионников упал даже сильнее (на 5,1%), чем ВВП России в целом (0,4%).

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В мэрии подтвердили, что в Новосибирске увеличился оборот торговли и количество торговых точек в городе стало ещё больше Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Торговля

Обещание-2014. Основной сферой экономики и занятости населения в Новосибирске стала торговля и сфера услуг. Торговая сеть города включает 8,3 тысячи предприятий. В сфере торговли занято 90 тысяч человек, оборот розничной торговли в Новосибирске в 2012 году составил 308,3 миллиарда рублей.

Как есть сейчас. По данным официального сайта мэрии, торговая сеть города выросла до более чем 10 тысяч предприятий оптовой и розничной торговли, где занято 93 тысячи человек. Но оборот розничной торговли за последние пять лет почему-то сильно упал: в 2018 году он составил 216,6 миллиарда рублей — на 90 миллиардов меньше, чем в 2014 году. Как это объясняют в мэрии. Откуда пять лет назад взялась сумма в 308,3 миллиарда — непонятно. По данным Новосибирскстата, на которые ссылается мэрия, в 2012 году оборот розничной торговли составил всего 146,8 миллиарда и к 2018-му действительно вырос до 216,6 миллиарда, и этот рост наблюдали каждый год при Локте. Что касается количества торговых точек, то оно больше чем в три раза выше «нормативного для города минимального значения». — Превышение норматива достигнуто за счёт активного строительства новых торговых объектов и передачи помещений, расположенных на первых этажах жилых домов, для размещения объектов торговли, общественного питания и услуг, — пояснили в пресс-центре мэрии.

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Строительство

Обещание-2014. Завершение строительства брошенных объектов — гостиницы на площади Маркса, автовокзала, театра Афанасьева, ДК «Сибсельмаш».

Как есть сейчас. Гостиницу на площади Маркса наконец-то начали достраивать, автовокзал уже готов, а театр Афанасьева и ДК «Сибсельмаш» остаются под вопросом. Как это объясняют в мэрии. Реконструкция 25-этажной гостиницы «Турист» продлится до 2023 года — сейчас здесь убрали старые железобетонные ограждения и начали возводить новые. Автовокзал на Гусинобродском шоссе закончили в конце сентября — сейчас готовят документы, чтобы включить его в реестр автовокзалов РФ и изменить схемы движения межгородских и межрегиональных маршрутов. Проект театра Афанасьева получил положительное заключение экспертизы, но городских денег — 450 миллионов рублей — на него не хватает, поэтому чиновники пытаются добиться федерального финансирования через Министерство культуры РФ. Что касается здания ДК «Сибсельмаш» — оно находится в частной собственности, поэтому сроки его строительства неясны. Но и за разрешением на его реконструкцию в мэрию пока никто не обращался.

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На Восточном обходе активно достраивают мост через Иню — но Локоть отношения к нему сегодня не имеет, ответили в мэрии Фото: пресс-служба АО «Сибмост»

Транспорт

Обещание-2014. Добиваться строительства Восточного и Южного объездов Новосибирска для прекращения транзита через Новосибирск иногороднего транспорта.

Как есть сейчас. Восточный обход достраивают после длинного застоя. В сентябре генподрядчик — АО «Сибмост» — отчитался об успехах на новом мосту через Иню, где достроили первый пролёт. Про Южный обход давно ничего не слышно. Как это объясняют в мэрии. К обоим объектам мэрия Новосибирска отношения не имеет. — Контроль строительства Восточного обхода осуществляет ФКУ ФУАД «Сибирь», заказчик строительства Южного обхода — ГКУ «ТУАД НСО», в чьей компетенции находятся вопросы о сроках проектирования и строительства объектов. Почему Анатолия Локтя так интересовала его судьба в 2014 году, а в 2019 нет, — осталось неясным.

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Социальная политика

Обещание-2014. Увеличение объёмов строительства детских садов, строительства школ в новых микрорайонах.

Как есть сейчас. В феврале Анатолий Локоть отчитался о социально-экономическом развитии Новосибирска за 2014–2018 годы. По его словам, школ и детсадов всё ещё не хватает стремительно растущему Новосибирску, но вместе с этим мэрия развернула за последние годы небывалые темпы их строительства, следует из отчётов чиновников. Что еще говорят в мэрии. С 2014 года в городе построили семь школ на 5,5 тысячи мест, ещё шесть реконструировали так, что в них появились дополнительные места. За пять лет в Новосибирске появилось 29 детских садов — это не только новые, но и старые, которые реконструировали. Ещё 20 обещают построить за три года, некоторые обещают открыть в этом году.

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