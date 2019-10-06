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Фоторепортаж

Лето, прощай: 12 фото, как новосибирцы проводят самый тёплый день октября

Гитара, футболки и вновь распустившиеся одуванчики — в фоторепортаже НГС

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В Новосибирск пришло второе бабье лето — и наконец-то самые тёплые дни выпали на выходные, что большая редкость. Корреспонденты НГС прогулялись по городу в самый тёплый день октября, чтобы посмотреть, как его проводят новосибирцы. Подробности — в фоторепортаже НГС. 

Первым делом новосибирцы, увидев заветные +19&nbsp;°С, оккупировали городские парки — вот столько народу пришло погулять по осенней «Берёзовой роще»

Первым делом новосибирцы, увидев заветные +19 °С, оккупировали городские парки — вот столько народу пришло погулять по осенней «Берёзовой роще»

Многие забыли, что уже осень — и выстроились в очереди на аттракционы (и на аттракционы для желудков — за мороженым и шаурмой)&nbsp;

Многие забыли, что уже осень — и выстроились в очереди на аттракционы (и на аттракционы для желудков — за мороженым и шаурмой) 

Такие тёплые дни особенно радуют детей — они позволяют на время вспомнить беззаботные летние дни, без уроков и злых воспитательниц&nbsp;

Такие тёплые дни особенно радуют детей — они позволяют на время вспомнить беззаботные летние дни, без уроков и злых воспитательниц 

Удивительно, но тёплая погода заставила некоторые одуванчики вновь зацвести — такой среди осенней листвы заметили на биатлонном комплексе&nbsp;

Удивительно, но тёплая погода заставила некоторые одуванчики вновь зацвести — такой среди осенней листвы заметили на биатлонном комплексе 

В Саду Кирова тоже как будто лето — даже листва, кажется, больше зелёная, чем жёлтая&nbsp;

В Саду Кирова тоже как будто лето — даже листва, кажется, больше зелёная, чем жёлтая 

В Нарымском сквере успели соскучиться по освещающему фонтану&nbsp;

В Нарымском сквере успели соскучиться по освещающему фонтану 

Новосибирцы будто забыли, как мёрзли в начале недели — и с первым намёком на тепло успели раздеться...&nbsp;

Новосибирцы будто забыли, как мёрзли в начале недели — и с первым намёком на тепло успели раздеться... 

...и улечься на землю. Так сейчас выглядит Первомайский сквер&nbsp;

...и улечься на землю. Так сейчас выглядит Первомайский сквер 

Здесь осеннюю тоску помогают разгонять уличные музыканты — совсем скоро они попрячутся по своим берлогам&nbsp;

Здесь осеннюю тоску помогают разгонять уличные музыканты — совсем скоро они попрячутся по своим берлогам 

Но пара деньков на публичные репетиции ещё есть&nbsp;

Но пара деньков на публичные репетиции ещё есть 

Самое время для ламповых осенних фотосессий — для красивых снимков с жёлтой листвой просто необходимо яркое солнце&nbsp;

Самое время для ламповых осенних фотосессий — для красивых снимков с жёлтой листвой просто необходимо яркое солнце 

Тепло в Новосибирске, по прогнозам синоптиков, задержится ещё на пару дней. Но после него <a href="https://ngs.ru/more/66253381/" target="_blank" class="_">город накроют снегопады</a>

Тепло в Новосибирске, по прогнозам синоптиков, задержится ещё на пару дней. Но после него город накроют снегопады

Природа в Новосибирске этой осенью особенно красива — на днях горожан восхитил ярко-розовый закат

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    КОММЕНТАРИИ (17)

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    6 окт 2019 в 19:28

    Сегодня реально был классный день, а завтра опять +19,но рабочий .Главное погода в доме-правда ведь?Всех обожаю, всем хорошего понедельника, и не беда, что за окном будет 19,а надо на работу.

    Точняк
    6 окт 2019 в 19:19

    Попробуйте только про тролей что то написать.
    тут же выпишу лещеков.

    с богаткова
    6 окт 2019 в 19:15

    лещей выписал подчиненым.