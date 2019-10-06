Лето, прощай: 12 фото, как новосибирцы проводят самый тёплый день октября

В мобильной версии НГС теперь есть кнопка «Все новости», которая открывает список публикаций в хронологическом порядке. Она для тех, кому хочется читать все материалы по времени их публикации. Кнопка всплывает внизу экрана, когда вы листаете главную страницу сайта вверх.
30 сентября 2019
Разбан: новая функция для комментаторов НГС
Скрыли комментатора под публикацией, а теперь хотите его вернуть? Мы добавили новую функцию: «разбанить» пользователя, от которого вы отписались, можно у себя в профиле во вкладке «Скрытые комментаторы».
13 сентября 2019
Есть вопросы о трудовых правах?
Привет! Мы продолжаем разбираться в том, что действительно вас волнует. Сегодня собираем вопросы о ваших трудовых правах, зарплате, отношениях с начальством и коллективом. Спрашивайте, а мы ответим!
В Новосибирск пришло второе бабье лето — и наконец-то самые тёплые дни выпали на выходные, что большая редкость. Корреспонденты НГС прогулялись по городу в самый тёплый день октября, чтобы посмотреть, как его проводят новосибирцы. Подробности — в фоторепортаже НГС.