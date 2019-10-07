Дал старину: НГС вспомнил, как выглядел город 100 лет назад — в нем уже были торговые центры и парковка на Ленина

Организаторы назвали экскурсию препати показа фильма «Дух Баухауса», который продемонстрируют в кинотеатре «Победа» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

5 октября больше сотни новосибирцев пришли в центр города, чтобы побывать в интерьерах двух исторических зданий. Экскурсия прошла в рамках предстоящего фестиваля документального кино о музыке и новой культуре BeatWeekend, который откроется на следующей неделе. Участникам показали закрытые для обычных посетителей помещения Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств и окунули в атмосферу собраний начала прошлого века в здании Облпотребсоюза. Корреспонденты НГС.Афиша узнали, где был кабинет будущего председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина, как выглядит «МЕГА» 100-летней давности и почему идеям молодых архитекторов предпочли опыт Андрея Крячкова.



На экскурсию по административным зданиям архитектора Крячкова пришли больше 100 человек Фото: Ольга Бурлакова / НГС

В первую субботу октября больше сотни человек собрались в холле Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств, чтобы окунуться в историю своего города, а именно двух зданий начала прошлого века, мимо которых мы проезжаем практически каждый день. Экскурсия по НГАУДИ и зданию Облпотребсоюза прошла в рамках предстоящего фестиваля документального кино о музыке и новой культуре BeatWeekend. Одно из его событий — фильм «Дух Баухауса», после которого состоится дискуссия. Как заявляют организаторы, это будет «серьёзный разговор о будущем городов и сообществ».



В 20-е годы XX века в здании НГАУДИ располагались госучреждения Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Не менее серьёзным, но в то же время лёгким и с юмором получился разговор в стенах зданий архитектурного института и Облпотребсоюза. Ведущие экскурсии — сотрудник Музея города Новосибирска Евгений Антропов и заведущая Музеем истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина НГУАДИ Дарья Гаркуша — рассказали о том, как 100 лет назад выглядели банк, торгово-развлекательный центр и кабинеты чиновников.



В начале века на первом этаже НГАУДИ не было перегородок и коридоров Фото 1: Ольга Бурлакова / НГС Фото 2: Архив Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия НСО и архив Музея истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина

В середине 20 годов прошлого века в университете располагались здания госучреждений Сибири. На первом этаже был единый зал без всяких перегородок, с минималистичным дизайном и дорическими колоннами. Здесь было единое пространство. Никаких кабинетов и перегородок, лишь конторки, за которыми сидели служащие. Если приглядеться, на верхней плите колонн еле заметны маленькие цветочки, которые изобразил архитектор Андрей Крячков. Как будто немножко пошутил над всей серьёзностью конструктивизма.

На втором этаже здания находился банк. Это было первое помещение в городе для Госбанка СССР. Если внимательно смотреть под ноги, то на площадке между лестничными пролётами видна имитация персидского ковра — узор из плитки тех времен сохранился до сих пор.



На верхней плите колонны очень маленькие цветочки, которые изобразил архитектор Крячков Фото: Ольга Бурлакова / НГС

100 лет назад здание архитектурного университета для обывателя выглядело как дворец. Оно символизировало всё новое и прорывное — уже не для Ново-Николаевска, а для Новосибирска.

В конце 20-х годов здание становится учебным: в нём располагались два института — Нархоз и торговый. Но студентам было тесно на двух этажах, поэтому в 30-х годах начали пристраивать этажи. После смены экономического курса вузы расформировали, и в 80-х годах здесь разместился архитектурный институт.

На стенах лестничных пролётов вуза висят дипломные работы студентов специальности «монументально-декоративное искусство», — целая выставка картин: дни и ночи, подаренные искусству.



Секретные лестницы Новосибирского государственного института архитектуры, дизайна и искусств Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Во время экскурсии открыли двери в мемориальный кабинет Крячкова. Несмотря на то, что он не успел здесь поработать, дух новосибирского архитектора, говорят экскурсоводы, здесь хорошо чувствуется. Но где не чувствуется дух Крячкова, архитектора, который проработал в разных архитектурных стилях XX века и принимал участие в проектировании самых знаковых зданий города?



В НГАУДИ можно побывать в мемориальном кабинете архитектора Андрея Крячкова Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Повозки, прилавки, крестьянские возы — так выглядел центр Новосибирска в первой половине 1920-х годов — Новобазарная площадь простиралась от Серебренниковской до Советской, от Горького до Орджоникидзе. В 1928 году по проекту московского архитектора Даниила Фридмана построили здание Доходного дома. В нём были самый лучший ресторан города, служебные конторы и гостиница. Это была первая советская «МЕГА», описали масштаб и статус здания ведущие экскурсии. Кстати, тогда же была заложена идея парковки у этого здания.



Новобазарная площадь занимала практически всю центральную часть современного Новосибирска Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Стоящее рядом здание Госбанка построили после того, как стало понятно, что политика военного коммунизма, предполагающая полную ликвидацию товарно-денежных отношений, провалилась. Госбанк вернул кредитную систему, занимался торговлей с иностранными государствами. Здание Сибирской краевой конторы должно было занимать целый квартал, но в процессе строительства резко сократился бюджет, потому проект пришлось срочно менять. Разруливать ситуацию поручили Крячкову, который решил использовать авангардные приёмы.



Интерьеры здания Облпотребсоюза за 100 лет практически не изменились Фото 1: Ольга Бурлакова / НГС Фото 2: Архив Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия НСО и архив Музея истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина

Архитектор Андрей Крячков и инженер Кочнев стали авторами проекта и стоящего напротив НГУАДИ здания Облпотребсоюза. Его построили в 1926 году. Сибкрайсоюз должен был обеспечивать население товарами, продуктами, распределять сельскохозяйственное сырьё. Сейчас это Облпотребсоюз — организация, которая, кстати, существует до сих пор, в том числе управляет Ленинским и Октябрьским рынками, сельскохозяйственными ярмарками (Белорусской тоже). На первом этаже здания находится магазин с историей «Сотый». Красивый номер ему достался случайно — просто сотка выпала по порядку.



Магазин «Сотый» случайно получил круглый номер Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Здание Облпотребсоюза — место, где интерьеры 20-х годов сохранились лучше, чем, например, в НГУАДИ. Возможно, потому, что назначение здания, по сути, не менялось — сейчас там занимаются тем же, чем 100 лет назад. По проекту Крячкова, здесь было единое пространство со свободной планировкой. Большой светлый зал, окна друг напротив друга — чтобы легко проветривать помещение, тем самым избегать распространения инфекций. Сейчас в здании коридор,а по двум сторонам — кабинеты с закрытыми дверями. Здесь по-прежнему много света, но увидеть, кто чем занимается, практически невозможно.

В 20-е годы в здании Облпотребсоюза не было никаких перегородок. Вместо коридоров было светлое, хорошо проветриваемое пространство Фото 1: Ольга Бурлакова / НГС Фото 2: Архив Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия НСО и архив Музея истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина

Лестница, по которой поднимался Алексей Косыгин, выглядит так же, как на архивных фото. С 1928 по 1930 год будущий премьер-министр работал здесь заведующим экономическим отделом.



Обратите внимание на эргономичные перила в зданиях НГУАДИ и Облпотребсоюза Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Чтобы почувствовать атмосферу тех лет, организаторы мероприятия устроили импровизированное собрание в стиле «традиционного заседания, посвящённое организации хлебозаготовок Сибири». Только речь шла о будущем новосибирской архитектуры, в частности, здания Крайисполкома (ныне правительства Новосибирской области). В 1931 году по этому поводу возник спор между молодыми и именитыми архитекторами.



Лестница в здании облпотребсоюза, по которой поднимался будущий председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин Фото 1: Ольга Бурлакова / НГС Фото 2: Архив Научно-производственного центра по сохранению историко-культурного наследия НСО и архив Музея истории архитектуры Сибири им. С. Н. Баландина

«Изучать наследие прошлого — трата времени. И весь этот опыт вместе с Крячковым нужно сдать в архив. Только новизна, только свежий поиск. Больше цвета, игры и форм, — говорили молодые архитекторы тех лет (это почти дословные фразы из протокола заседания).



Участникам экскурсии предложили почувствовать себя в роли архитекторов, которые в 1931 году решали, каким будет здание областного правительства Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Участники экскурсии в роли архитекторов старой школы, в свою очередь, напомнили про то, что в Сибири много снега, который просто засыплет плоские крыши, причудливые формы будут продуваться ветром, а «наша штукатурка» доживет до 2019 года (и ведь так и случилось). В итоге архитектурный суд всё же встал на сторону опыта, и Крячков сумел сочетать наработки с новизной и модерновыми деталями в проектах большинства административных зданий Новосибирска.



По словам экскурсовода, в здании Облпотребсоюза лучше всего сохранились интерьеры 1920-х годов. Организаторы экскурсии ждут отзывов участников, чтобы понять, насколько такие экскурсии интересны новосибирцам и стоит ли продолжать проводить их Фото: Ольга Бурлакова / НГС