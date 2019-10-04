Октоберфест, уникальная экскурсия по центру и «Джокер»: 10 самых крутых событий наступающих выходных

В эти выходные без ажиотажа можно сходить на долгожданную премьеру Фото: kinopoisk.ru

Для любителей спорта и адреналина в субботу пройдет заключительный этап по эндуро на мотоциклах, а тем, кто предпочитает тихий спокойный вечер, предлагаем послушать живую музыку, и не где-нибудь, а в католическом соборе. Краеведы проведут экскурсию о нашем городе — на этот раз они расскажут про первые бизнес-центры и почему обязательно нужны стеклянные двери. Поп-музыкант Ramil' заглянет к нам на огонёк и споет про «Всю такую в белом», а в кино уже начал злобно ухмыляться Джокер. Далеко в Америке одна разочаровавшаяся в любви женщина заводит виртуальный роман в образе сексуальной красавицы под чужим именем, а другая (уже в России) помогает таким отчаявшимся любовь найти, а еще — надежду и веру в придачу.



Проводим субботу полезно — намечается экскурсия, посвященная авангардной архитектуре Новосибирска 1920–1930 годов. Будем смотреть на сохранившиеся интерьеры конторских зданий — дома Госучреждений Сибири (современный Новосибирский государственный университет архитектуры, дизайна и искусств) и Сибкрайсоюза. Узнаем, почему именно знаменитый архитектор Андрей Крячков строил первые новосибирские бизнес-центры, как стеклянные двери кабинетов помогали в борьбе со взятками и где сидел будущий председатель Совета министров СССР Алексей Косыгин.



Фото: facebook.com/kinopobeda

Где: сбор в главном вестибюле НГУАДИ (Красный пр-т, 38) Когда: 5 октября

Во сколько: 11:00

Сколько стоит: 250 рублей Вечеринка в лучших немецких традициях, которая перекликается со знаменитым баварским Октоберфестом. В этом году фестиваль носит соответствующее месяцу название October — традиционные немецкие напитки, угощения и развлекательная программа. Специальный гость — DJ BEGOWATT.



Фото: Стас Соколов

Где: двор Российско-Немецкого Дома — улица Ядринцевская, 68. Когда: 5 октября

Во сколько: 17:00

Сколько стоит: вход свободный, ограничение 18+

Третий этап Чемпионата Сибири по эндуро на мотоциклах — «Тропа Бобра — 2019». Если при виде мотоциклов у вас бегут мурашки и вы не пропускаете ни одного заезда по бездорожью (хотя бы по телевизору) — на спорт-мероприятии однозначно нужно быть. Атмосфера, адреналин — в нашем городе пройдет заключительный этап — участвуют разные категории: новички, любители и профессиональные спортсмены. Зарегистрироваться можно на месте.

Где: Кольцово, Всесезонный эндуро-парк «Новосибирский» Когда: 5 октября

Во сколько: регистрация участников с 8:00, старт в 11:00

Сколько стоит: вступительный взнос — новичок — 1000 рублей, любитель — 2000 рублей, спорт — 3000 рублей Поп-музыкант Ramil' впервые приезжает в Новосибирск, чтобы презентовать сразу два своих альбома, — хиты «Хочешь со мной», «Вся такая в белом» на слуху у многих не только девушек, но и парней. Песни, которые мы на репите слушали в плеере, Ramil' исполнит вживую на сцене лофт-парка «Подземка».



Фото: vk.com/ramil_nsk

Где: лофт-парк «Подземка»

Когда: 5 октября

Во сколько: 18:00

Сколько стоит: 1200 рублей

Фестиваль классической музыки Musica Integral проходит в Новосибирске с 2 по 6 октября. В субботу и воскресенье у вас есть отличная возможность отвлечься и насладиться звуками живых музыкальных инструментов. В субботу послушать музыку можно будет в католическом соборе, а в воскресенье — в день завершения фестиваля — солистка Екатерина Мечетина выступит в Новосибирском музыкальном колледже им. А.Ф. Мурова.

Фото: vk.com/letsgonsk

Где: суббота — Католический собор — улица Максима Горького, 100, воскресенье — Новосибирский музыкальный колледж им. А.Ф. Мурова — улица Ядринцевская, 46 Когда: 5 и 6 октября

Во сколько: 5 октября в 19:30, 6 октября в 18:30

Сколько стоит: вход свободный

К наступающим выходным вышло сразу 15 кинопремьер — расскажем про пять самых ожидаемых новинок. Начало 1980 годов в Готэм-Сити. Больная мать комика Артура Флека учит сына ходить с улыбкой с самого детства. Артур искренен пытается дарить людям радость и нести в мир хорошее, но сталкивается с человеческой жестокостью. Постепенно он приходит к выводу, что этот мир получит от него не улыбку, а злобную ухмылку Джокера.

18+

Фото: kinopoisk.ru

Сальма Хайек, Джесси Айзенберг и Александр Скарсгард снялись в в триллере «Операция "Колибри"» — он о том, что все хотят заработать на бирже миллионы. Правильные учатся на трейдера, а особо хитрые протягивают кабель через всю страну и получают котировки чуть раньше, чем остальные. Антон и Винсент решают провернуть аферу века, но на их пути встает Эва Торрес — роковая женщина и беспринципный злой гений. 16+

Фото: kinopoisk.ru

Российская драма — «Люби их всех» — фильм о любви, надежде и вере. Как полюбить, узнать, когда закончится обман, на который идут ради денег, и начинается настоящее чувство. Главная героиня — кто она? Простая столичная содержанка, мошенница, актриса или просто женщина, которая умеет любить всех.

18+

Фото: kinopoisk.ru

«Та, которой не было» — несколько лет назад Клэр тяжело пережила измену мужа и развод. Постепенно ее жизнь наладилась: она преподает в университете, воспитывает двух мальчиков и встречается с молодым любовником. Но однажды тот, высмеяв ее чувства, исчезает. Мир Клэр рассыпается на осколки. В попытках спастись от надвигающейся депрессии, она выбирает не психоаналитика, а фальшивый профиль в «Фейсбуке», где представляется сексуальной красавицей Кларой и завязывает виртуальные отношения.

16+

Фото: kinopoisk.ru

Даже интересно посмотреть фильм, где главный герой — вода. В картине «Акварель» есть замерзшие воды Байкала и страдающий от урагана «Ирма» Майами, величественные ледники Гренландии и мощный водопад Анхель в Венесуэле.