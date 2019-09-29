«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes S-класс ААА — можно проехать под «кирпич» и встать на «зебре»

В новом, 146-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как дорогие и обычные машины стоят на пешеходных переходах, как перегораживают мусорные контейнеры и как устраивают стоянку на тротуаре.
Открывает выпуск Mercedes-Benz S-класс, который и под знак «кирпич» заехал, и «зебру» перегородил.
«Парковка возле гостиницы Domina. Водитель "Хёндэ" занял парковочное место для водителей инвалидов, водитель "Шкоды" — перегородил въезд на парковку для инвалидов. Стоял, занимая полосу движения. Я ждала мужа, он водитель-инвалид, на авто есть спецзнак. Из-за этих двух товарищей он не смог воспользоваться парковкой для инвалидов. А водители этих двух авто сидели в своих машинах, и даже не подумали как-то исправить ситуацию. Не стыдно? Взрослые мужики!» — жалуется читательница Светлана.
И Land Rover содержится в отвратительном состоянии, и парковка хамская.
Аналогичная ситуация со стоянкой на газоне.
«На перекрёстке улицы Ольги Жилиной с Демьяна Бедного напротив Управления МВД автомобиль Volkswagen Polo не захотел замечать пешеходный переход», — сообщают очевидцы.
Если у тебя «Крузер», даже древний, можно перекрыть пешеходный переход.
«Около Дуси Ковальчук, 258/1 и 258/2. Вот от таких водителей город в грязи», — пишет Сергей.
«И так каждый день, мусор вообще не выбросить! На замечания не реагируют, пытались оставлять на капотах мешки с мусором — не помогает», — возмущена Ксения.
«Раннее утро. Бориса Богаткова, 207. Водитель бросил машину посреди дороги, по которой выезжают на Кошурникова с нескольких домов», — негодуют местные жители.
«В управлении Пенсионного фонда на Октябрьской, 49 решили сдвинуть вазоны от проезжей части и организовать парковку прямо на тротуаре. Теперь государственные служащие могут садиться в служебный транспорт прямо с крыльца, не соприкасаясь с простыми горожанами», — повествует Дмитрий.
На тротуаре Красного проспекта, и не боится ведь.
«Улица Максима Горького, вход в Первомайский сквер и перекрытие спуска для колясок и пешеходов», — пишет Евгений.
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