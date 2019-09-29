«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes S-класс ААА — можно проехать под «кирпич» и встать на «зебре»

Mercedes-Benz S-класс Фото: читатель НГС

В новом, 146-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как дорогие и обычные машины стоят на пешеходных переходах, как перегораживают мусорные контейнеры и как устраивают стоянку на тротуаре.



Mercedes-Benz S-класс с двойным нарушением Фото: читатель НГС

Открывает выпуск Mercedes-Benz S-класс, который и под знак «кирпич» заехал, и «зебру» перегородил.

Парковка возле гостиницы Domina Фото: читатель НГС

«Парковка возле гостиницы Domina. Водитель "Хёндэ" занял парковочное место для водителей инвалидов, водитель "Шкоды" — перегородил въезд на парковку для инвалидов. Стоял, занимая полосу движения. Я ждала мужа, он водитель-инвалид, на авто есть спецзнак. Из-за этих двух товарищей он не смог воспользоваться парковкой для инвалидов. А водители этих двух авто сидели в своих машинах, и даже не подумали как-то исправить ситуацию. Не стыдно? Взрослые мужики!» — жалуется читательница Светлана.



Land Rover на газоне Фото: читатель НГС

И Land Rover содержится в отвратительном состоянии, и парковка хамская.

Honda Fit на газоне Фото: читатель НГС

Аналогичная ситуация со стоянкой на газоне.

Volkswagen на «зебре» Фото: читатель НГС

«На перекрёстке улицы Ольги Жилиной с Демьяна Бедного напротив Управления МВД автомобиль Volkswagen Polo не захотел замечать пешеходный переход», — сообщают очевидцы.



Land Cruiser на «зебре» Фото: Александр Ощепков

Если у тебя «Крузер», даже древний, можно перекрыть пешеходный переход.

Стоянка на газонах Фото: читатель НГС

«Около Дуси Ковальчук, 258/1 и 258/2. Вот от таких водителей город в грязи», — пишет Сергей.



Перегороженная мусорка Фото: читатель НГС

«И так каждый день, мусор вообще не выбросить! На замечания не реагируют, пытались оставлять на капотах мешки с мусором — не помогает», — возмущена Ксения.

Бросил авто в проезде Фото: читатель НГС

«Раннее утро. Бориса Богаткова, 207. Водитель бросил машину посреди дороги, по которой выезжают на Кошурникова с нескольких домов», — негодуют местные жители.



Стоянку устроили на тротуаре Фото: читатель НГС

«В управлении Пенсионного фонда на Октябрьской, 49 решили сдвинуть вазоны от проезжей части и организовать парковку прямо на тротуаре. Теперь государственные служащие могут садиться в служебный транспорт прямо с крыльца, не соприкасаясь с простыми горожанами», — повествует Дмитрий.



«Солярис» на Красном проспекте Фото: читатель НГС

На тротуаре Красного проспекта, и не боится ведь.

Вход в Первомайский сквер Фото: читатель НГС