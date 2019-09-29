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Я паркуюсь как чудак
Фоторепортаж

«Я паркуюсь как чудак»: Mercedes S-класс ААА — можно проехать под «кирпич» и встать на «зебре»

Mercedes S-класс и Land Cruiser мешают пешеходам на переходах

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Mercedes-Benz S-класс

Mercedes-Benz S-класс

В новом, 146-м выпуске проекта НГС.АВТО «Я паркуюсь как чудак»: как дорогие и обычные машины стоят на пешеходных переходах, как перегораживают мусорные контейнеры и как устраивают стоянку на тротуаре. 

Mercedes-Benz S-класс с двойным нарушением

Mercedes-Benz S-класс с двойным нарушением

Открывает выпуск Mercedes-Benz S-класс, который и под знак «кирпич» заехал, и «зебру» перегородил.

Парковка возле гостиницы Domina

Парковка возле гостиницы Domina

«Парковка возле гостиницы Domina. Водитель "Хёндэ" занял парковочное место для водителей инвалидов, водитель "Шкоды" — перегородил въезд на парковку для инвалидов. Стоял, занимая полосу движения. Я ждала мужа, он водитель-инвалид, на авто есть спецзнак. Из-за этих двух товарищей он не смог воспользоваться парковкой для инвалидов. А водители этих двух авто сидели в своих машинах, и даже не подумали как-то исправить ситуацию. Не стыдно? Взрослые мужики!» — жалуется читательница Светлана. 

Land Rover на газоне

Land Rover на газоне

И Land Rover содержится в отвратительном состоянии, и парковка хамская. 

Honda Fit на газоне

Honda Fit на газоне

Аналогичная ситуация со стоянкой на газоне. 

Volkswagen на «зебре»

Volkswagen на «зебре»

«На перекрёстке улицы Ольги Жилиной с Демьяна Бедного напротив Управления МВД автомобиль Volkswagen Polo не захотел замечать пешеходный переход», — сообщают очевидцы.

Land Cruiser на «зебре»

Land Cruiser на «зебре»

Если у тебя «Крузер», даже древний, можно перекрыть пешеходный переход. 

Стоянка на газонах

Стоянка на газонах

«Около Дуси Ковальчук, 258/1 и 258/2. Вот от таких водителей город в грязи», — пишет Сергей.

Перегороженная мусорка

Перегороженная мусорка

«И так каждый день, мусор вообще не выбросить! На замечания не реагируют, пытались оставлять на капотах мешки с мусором — не помогает», — возмущена Ксения. 

Бросил авто в проезде

Бросил авто в проезде

«Раннее утро. Бориса Богаткова, 207. Водитель бросил машину посреди дороги, по которой выезжают на Кошурникова с нескольких домов», — негодуют местные жители.

Стоянку устроили на тротуаре

Стоянку устроили на тротуаре

«В управлении Пенсионного фонда на Октябрьской, 49 решили сдвинуть вазоны от проезжей части и организовать парковку прямо на тротуаре. Теперь государственные служащие могут садиться в служебный транспорт прямо с крыльца, не соприкасаясь с простыми горожанами», — повествует Дмитрий.

«Солярис» на Красном проспекте

«Солярис» на Красном проспекте

На тротуаре Красного проспекта, и не боится ведь. 

Вход в Первомайский сквер

Вход в Первомайский сквер

«Улица Максима Горького, вход в Первомайский сквер и перекрытие спуска для колясок и пешеходов», — пишет Евгений. 

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.

Рубрика «Я паркуюсь как чудак»! Присылайте фото с неправильно припаркованными автомобилями на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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    КОММЕНТАРИИ (5)

    Фото пользователя
    29 сен 2019 в 00:02

    По каждому случаю, я пишу обращения в официальные органы. И не важен статус нарушителя. Что сделали эти фотографы?!

    пенсионерка
    29 сен 2019 в 00:07

    Может мне заказать вышивку на одежду-пенсионерка-стопхам. Ведь не секрет, что меня знают далеко за пределами нгс, и в т.ч. на крупнейших автомобильных ресурсах.

    29 сен 2019 в 00:07

    Мне бы попался хоть один такой нарушитель, - я бы на месте заставил устранить нарушение.