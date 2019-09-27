Первый русский «Мерс»: новый «Мерседес-Бенц», сделанный русскими руками на заводе Путина

В Новосибирск привезли первые «Мерседесы», сделанные на отечественном заводе под Москвой — сначала на конвейер там встал популярный седан Mercedes-Benz E-klasse. Мы попытались найти в машине следы русской сборки, проверили её на ходу, измерили слой лакокрасочного покрытия: чем же отличается российский Mercedes от немецкого — подробнее в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.
Наш белый Mercedes-Benz E-класса (предоставлен официальным дилером «СТС-Автомобили») только-только сошел с конвейера завода Daimler AG в подмосковном Есипово. Совсем недавно это предприятие открыл сам Владимир Путин, который является известным поклонником «Мерседесов» и всю свою президентскую жизнь ездил только на них, лишь недавно пересев на отечественный «Аурус».
Внешне машина, сделанная ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Руc», ничем не отличается от других, немецких «Мерседесов».
Только табличка в проеме передней правой двери напоминает о нашем производителе — здесь почему-то указано ООО «ДК РУС» (совместное предприятие немцев с отечественным КАМАЗом, «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»). Да ещё вин-код у российских «Мерседесов» имеет особенность — начинается с буквы Z.
Все зазоры в порядке, краска без изъянов, хромированные детали подогнаны с высокой точностью.
Краски на отечественном заводе не жалеют, впрочем, это особенность «Мерседесов». Толщина лакокрасочного слоя на дверях и задних крыльях — около 270 микрон,…
… крыши — более 300 микрон. Кстати, передние крылья, капот и крышка багажника на этом автомобиле сделаны из алюминия.
Именно кузовщина — наиболее «российское звено» в этой машине. Завод ведь полного цикла, кузова сваривают и окрашивают наши люди. Остальные-то детали и агрегаты привозят из Германии в готовом виде.
Так что в салоне этого Е-класса всё выглядит и пахнет, как в любом другом «Мерседесе»: кожаная обивка панелей, деревянные вставки, огромный двойной планшет приборки и мультимедийной системы.
Мультимедийку, кстати, решили в Е-классе не обновлять, поэтому здесь стоит не современная MBUX, а старая Comand с ещё несенсорными дисплеем.
Хотя некоторые элементы нового интерфейса все-таки есть — маленькие сенсорные тачпады на спицах руля, с помощью которых можно управлять бортовым компьютером и лазить по меню.
Этот автомобиль поставлен со спорт-пакетом, который включает в себя кресла с усиленной боковой поддержкой. До того усиленной, что поначалу чувствуешь себя буквально сдавленным этими валиками. Затем привыкаешь и по достоинству оцениваешь сиденья на крутых виражах.
Поиски нюансов российской сборки в салоне, в общем-то, ни к чему не привели — всё на высоте. Разве что правый передний динамик на двери на одном треке как-то подозрительно начал похрюкивать, но затем перестал.
Еще вызвал вопросы багажник — обивка тут какая-то простенькая. Электропривода крышки нет, но это уже вопросы не сборки, а самой модели. Объем багажника в Е-классе хорош — 540 литров.
Под капотом — 2-литровый 197-сильный турбированный бензиновый двигатель, весьма тяговитый и эластичный. Его крутящий момент — 320 Н*м, двигатель разгоняет полноприводную 1,7-тонную машину до сотни за 7,5 секунды.
Поведение машины, её реакции можно подобрать точно под себя — здесь есть комфортный режим, спортивный, «Спорт+» и индивидуальный. Последний позволяет раздельно настраивать остроту руля, реакции на педаль газа, работу системы стабилизации.
Например, в азартном «Спорт+» система стабилизации совсем расслабленная — машина уже вовсю скользит задней осью, а электроника всё еще позволяет это делать, но потом конечно, подтормаживает машину.
«Спортивный» руль, разумеется, становится тяжелее, усилие на нем чистое, без вязкости, реактивное действие плавное. На парковке баранка становится совсем легкой — маневрировать удобно.
«Спорт-пакет» нашей машины предполагает увеличенный размер дисков и низкопрофильную резину. И даже на таких колесах автомобиль сохраняет приличную плавность хода вкупе с собранностью, до последнего защищая вас от жестких ударов.
Но всё же чудес не бывает, и на острых ямах и разбитых рельсах рельеф скрупулёзно считывается и передается в салон, хотя критические пробои на новосибирских дорогах мы нигде так и не словили.
Стоит российский Mercedes-Benz E-класса точно так же, как и его немецкий собрат — от 3 150 000 рублей за задний привод. Полноприводные модификации, да с моторами помощнее — уже дороже, до 4 720 000 рублей.
Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.
Внимание, рубрика «Где дороги?» Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.