Первый русский «Мерс»: новый «Мерседес-Бенц», сделанный русскими руками на заводе Путина

Немецкая машина сделана в России Фото: Ольга Бурлакова

В Новосибирск привезли первые «Мерседесы», сделанные на отечественном заводе под Москвой — сначала на конвейер там встал популярный седан Mercedes-Benz E-klasse. Мы попытались найти в машине следы русской сборки, проверили её на ходу, измерили слой лакокрасочного покрытия: чем же отличается российский Mercedes от немецкого — подробнее в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко.



Mercedes-Benz E-класса Фото: Ольга Бурлакова

Наш белый Mercedes-Benz E-класса (предоставлен официальным дилером «СТС-Автомобили») только-только сошел с конвейера завода Daimler AG в подмосковном Есипово. Совсем недавно это предприятие открыл сам Владимир Путин, который является известным поклонником «Мерседесов» и всю свою президентскую жизнь ездил только на них, лишь недавно пересев на отечественный «Аурус».

Внешне машина не отличается от других, немецких «Мерседесов» Фото: Ольга Бурлакова

Внешне машина, сделанная ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Руc», ничем не отличается от других, немецких «Мерседесов».

Вин-код у российских «Мерседесов» имеет особенность — начинается с буквы Z

Фото: Ольга Бурлакова

Только табличка в проеме передней правой двери напоминает о нашем производителе — здесь почему-то указано ООО «ДК РУС» (совместное предприятие немцев с отечественным КАМАЗом, «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»). Да ещё вин-код у российских «Мерседесов» имеет особенность — начинается с буквы Z.

Все зазоры в порядке Фото: Ольга Бурлакова

Все зазоры в порядке, краска без изъянов, хромированные детали подогнаны с высокой точностью.

Краски на отечественном заводе не жалеют Фото: Ольга Бурлакова

Краски на отечественном заводе не жалеют, впрочем, это особенность «Мерседесов». Толщина лакокрасочного слоя на дверях и задних крыльях — около 270 микрон,…



Часть оперения сделана из алюминия Фото: Ольга Бурлакова

… крыши — более 300 микрон. Кстати, передние крылья, капот и крышка багажника на этом автомобиле сделаны из алюминия.

Детали и агрегаты привозят из Германии Фото: Ольга Бурлакова

Именно кузовщина — наиболее «российское звено» в этой машине. Завод ведь полного цикла, кузова сваривают и окрашивают наши люди. Остальные-то детали и агрегаты привозят из Германии в готовом виде.

Салон Е-класса Фото: Ольга Бурлакова

Так что в салоне этого Е-класса всё выглядит и пахнет, как в любом другом «Мерседесе»: кожаная обивка панелей, деревянные вставки, огромный двойной планшет приборки и мультимедийной системы.

Несенсорный дисплей Фото: Ольга Бурлакова

Мультимедийку, кстати, решили в Е-классе не обновлять, поэтому здесь стоит не современная MBUX, а старая Comand с ещё несенсорными дисплеем.

Новый руль Фото: Ольга Бурлакова

Хотя некоторые элементы нового интерфейса все-таки есть — маленькие сенсорные тачпады на спицах руля, с помощью которых можно управлять бортовым компьютером и лазить по меню.

Кресла с усиленной боковой поддержкой Фото: Ольга Бурлакова

Этот автомобиль поставлен со спорт-пакетом, который включает в себя кресла с усиленной боковой поддержкой. До того усиленной, что поначалу чувствуешь себя буквально сдавленным этими валиками. Затем привыкаешь и по достоинству оцениваешь сиденья на крутых виражах.

Салон собран качественно Фото: Ольга Бурлакова

Поиски нюансов российской сборки в салоне, в общем-то, ни к чему не привели — всё на высоте. Разве что правый передний динамик на двери на одном треке как-то подозрительно начал похрюкивать, но затем перестал.

Объем багажника — 540 литров Фото: Ольга Бурлакова

Еще вызвал вопросы багажник — обивка тут какая-то простенькая. Электропривода крышки нет, но это уже вопросы не сборки, а самой модели. Объем багажника в Е-классе хорош — 540 литров.

Под капотом — 2-литровый 197-сильный турбированный бензиновый двигатель Фото: Ольга Бурлакова

Под капотом — 2-литровый 197-сильный турбированный бензиновый двигатель, весьма тяговитый и эластичный. Его крутящий момент — 320 Н*м, двигатель разгоняет полноприводную 1,7-тонную машину до сотни за 7,5 секунды.

Поведение машины можно подобрать точно под себя Фото: Ольга Бурлакова

Поведение машины, её реакции можно подобрать точно под себя — здесь есть комфортный режим, спортивный, «Спорт+» и индивидуальный. Последний позволяет раздельно настраивать остроту руля, реакции на педаль газа, работу системы стабилизации.

В азартном «Спорт+» система стабилизации совсем расслабленная Фото: Ольга Бурлакова

Например, в азартном «Спорт+» система стабилизации совсем расслабленная — машина уже вовсю скользит задней осью, а электроника всё еще позволяет это делать, но потом конечно, подтормаживает машину.

На парковке баранка становится легкой Фото: Ольга Бурлакова

«Спортивный» руль, разумеется, становится тяжелее, усилие на нем чистое, без вязкости, реактивное действие плавное. На парковке баранка становится совсем легкой — маневрировать удобно.

«Спорт-пакет» предполагает увеличенный размер дисков и низкопрофильную резину Фото: Ольга Бурлакова

«Спорт-пакет» нашей машины предполагает увеличенный размер дисков и низкопрофильную резину. И даже на таких колесах автомобиль сохраняет приличную плавность хода вкупе с собранностью, до последнего защищая вас от жестких ударов.

Пробоев удалось избежать Фото: Ольга Бурлакова

Но всё же чудес не бывает, и на острых ямах и разбитых рельсах рельеф скрупулёзно считывается и передается в салон, хотя критические пробои на новосибирских дорогах мы нигде так и не словили.

Стоит российский Mercedes-Benz E-класса от 3 150 000 рублей Фото: Ольга Бурлакова