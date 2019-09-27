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Тест-драйв

Первый русский «Мерс»: новый «Мерседес-Бенц», сделанный русскими руками на заводе Путина

Тест-драйв: Mercedes-Benz Е-класса с толстой краской и русскими особенностями

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Немецкая машина сделана в России

Немецкая машина сделана в России

В Новосибирск привезли первые «Мерседесы», сделанные на отечественном заводе под Москвой — сначала на конвейер там встал популярный седан Mercedes-Benz E-klasse. Мы попытались найти в машине следы русской сборки, проверили её на ходу, измерили слой лакокрасочного покрытия: чем же отличается российский Mercedes от немецкого — подробнее в тест-драйве авторедактора НГС Дмитрия Косенко. 

Mercedes-Benz E-класса

Mercedes-Benz E-класса

Наш белый Mercedes-Benz E-класса (предоставлен официальным дилером «СТС-Автомобили») только-только сошел с конвейера завода Daimler AG в подмосковном Есипово. Совсем недавно это предприятие открыл сам Владимир Путин, который является известным поклонником «Мерседесов» и всю свою президентскую жизнь ездил только на них, лишь недавно пересев на отечественный «Аурус».

Внешне машина не отличается от других, немецких «Мерседесов»

Внешне машина не отличается от других, немецких «Мерседесов»

Внешне машина, сделанная ООО «Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг Руc», ничем не отличается от других, немецких «Мерседесов».

Вин-код у российских «Мерседесов» имеет особенность — начинается с буквы Z<br>

Вин-код у российских «Мерседесов» имеет особенность — начинается с буквы Z

Только табличка в проеме передней правой двери напоминает о нашем производителе — здесь почему-то указано ООО «ДК РУС» (совместное предприятие немцев с отечественным КАМАЗом, «ДАЙМЛЕР КАМАЗ РУС»). Да ещё вин-код у российских «Мерседесов» имеет особенность — начинается с буквы Z.

Все зазоры в порядке

Все зазоры в порядке

Все зазоры в порядке, краска без изъянов, хромированные детали подогнаны с высокой точностью.

Краски на отечественном заводе не жалеют

Краски на отечественном заводе не жалеют

Краски на отечественном заводе не жалеют, впрочем, это особенность «Мерседесов». Толщина лакокрасочного слоя на дверях и задних крыльях — около 270 микрон,…

Часть оперения сделана из алюминия

Часть оперения сделана из алюминия

… крыши — более 300 микрон. Кстати, передние крылья, капот и крышка багажника на этом автомобиле сделаны из алюминия.

Детали и агрегаты привозят из Германии

Детали и агрегаты привозят из Германии

Именно кузовщина — наиболее «российское звено» в этой машине. Завод ведь полного цикла, кузова сваривают и окрашивают наши люди. Остальные-то детали и агрегаты привозят из Германии в готовом виде.

Салон Е-класса

Салон Е-класса

Так что в салоне этого Е-класса всё выглядит и пахнет, как в любом другом «Мерседесе»: кожаная обивка панелей, деревянные вставки, огромный двойной планшет приборки и мультимедийной системы.

Несенсорный дисплей

Несенсорный дисплей

Мультимедийку, кстати, решили в Е-классе не обновлять, поэтому здесь стоит не современная MBUX, а старая Comand с ещё несенсорными дисплеем.

Новый руль

Новый руль

Хотя некоторые элементы нового интерфейса все-таки есть — маленькие сенсорные тачпады на спицах руля, с помощью которых можно управлять бортовым компьютером и лазить по меню.

Кресла с усиленной боковой поддержкой

Кресла с усиленной боковой поддержкой

Этот автомобиль поставлен со спорт-пакетом, который включает в себя кресла с усиленной боковой поддержкой. До того усиленной, что поначалу чувствуешь себя буквально сдавленным этими валиками. Затем привыкаешь и по достоинству оцениваешь сиденья на крутых виражах.

Салон собран качественно

Салон собран качественно

Поиски нюансов российской сборки в салоне, в общем-то, ни к чему не привели — всё на высоте. Разве что правый передний динамик на двери на одном треке как-то подозрительно начал похрюкивать, но затем перестал.

Объем багажника&nbsp;— 540 литров

Объем багажника — 540 литров

Еще вызвал вопросы багажник — обивка тут какая-то простенькая. Электропривода крышки нет, но это уже вопросы не сборки, а самой модели. Объем багажника в Е-классе хорош — 540 литров.

Под капотом&nbsp;— 2-литровый 197-сильный турбированный бензиновый двигатель

Под капотом — 2-литровый 197-сильный турбированный бензиновый двигатель

Под капотом — 2-литровый 197-сильный турбированный бензиновый двигатель, весьма тяговитый и эластичный. Его крутящий момент — 320 Н*м, двигатель разгоняет полноприводную 1,7-тонную машину до сотни за 7,5 секунды.

Поведение машины можно подобрать точно под себя

Поведение машины можно подобрать точно под себя

Поведение машины, её реакции можно подобрать точно под себя — здесь есть комфортный режим, спортивный, «Спорт+» и индивидуальный. Последний позволяет раздельно настраивать остроту руля, реакции на педаль газа, работу системы стабилизации.

В азартном «Спорт+» система стабилизации совсем расслабленная

В азартном «Спорт+» система стабилизации совсем расслабленная

Например, в азартном «Спорт+» система стабилизации совсем расслабленная — машина уже вовсю скользит задней осью, а электроника всё еще позволяет это делать, но потом конечно, подтормаживает машину.

На парковке баранка становится легкой

На парковке баранка становится легкой

«Спортивный» руль, разумеется, становится тяжелее, усилие на нем чистое, без вязкости, реактивное действие плавное. На парковке баранка становится совсем легкой — маневрировать удобно.

«Спорт-пакет» предполагает увеличенный размер дисков и низкопрофильную резину

«Спорт-пакет» предполагает увеличенный размер дисков и низкопрофильную резину

«Спорт-пакет» нашей машины предполагает увеличенный размер дисков и низкопрофильную резину. И даже на таких колесах автомобиль сохраняет приличную плавность хода вкупе с собранностью, до последнего защищая вас от жестких ударов.

Пробоев удалось избежать&nbsp;

Пробоев удалось избежать 

Но всё же чудес не бывает, и на острых ямах и разбитых рельсах рельеф скрупулёзно считывается и передается в салон, хотя критические пробои на новосибирских дорогах мы нигде так и не словили.

Стоит российский Mercedes-Benz E-класса от 3 150 000 рублей

Стоит российский Mercedes-Benz E-класса от 3 150 000 рублей

Стоит российский Mercedes-Benz E-класса точно так же, как и его немецкий собрат — от 3 150 000 рублей за задний привод. Полноприводные модификации, да с моторами помощнее — уже дороже, до 4 720 000 рублей.

Интересуетесь машинами и всем, что с ними связано? Почитайте исповедь таксиста: как зарабатывают 70 тысяч в такси и почему операторы уронили цены.

Внимание, рубрика «Где дороги?» Присылайте на news@ngs.ru фотографии с самыми огромными ямами, с запущенными улицами, с бестолковым дорожным ремонтом, с разбитыми тротуарами и с самыми курьёзными последствиями работы дорожников.

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    КОММЕНТАРИИ (13)

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    27 сен 2019 в 08:22

    Корыто обыкновенное, на верёвке в сто таскать будут и на обочине на аварийке стоять будет все время

    Иван
    27 сен 2019 в 09:00

    Делали Мерседес, а получились Жигули)))))

    Шкаff
    27 сен 2019 в 08:48

    Если качество сборки будет, как у камри отечественной сборки - то даром этот мерс не нужен.
    А с крутых спецов с толщинометрами всегда дико угарал.