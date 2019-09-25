Вкус Новосибирска: куда идти за местными блюдами, которых нет больше нигде

В пышечную можно вести любых гостей издалека, кроме людей из Санкт-Петербурга (у них пышки лучше) Фото: Стас Соколов

Приезжая в новую страну или регион России, человек обычно пытается найти какие-то заведения с едой, характерной именно для этого места. А вот теперь представьте себе, что такие гости приехали к вам и просят вас отвести их куда-нибудь в Новосибирске. Обозреватель НГС.Афиша, которому такой вопрос задают регулярно, составил для себя список новосибирских гастрономических достопримечательностей. С сибирской кухней в Новосибирске непросто. Если задать «Яндексу» вопрос «сибирская кухня Новосибирск», то первые штук десять выдач будут про мебель. Это в принципе довольно репрезентативный показатель общественного интереса к предмету. На всякий случай замечу, что речь не идёт просто про хорошие рестораны — интересных заведений, которые «не хуже московских», у нас хватает, — но вести гостя из Берлина, Москвы или Ростова в Новосибирске есть пиццу, стейки или том-ям как-то нелепо, согласитесь: такого добра хватает везде. А вот для того, чтобы продемонстрировать нечто специфическое, сибирское, придётся пораскинуть мозгами. В смысле — мыслить шире.

Буззы (дацан в Нижней Ельцовке и сеть «Хан Буз»)



Буузы в Новосибирске сейчас можно попробовать во многих местах. Так они выглядят в юрте при дацане на Нижней Ельцовке Фото: Стас Соколов

Буузы, разумеется, блюдо бурят-монгольское и для Новосибирска они тоже до сих пор отчасти экзотика. Но если ваши гости приехали из европейской части России, то скорее всего для них что Новосибирск, что Бурятия — одна Сибирь. Опять же, можно рассказать им историю про славную победу Ермака над ханом Кучумом, которая случилась в районе впадения речки Ирмень в Обь. А Кучум вполне мог есть что-то похожее.



Интерьер юрты, конечно, мало говорит о быте новосибирцев, но гостям издалека может понравиться Фото: Стас Соколов

Если вы решили пойти по буузам, то здесь можно предложить два варианта. Самый радикальный — поехать в юрту в Нижней Ельцовке (Зелёная Горка, 1/1А). Здесь одновременно можно посетить небольшой дацан. У буддистов вообще-то не принято есть животных, но они относятся ко всему философски: всегда ведь есть будущая жизнь, чтобы исправить ошибки прошлой. Сами буузы, по моему мнению, хороши, но не представляют собой ничего выдающегося. Однако атмосфера места добавляет им очарования, конечно.



«Хан Буз» продаёт традиционную бурят-монгольскую еду в формате современного фаст-фуда Фото: Стас Соколов

Если времени ездить так далеко нет или вы в принципе хотели бы чего-то более современного, то можно просто отправиться в одну из точек сети «Хан Буз» (благо, их уже девять штук) , которая интересна тем, что это местная сеть, построившая свой бизнес на такой вот сибирской еде. Блинами, шаурмой и хот-догами никого не удивить, а вот буузами и шулепом — можно попробовать.



Пельмени с пелядью и карасукская говядина (ресторан #СИБИРЬСИБИРЬ)



Пельмени с пелядью в шампанском с тремя видами икры за 760 рублей Фото: предоставлено рестораном #СибирьСибирь

Ресторан, который изначально создан именно для того, чтобы водить туда гостей и туристов. Тут вам и полный набор визуальных сибирских мифов (от валенок до клюшек хоккейной компании «Сибирь»). Честно говоря, для постоянно живущего в Новосибирске человека плотность всей этой предметной среды кажется чрезмерной, но в случае когда вам нужно показать гостям «что-то местное» — это идеальный вариант.



Филе карасукской говядины с соусом из кваса за 1140 рублей Фото: Стас Соколов

В смысле еды здесь тоже хватает местной экзотики: тут вам и строганина из муксуна, и карпаччо из оленины с можжевельником, и перцы с лосятиной. Есть и региональные специалитеты, так сказать. Например, с недавнего времени в Новосибирской области всё активней стали разводить и продавать пелядь. В «СибирьСибири» с пелядью делают пельмени (там ещё три вида икры и шампанское) и биточки. Ну если уж гости будут настаивать на каких-то исключительно местных специалитетах, то закажите им филе карасукской говядины с соусом из кваса. Где, в каком Париже или Токио, скажите мне, можно попробовать говядину из Карасука? Вот так-то!



Хот-дог с майонезом и морковкой («Хот-дог Мастер»)



Павильоны «Хот-дог Мастера» можно заметить издалека по очередям Фото: Стас Соколов

И не нужно тут хихикать. Во-первых, он дико популярен (вы же читали все эти советы про то, что нужно есть там, где едят местные). Во-вторых, это чуть ли не единственное заведение, где очереди. С чисто гастрономической точки зрения, сочетание майонеза, морковки по-корейски и разогретой сосиски из магазина в половинке батона тоже можно считать местными специалитетом. В Москве и Питере хот-доги преимущественно американского образца — с длинной сосиской, которую кладут в булочку, разрезанную вдоль.

Пышки и водка («Пышечная»)



Пышки из «Пышечной» на Станиславского давно стали городской достопримечательностью Фото: Стас Соколов

Самое старое кафе Новосибирска, сохранившее (не полностью, но в целом) дизайн 60-летней давности. Выложенное битым кафелем панно на стене когда-то выглядело банальностью — так много где делали за неимением других способов украсить интерьер (и за обилием художников), — но сейчас это место выглядит действительно стильно. Точнее, винтажно. Видите, несколько красивых слов, а как всё сразу поменялось. В качестве бонуса к «Пышечной» прилагается, кстати, вся улица Станиславского, где расположено заведение. Это одно из тех немногочисленных мест в Новосибирске, где город выглядит цельным, соразмерным.



Напоминаю, кстати, что в «Пышечной» можно не только поесть пышек с беляшами, но и выпить по рюмашке, так что не стесняйтесь, заказывайте, чего уж там будет в вино-водочной карте. Если вдруг ваши гости будут из Питера, на всякий случай будьте готовы к тому, что они скажут: «Наши пышки лучше»: они действительно лучше.

Блюда из русской печи («Добрянка» в ТРЦ «Эдем»)



Большая русская печь уже сама по себе делает магазин в ТЦ «Эдем» уникальным Фото: Стас Соколов

В «Добрянке», конечно, нет ничего специфически сибирского (даже придумавший для неё кухню эксперт русской традиционной кулинарии Максим Сырников живёт в европейской части России), но так уж получилось, что сложился этот проект именно здесь, в Новосибирске — возможно, поэтому мы здесь его не так уж высоко ценим. А вот интересующиеся гастрономией и гости регулярно им восхищаются, поскольку ничего подобного ни в одном городе нет. Рестораны с хорошей русской кухней имеются, да, супермаркеты с богатой кулинарией тоже есть, но чтобы где-то стояла огромная трехподовая печь, в которой потоком делали бы мясо, каши, пироги и прочие радости жизни — такого больше пока не случилось нигде. Так что смело можете везти гостей в «Добрянку», заодно и погуляете по Академгородку — он прекрасен в любое время года.



Гурьевская каша из «Добрянки», которую готовят в русской печи Фото: Стас Соколов