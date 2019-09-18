Съешь бобра и лапки орла: 9 необычных блюд, которые можно попробовать только в одном месте города

Новосибирск — город довольно консервативный. Рестораны здесь не так часто рискуют готовить что-то необычное (а те, что рискуют, долго не живут). Поэтому найти в наших заведениях какую-то экзотику — дело непростое. Но нетривиальные блюда всё же есть, главное — знать места. Обозреватель НГС.Афиша собрал десяток блюд, которые можно встретить только в каком-то одном, максимум в паре-тройке ресторанов и кафе. Когти Феникса (Shifu)



Порция из десяти куриных лапок стоит в Shifu 299 рублей Фото: Стас Соколов

Вообще-то это просто куриные лапы. Бросовая вещь — их даже в нормальном-то супермаркете далеко не всегда можно встретить, вернее искать такое в магазинах для бедных. Оно и понятно, мяса в этих лапках — кот наплакал, зато коллагена столько, что даже бульон обычный не сваришь. Но китайцы — народ смекалистый и научились из этих практически отходов делать интересную закуску. Куриные лапки вымачиваются в специальном маринаде, потом долго томятся. В результате получается блюдо пугающее, но увлекательное, как семечки. В «Шифу», правда, сжалились над посетителями и предварительно состригают с лапок когти (в оригинале нет).



Лягушачьи лапки («Син Хун Гван»)



Жареные лягушачьи лапки за 1000 рублей в «Син Хун Гван» Фото: Стас Соколов

Лягушачьи окорочка как-то больше ассоциируются с французской кухней (хотя в самой Франции полно людей, которые ни разу их не ели). Но в ресторанах подороже эти самые лапки готовят редко, поскольку их никто особенно не ест. Всё-таки публика, которая идет в престижное заведение, хочет чего-то более основательного. А вот в ресторане северокорейской кухни лягушатина выглядит вполне органично. Их тут делают острыми, обжаривая в масле, как закуску к пиву. Вместо пива, кстати, можно взять местный «рисовый квас».

Разварной бобёр («Австрия»)



В принципе, любое животное может быть употреблено в пищу. Но за те тысячи лет, как человек научился разводить живность (вместо того чтобы охотиться на неё), у нас сформировались определенные представления о съедобном и не очень. И вот бобёр в эту парадигму явно не вписывается. Но в «Австрии» решили не идти на поводу у стереотипов и варят бобрятину, подавая её «с кореньями». Говорят, похоже одновременно на индейку и кролика. И стоит, кстати, недорого (380 рублей). Как говорится, съел бобра — спас дерево. Ну или наоборот — каждый выбирает для себя.



Колбаса из медвежатины (#СИБИРЬСИБИРЬ)



Медведь в ресторане #СИБИРЬСИБИРЬ присутствует не только в виде скульптуры, но и имеется в меню Фото: Стас Соколов

Целенаправленно медвежатину на мясо не добывают. Зверя этого бьют ради желчи, ради шкур. Но раз уж добыли, то пытаются и мясо пристроить. Вкус у медвежатины, скажем так, специфический, не всякому понравится. Поэтому самый надежный способ её приготовить, чтобы посетители ресторана остались довольны, — сделать из медведя колбасу. Как бы жестоко это ни звучало. Подают здесь колбасу из медвежатины с краснокочанной капустой и хурмой, что должно подчеркнуть необычное мясо. Стоит этот аттракцион недешево (980 рублей), но, с другой стороны, обычный стейк премиального отруба обойдется дороже.

Паэлья («Гриль и Бутыль»)



Паэлью в «Гриль и бутыль» готовят только раз в неделю. Порция с бокалом вина обойдется в 799 рублей Фото: Стас Соколов

Паэлья — одно из череды великих блюд из риса (куда входят и плов, и ризотто, и китайский рис в воке). Смотрится она красиво, но у неё есть один недостаток. По-хорошему паэлью нужно готовить (как и плов, кстати) большими объемами. Но только (в отличие от плова) съедать сразу. Поэтому постоянно в меню это блюдо никто не держит. В «Гриле и бутыли» его тоже не делают постоянно. Но выделили для паэльи один день недели — четверг, и готовят сразу большую сковороду, причём происходит это прямо в зале. Так что если вы соскучились по паэлье (а вырваться на родину этого блюда — в Валенсию — не позволяют дела) или просто хотите попробовать, что это такое, то вот вам рабочий вариант.



Пончики с беконом («Хочу пончик!»)



Пончик с беконом из кондитерской «Хочу пончик!»

Пончики в нашем понимании — это такая сладкая штука, простой десерт. Но вообще-то пончик — это просто кусок теста, приготовленный в кипящем масле. А уж что там с ним идёт в комплекте, другой разговор. Микросеть «Хочу пончик!» пытается приучить новосибирцев к пончикам с непривычными добавками и начинками. Есть тут и рыба, и паштет, но самое вышибающее сочетание, конечно, — пончики с беконом.

Бретонские галеты («Креп де кофе»)



Гречневый блин с яйцом из «Креп де Кофе» Фото: Стас Соколов

Слово «галета» в русском языке обозначает сухое несладкое печенье. Во французском с ним тоже нет определенности (это может быть и большой сладкий пирог). Но в случае с бретонскими галетами мы имеем дело с гречневыми блинами. Которые обязательно пекутся с добавками — в ход идёт всё, что подвернется под руку (от яиц до морепродуктов). В «Креп де кофе» бретонские галеты делают, правда, немного адаптированными к нашим вкусам.

Веганская пицца (Green Pizza)



Веганская «Маргарита» стоит 430 рублей (за круг 28 см) Фото: Стас Соколов

Пицца — один из символов неправильного (но, блин, вкусного) питания. В ней есть всё, что сводит с ума диетологов, — от обилия глютена до колбасы. И вот ребята из необычной пиццерии в Кировском районе научились делать нечто, что выглядит как пицца, но не содержит почти ничего, никаких продуктов, без которых настоящая пицца не существует. Тут нет ни моцареллы (её заменяет растительный сыр), ни колбасы, даже тесто в одной из вариаций используется безглютеновое — на основе рисовой муки. Получается странно, но интересно. Даже если вы не веган.

