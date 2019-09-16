Ты ему слово, он тебе два: проверьте, сумеете ли вы переспорить инспектора ДПС

Мимо инспектора мы едем, сжав ягодицы и неистово соблюдая ПДД, а если тот взмахнёт жезлом, вспоминаем всю свою жизнь и готовы каяться или воевать до первой крови. На самом деле, отношения водителей с инспекторами очень формализованы: если знать их основы (и соблюдать правила), ничего страшного в этих встречах нет. Давайте проверим, можете ли вы спокойно и аргументированно отстаивать свою правоту при встрече с инспектором ДПС. Если вдруг покажете низкий балл, вам поможет специальный выпуск проекта «ПДД для бывалых», посвящённый общению с ГИБДД. Ну, а другие полезные тесты хранятся здесь.

