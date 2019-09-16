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Ты ему слово, он тебе два: проверьте, сумеете ли вы переспорить инспектора ДПС

Тест на умение «побазарить» с полицейским на дороге

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Этот жест приводит некоторых в ступор, но не волнуйтесь: инспекторы тоже люди и закон налагает на них множество ограничений

Фото: Артем Краснов

Мимо инспектора мы едем, сжав ягодицы и неистово соблюдая ПДД, а если тот взмахнёт жезлом, вспоминаем всю свою жизнь и готовы каяться или воевать до первой крови. На самом деле, отношения водителей с инспекторами очень формализованы: если знать их основы (и соблюдать правила), ничего страшного в этих встречах нет. Давайте проверим, можете ли вы спокойно и аргументированно отстаивать свою правоту при встрече с инспектором ДПС. Если вдруг покажете низкий балл, вам поможет специальный выпуск проекта «ПДД для бывалых», посвящённый общению с ГИБДД. Ну, а другие полезные тесты хранятся здесь.

Вас остановил экипаж ДПС. Инспектор представился и сказал, что необходимо проверить документы. Законно ли это, если вы не нарушали?

    После остановки вы обязаны...

      Что из перечисленного вы не обязаны возить в машине?

        Вы поздно заметили жест инспектора и проехали мимо. Инспекторы догнали вас на патрульной машине и потребовали остановиться. За это вам грозит...

          Инспектор обнаружил у вас просроченный штраф. Он может...

            Что необходимо инспектору, чтобы начать освидетельствование водителя на состояние опьянения?

              Инспектор считает, что вы нарушили правила обгона, выехав на встречную полосу через двойную сплошную линию. В этом случае он оформляет...

                Вы попали в мелкое ДТП и договорились со второй стороной о компенсации ущерба. Можете ли вы разъехаться без уведомления ГИБДД?

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                    КОММЕНТАРИИ (16)

                    Qwerty
                    16 сен 2019 в 09:06

                    Да можно было бы поспорить да не с кем... В городе за полгода гайцов видел раза три. Поэтому спокойно катаюсь, попивая пиво...

                    Фото пользователя
                    16 сен 2019 в 09:09

                    места надо знать, где держаться левого ряда, вот и всё. профит

                    Фото пользователя
                    16 сен 2019 в 09:08

                    а зачем с ними спорить? когда останавливают, выходишь из машины, и показываешь документы, им нравится такое уважение, зачастую , даже не штрафуют. профит