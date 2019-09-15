Бастион отчаянных. Сотня семей купила квартиры в новостройке — суд запретил в ней жить

Дом на улице Рябиновая, 8 стр. в разных справочниках отмечен с разными адресами, а в некоторых на его месте и вовсе — частный дом

Суд запретил компании «Сибэкострой» эксплуатировать новый дом на улице Рябиновая, 8 стр. Что это значит, застройщик не понял и намерен обжаловать решение суда, получив разъяснения. Между тем в доме уже около двух лет живут люди, всего около ста семей, и теперь им может грозить отключение от света, воды и отопления, а в худшем случае — выселение. Корреспонденты НГС побывали в доме, где незаконно живут люди, узнали, как они на это решились, и поговорили с самим застройщиком. Яркий бело-голубой панельный дом на улице Рябиновой, 8 выглядит как сотни других подобных домов по всему Новосибирску: относительно новый, обжитый, с ухоженной зеленью перед домом и уже потрепанной детской площадкой с качелями. Если бы не склад техники за железным забором перед домом и не сама стройка с другой стороны, его даже не пришло бы в голову назвать новостройкой.



Территория уже давно ничем не напоминает стройплощадку Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Между тем по документам, несмотря на занавески на большинстве окон и бельё на лоджиях, это даже не новостройка, а стройка: формально дом, в котором уже около двух лет живёт почти сотня семей, не сдан. 10 сентября суд по требованию Госстройнадзора фактически наложил запрет на проживание в нём до получения всех документов — судья решил, что дом, не принятый комиссией, может угрожать безопасности его жильцов.

Как объяснила юрисконсульт компании-застройщика «Сибэкострой» Зоя Шкарупа, сдать дом в конце 2016 года, как планировалось, помешали проволочки. По словам директора компании-застройщика Василия Коконкина, при нормативных сроках в 3 месяца документы дома рассматривают уже 8. Но получить необходимый документ он рассчитывает при удачном стечении обстоятельств к 10 октября. При неудачном — к 20.



Директор «Сибэкостроя» Василий Коконкин признался, что и сам живёт в несданном доме, и заверил дольщиков, что его выселят первым Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Там есть нюансы. Многие же переделали квартиры, никто не спрашивал. После прохода БТИ все переделки выползли наружу. Эти дела надо узаконить. Ну, здесь стоящие, сами посмотрите внутрь себя, и можете смело сказать, у кого сейчас вместо зала сделана кухня, вместо кухни — комната. Есть такие здесь? Есть. Правильно я говорю? — укорил собравшихся вечером 11 сентября на детской площадке дольщиков Коконкин.

— Правильно, — виновато закачали головами в ответ те.

Небольшая пристройка в проекте появилась, когда мэрия внезапно подняла стоимость аренды земли, чтобы окупить её, рассказал Коконкин Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Помимо перепланировок, узаконить нужно и пристройку: после экспертизы компания должна получить новое разрешение на строительство, в котором она будет проходить вторым этапом и не должна помешать вводу самого дома. Сейчас здесь активно работают строители, они же и занимают практически готовые помещения: здесь находятся главный инженер, прораб, дежурный электрик. После сдачи их место займут работники четырёх небольших офисов.



На пристройке ещё идут работы — сдать её планируют вторым этапом в следующем году Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Непонятное решение суда застройщик намерен обжаловать, но пока фактически оно означает, что дом могут отключить от коммунальных услуг, а всех его жильцов — выселить, говорила НГС Зоя Шкарупа.

Местные жители к ситуации относятся на удивление спокойно. Все, с кем удалось поговорить корреспондентам НГС, признаются, что знают о том, что у застройщика возникли проблемы с вводом дома. Некоторые даже рассказали, что после заселения сдали и один из соседних домов, но их это не смущает.



Местные жители в основном не сомневаются, что дом в итоге сдадут Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Ничего страшного не происходит, кто-то панику поднимает, — считает дольщица новостройки Ольга Хохлова. — Там по документам что-то неправильно, но к эксплуатации дом готов.



Её сосед по дому Иван говорит, что у него претензий к застройщику нет: территория ухоженная, есть детская площадка, во дворе тихо и спокойно, над подъездами даже есть камеры видеонаблюдения. Иван покупал квартиру в ипотеку и отметил, что банк ситуация тоже не беспокоит — по крайней мере ему из банка по этому поводу не звонили, а платежи он вносит вовремя.

— Я верю, что [застройщик ситуацию решит]. Жильё же уже построено. Что, его просто снесут? А банки? У многих же ипотеки. Это непросто, — рассуждает мужчина.



Многие семьи, как говорит и застройщик, и местные жители, вынуждены были рискнуть на переезд до сдачи дома, потому что больше жить им было негде Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— Мы, конечно, переживаем, не готовы [выселяться], — признался ещё один житель дома, представившийся Игорем Григорьевичем. — Но застройщик довольно порядочный, я его знаю лично, поэтому думаю, что сдастся дом. Тем более, что он пошёл на такие условия: пока мы живём, мы ни за что не платим.

В «Сибэкострое» эту информацию подтвердили: до официального ввода дома все затраты на его содержание компания взяла на себя. На общем собрании дольщиков Василий Коконкин рассказал, что мусор ему и вовсе приходится вывозить лично: договор с оператором заключить оказалось сложно. Как уточнила Ольга Хохлова, жители скидываются только на дворника: по 100 рублей летом, по 200 — зимой.



Проблемы, заметил Василий Коконкин, возникли ещё и из-за несогласованных перепланировок в несданном доме, которые «выплыли» на комиссии Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Проблем с отсутствием прописки или зарегистрированной собственности на квартиры, в которых люди живут не первый год, местные жители, кажется, не испытывают.

— Единственное, у нас, например, армянская семья живёт, хозяину нужно пенсию получать, а он без прописки. Но он где-то на стороне прописался, — рассказал житель одного из подъездов Борис.

Сам он прописался у дочери в этом же квартале, так что без проблем прикрепился к ближайшей поликлинике. У остальных жителей, которые согласились поговорить с корреспондентом НГС, оказалась оформлена регистрация в других районах города.



Вместо того, чтобы беспокоиться из-за слухов о выселении, директор компании-застройщика предложил жителям дома подумать о том, кто будет управлять домом, когда его наконец сдадут: платить за их проживание ему, по его словам, «не кайфово» Фото: Ольга Бурлакова / НГС

— В детский сад мы стоим на очереди, поликлиника здесь, и мы прикреплены — прописка же роли не играет, — пожал плечами Иван.

Ещё одна жительница дома Наталья на вопрос, не страшно ли было заезжать в несданный дом только отмахнулась:

— У меня муж — инвалид первой группы, он колясочник — я рискнула и заехала. И ничего. Но у меня было такое положение, мы из другого города приехали, там [квартиру] продали и переехали. Я не боялась. Я об этом даже не думала, мы были просто уверены. В первый раз, что ли. Мы в какой стране живём? Мы 90-е пережили, есть нечего было, а детей поднимали. А вы говорите о каких-то… Ой, это даже смешно.



Местные жители подходили к Коконкину с вопросом, чем они лично могут помочь, чтобы дом сдали быстрее Фото: Ольга Бурлакова / НГС

Василий Коконкин говорит, что таких семей, продавших своё жильё или переехавших из других городов, в доме много, и они сами попросили пустить их в дом раньше.

— Обращались дольщики и просили: можно мы зайдём на ремонт и житьё? Я понимал, что нарушаю в некотором роде закон, но кроме закона РФ есть ещё общечеловеческий закон, — заметил он. — Чисто по-человечески я считаю это решение правильным. Представьте, если бы какая-нибудь коза или корова на Ноев ковчег просилась, а Ной бы ей сказал: «Не-не-не, у меня место есть, но я тебя не пущу».



В том, что дом введут, никто не сомневается: «Не снесут же» Фото: Ольга Бурлакова / НГС