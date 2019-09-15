Бастион отчаянных. Сотня семей купила квартиры в новостройке — суд запретил в ней жить

Дом на улице Рябиновая, 8 стр. в разных справочниках отмечен с разными адресами, а в некоторых на его месте и вовсе — частный дом
Фото: Ольга Бурлакова / НГС
Суд запретил компании «Сибэкострой» эксплуатировать новый дом на улице Рябиновая, 8 стр. Что это значит, застройщик не понял и намерен обжаловать решение суда, получив разъяснения. Между тем в доме уже около двух лет живут люди, всего около ста семей, и теперь им может грозить отключение от света, воды и отопления, а в худшем случае — выселение. Корреспонденты НГС побывали в доме, где незаконно живут люди, узнали, как они на это решились, и поговорили с самим застройщиком.
Яркий бело-голубой панельный дом на улице Рябиновой, 8 выглядит как сотни других подобных домов по всему Новосибирску: относительно новый, обжитый, с ухоженной зеленью перед домом и уже потрепанной детской площадкой с качелями. Если бы не склад техники за железным забором перед домом и не сама стройка с другой стороны, его даже не пришло бы в голову назвать новостройкой.
Между тем по документам, несмотря на занавески на большинстве окон и бельё на лоджиях, это даже не новостройка, а стройка: формально дом, в котором уже около двух лет живёт почти сотня семей, не сдан. 10 сентября суд по требованию Госстройнадзора фактически наложил запрет на проживание в нём до получения всех документов — судья решил, что дом, не принятый комиссией, может угрожать безопасности его жильцов.
Как объяснила юрисконсульт компании-застройщика «Сибэкострой» Зоя Шкарупа, сдать дом в конце 2016 года, как планировалось, помешали проволочки. По словам директора компании-застройщика Василия Коконкина, при нормативных сроках в 3 месяца документы дома рассматривают уже 8. Но получить необходимый документ он рассчитывает при удачном стечении обстоятельств к 10 октября. При неудачном — к 20.
— Там есть нюансы. Многие же переделали квартиры, никто не спрашивал. После прохода БТИ все переделки выползли наружу. Эти дела надо узаконить. Ну, здесь стоящие, сами посмотрите внутрь себя, и можете смело сказать, у кого сейчас вместо зала сделана кухня, вместо кухни — комната. Есть такие здесь? Есть. Правильно я говорю? — укорил собравшихся вечером 11 сентября на детской площадке дольщиков Коконкин.
— Правильно, — виновато закачали головами в ответ те.
Помимо перепланировок, узаконить нужно и пристройку: после экспертизы компания должна получить новое разрешение на строительство, в котором она будет проходить вторым этапом и не должна помешать вводу самого дома. Сейчас здесь активно работают строители, они же и занимают практически готовые помещения: здесь находятся главный инженер, прораб, дежурный электрик. После сдачи их место займут работники четырёх небольших офисов.
Непонятное решение суда застройщик намерен обжаловать, но пока фактически оно означает, что дом могут отключить от коммунальных услуг, а всех его жильцов — выселить, говорила НГС Зоя Шкарупа.
Местные жители к ситуации относятся на удивление спокойно. Все, с кем удалось поговорить корреспондентам НГС, признаются, что знают о том, что у застройщика возникли проблемы с вводом дома. Некоторые даже рассказали, что после заселения сдали и один из соседних домов, но их это не смущает.
— Ничего страшного не происходит, кто-то панику поднимает, — считает дольщица новостройки Ольга Хохлова. — Там по документам что-то неправильно, но к эксплуатации дом готов.
Её сосед по дому Иван говорит, что у него претензий к застройщику нет: территория ухоженная, есть детская площадка, во дворе тихо и спокойно, над подъездами даже есть камеры видеонаблюдения. Иван покупал квартиру в ипотеку и отметил, что банк ситуация тоже не беспокоит — по крайней мере ему из банка по этому поводу не звонили, а платежи он вносит вовремя.
— Я верю, что [застройщик ситуацию решит]. Жильё же уже построено. Что, его просто снесут? А банки? У многих же ипотеки. Это непросто, — рассуждает мужчина.
— Мы, конечно, переживаем, не готовы [выселяться], — признался ещё один житель дома, представившийся Игорем Григорьевичем. — Но застройщик довольно порядочный, я его знаю лично, поэтому думаю, что сдастся дом. Тем более, что он пошёл на такие условия: пока мы живём, мы ни за что не платим.
В «Сибэкострое» эту информацию подтвердили: до официального ввода дома все затраты на его содержание компания взяла на себя. На общем собрании дольщиков Василий Коконкин рассказал, что мусор ему и вовсе приходится вывозить лично: договор с оператором заключить оказалось сложно. Как уточнила Ольга Хохлова, жители скидываются только на дворника: по 100 рублей летом, по 200 — зимой.
Проблем с отсутствием прописки или зарегистрированной собственности на квартиры, в которых люди живут не первый год, местные жители, кажется, не испытывают.
— Единственное, у нас, например, армянская семья живёт, хозяину нужно пенсию получать, а он без прописки. Но он где-то на стороне прописался, — рассказал житель одного из подъездов Борис.
Сам он прописался у дочери в этом же квартале, так что без проблем прикрепился к ближайшей поликлинике. У остальных жителей, которые согласились поговорить с корреспондентом НГС, оказалась оформлена регистрация в других районах города.
— В детский сад мы стоим на очереди, поликлиника здесь, и мы прикреплены — прописка же роли не играет, — пожал плечами Иван.
Ещё одна жительница дома Наталья на вопрос, не страшно ли было заезжать в несданный дом только отмахнулась:
— У меня муж — инвалид первой группы, он колясочник — я рискнула и заехала. И ничего. Но у меня было такое положение, мы из другого города приехали, там [квартиру] продали и переехали. Я не боялась. Я об этом даже не думала, мы были просто уверены. В первый раз, что ли. Мы в какой стране живём? Мы 90-е пережили, есть нечего было, а детей поднимали. А вы говорите о каких-то… Ой, это даже смешно.
Василий Коконкин говорит, что таких семей, продавших своё жильё или переехавших из других городов, в доме много, и они сами попросили пустить их в дом раньше.
— Обращались дольщики и просили: можно мы зайдём на ремонт и житьё? Я понимал, что нарушаю в некотором роде закон, но кроме закона РФ есть ещё общечеловеческий закон, — заметил он. — Чисто по-человечески я считаю это решение правильным. Представьте, если бы какая-нибудь коза или корова на Ноев ковчег просилась, а Ной бы ей сказал: «Не-не-не, у меня место есть, но я тебя не пущу».
Ольга Хохлова говорит, что они живут здесь, как в деревне, хорошо друг друга знают, в том числе лично и самого застройщика Коконкина.
— Застройщик сам здесь проживает, и я думаю, что в первую очередь его будут выселять — у него здесь квартира, — смеётся женщина.
— Я как капитан с тонущего корабля — не побегу первым, — заверил дольщиков Коконкин.
Пока же компания собирает подписи дольщиков под письмом к мэру Новосибирска с вопросом, когда же закончатся бюрократические процедуры и дом официально введут в эксплуатацию.