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Как в макашнице: НГС нашел стихийный чайна-таун на Гагаринской — блюда там дешевле, чем в Азии

На одном фудкорте можно попробовать блюда кухонь пяти стран — от Китая до Таиланда

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Национальные кухни в «Ройял парке» теснят другие концепции

Фото: Стас Соколов

В «Ройял парке» как-то сам собой возник настоящий чайна-таун. После открытия на этой неделе на здешнем фуд-корте точки тайского фастфуда «Том нЯм», количество заведений восточной еды в этом ТРЦ достигло шести. Обозреватель НГС не мог пройти мимо такого феномена и решил собрать впечатления от всех значимых точек. Ради некоторых из них не жалко приехать и из другого конца города.

Фуд-корт в «Ройял Парке» сравнительно невелик — сейчас на нём работает семь заведений с полноценной кухней и несколько «островов», где еду, по сути, только сервируют. Глядя на подбор кухонь, можно решить, что находишься где-нибудь в Юго-Восточной Азии. Здесь есть один глобальный бренд («Бургер Кинг»), одна точка местной сети с американизированной быстрой едой (New York Pizza) и облегченная Италия (Carbonara pasta bar). Всё остальное — это тайская, корейская, китайская, вьетнамская и условно японская кухни).

«Том нЯм»

Первая попытка в Новосибирске сделать тайский фаст-фуд, пригодный для торговых центров. С тайской кухней в Новосибирске вообще как-то странно. Вроде масса людей туда ездит отдыхать (причём началось это больше 20 лет назад), суп том ям можно встретить в самых неожиданных местах, а отдельного заведения с тайской кухней до сих пор нет ни одного. Ну то есть была попытка открыть такую точку в Академгородке, но и она долго не протянула.

«Том нЯм» открылся на месте точки с блюдами русской кухни

«Том нЯм» открылся на месте точки с блюдами русской кухни

«Том нЯм» выглядит как сыроватая пока, но в целом вполне форматная точка на фуд-корте с небольшим меню, конкурентными ценами и сравнительно быстрой подачей. Хотя ждать какого-то богатства вкусов и аутентичных рецептов, конечно, не приходится. Я брал там «фирменный» том ям (199 рублей) и курицу в карри (249 рублей).

Том ям оказался бульоном (вполне сносным), в котором плавало изрядное количество шампиньонов, немного курицы и несколько долек помидорки черри. Уровень остроты меня никто не спросил, и по тайским меркам это было как если бы вы сказали, что вам не добавлять перца чили вообще и ещё несколько раз подходили к повару, чтобы напомнить об этом. Самое смешное, что на дне чашке болтались-таки несколько красных перечных кругляшков. Но, видимо, это была тонкая паприка.

Том ям за 199 рублей не сулит гастрономических открытий

Том ям за 199 рублей не сулит гастрономических открытий

Курица оказалась уже лучше. Хотя в таком блюде всё же ждешь больше соуса. А тут просто кусочки птицы были с этим карри обжарены в воке. Но как простая и в меру экзотическая еда она была неплоха. Хотя, конечно, за 450 рублей (без напитка!) можно сходить в тот же TomYumBar — там вы хотя бы получите удовольствие.

Pho Xua

Самая яркая из новых вьетнамских точек. Во-первых, тут заметно шире меню. Раздел супов не заканчивается на двух-трех разновидностях фо (где вся разница в том, кладут ли в него говядину, курицу или ничего — в вегетарианском варианте). Кроме этого хита здесь можно заказать фо чай (суп с тофу и овощами), фо том (с креветками) и собственную вариацию том яма.

Салат «Ном» (180 рублей) и жареная яичная лапша с курицей ми сао (260 рублей) в заведении Pho Xua

Салат «Ном» (180 рублей) и жареная яичная лапша с курицей ми сао (260 рублей) в заведении Pho Xua

Из холодных закусок стоит обратить внимание на нэм ран — овощи с креветкой в рисовом блинчике (который не обжаривается в масле) — 200 рублей. Хорошо смотрится и жареная яичная лапша ми сао. Она тут получается легкой, яркой, а не лежит в тарелке тяжёлой масляной кучей. Масло и соус при обжарке перешли в лапшу, а не плавают лужицей на дне тарелки.

Маленькая порция фо бо (220 рублей) в Pho Xua

Маленькая порция фо бо (220 рублей) в Pho Xua

Даже фо бо здесь делают как-то интересней, добавляя вкусов и акцентов. Не знаю, например, соответствует ли вьетнамской традиции, если в суп добавить немного очень мелко нарезанного красного лука и чуть-чуть имбиря, но блюдо это делает богаче, даже если лайм закончился (как это было со мной).

Woksy.ru

Точка с не ортодоксально китайской едой, где тем не менее есть вещи, за которыми сюда можно ехать специально. Главный здешний хит — это губаджоу: курица (320 рублей) или свинина (364 рубля) в хрустящем сладковатом кляре. Внимание заслуживает «Цыплёнок генерала Цо» (294 рубля) — покрытые жирной глазурью кусочки курятины с овощами. Есть здесь и жареная лапша с мясом, и даже пара супов.

Губаджоу со свининой (364 рубля) в Woksy.ru

Губаджоу со свининой (364 рубля) в Woksy.ru

С качеством, правда, возможны проблемы. Я, например, взял тут китайских пельменей цзяоцзы (они ближе всего к нашим привычным, по форме похожи на вареники). Так вот в порции не было ни одного цзяоцзы без дырок в шкуре. Некоторые так просто невозможно было есть палочками, поскольку начинка из них вываливалась сквозь дряблую «рубашку». Честно говоря, я вообще сомневаюсь, что их варили для меня (а не просто разогрели). Так что будете заходить сюда — берите мясо или лапшу).

Chingu

Первый и пока единственный корейский фаст-фуд Новосибирска, открылся еще в 2015 году именно в «Ройял парке». Заслуживающая уважение попытка приспособить к условиям торгового центра заведение с настоящей национальной едой. Заказа здесь придётся подождать, а полные порции стоят в большинстве своем за 350 рублей. Но оно того стоит, потому что вы получаете на подносе маленький кусочек иной гастрономической реальности.

Половина порции дендянтиге (298 рублей) в Chingu

Половина порции дендянтиге (298 рублей) в Chingu

Кроме полновесных порций в заведении можно взять половинки основных хитов, которые стоят 298 рублей. За эти деньги у вас будет миска нормального размера (а не тазик, как в случае с полновесной порцией) основного блюда, три закуски и плошка варёного риса. В принципе, это полноценный обед.

Корейская еда не отличается яркостью, а к её вкусам нужно привыкнуть. Но если уж вы открыли их для себя, то они вызывают какое-то наркотическое привыкание. К слову, базовые подходы к кулинарии у корейцев не так уж отличаются от традиционной русской кухни, как это может показаться. Здесь также активнейшим образом используется ферментация (все эти наши огурцы, помидоры и т. д.), здесь есть супы, которые, выглядят так, как будто бы кто-то искал в новой стране ингредиенты, чтобы приготовить привычные щи. В общем, это новый мир вкусов и запахов, который при ближайшем рассмотрении оказывается странно знакомым.

Бибимбаб (399 рублей) в Chingu

Бибимбаб (399 рублей) в Chingu

Помимо перечисленных заведений в «Ройял парке» работает ещё две точки с роллами. Внизу, в подвале, примостилась у входа в супермаркет «Суши Make» со своими роллами поштучно. А прямо на фуд-корте крутят (но уже порционно) японские рулеты в «Аригато». Продукт у обоих довольно стандартный, и идти за ним именно в «Ройял парк» смысла, конечно, нет. Но если вы окажитесь тут в компании и кому-то нестерпимо захочется «Калифорнии», то вам будет куда обратиться.

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    КОММЕНТАРИИ (10)

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    12 сен 2019 в 00:02

    Восточную еду люблю, ведь мы раньше были одной страной и я часто туда ездила. Тогда был Союз и я была молодая. Впрочем, доширак - моя слабость, ни на что его не променяю.

    пенсионерка
    12 сен 2019 в 00:04

    У меня бизнес-идея открыть ресторан японско-китайской кухни или по-простому доширачную, только нужно найти среди местных тро... комментаторов инвесторов.

    Анонимно из Канады
    12 сен 2019 в 02:32

    Чайна-таун? Тогда там должна быть киатйская еда, а не корейская или вьетнамская.