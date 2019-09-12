Как в макашнице: НГС нашел стихийный чайна-таун на Гагаринской — блюда там дешевле, чем в Азии

В «Ройял парке» как-то сам собой возник настоящий чайна-таун. После открытия на этой неделе на здешнем фуд-корте точки тайского фастфуда «Том нЯм», количество заведений восточной еды в этом ТРЦ достигло шести. Обозреватель НГС не мог пройти мимо такого феномена и решил собрать впечатления от всех значимых точек. Ради некоторых из них не жалко приехать и из другого конца города. Фуд-корт в «Ройял Парке» сравнительно невелик — сейчас на нём работает семь заведений с полноценной кухней и несколько «островов», где еду, по сути, только сервируют. Глядя на подбор кухонь, можно решить, что находишься где-нибудь в Юго-Восточной Азии. Здесь есть один глобальный бренд («Бургер Кинг»), одна точка местной сети с американизированной быстрой едой (New York Pizza) и облегченная Италия (Carbonara pasta bar). Всё остальное — это тайская, корейская, китайская, вьетнамская и условно японская кухни).



«Том нЯм»

Первая попытка в Новосибирске сделать тайский фаст-фуд, пригодный для торговых центров. С тайской кухней в Новосибирске вообще как-то странно. Вроде масса людей туда ездит отдыхать (причём началось это больше 20 лет назад), суп том ям можно встретить в самых неожиданных местах, а отдельного заведения с тайской кухней до сих пор нет ни одного. Ну то есть была попытка открыть такую точку в Академгородке, но и она долго не протянула.



«Том нЯм» открылся на месте точки с блюдами русской кухни Фото: Стас Соколов

«Том нЯм» выглядит как сыроватая пока, но в целом вполне форматная точка на фуд-корте с небольшим меню, конкурентными ценами и сравнительно быстрой подачей. Хотя ждать какого-то богатства вкусов и аутентичных рецептов, конечно, не приходится. Я брал там «фирменный» том ям (199 рублей) и курицу в карри (249 рублей).

Том ям оказался бульоном (вполне сносным), в котором плавало изрядное количество шампиньонов, немного курицы и несколько долек помидорки черри. Уровень остроты меня никто не спросил, и по тайским меркам это было как если бы вы сказали, что вам не добавлять перца чили вообще и ещё несколько раз подходили к повару, чтобы напомнить об этом. Самое смешное, что на дне чашке болтались-таки несколько красных перечных кругляшков. Но, видимо, это была тонкая паприка.



Том ям за 199 рублей не сулит гастрономических открытий Фото: Стас Соколов

Курица оказалась уже лучше. Хотя в таком блюде всё же ждешь больше соуса. А тут просто кусочки птицы были с этим карри обжарены в воке. Но как простая и в меру экзотическая еда она была неплоха. Хотя, конечно, за 450 рублей (без напитка!) можно сходить в тот же TomYumBar — там вы хотя бы получите удовольствие.

Pho Xua

Самая яркая из новых вьетнамских точек. Во-первых, тут заметно шире меню. Раздел супов не заканчивается на двух-трех разновидностях фо (где вся разница в том, кладут ли в него говядину, курицу или ничего — в вегетарианском варианте). Кроме этого хита здесь можно заказать фо чай (суп с тофу и овощами), фо том (с креветками) и собственную вариацию том яма.



Салат «Ном» (180 рублей) и жареная яичная лапша с курицей ми сао (260 рублей) в заведении Pho Xua Фото: Стас Соколов

Из холодных закусок стоит обратить внимание на нэм ран — овощи с креветкой в рисовом блинчике (который не обжаривается в масле) — 200 рублей. Хорошо смотрится и жареная яичная лапша ми сао. Она тут получается легкой, яркой, а не лежит в тарелке тяжёлой масляной кучей. Масло и соус при обжарке перешли в лапшу, а не плавают лужицей на дне тарелки.



Маленькая порция фо бо (220 рублей) в Pho Xua Фото: Стас Соколов

Даже фо бо здесь делают как-то интересней, добавляя вкусов и акцентов. Не знаю, например, соответствует ли вьетнамской традиции, если в суп добавить немного очень мелко нарезанного красного лука и чуть-чуть имбиря, но блюдо это делает богаче, даже если лайм закончился (как это было со мной).

Woksy.ru

Точка с не ортодоксально китайской едой, где тем не менее есть вещи, за которыми сюда можно ехать специально. Главный здешний хит — это губаджоу: курица (320 рублей) или свинина (364 рубля) в хрустящем сладковатом кляре. Внимание заслуживает «Цыплёнок генерала Цо» (294 рубля) — покрытые жирной глазурью кусочки курятины с овощами. Есть здесь и жареная лапша с мясом, и даже пара супов.



Губаджоу со свининой (364 рубля) в Woksy.ru Фото: Стас Соколов

С качеством, правда, возможны проблемы. Я, например, взял тут китайских пельменей цзяоцзы (они ближе всего к нашим привычным, по форме похожи на вареники). Так вот в порции не было ни одного цзяоцзы без дырок в шкуре. Некоторые так просто невозможно было есть палочками, поскольку начинка из них вываливалась сквозь дряблую «рубашку». Честно говоря, я вообще сомневаюсь, что их варили для меня (а не просто разогрели). Так что будете заходить сюда — берите мясо или лапшу).



Chingu

Первый и пока единственный корейский фаст-фуд Новосибирска, открылся еще в 2015 году именно в «Ройял парке». Заслуживающая уважение попытка приспособить к условиям торгового центра заведение с настоящей национальной едой. Заказа здесь придётся подождать, а полные порции стоят в большинстве своем за 350 рублей. Но оно того стоит, потому что вы получаете на подносе маленький кусочек иной гастрономической реальности.



Половина порции дендянтиге (298 рублей) в Chingu Фото: Стас Соколов

Кроме полновесных порций в заведении можно взять половинки основных хитов, которые стоят 298 рублей. За эти деньги у вас будет миска нормального размера (а не тазик, как в случае с полновесной порцией) основного блюда, три закуски и плошка варёного риса. В принципе, это полноценный обед.

Корейская еда не отличается яркостью, а к её вкусам нужно привыкнуть. Но если уж вы открыли их для себя, то они вызывают какое-то наркотическое привыкание. К слову, базовые подходы к кулинарии у корейцев не так уж отличаются от традиционной русской кухни, как это может показаться. Здесь также активнейшим образом используется ферментация (все эти наши огурцы, помидоры и т. д.), здесь есть супы, которые, выглядят так, как будто бы кто-то искал в новой стране ингредиенты, чтобы приготовить привычные щи. В общем, это новый мир вкусов и запахов, который при ближайшем рассмотрении оказывается странно знакомым.



Бибимбаб (399 рублей) в Chingu Фото: Стас Соколов