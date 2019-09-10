Не обманешь — не проживёшь: новосибирцы увлеклись способом, который спасает от камер ГИБДД

В Новосибирске начали появляться дорогие автомобили с потрепанными на вид номерными знаками. И если на старой машине потертый номер выглядит органично и не вызывает вопросов, то на свежих авто такой госномер явно неспроста. Это известный в Москве способ избежать штрафов с камер ГИБДД, теперь и у нас водители все больше прибегают к искусственному состариванию номеров. Чем это грозит и действительно ли спасает от камер фотовидеофиксации — подробнее в материале НГС. Сразу отметим, что потёртые госномера не обязательно являются результатом умышленных действий, есть вероятность брака или естественного старения. И редакция НГС не утверждает, что на том или ином автомобиле специально ухудшили читаемость номеров. Но присмотритесь к транспортному потоку, вы обязательно увидите такие машины — они могут быть свежими и дорогостоящими, и пошорканный номер на них выглядит по меньшей мере странно. Почему, например, на номере свежей столичной серии 777 уже стерлись все символы — неужели слабая краска?

Номерной знак столичной серии 777 Фото: читатель НГС

«Вижу, каждый день наблюдаю. Это просто реакция людей на бесконечное желание властей контролировать каждый шаг. Люди, особенно молодые, естественно, им хочется ездить, не хочется платить за это всё. Поэтому затирают, конечно, номера, хотя существует определенная статья за это дело. Нельзя это делать», — говорит эксперт, руководитель автоцентра «7 ключей» Геннадий Евграшин. В КоАПе действительно предусмотрены наказания за манипуляции с госномерами, причем серьезные — вплоть до лишения прав. Когда инспектор ГИБДД видит, что водитель подправил какую-то букву в номере, приклеил листочек, замазал грязью, он выписывает протокол по ч. 2 ст. 12.2 «...управление ТС с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их видоизменить или скрыть». Тут или штраф 5000 рублей, или лишение удостоверения на 1–3 месяца. Поэтому мало-мальски соображающие водители не будут менять 1–2 буквы или заклеивать их изолентой. Проще вышоркать равномерно весь номерной знак и говорить инспектору, что номер, мол, состарился сам.

В таком случае водитель подпадает под ч. 1 ст. 12.2 «Управление ТС с нечитаемыми, нестандартными или установленными с нарушением требований государственного стандарта государственными регистрационными знаками», штраф всего 500 рублей. Согласно ГОСТу, госномер должен читаться с расстояния 20 метров, и потертые знаки в принципе хорошо различаются человеческим глазом с этого расстояния. Так что можно даже поспорить с инспектором и заявить, что номер читаем. А вот камеры фотовидеофиксации действительно могут не распознавать такие номера (а могут и распознавать). Всё зависит от погодных условий, освещения, аппаратуры — например, даже если нет краски, символы номера могут быть идентифицированы по рельефу. «Я думаю, что помогает в том плане, что камеры, конечно, их не видят, особенно если освещение не очень. Еще я замечал, что наклоняют как-то номера, чтобы не читались камерами», — отмечает Геннадий Евграшин. В ГИБДД считают, что затёртые номера не спасут и рано или поздно приведут к штрафу. Если техника не распознаёт номер автоматически, ей может помочь живой инспектор, который всегда анализирует данные с камер наблюдений и подписывает протокол. «Сейчас камеры настолько совершенные, принцип работы другой у многих камер. Поэтому не важно, что люди делают, номера всё равно видны. Если попадаются такие, значит, сотрудники их штрафуют», — объясняет инспектор отделения пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Новосибирской области Константин Шкабарня.

Спасают ли затёртые номера от камер фиксации?